ПП-ДБ: Утре внасяме вот на недоверие срещу правителството

Тази наглост, която виждаме през последната една година се видя и днес в залата – и от сегашния министър Даниел Митов, и от предишния Калин Стоянов. Ако е имало проблеми и ексцесии, според тях са виновни протестиращите. Това заяви пред журналисти в парламента Николай Денков от ПП-ДБ по повод изслушването на вътрешния министър Даниел Митов по темата с размириците в центъра на столицата на протеста на 1-ви декември.

„Ако пък всичко е било наред, тогава заслугата е на полицията. Това е тяхното обяснение, но истината е точно обратната. Протестът беше мирен, но след него имаше провокатори. Всички го видяха и няма как да бъде променена тази картина“, добави Денков.

Тъй като няма нито капка смирение, нито усещане, че правителството дължи извинение на хората за това, което се случи, и това, което се случва с тези младежи в съдебната зала, и изобщо не е ясно защо са там – още утре ще внесем вот на недоверие срещу това правителство с искане за неговата оставка, каза още той.

Божидар Божанов от ПП-ДБ поясни, че вотът на недоверие срещу правителството ще бъде заради икономическата му политика, отбелязвайки, че бюджетът е бил само „последната капка“ срещу бизнеса, средната класа и икономическото развитие на България.

На въпрос защо бившият съпредседател на „Продължаваме Промяната“ Кирил Петков е повел протестиращите на нерегламентирано шествие Божанов обясни, че няма как на протест със 100 000 души всички да бъдат държани под контрол.

Организаторът, който бе споменат от министъра, е уведомил по телефона МВР, че между 16.00 и 17.00 ч следобед се очакват много повече хора, които няма как да бъдат контролирани накъде ще тръгнат. Работа на МВР е да охранява протеста и да следи за провокатори. Да се твърди, че това е работа на стюардите е просто абсурдно, добави Божанов.