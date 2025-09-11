Новини
Първан Симеонов: Пеевски победи в мача с Доган. Спокойно се насочва и към потенциална победа в мача за България

11 Септември, 2025 19:15 899 33

"Просто в момента няма друг голям на терена, освен Борисов и Пеевски. За пореден път се чака алтернатива. В противен случай трайно започва да се усеща, че никой друг не може освен ГЕРБ и ДПС. Трудно можем да си представим, че някой от либералната общност може да направи това", коментира социологът

Пеевски победи в мача с Доган. Съвсем спокойно се насочва и към потенциална победа в мача за България, където неговият политически съюзник Борисов ще трябва да преценява политическото си бъдеще. Това каза в интервю за БНТ социологът от "Мяра" Първан Симеонов, който обаче направи уточнението, че все пак още е рано да отписваме Борисов, цитиран от novini.bg.

Според него властта се крепи, защото опозицията не е единна. Също и заради това, че хората не виждат алтернатива.

"Просто в момента няма друг голям на терена, освен Борисов и Пеевски. За пореден път се чака алтернатива. В противен случай трайно започва да се усеща, че никой друг не може освен ГЕРБ и ДПС. Трудно можем да си представим, че някой от либералната общност може да направи това", коментира Симеонов.

За евентуално управление на "Възраждане" той каза: "Това е игра с огъня, те ни предлагат революция".

По думите му, на предстоящите президентски избори единият кандидат ще е на Борисов и Пеевски, а другият "трябва да събере клокочещите отдолу настроения".

От "Мяра" следят и индекса на обществено напрежение, като първите данни ще са налични в средата на следващия месец. "Напрежението отдолу расте, публичните финанси излязоха на червено, но усещането за ръст на цените не може да се маскира за разлика от първото. Сред поне 3/4 от българите това нещо е налице", посочи социологът.


  • 1 Гост

    4 7 Отговор
    Но и онзи Кърк беше победител, ама Колт изравни резултата 😁

    Коментиран от #13

    19:17 11.09.2025

  • 2 фифи

    8 4 Отговор
    Мача не е свършил по-скоро сме в първото полувреме, а Радев загрява по тъча !

    Коментиран от #19, #24

    19:17 11.09.2025

  • 3 Мек и увехнал

    7 5 Отговор
    Че КОЙ ще му попречи? Страхливата пожарникарска Тиква ли? Или плешивото чалгарче?
    Яяя да пуснат в супермаркетите, освен "Еврото идва!" и "ПееФски идва!"

    19:19 11.09.2025

  • 4 Налудник

    6 1 Отговор
    "...усещането за ръст на цените"
    ----
    ФАКТ, бе, льольо, ФАКТ!!! Продажник!

    19:19 11.09.2025

  • 5 Дориана

    13 3 Отговор
    Борисов е много по- вреден от Пеевски.. Корупцията, кражбите, компроматите , заплахите чрез съд и Прокуратура идват точно от ГЕРБ / СДС. Винаги когато той управлява държавата е завладяна от мафията. Този човек отдавна трябваше да е вън от властта.

    Коментиран от #9, #25

    19:21 11.09.2025

  • 6 Йеронимус БОШ

    8 2 Отговор
    Аз бих се накефил на един двубой между Пеевски ШИШО и Борисов ТУЛУПО. СУМО борба между тях. Почти са в една категория. Ще предизвика голяма гледаемост и ще осигури ШОУ и СЕИР от най-високо ниво.

    Коментиран от #28

    19:22 11.09.2025

  • 7 тиририрам

    16 0 Отговор
    Всички, които коментират темата по телевизиите, са на някаквъв тежък допинг. 😄😄😄
    Етническа партия не може да спечели мачът за България, защото представлява малцинство!
    Обратното би означавало тежки манипулации!

    19:24 11.09.2025

  • 8 факт

    14 3 Отговор
    Докато не влязат в затвора иква и расето , тази територия все ще е робска !

    Коментиран от #20

    19:25 11.09.2025

  • 9 тиквенсониада

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    За съжаление е точно така ! Този тиквен индивид е Символ е на простащина от най-високо ниво и на класическа байганьовщина !
    Той ли е нашия идеал и модел за развитие ?

    19:25 11.09.2025

  • 11 Неспасяем случай си!

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Гръмни се!

    19:29 11.09.2025

  • 12 Мера според мера

    11 1 Отговор
    Платина публикация

    19:32 11.09.2025

  • 13 Мера спорд мера

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Социологоята е добри пари

    19:33 11.09.2025

  • 14 Рамбо

    4 4 Отговор
    На другаря А. Райчев сопола.

    19:35 11.09.2025

  • 15 Наивник на средна възраст

    14 2 Отговор
    Да твърдиш подобно нещо е равнозначно на признанието,че осъзнаваш подмененият вот и закупуването на гласове от страна на ДП.Означава също така,че си на хранилка и ти при нег, и моралът ти свършва там дето почва мириса на пари.Аман от нагласени "специалисти" и от спазващи "високите журналистически " стандарти журналисти.Като знаеш на 10000000000% съдбата на Лафка,КТБ,Булгартабак и пр.,като вземеш предвид санкциите по Магнитцки,да подкрепяш подобен индивид означава само едно - ти не си по-добър от него.......и смяташ българите за и.иоти.....

    19:36 11.09.2025

  • 16 1357

    4 1 Отговор
    Ако явно не си запознат 🐷 ще е аут до края на годината смени се финансирането,че ще останеш без работа

    19:37 11.09.2025

  • 17 нннн

    7 4 Отговор
    Ако ,,гъбарите" не започнат да гласуват, Пеевски ще е премиер, а Борисов - президент.

    19:38 11.09.2025

  • 18 Личи си кой му

    11 0 Отговор
    Плаща музиката на тоя певец.

    19:38 11.09.2025

  • 19 Промяна

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "фифи":

    Че кой е Радев ЕДНО е да плюеш по всичко и всички и да се криеш в президенството да си недосегаем съвсем различно е да си в политиката Тогава по кого ще плюе и скоро ще се коалира

    19:45 11.09.2025

  • 20 Промяна

    2 7 Отговор

    До коментар #8 от "факт":

    Че кой е Радев ЕДНО е да плюеш по всичко и всички и да се криеш в президенството да си недосегаем съвсем различно е да си в политиката Тогава по кого ще плюе и скоро ще се коалира

    19:47 11.09.2025

  • 21 иваничка

    5 0 Отговор
    Не може, не бива де...бел, гро...зен, елемен...тарен индивид да бъде мин.председател/президент на България! Това би бил краят на третата българска държава!

    19:52 11.09.2025

  • 22 007

    4 0 Отговор
    Обществото няма нужда от безплатните реклами на политическите анализатори към Пеевски и е добре когато става въпрос за ДПС с ала-бала след него, да се казва Високо и Ясно, че е Етническа Партия, точно каквато беше създадена. Тази Дебела Гнила Ябълка Пеевски, не трябва да помирисва власт и много се надявам Борисов да го използва докато е нужно и да не забравя, че успя да държи ДПС повече от десетилетие извън властта и трябва да продължи. Това историята ще го оцени след време. Анализаторите, безплатни или не, стават съучастници в етнически проект, замаскиран или явен, но възможно най-вредното политическо творение.

    19:52 11.09.2025

  • 23 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор
    ZEЛЕНИЯ ЧОРАП ТРЯБВА ДА РАZБЕРЕ ЧЕ Е .................... АУТ И ВЕЧЕ ИЗВЪН ИГРАТА .................... ОСТАВА САМО ДА МИРИШЕ НА .................... МРЪСНИ ЧОРАПИ И МЪРША ...................,. ФАКТ !

    19:52 11.09.2025

  • 24 голем дебил

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "фифи":

    пу,пу,опазил ни господ от радевщината.Не мога да го дишам тоя мръсол.

    19:54 11.09.2025

  • 26 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    Шамании, идва Радев! 😉🔥

    19:58 11.09.2025

  • 27 Исторически парк

    1 0 Отговор
    Слугите на пеевски хвалят шефа си 😅🤣😂🤣🤣💩

    19:59 11.09.2025

  • 28 изкукалкуку

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Йеронимус БОШ":

    И мислиш че шишо има шанс?Хахаха,ще видш какъв кютек ще яде.

    19:59 11.09.2025

  • 29 Референдум

    3 0 Отговор
    е мръсна дума в България. С какво ни отвличате вниманието? 46% според КС изборни нарушения? Унищожаване на българска парична единица лЪв? Премахване на граници и превръщането ни в територия Шенген, внос осъдени мигранти.. 16 милиарда и половина заеми, до края на годината 20 милиарда. Чудовищни лихви по заеми 6 миларда тази година, само лихви по заеми. Десет милиарда дадени за превъоръжаване 2024 г.. Падане праг банки още 15 милиарда в обращение, на 30 милиарда сега- ИНФЛАЦИЯ 50% следва. Чудовищни дефицити, дългови спирали, повишаване на цени. Чудовищни лихви по заеми. Увеличаване такси банки 200% за 5 г.. Чудовищно покачване на цени. Брутално унищожаване на Валутен Борд и печатане на пари от 2020, въпреки изискванията на ВБ. ПВУ борса ток. Унищожаване ТЕЦ-ове. Насилствена цифровизация. Деца в занималня задължително от 4 г. възраст, ПВУ. Системата ще промива мозъците на децата ни. 7 и 8 блок заробване със 120 милиарда лева, истинска цена. Оставаме без АЕЦ след 2-3 години 5 и 6 блок.. Сопот мръсно производство на обеднен урон, без печалби, лихви и заеми, взривни вещества евквивалентни на ядрен взрив, тровене на води. Ставаме обект на атаки. Пожари, безводие.
    Безобразие.

    19:59 11.09.2025

  • 30 Днес Доган учреди нова партия

    1 0 Отговор
    Във форма е с костюм и довел стотици отвън да викат "ДПС,ДПС"-

    Ахмед Доган обяви създаването на нова партия
    "Жив съм, здрав съм, не съм получил нито един инфаркт, нито един инсулт", каза създателят на ДПС и даде първи брифинг от много години насам

    Коментиран от #32

    20:00 11.09.2025

  • 31 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    2 0 Отговор
    ДАЙ БОЖЕ ШИШИ ДА ПОБЕДИ ВЪВ ЕДНА ТЯСНА КИЛИЯ ВЪВ ЦСЗ

    20:02 11.09.2025

  • 32 Гюнер

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Днес Доган учреди нова партия":

    Инициативният комитет се оглавява от депутата Танер Али, негов заместник е Димитър Николов, а Танзер Юсеинов е секретар. След многобройните дезертирания от кръга на Доган, сега Али обяви, че ще бъдат „много прецизни“ при подбора на новите партийни кадри. „Това, което се случи, никой не го е очаквал от нас. Нашата партия беше открадната“, каза той. Но допълни, че опитът, който натрупали от „вътрешните проблеми“, ще залегне в новия партиен устав.

    20:04 11.09.2025

  • 33 НИКО

    1 0 Отговор
    АНАЛИЗАТОРЧЕТО Е ЧОВЕК НА ШИШИ, НЕКА КАЖЕ ЗАЩО НЕ СЕ РАЗГЛЕДА КУПУВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ А ТЕ БЯХА СТОТИЦИ ХОРАТА ВИДЯХА КАКВО СЕ СЛУЧИ В БЕЛИЦА НО ВСИЧКИ МЪЛЧАТ

    20:06 11.09.2025

