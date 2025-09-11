Първан Симеонов: Пеевски победи в мача с Доган. Спокойно се насочва и към потенциална победа в мача за България

Пеевски победи в мача с Доган. Съвсем спокойно се насочва и към потенциална победа в мача за България, където неговият политически съюзник Борисов ще трябва да преценява политическото си бъдеще. Това каза в интервю за БНТ социологът от "Мяра" Първан Симеонов, който обаче направи уточнението, че все пак още е рано да отписваме Борисов, цитиран от novini.bg.

Според него властта се крепи, защото опозицията не е единна. Също и заради това, че хората не виждат алтернатива.

"Просто в момента няма друг голям на терена, освен Борисов и Пеевски. За пореден път се чака алтернатива. В противен случай трайно започва да се усеща, че никой друг не може освен ГЕРБ и ДПС. Трудно можем да си представим, че някой от либералната общност може да направи това", коментира Симеонов.

За евентуално управление на "Възраждане" той каза: "Това е игра с огъня, те ни предлагат революция".

По думите му, на предстоящите президентски избори единият кандидат ще е на Борисов и Пеевски, а другият "трябва да събере клокочещите отдолу настроения".

От "Мяра" следят и индекса на обществено напрежение, като първите данни ще са налични в средата на следващия месец. "Напрежението отдолу расте, публичните финанси излязоха на червено, но усещането за ръст на цените не може да се маскира за разлика от първото. Сред поне 3/4 от българите това нещо е налице", посочи социологът.