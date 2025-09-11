Първан Симеонов: Пеевски победи в мача с Доган. Спокойно се насочва и към потенциална победа в мача за България

Пеевски победи в мача с Доган. Съвсем спокойно се насочва и към потенциална победа в мача за България, където неговият политически съюзник Борисов ще трябва да преценява политическото си бъдеще. Това каза в интервю за БНТ социологът от "Мяра" Първан Симеонов, който обаче направи уточнението, че все пак още е рано да отписваме Борисов, цитиран от novini.bg.
Според него властта се крепи, защото опозицията не е единна. Също и заради това, че хората не виждат алтернатива.
"Просто в момента няма друг голям на терена, освен Борисов и Пеевски. За пореден път се чака алтернатива. В противен случай трайно започва да се усеща, че никой друг не може освен ГЕРБ и ДПС. Трудно можем да си представим, че някой от либералната общност може да направи това", коментира Симеонов.
За евентуално управление на "Възраждане" той каза: "Това е игра с огъня, те ни предлагат революция".
По думите му, на предстоящите президентски избори единият кандидат ще е на Борисов и Пеевски, а другият "трябва да събере клокочещите отдолу настроения".
От "Мяра" следят и индекса на обществено напрежение, като първите данни ще са налични в средата на следващия месец. "Напрежението отдолу расте, публичните финанси излязоха на червено, но усещането за ръст на цените не може да се маскира за разлика от първото. Сред поне 3/4 от българите това нещо е налице", посочи социологът.
1 Гост
Коментиран от #13
19:17 11.09.2025
2 фифи
Коментиран от #19, #24
19:17 11.09.2025
3 Мек и увехнал
Яяя да пуснат в супермаркетите, освен "Еврото идва!" и "ПееФски идва!"
19:19 11.09.2025
4 Налудник
----
ФАКТ, бе, льольо, ФАКТ!!! Продажник!
19:19 11.09.2025
5 Дориана
Коментиран от #9, #25
19:21 11.09.2025
6 Йеронимус БОШ
Коментиран от #28
19:22 11.09.2025
7 тиририрам
Етническа партия не може да спечели мачът за България, защото представлява малцинство!
Обратното би означавало тежки манипулации!
19:24 11.09.2025
8 факт
Коментиран от #20
19:25 11.09.2025
9 тиквенсониада
До коментар #5 от "Дориана":За съжаление е точно така ! Този тиквен индивид е Символ е на простащина от най-високо ниво и на класическа байганьовщина !
Той ли е нашия идеал и модел за развитие ?
19:25 11.09.2025
11 Неспасяем случай си!
До коментар #10 от "оня с коня":Гръмни се!
19:29 11.09.2025
12 Мера според мера
19:32 11.09.2025
13 Мера спорд мера
До коментар #1 от "Гост":Социологоята е добри пари
19:33 11.09.2025
14 Рамбо
19:35 11.09.2025
15 Наивник на средна възраст
19:36 11.09.2025
16 1357
19:37 11.09.2025
17 нннн
19:38 11.09.2025
18 Личи си кой му
19:38 11.09.2025
19 Промяна
До коментар #2 от "фифи":Че кой е Радев ЕДНО е да плюеш по всичко и всички и да се криеш в президенството да си недосегаем съвсем различно е да си в политиката Тогава по кого ще плюе и скоро ще се коалира
19:45 11.09.2025
20 Промяна
До коментар #8 от "факт":Че кой е Радев ЕДНО е да плюеш по всичко и всички и да се криеш в президенството да си недосегаем съвсем различно е да си в политиката Тогава по кого ще плюе и скоро ще се коалира
19:47 11.09.2025
21 иваничка
19:52 11.09.2025
22 007
19:52 11.09.2025
23 ЕДГАР КЕЙСИ
19:52 11.09.2025
24 голем дебил
До коментар #2 от "фифи":пу,пу,опазил ни господ от радевщината.Не мога да го дишам тоя мръсол.
19:54 11.09.2025
26 Ивелин Михайлов
19:58 11.09.2025
27 Исторически парк
19:59 11.09.2025
28 изкукалкуку
До коментар #6 от "Йеронимус БОШ":И мислиш че шишо има шанс?Хахаха,ще видш какъв кютек ще яде.
19:59 11.09.2025
29 Референдум
Безобразие.
19:59 11.09.2025
30 Днес Доган учреди нова партия
Ахмед Доган обяви създаването на нова партия
"Жив съм, здрав съм, не съм получил нито един инфаркт, нито един инсулт", каза създателят на ДПС и даде първи брифинг от много години насам
Коментиран от #32
20:00 11.09.2025
31 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
20:02 11.09.2025
32 Гюнер
До коментар #30 от "Днес Доган учреди нова партия":Инициативният комитет се оглавява от депутата Танер Али, негов заместник е Димитър Николов, а Танзер Юсеинов е секретар. След многобройните дезертирания от кръга на Доган, сега Али обяви, че ще бъдат „много прецизни“ при подбора на новите партийни кадри. „Това, което се случи, никой не го е очаквал от нас. Нашата партия беше открадната“, каза той. Но допълни, че опитът, който натрупали от „вътрешните проблеми“, ще залегне в новия партиен устав.
20:04 11.09.2025
33 НИКО
20:06 11.09.2025