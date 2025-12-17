Новини
Атанас Атанасов: Отиваме на избори. Няма шанс в този парламент да се сглоби нещо ново

Той посочи, че има два сериозни проблема в България с буквата "К" - корупцията и Кремъл

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отиваме на избори. Няма шанс в този парламент да се сглоби нещо ново. Това заяви пред бТВ ген. Атанас Атанасов от ПГ на ПП-ДБ.

" Хората искат наистина да се свърши с това, което беше сега като модел на управление. Именно гражданите са тези, които трябва да принудят политиците да направят промяна", смята той.

Темата за узурпираната репресивна власт е много важна, каза ген. Атанасов.

И според него Слави Трифонов е "политически труп".

Атанасов заяви, ако не се проведат честни избори, отново ще се повтори същата ситуация като сегашната - ГЕРБ да управляват.

Той посочи, че има два сериозни проблема в България с буквата "К" - корупцията и Кремъл.

Според него светлината на предстоящия вот е много важна. "Делян Пеевски вече е изтървал влака и това му го казаха хората на площада"


  • 1 Потресаващо!

    29 3 Отговор
    ДБ и ПП, скрийте Атанасов веднага! Губите избиратели. Нямате ли млади хора да го заместят?

    Коментиран от #17, #25

    09:20 17.12.2025

  • 2 Даааааааа

    17 1 Отговор
    На изборите да гласуват само грамотни!
    Лесно е!
    Всеки преди да гласува си пише трите имена и ЕГН то собственоръчно!

    Коментиран от #8

    09:21 17.12.2025

  • 3 Хохохо

    16 1 Отговор
    Джуджака редом до Пеевски и Борисов правеха изявления пред журналистите а сега пак се завърта

    09:22 17.12.2025

  • 4 Възраждане

    18 3 Отговор
    След Тиквата, Шиши и Ивелин Михайлов, това злобно противно джудже от ДС е най-мразеният човек в България. Ако в България са останали истински българи, еврожиендърчетата от ПП-ДБ няма да влязат в парламента

    Коментиран от #16

    09:22 17.12.2025

  • 5 гражданин

    17 1 Отговор
    Докато такива като тозл лили ут са в НС. , и крачка напред няма да мръдне тази територия

    09:24 17.12.2025

  • 6 селяк

    19 1 Отговор
    нов бардак със стари ку$ви нема ка да стане. Нови требват нови, че старите са мноо износени

    Коментиран от #29

    09:25 17.12.2025

  • 7 хихи

    13 1 Отговор
    с тази отрицателна селекция на народни представители, която правят партийните лидери, няма шанс да се роди нищо ново..

    09:26 17.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Говори и

    12 1 Отговор
    Сам за себе си … В която и листа да го сложите е на дузпата ………

    09:26 17.12.2025

  • 10 Ццц

    17 1 Отговор
    Колко десетилетия този пъдпъдък ще променя България? Предния път нямаше ли пак да чегърта и да променя модела? От интервюто му чух, че са готови с кадрите, само да им дадем мнозинство да ги инсталират и, че извеждат България от кризата. Тази песен си я знае и нея си пее. Другото не знам дали сам се разбра какво каза. Няма как да стане с такива галфони, като тази номенклатура, защотото промяната е само в номера на бюлетината. Най-добре е проблемите му да стана с три К-та. Последното К там дето слънце не грее и айде в питиепродавницата с Дайнов да си плещят за другите две.

    Коментиран от #36

    09:27 17.12.2025

  • 11 Отвратен

    4 2 Отговор
    ИМА НАЧИН! ВЛИЗАТЕ В ТЪМНА СТАЯ И КОЙ КОГОТО ХВАНЕ И НАКРАЯ ПИЕТЕ ЕДНО МАЗНО КАФЕ!

    09:28 17.12.2025

  • 12 цеоклио

    11 4 Отговор
    Тук не е Украйна а е България бре лъжливо жуже. Оцъкления лъжец на Драгалевския циганин Иван, за малко не се сгоди с крадците на ГЕРБ още днес в телевизията. За малко и щеше да се сгоди с крадливия циганин от ГЕРБ банкя. Забравил е какво лъга само преди 1 седмица. И когато пропусне да си пие хапчетата гейрал Ниско, започва да вижда Русия и Владимир Путин. Този оцъклен лъжец от ДС добре са го внедрили да играе на демократ. От 20 години го хранят българите, докато обикаля по телевизиите да лъже. Слава на Господ Иисус Христос, лъжата и лъжците са обречени на гибел. Парите на Шорос ви пречат да видите кои са шпионите бре жуже.

    09:28 17.12.2025

  • 13 икономическа култура липсва

    8 5 Отговор
    Този парламент направи най-лошото за Народа. Включва ни в еврозоната. Всички имаме роднини в чужбина.Питайте ги на запад за ценовия шок след еврозоната. Те даже досега (след десетки години) съжаляват за националтата си валута.
    1.Едно кафе на 1 януари 2026ще е 1 лев, На 31 декември 2026 - едно евро.
    Няма кой да следи повишение на цените за дълъг период.Навякъде в страните след приемане на евро инфацията е 200% за една година или 18 месеца. Например Германия, Прибалтика, навсякъде!!!! Питайте ги за инфлацията в момента в Естония 13%. В Хърватия заради инфлацията маладежта масово емигрира. Тан са поставени административно таван на цените на 70 продукта.
    2. Отношението Debt/GDP в Гърция, Италия, Испания е 150-200 %, Франция 113%. В България е 35%, Ставаме донори на богатите страни.. Италианската индустрия е намаляла с 20% от времето на въвеждане на еврото.
    Питам: кой на кого ще плаща дълга пряко или косвено било то с печатане на евро, инфлация или по друг начин?
    3. Наличните ти пари ще се блокират (рано или късно) с въвеждане на цифровото евро. Процесът започва на 1.10,2024 за корпорациите. Говори се вече се прави и за физическите лица.
    4. Раждаемостта в евеозоната е по-ниска от тази в страните извън нея
    5. Ипотечните кредити ще следват Euribor лихвите. В момента в БГ е 2.5%. Ще станат 3.5 %.
    6. Без борд банките ни ще бъдат улеснени при вземане на заеми. Те ще се използват главно,за крадене от корумпирани политиви и за потребление, а не за развитие

    09:29 17.12.2025

  • 14 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Гласуване по телефона и ще спестим 500 млн и няма как да купуват гласове пред училищата.

    09:29 17.12.2025

  • 15 Т.КОЛЕВ

    7 2 Отговор
    ЗАРАДИ ТИЯ АРТИСТИ БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЦИ ДОСТА МИЛИОНИ ХВЪРЛЯТ НА ВЯТЪРА ПОСТОЯННО ПРЕЗ ГОДИНА ДВЕ ИЗБОРИ. ТОЗИ ПЪТ ИЗБИРАМЕ ДА ИДВА НОВА ПАРТИЯ А ТИЯ ДА ГИ НЯМА ПО.ДОБРЕ.
    КОЙ КУПИ ТИЯ МАШИНИ ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ КОЙТО МОГАТ ДА СЕ МАНИПУЛИРАТ И КОЙТО В ЦЕЛУЯ СВЯТ ТАКИВА МАШИНИ СА ГИ ОТРЕКЛИ ПОНЕЖЕ СОФТУЕРА ИМ МОЖЕ ДА СЕ МАНИПУЛИРА КОЙ ? ТОВА СА НОВИ БРАК МАШИНИ.ТИЯ НАЙСТИНА ДОСТА МИЛИОНИ ХВЪРЛЯТ НА ВЯТЪРА И ОБРИЧАТ ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА НА ТЕУДЕН ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ. ДА СИ ХОДЯТ НАЙ ДОБРЕ И ДА СЕ РАСЛЕДВАТ.

    09:31 17.12.2025

  • 16 доклио

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Възраждане":

    Вие лъжците от Възраждане и Скеч, много мразите Ивелин Михайлов и Величие, защото показа че сте платени мажоретки на мафията. Само лъжете българите. За това не ви харесва че ви извади на светло да ви видят колко сте напазарувани. Само Величие от 1 ден се бие с мафията на ГЕРБ и ДПС- Шишко.

    09:33 17.12.2025

  • 17 Не бой се!

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Потресаващо!":

    Той танас танасов не Апе "човека"! Кои са "младите" в пъ.пъ. де.бъ.?? кирчо и кокорчо ли? И всички са от кпсс дс бкп/бсп шумкари и наследници на шумкари.............

    09:36 17.12.2025

  • 18 Анджо

    6 1 Отговор
    А, тоя защо не каза техният модел с какво беше добър. За това припомнете притчата НА ИСУС за сламката и гредата. И тези обещават като комунистите, следващият път ще се справим по добре.✊👈

    09:37 17.12.2025

  • 19 ваш.та маааа

    8 1 Отговор
    Гнома си мисли че на следващите избори ще води пред герб и тогава ще може да се пазари с гърбавите 60 на 40 да усвоят от Еврофондовете и кредитите.. ..

    09:39 17.12.2025

  • 20 Хасковски каунь

    6 0 Отговор
    Що си не вземеш пенция и да си гледаш старините

    09:43 17.12.2025

  • 21 гражданин

    5 1 Отговор
    при сините няма корупция нали, и никога не е имало, от 1991 година насам, аз си спомням че когато дойдоха сините на власт, в онези далечни ранни години на Прехода, червените, тоест комунистите, с тяхната селска корупция, започнаха да изглеждат като деца от детска градина, в сравнение с тези, които тогава бяха нови, и жънеха нашироко, сега вече не са нови, знаем ги много добре

    09:46 17.12.2025

  • 22 Не може със статуквото

    6 3 Отговор
    Докато ГЕРБ, ПП, ДБ и СДС, ДПС, ИТН и БКП участват на изборите, промяна не може да има. Нагледахме се 36 г., нито един проблем не е решен в държавата. ПП, ДБ направихте Сглобката и гласувахте срещу Референдумът, заедно с другите антибългарски партии. Не може хора с двойно гражданство да управляват Държавата България. Видяхме ви и Гаврата с Конституцията. Видяхме и излъчването на кабинет след решение на КС за 46% изборни нарушения.
    Моля ви, напуснете с ПП, ГЕРБ, СДС, ДПС, БКП и ИТН политиката, за да има предпоставка за ЧЕСТНИ ИЗБОРИ и статуквото да си ходи, вие сте част от статуквото.

    Коментиран от #30, #41

    09:46 17.12.2025

  • 23 Боклуци

    5 2 Отговор
    Като геп и дпс

    09:47 17.12.2025

  • 24 Ти земноводно

    6 0 Отговор
    Никъде няма да ходиш!
    Оставаш на място!
    Стига ти толкова времеядство!
    Промяна в закона!!!!
    На тази маса избиратели, трябват 80 народни представители, избрани на мажоритарен принцип и само ЕДИН мандат! Без право на втори и без всякакви превилегии и добавки към основната заплата!

    09:48 17.12.2025

  • 25 Ъъъъ не!

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Потресаващо!":

    В никакъв случай! Той и Два Пръста Чело са лицата на протеста, емблеми на соросоизма, хората много ги харесват! Даже байТанас ТРЯБВА да го издигнат за президентски кандидат!🤔

    09:50 17.12.2025

  • 26 Абсурдистан

    9 0 Отговор
    Погледнете внимателно снимката. На устните му още личи отпечатък от задните части на Д. И му вЕрвайте!

    09:50 17.12.2025

  • 27 дядо поп

    12 0 Отговор
    Отиваме на избори , а такива като теб трябва да отиват в пенсия.

    09:51 17.12.2025

  • 28 дядото

    9 0 Отговор
    на каквито и да избори да отидем,ако такива дърти отврати участват до никъде няма да стигнем

    Коментиран от #31

    09:51 17.12.2025

  • 29 дядо поп

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "селяк":

    Даже и да сменят всички труженички , бардака си остава бардак!

    09:52 17.12.2025

  • 30 Анджо

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Не може със статуквото":

    За кой ще гласуваш честно, за ПП И ДБ , за меч за възраждане или за величие. Излиза, че сме в безизходица.

    09:52 17.12.2025

  • 31 Анджо

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "дядото":

    За това дедо трябва със стачки да ги накараме да работят за народа. Тази оставка беше безсмислена. Така или иначе пак ще влезнем в безвремието. Има начин да ги накараме да работят.

    09:56 17.12.2025

  • 32 Атанас генерала

    6 0 Отговор
    Не виждам шанс и в следващия!

    09:57 17.12.2025

  • 33 До Анджо

    3 1 Отговор
    Харесват ми идеите на "Пряка Демокрация", на Клисаров, евентуално ще прочета платформите и на други нови партии преди изборите.Като цяло предпочитам партии отстояващи българските интереси и суверенитет.

    09:59 17.12.2025

  • 34 Наколенко

    6 0 Отговор
    Дано не влезнете в следващия или поне да сте на опашката! Вие мислите повече за Украйна отколкото за България!

    09:59 17.12.2025

  • 35 Ето го и Брад Пит!

    3 1 Отговор
    Свежото лице от протестите, новата вълна на соросоидната мисъл! Откривателят на руска подводница в яз.Искър! За къде сме без него!🤥

    10:00 17.12.2025

  • 36 Анджо

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ццц":

    Не видяли ,че тоя не довършва нито едно изречение, започва да говори и изведнъж ти казва ,а да ви кажа еди какво си.

    10:02 17.12.2025

  • 37 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    Видяхте ли на протеста народа как го освирка този отпадък!?
    ПП и ДБ са еднакво мразени с ГЕРБ и ДПС от хората .

    10:07 17.12.2025

  • 38 Доовижданеее

    1 0 Отговор
    Изчезвай с 200, хората не могат да ви дишат...

    10:10 17.12.2025

  • 39 тоя пък

    2 0 Отговор
    ако си мечтае в следващия да доминират, значи чавка му е изпила акъла(ако го е имало)

    10:13 17.12.2025

  • 40 Да питам

    1 0 Отговор
    Въпрос,който задава и Кеворк Кеворкян,какво точно промениха от ПП,та продължават.Той ги съветва да си сменят името--продължаваме промяната, ама каква точно промяна?!

    10:15 17.12.2025

  • 41 само че

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Не може със статуквото":

    каквито и заклинания да ръсиш, няма как да изчезнат 800 000 избиратели на ГЕРБ, все с тях трябва да се съобразяват

    10:16 17.12.2025

  • 42 Промяна

    1 0 Отговор
    РАЗГРАДСКИ ЧЕРВЕН СЛЕДОВАТЕЛ П.ЮС РАШКОВ МИЛИОНЕР ОТ ЖЕНА СИ ХАХАХАХАХАХА ТЕЗИ СА НОВОТО ХАХАХАХАХАХАХА

    10:18 17.12.2025

  • 43 Механик

    0 0 Отговор
    Ох, бедни мой, Атанасчо! Мъка, брат ми...
    Мъка ми става, като сетя, че тия пари дето ще ги похарчим за избори, можеше да ги дадем на Зелинский...

    10:18 17.12.2025

  • 44 Да Не

    1 0 Отговор
    Ега..си и боклук..ка!!!

    10:22 17.12.2025

  • 45 досущ

    0 0 Отговор
    псевдо измислен генерал с жартиери и физиономия на долен пиан..дурник

    10:35 17.12.2025

  • 46 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    0 0 Отговор
    Време е за разглобяване!
    Особено теб!

    10:44 17.12.2025

  • 47 Пожелание

    0 0 Отговор
    А ти на пенссия.

    10:46 17.12.2025

