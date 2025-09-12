Новини
Атанасов: Имаме подписите за вота на недоверие. Те са от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС

12 Септември, 2025 11:11 435 11

  • атанас атанасов-
  • вот-
  • недоверие

Мария Атанасова

ПП-ДБ, АПС и МЕЧ ще внесат в деловодството на парламента петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков".

Темата е: "Правосъдие и вътрешен ред", потвърди пред журналисти в кулоарите на НС лидерът на ДСБ Атанас Атанасов:

"Имаме ги подписите, тоест имаме волята на народните представители. Просто трябва технически до около 11.00 часа, най-късно до 14.00, да ги съберем, а подписите са от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС. Оттам нататък вече кой кого ще подкрепи ще видим в зала. Темата на вота е: "Правосъдие и вътрешен ред".

Другите две опозиционни парламентарни групи - "Възраждане" и "Величие", които не участваха в подготовката на мотивите, заявиха че ще подкрепят вота.

Припомняме ви, че предишните 4 опита за свалянето на правителството бяха неуспешни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 1 Отговор
    Руди никога не си е тръгвал от ПП.

    11:12 12.09.2025

  • 2 А бе

    4 0 Отговор
    Атанасов, то ти и Хор имаш но е малък и не работи!

    11:13 12.09.2025

  • 3 Подписи има

    5 0 Отговор
    Вот няма що тъй.

    11:13 12.09.2025

  • 4 Летописец

    5 0 Отговор
    Как само подлоги на англосаксонците и Турция си играят на "управляващи" и "опозиция" и си менкат местата ! Всичка за шут към небитието !

    11:19 12.09.2025

  • 5 Хем им се иска !

    3 0 Отговор
    Хем им се иска !

    Хем не им се Ще !

    Да изпуснат !

    Келяпира !

    За нас си остава !

    Същата Супа !

    11:20 12.09.2025

  • 6 АЙДЕ ГЪЧ

    1 0 Отговор
    ТОЯ ЙОДА КАКВО СЕ ЗЪБИ КАТО ДО ВЧЕРА С ДЪЛГОНОСКО КЛЕЧЕШЕ ПРЕД ДУВАРА У БАНКЯ

    11:20 12.09.2025

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ИНТЕРЕСНО КВИ МВЪВКИ
    СА ОБЕЩАЛИ ГЕРБ БСП ДПС
    ....
    НА БЕЗМИСЛЕНИТЕ ОТ ПП ДБ ЗА БЕЗМИСЛЕНИЯ ВОТ?

    11:20 12.09.2025

  • 8 АГАТ а Кристи

    0 1 Отговор
    И, ако вота мине - какво ?
    Нов бардак, ама стари...../киро, кокорчо, ти.../ ...
    Крачка напред - три на зад...
    А зайчара и Sfin Ята да си гушкат одеалата и при бай Ставри
    Няма го онзи - южноамериканеца ...
    В борбата с корупцията и Албания ни изпревариха... жалко НО факт !

    11:21 12.09.2025

  • 9 РРРРРРРРР

    2 0 Отговор
    КАТО ГЕНЕРАЛ .... НИЩО НЕ НАПТАВИ !!!!!! , СЕГА И КАТО ПОЛИТИК ЛИ ЩЕ НАПРАВИШ СЪЩОТО ???

    11:23 12.09.2025

  • 10 само питам

    0 0 Отговор
    голям праз че имате подписите и без вас ще съмне бат танасе вие и вашата партия вече е в забравата заедно с крушарския партиен син

    11:36 12.09.2025

  • 11 Наско GPSа

    0 0 Отговор
    Да вярвам ли, да не вярвам ли на това? Генералисимус Атанасов пак бълнува за подкрепа. Няма да му мине вота. Само отчита дейност.

    11:36 12.09.2025

