Атанасов: Имаме подписите за вота на недоверие. Те са от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС

ПП-ДБ, АПС и МЕЧ ще внесат в деловодството на парламента петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков".
Темата е: "Правосъдие и вътрешен ред", потвърди пред журналисти в кулоарите на НС лидерът на ДСБ Атанас Атанасов:
"Имаме ги подписите, тоест имаме волята на народните представители. Просто трябва технически до около 11.00 часа, най-късно до 14.00, да ги съберем, а подписите са от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС. Оттам нататък вече кой кого ще подкрепи ще видим в зала. Темата на вота е: "Правосъдие и вътрешен ред".
Другите две опозиционни парламентарни групи - "Възраждане" и "Величие", които не участваха в подготовката на мотивите, заявиха че ще подкрепят вота.
Припомняме ви, че предишните 4 опита за свалянето на правителството бяха неуспешни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
11:12 12.09.2025
2 А бе
11:13 12.09.2025
3 Подписи има
11:13 12.09.2025
4 Летописец
11:19 12.09.2025
5 Хем им се иска !
Хем не им се Ще !
Да изпуснат !
Келяпира !
За нас си остава !
Същата Супа !
11:20 12.09.2025
6 АЙДЕ ГЪЧ
11:20 12.09.2025
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СА ОБЕЩАЛИ ГЕРБ БСП ДПС
....
НА БЕЗМИСЛЕНИТЕ ОТ ПП ДБ ЗА БЕЗМИСЛЕНИЯ ВОТ?
11:20 12.09.2025
8 АГАТ а Кристи
Нов бардак, ама стари...../киро, кокорчо, ти.../ ...
Крачка напред - три на зад...
А зайчара и Sfin Ята да си гушкат одеалата и при бай Ставри
Няма го онзи - южноамериканеца ...
В борбата с корупцията и Албания ни изпревариха... жалко НО факт !
11:21 12.09.2025
9 РРРРРРРРР
11:23 12.09.2025
10 само питам
11:36 12.09.2025
11 Наско GPSа
11:36 12.09.2025