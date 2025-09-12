Атанасов: Имаме подписите за вота на недоверие. Те са от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС

ПП-ДБ, АПС и МЕЧ ще внесат в деловодството на парламента петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков".

Темата е: "Правосъдие и вътрешен ред", потвърди пред журналисти в кулоарите на НС лидерът на ДСБ Атанас Атанасов:

"Имаме ги подписите, тоест имаме волята на народните представители. Просто трябва технически до около 11.00 часа, най-късно до 14.00, да ги съберем, а подписите са от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС. Оттам нататък вече кой кого ще подкрепи ще видим в зала. Темата на вота е: "Правосъдие и вътрешен ред".

Другите две опозиционни парламентарни групи - "Възраждане" и "Величие", които не участваха в подготовката на мотивите, заявиха че ще подкрепят вота.

Припомняме ви, че предишните 4 опита за свалянето на правителството бяха неуспешни.