ПП-ДБ: Утре внасяме вот на недоверие срещу правителството

4 Декември, 2025 14:26 1 021 28

  • пп-дб-
  • вот-
  • недоверие-
  • правителство-
  • протести

Тази наглост, която виждаме през последната една година се видя и днес в залата – и от сегашния министър Даниел Митов, и от предишния Калин Стоянов. Ако е имало проблеми и ексцесии, според тях са виновни протестиращите

ПП-ДБ: Утре внасяме вот на недоверие срещу правителството - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тази наглост, която виждаме през последната една година се видя и днес в залата – и от сегашния министър Даниел Митов, и от предишния Калин Стоянов. Ако е имало проблеми и ексцесии, според тях са виновни протестиращите. Това заяви пред журналисти в парламента Николай Денков от ПП-ДБ по повод изслушването на вътрешния министър Даниел Митов по темата с размириците в центъра на столицата на протеста на 1-ви декември.

„Ако пък всичко е било наред, тогава заслугата е на полицията. Това е тяхното обяснение, но истината е точно обратната. Протестът беше мирен, но след него имаше провокатори. Всички го видяха и няма как да бъде променена тази картина“, добави Денков.

Тъй като няма нито капка смирение, нито усещане, че правителството дължи извинение на хората за това, което се случи, и това, което се случва с тези младежи в съдебната зала, и изобщо не е ясно защо са там – още утре ще внесем вот на недоверие срещу това правителство с искане за неговата оставка, каза още той.

Божидар Божанов от ПП-ДБ поясни, че вотът на недоверие срещу правителството ще бъде заради икономическата му политика, отбелязвайки, че бюджетът е бил само „последната капка“ срещу бизнеса, средната класа и икономическото развитие на България.

На въпрос защо бившият съпредседател на „Продължаваме Промяната“ Кирил Петков е повел протестиращите на нерегламентирано шествие Божанов обясни, че няма как на протест със 100 000 души всички да бъдат държани под контрол.

Организаторът, който бе споменат от министъра, е уведомил по телефона МВР, че между 16.00 и 17.00 ч следобед се очакват много повече хора, които няма как да бъдат контролирани накъде ще тръгнат. Работа на МВР е да охранява протеста и да следи за провокатори. Да се твърди, че това е работа на стюардите е просто абсурдно, добави Божанов.


България
Оценка 3.8 от 16 гласа.
Оценка 3.8 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 На бас 👍

    14 16 Отговор
    При предсрочни избори, ГЕРБ пак ще са първи със 25-26% гласове при 30-40% избирателна активност. Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #5, #7, #13, #18, #27

    14:28 04.12.2025

  • 2 Идиоти...

    10 5 Отговор
    И като ще вземе да мине..... Или играят с правителството ! Докато гламавите чакат да мине вота , енергията на протеста ще се разсее !!!

    Коментиран от #6

    14:29 04.12.2025

  • 3 Васил

    14 4 Отговор
    Станахте за смях

    14:31 04.12.2025

  • 4 честен ционист

    3 13 Отговор
    Най-добрите молотовки стават като прибавиш и парафин. Не ме питайте, кой ми я каза тая рецепта.

    14:31 04.12.2025

  • 5 Има ни пак

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "На бас 👍":

    С купените цигани. Нали така! И вие на това се радвате. Да ви управляват циганите. Евала бе.

    Коментиран от #8

    14:32 04.12.2025

  • 6 честен ционист

    6 14 Отговор

    До коментар #2 от "Идиоти...":

    Енергията на протеста се разся, щото свършиха бракуваните АйФони и китайските фенерчета за по 5 USD за раздаване от НПО-то.

    14:33 04.12.2025

  • 7 Ъхъъъъъ

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "На бас 👍":

    Да се гласуват самт грамотни.
    Лесно е.
    Преди гласуване всеки си пише имената и ЕГН -то собственоръчно и тогава да видя тиквите и прасетата как ще са!

    14:33 04.12.2025

  • 8 Просто

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "Има ни пак":

    Констатирам фактите и се забавлявам 😆 Не може ли?

    Коментиран от #12

    14:34 04.12.2025

  • 9 И какво от това

    12 6 Отговор
    И какво от това. ППДБ не са промяна а промяна. Предсрочни избори няма да има. И да има аз никога повече няма да гласувам за лъжливите и корумпирани шарлатани от ППДБ. Мирчев Денков Асен и Божанов да депозират незабавно оставките си и да се разкарат от Парламента като стори Киро Лъжата.

    14:34 04.12.2025

  • 10 Ура,,Ура

    10 6 Отговор
    Прасетата си отиват. Не е ли ясно?

    14:35 04.12.2025

  • 11 Сачева

    14 2 Отговор
    Протестите са и СРЕЩУ ВАС бе мишок

    14:35 04.12.2025

  • 12 Има ни пак

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Просто":

    Занимавай се с нещо по полезно. Ако изобщо имаш нещо в черепната си кухина.

    Коментиран от #15

    14:38 04.12.2025

  • 13 гласуване

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "На бас 👍":

    ако над 300 000 човека гласуват, Герб губи за това просто гласувайте

    14:39 04.12.2025

  • 14 Тези от Пепе деберасти са лисици

    11 2 Отговор
    и се опитват да яхнат протестите на обикновените граждани които им писна от това статукво оплетено в кочина със свински черва и всички те на една копанка хрупат печена тиква. Всички трябва да си отидат включително и този очиларко. Стига се лъгали

    14:42 04.12.2025

  • 15 Значи

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Има ни пак":

    казваш да се занимавам с нещо ? Тогава няма да се занимавам с теб, понеже ти си нищо 🤣

    14:42 04.12.2025

  • 16 Ще разделят баницата

    6 1 Отговор
    от 40/50 млрд. държавен резерв без вас. Вийте сега и викайте ,,на оружие братя". Няма кой да ви чуе. Както каза президентът-шарлатани плиткоумни. Само наивните ще ви се вържат. Боко-в учебниците по политика и история. Вие-на бунището/

    14:43 04.12.2025

  • 17 Какво

    4 4 Отговор
    друго , освен ОСТАВКА ! Днес злобата , лъжите, резила и тоталната некомпетентност на Данка , пристигнала с трима милиционера в Народното събрание беше пълна непоносимост и подигравка с българския народ ! Тройният колектив от криминални същества да подава оставка !

    Коментиран от #25

    14:47 04.12.2025

  • 18 Първи

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "На бас 👍":

    от зад напред !

    14:48 04.12.2025

  • 19 Аз съм

    9 3 Отговор
    На следващия голям протест покажете ясно и категорично, че не подкрепяте Радев и евентуален негов проект и не сте срещу еврото. Заявете се категорично, защото онзи и бобоковите се опитват да ви яхат. Тия двамата вече заявиха, че Радев само трябвало пак да вдигне юмрука и хората щели да го последват. Да не доскачате до Кремъл без да искате.

    14:51 04.12.2025

  • 20 кромид криза

    7 2 Отговор
    професор сапун маазно мазно иска пак да лапа кинти либерастията няма място в управлението на държавата безмъденков изчезвай да вариш сапуни

    15:00 04.12.2025

  • 21 Лошо правителство

    6 2 Отговор
    но вие сте по - зле !Пак ще съм за гъби!

    15:02 04.12.2025

  • 22 ?????

    8 0 Отговор
    Хора бдете.
    Борбата е за баницата, а не за вас.
    Забравихте ли сглобката?
    Ще има второ издание.
    ПП-тата що досега не подкрепиха нито един вот на недоверие?
    Щото чакаха да ги приласкаят, но Баце и Шиши нещо се полакомиха.
    И да попитам самоназначилия се академик Николай Денков - не е ли той човекът който назначи навремето Калин Стоянов за вътрешен министър в своето правителство и що го назначи?

    15:06 04.12.2025

  • 23 Хахо

    5 1 Отговор
    Вчера с правителството, днес не. Всеки ден нова палачинка, как някой да вярва на плазмодии?!?

    15:13 04.12.2025

  • 24 Ахил

    3 2 Отговор
    Наглостта на Академик Денков нямат граници. Какво е виновен МВР министъра, че някой олигарси близки до президента Радев Васил Божков черепа и братя Бобокови са плащали на протестиращи за присъствие и погроми. А сега кой ще плаща за унищожените полицейски коли, кофи за боклук и другото държавно имущество. Денков и Божанов вместо да защитават виновниците за извършените погроми да наведат глави. А виновниците да бъдат осъдени и да заплатят причинените от тях щети. Този протест заприлича на анархия, а не на мирен протест. Комунистическите олигарси около президента Радев Кеша плащаха на част от протестиращите а после се скриха.

    15:20 04.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 хахаха

    1 1 Отговор
    Кольо сапуна пак се е надървил нещо, хахахаха

    15:24 04.12.2025

  • 27 Не така

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "На бас 👍":

    Ще са първи ама на куково лято, като излязат да гласуват младите хора , ще отвеят тези крадци и мошеници като плява.

    15:31 04.12.2025

  • 28 овчи мозъци

    1 0 Отговор
    Денков .съжелявам че си професор но не си добър в мисленето за критични ситуации, за минали грешки и с кого се коалирате и на къде те ви водят .Атаките ви само срещу пеевски не са плодотворни ,не са резултатни защото Пеевски е дело на борисов ,който го влече след себи си и в сглобката където борисов и пеевски след като ви през цялото време ви атакуваха в общото ви управление ,и след като постигнаха целта си че вече от вас нищо не става и че вие не сте им нужен напусна сглобкатаи сега берете плодовете и негативите от сглобката .Но не ви ли прави впечетление че ДБ и дори и вие не говорите срещу борисов .Злите сили ви подозират че ДБ ДСБ може и пп искате пеевски да не подкрепя престъпното управление на борисов ,а вие ппдб или само ДБ да ги замените .Народа това усеща и има вероятност да усети престъпното ви намерение и с вас за последнно е свършено .ДБ не са чисти пред вас .

    15:38 04.12.2025

