Костадинов: „Дворцовата опозиция“ дреме в НС, докато народните представители на „Възраждане“ се борят за българите

11 Септември, 2025 16:19 464

„Европейската комисия е най-голямата заплаха за мира. Най-голямата заплаха в момента е екстремистката политика на управляващите от страна Урсула фон дер Лайен и нейните съюзници от Европейската народна партия. Става въпрос за политика, която цели да вкара Европа във война. Ние от „Възраждане“ сме категорично против. Ако някой си мисли, че може да вкара България във война, много се лъже.“, коментира лидерът на "Възраждане"

Снимка: БГНЕС
Костадин Костадинов заяви на брифинг, че един от най-често задаваните въпроси към тях през последната седмица е дали ще подкрепят вот на недоверие. „Обаче такъв вот няма и ние за това винаги задаваме въпроса кога точно ще бъде внесен. За съжаление, само ние го задаваме, и тъй като вече ни е омръзнало да го задаваме и виждаме, че очевидно ПП-ДБ нямат намерение скоро да внесат вот, решихме да внесем ние изготвеният от нас вот на недоверие към правителството.“, каза той на брифинг пред журналисти.

Председателят на политическа организация припомни, че „Възраждане“ вече е подготвила собствен вот на недоверие още през юли, насочен към „провала на правителството в справянето с безводието в страната и управлението на ВиК сектора“. По думите му под инициативата стоят 43 подписа, като са необходими още пет, за да бъде внесен официално. „Затова ние днес ще отправим официално писмо към ПП-ДБ, АПС и МЕЧ, с което ще искаме да ни дадат тези необходими пет подписа, за да бъде внесен този наш вот.“, каза Костадинов.

Той остро разкритикува опозицията, наричайки я „дворцова опозиция, вярната, лоялната опозиция на правителството“. „Те предпочитат да стоят в парламента, да спят по банките, симулирайки присъствие, единствено и само оправдавайки дневната си надница, която никак не е малка.“, посочи председателят на „Възраждане“. Припомняме, че народните представители от политическата организация излязоха от парламента, отказаха се от възнагражденията си, за да се срещат с хората в градове и села, да изслушват техните проблеми и да търсят решения.

По отношение на международната обстановка Костадинов определи новините за свалени руски дронове като „елементарна украинска провокация“. Той припомни исторически примери и добави: „Европейската комисия е най-голямата заплаха за мира. Най-голямата заплаха в момента е екстремистката политика на управляващите от страна Урсула фон дер Лайен и нейните съюзници от Европейската народна партия. Става въпрос за политика, която цели да вкара Европа във война. Ние от „Възраждане“ сме категорично против. Ако някой си мисли, че може да вкара България във война, много се лъже.“


