ПП-ДБ: Утре внасяме вот на недоверие срещу правителството

Тази наглост, която виждаме през последната една година се видя и днес в залата – и от сегашния министър Даниел Митов, и от предишния Калин Стоянов. Ако е имало проблеми и ексцесии, според тях са виновни протестиращите. Това заяви пред журналисти в парламента Николай Денков от ПП-ДБ по повод изслушването на вътрешния министър Даниел Митов по темата с размириците в центъра на столицата на протеста на 1-ви декември.
„Ако пък всичко е било наред, тогава заслугата е на полицията. Това е тяхното обяснение, но истината е точно обратната. Протестът беше мирен, но след него имаше провокатори. Всички го видяха и няма как да бъде променена тази картина“, добави Денков.
Тъй като няма нито капка смирение, нито усещане, че правителството дължи извинение на хората за това, което се случи, и това, което се случва с тези младежи в съдебната зала, и изобщо не е ясно защо са там – още утре ще внесем вот на недоверие срещу това правителство с искане за неговата оставка, каза още той.
Божидар Божанов от ПП-ДБ поясни, че вотът на недоверие срещу правителството ще бъде заради икономическата му политика, отбелязвайки, че бюджетът е бил само „последната капка“ срещу бизнеса, средната класа и икономическото развитие на България.
На въпрос защо бившият съпредседател на „Продължаваме Промяната“ Кирил Петков е повел протестиращите на нерегламентирано шествие Божанов обясни, че няма как на протест със 100 000 души всички да бъдат държани под контрол.
Организаторът, който бе споменат от министъра, е уведомил по телефона МВР, че между 16.00 и 17.00 ч следобед се очакват много повече хора, които няма как да бъдат контролирани накъде ще тръгнат. Работа на МВР е да охранява протеста и да следи за провокатори. Да се твърди, че това е работа на стюардите е просто абсурдно, добави Божанов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На бас 👍
Коментиран от #5, #7, #13, #18, #27
14:28 04.12.2025
2 Идиоти...
Коментиран от #6
14:29 04.12.2025
3 Васил
14:31 04.12.2025
4 честен ционист
14:31 04.12.2025
5 Има ни пак
До коментар #1 от "На бас 👍":С купените цигани. Нали така! И вие на това се радвате. Да ви управляват циганите. Евала бе.
Коментиран от #8
14:32 04.12.2025
6 честен ционист
До коментар #2 от "Идиоти...":Енергията на протеста се разся, щото свършиха бракуваните АйФони и китайските фенерчета за по 5 USD за раздаване от НПО-то.
14:33 04.12.2025
7 Ъхъъъъъ
До коментар #1 от "На бас 👍":Да се гласуват самт грамотни.
Лесно е.
Преди гласуване всеки си пише имената и ЕГН -то собственоръчно и тогава да видя тиквите и прасетата как ще са!
14:33 04.12.2025
8 Просто
До коментар #5 от "Има ни пак":Констатирам фактите и се забавлявам 😆 Не може ли?
Коментиран от #12
14:34 04.12.2025
9 И какво от това
14:34 04.12.2025
10 Ура,,Ура
14:35 04.12.2025
11 Сачева
14:35 04.12.2025
12 Има ни пак
До коментар #8 от "Просто":Занимавай се с нещо по полезно. Ако изобщо имаш нещо в черепната си кухина.
Коментиран от #15
14:38 04.12.2025
13 гласуване
До коментар #1 от "На бас 👍":ако над 300 000 човека гласуват, Герб губи за това просто гласувайте
14:39 04.12.2025
14 Тези от Пепе деберасти са лисици
14:42 04.12.2025
15 Значи
До коментар #12 от "Има ни пак":казваш да се занимавам с нещо ? Тогава няма да се занимавам с теб, понеже ти си нищо 🤣
14:42 04.12.2025
16 Ще разделят баницата
14:43 04.12.2025
17 Какво
Коментиран от #25
14:47 04.12.2025
18 Първи
До коментар #1 от "На бас 👍":от зад напред !
14:48 04.12.2025
19 Аз съм
14:51 04.12.2025
20 кромид криза
15:00 04.12.2025
21 Лошо правителство
15:02 04.12.2025
22 ?????
Борбата е за баницата, а не за вас.
Забравихте ли сглобката?
Ще има второ издание.
ПП-тата що досега не подкрепиха нито един вот на недоверие?
Щото чакаха да ги приласкаят, но Баце и Шиши нещо се полакомиха.
И да попитам самоназначилия се академик Николай Денков - не е ли той човекът който назначи навремето Калин Стоянов за вътрешен министър в своето правителство и що го назначи?
15:06 04.12.2025
23 Хахо
15:13 04.12.2025
24 Ахил
15:20 04.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 хахаха
15:24 04.12.2025
27 Не така
До коментар #1 от "На бас 👍":Ще са първи ама на куково лято, като излязат да гласуват младите хора , ще отвеят тези крадци и мошеници като плява.
15:31 04.12.2025
28 овчи мозъци
15:38 04.12.2025