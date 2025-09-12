Новини
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие

12 Септември, 2025 14:36 1 133 52

  • пп-дб-
  • вот-
  • недоверие

„Възраждане“ и „Величие“ потвърдиха подкрепата си

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Продължаваме промяната – Демократична България“ и МЕЧ официално внесоха вот на недоверие към правителството. Темата е „Правосъдие и вътрешна сигурност“. Подкрепа за вота беше заявена от цялата опозиция.

„Внесохме нашия вот на недоверие за това правителство, което не се справя във вътрешната сигурност и правосъдието и задълбочава проблема със завладяната държава“, заяви Божидар Божанов от ПП-ДБ. Той уточни, че не става дума просто за несправяне, а за „системен отказ да се бори със завладяването от задкулисни интереси, които нямат легитимация, но упражняват власт. На първо място Пеевски, който завладява все повече власт“.

Подписите под вота са на депутати от ПП–ДБ, МЕЧ и „Алианс за права и свободи“ (АПС). Приносът за частта „Вътрешна сигурност“ е на МЕЧ, а останалата част от мотивите, които са над 80 страници, са подготвени от ПП–ДБ.

Асен Василев свърза липсата на правов ред с икономическите проблеми в страната. „България заслужава по-добро правителство. Ефектите ги виждаме всеки ден – по-високи цени на енергията, цената на водата, като я има и няма, с 20 процента по-висока. Таксите за университети също. Вдигат се цени, за да се напълнят касички като ББР, които след това, при липсата на правов ред, да бъдат откраднати“, заяви Василев. Според него, всеки ден се наблюдава „грабеж и обедняване на българите“, като над 1 милион души са под линията на бедността.

Атанас Атанасов от ДСБ допълни, че страната е изправена пред „фактическо узурпиране на репресивна власт срещу неудобните“.

Подкрепа за вота беше заявена и от останалите опозиционни сили. От „Величие“ коментираха, че „на 100 процента всеки вот на недоверие е добре дошъл“. От „Възраждане“ също бяха категорични, че ще подкрепят всички опити за сваляне на кабинета. „Ще участваме в дебатите и гласуването. Трябва да свалим това правителство“, заяви Ангел Славчев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    9 5 Отговор
    Чакам ги утре в 16 часа пред парламента!

    14:37 12.09.2025

  • 2 Ялчин

    27 7 Отговор
    Двата шопара унищожават България!

    14:38 12.09.2025

  • 3 Гошо

    25 8 Отговор
    Дано падне това правителство

    Коментиран от #15, #17

    14:39 12.09.2025

  • 4 Промяна

    10 19 Отговор
    ПРОПУТИНСКИ ШАРЛАТАНИ ИЗМАМНИЦИ ДЕРИБЕИ ДОГАНОВИ БОЖКОВИ ГЕЛОВЕ ИЗМАМНИЦИ НАЗНАЧЕНИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКОТО КС ДА СЕ СМЕЯ ЛИ ДА ПЛАЧА ЛИ РУШАТ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #43

    14:40 12.09.2025

  • 5 Промяна

    8 17 Отговор
    ПРОПУТИНСКИ ШАРЛАТАНИ ИЗМАМНИЦИ ДЕРИБЕИ ДОГАНОВИ БОЖКОВИ ГЕЛОВЕ ИЗМАМНИЦИ НАЗНАЧЕНИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКОТО КС ДА СЕ СМЕЯ ЛИ ДА ПЛАЧА ЛИ РУШАТ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ

    14:41 12.09.2025

  • 6 Двуличници

    21 8 Отговор
    ППДБ закриха Спецсъд, и Спецпрокуратура, мафията празнуваше, сега завладяна била държавата! Как не ви е срам

    14:43 12.09.2025

  • 7 Синухе

    18 4 Отговор
    И като падне това правителство и има избори пак има два варианта:
    1. Пак си гласувате за същите!
    2. Проспивате броенето и тия пак се самоизбират!

    Коментиран от #10

    14:43 12.09.2025

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 10 Отговор
    Фараон Ивелин Първи за президент!🦍🥳🤣👍

    14:45 12.09.2025

  • 9 Промяна

    7 4 Отговор
    Божков плащаше 2020 година сам се хвалеше Делата за олигарсите заминаха

    14:48 12.09.2025

  • 10 провинциалист

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "Синухе":

    Трети вариант - рЕзко дигаме броя на гъбарите и закриваме шоуто поради недостатъчен зрителски интерес.

    Коментиран от #23

    14:49 12.09.2025

  • 11 Даката

    8 16 Отговор
    Корумпираните боклуци от ПП ДБ и българските русофили от край време работещи срещу България и българските интереси се обединиха... Путин така им казал и те слушат и изпълняват.... дано да дойде времето и да започнат да влизат в затвора за държавна измяна.

    Коментиран от #12, #13, #16, #22

    14:50 12.09.2025

  • 12 Гнусни отрепки

    13 4 Отговор

    До коментар #11 от "Даката":

    Вие сте корумпираните гадове! Вие. Колко хотели построихте с крадени пари. Колко сгради и апартаменти накупихте със окрадени и сиви пари! От корупция! От криене на доходи, печалби данъци осигуровки? От даване на ниски заплати. Вие сте сган мизерна бе!

    Коментиран от #20, #28

    14:53 12.09.2025

  • 13 Шизофрения ли си хванал

    5 7 Отговор

    До коментар #11 от "Даката":

    Кой е руските агенти в България? По-големи руски агенти от герб възраждане бсп дпс непокорна България величие няма! Тия гадове 2020 година бяха готови да се върнат в партийния дом на БКП!!!

    14:55 12.09.2025

  • 14 ООрана държава

    5 2 Отговор
    Гътай тая кочина, зулусите ще търкат резервната скамейка извън парламента

    14:57 12.09.2025

  • 15 Семейство Свинсънс

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Гошо":

    И да падне и да не падне пак ще е същото ако изборите се проведат по същият начин.... видя се колко им е лесно на шишита и мишита да пазаруват гласове, изборни секции.....

    14:59 12.09.2025

  • 16 Най

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Даката":

    после намерих точния човек! Та да те попитам - когато си т ъп изптваш ли и някаква физическа болка?

    14:59 12.09.2025

  • 17 Тъпото руско говедо Румен Р

    10 6 Отговор

    До коментар #3 от "Гошо":

    Общо взето казвате, дано падне България, ами няма да ви се получи. Кой има интерес от нестабилност в Европа? Кой има интерес от нестабилност в Америка? Кой има интерес от нестабилност в Близкия изток?...Човекът който иска това е само един и вие си го знаете... джуджето Путин в Кремъл.

    Коментиран от #19, #21

    15:03 12.09.2025

  • 18 Даката

    7 7 Отговор
    Руските измекяри непрекъснато ни натрапвате тези свои идеи да нападнем Северна Македония и да си я вземем, както вие сте си взели Украйна... явно българите сме по-умни дори от французите, българите искаме стабилност напук на идиота Владимир Путин и ще запазим превителството, ще въведем еврото, като разплащателна единица в България от януари 2026 година.
    България би трябвало да бъде на първо място за всяка политическа партия, реалността е друга, виждаме, че в Българския Парламент руските партии "Възраждане", "Величие", "Меч", а сга и ПП ДБ работят активно стещу интересите на нашата страна.

    Коментиран от #24

    15:13 12.09.2025

  • 19 Герп боклуци

    6 4 Отговор

    До коментар #17 от "Тъпото руско говедо Румен Р":

    Леко с драматургията. Ако падне правителството, няма да ти падне България, дишай моето момче! Нестабилноста в европа е от близо 6 години, така че незнам какво се пънеш. Относно сащ, не ни грее, както и сащ не ги грее за нас

    Коментиран от #30, #36

    15:13 12.09.2025

  • 20 Анонимен

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Гнусни отрепки":

    Вие ние кои са честните бедняци а крадците кои са

    15:13 12.09.2025

  • 21 провинциалист

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Тъпото руско говедо Румен Р":

    Ти снощи провери ли за Путин под леглото?

    15:14 12.09.2025

  • 22 Чудех се…

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Даката":

    …кога Путин ще се намеси в спора -> ей го е, излезе наяве ;)

    15:14 12.09.2025

  • 23 Синухе

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "провинциалист":

    Не става, полицията, калинките и Пеювия платен електорат са достатъчни завинаги!
    Те са наясно, че за нищо не стават и ако дойдат други и поискат да работят качествено и в адекватен състав си заминават повече от половината. Затова ще се държат като удавник за сламка!

    Коментиран от #31

    15:16 12.09.2025

  • 24 Синухе

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Даката":

    Ти да не си оня рижия с цайсите?

    15:18 12.09.2025

  • 25 До 4 и 5 oлигофрeнa неграмотен

    1 3 Отговор
    Копи пействаш ли едно и също съдеан цървyл и мирииизлиив пaaaцyyл? Ненужна утайка и безполезна гнидо! Едно и също под всяка статия или се правиш на откачен олицетворение на гербераст

    15:20 12.09.2025

  • 26 КоППепйкин

    4 1 Отговор
    КоППепейките лъснаха...

    15:20 12.09.2025

  • 27 БгТoпИдиoт🇧🇬

    1 4 Отговор
    Радо очаквам да изпълниш обещанието си като управляваш да извадиш от дупката му продажния болен чалгар славуца и да го покажеш публично като олицетворение на бoклyк! А преди това да затвориш границите за да не избяга с африкански с кеша от кражбите.

    15:21 12.09.2025

  • 28 Даката

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "Гнусни отрепки":

    "Гнусни отрепки"... и после продължава русофила смотан, че комшийската кокошка, патка му се видяла, обичал да гледа в чуждото канче и да завижда... дребната душица русофилска и дай една снимка на златни кюлчета и пачки евробанкноти и ще се изяде от завист и злоба, кой какво бил построил , пък той бил боклук и нищо не построил и злаоба и злъч... такива нискоинтелигентни боклуци са най-лесни за манипулация от руските служби... на грозните душици, все някой друг ще им е виновен...
    Ей къде е Русия, чемодан, вокзал Москва, доволни ще останете.

    Коментиран от #34

    15:23 12.09.2025

  • 29 То е ясно

    5 1 Отговор
    Заповедта от късия господар към русофилските партии е"Вие изкарайте България от Пакта,от там нататък ние си знаем работата".

    15:26 12.09.2025

  • 30 Промяна

    3 5 Отговор

    До коментар #19 от "Герп боклуци":

    19 ГЕРБ са най голямата българска партия А БОКЛУЦИ СА САБОТЬОРИТЕ АЛА БАЛИСТИТЕ ПРОПУТИНСКИТЕ ИЗМАМНИЦИТЕ НАЗНАЧЕНИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКОТО КС ДЕРИБЕИТЕ БОЖКОВИТЕ ГЕЛОВЕ ТОВА СА ИСТИНСКИТЕ БОКЛУЦИ 19

    Коментиран от #38

    15:26 12.09.2025

  • 31 Промяна

    5 3 Отговор

    До коментар #23 от "Синухе":

    Че от 5 години кой работеше качествено тук Кой Превзе властта с ала балата Кой саботираше държавата Кой лъжеше Кой грабеше кой

    15:28 12.09.2025

  • 32 Тези

    3 5 Отговор
    Копейкин играе за ГЕРБ и др.Все руски партии явни и под прикритие.

    15:29 12.09.2025

  • 33 Доктор

    5 5 Отговор
    ПП ДБ, възможно най-отвратителната и продажна партия. Абсолютни нищожества.

    15:32 12.09.2025

  • 34 Ащя бе

    4 5 Отговор

    До коментар #28 от "Даката":

    Колко пари даде и колко взе от Путин вашия вожд на герберските травестити?

    15:33 12.09.2025

  • 35 Ойй

    4 5 Отговор
    ГЕРБ са партия на далаверите и корупцията. Клиентелата им е от корумпирани хора. По някакъв начин спасявани от съдебно преследване за своите непочтено интимни дела.

    15:34 12.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ане

    0 4 Отговор
    Забелязвам че тези които крепят корумпирана задруга на ГЕРБ и тези които защитават войната на Русия са може би двама трола най-малко на служба в момента. Вие нямате ли срам бе? Корумпирани майкопородавци?

    15:37 12.09.2025

  • 38 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "Промяна":

    ДА ГЕРБ -СДС СА НАЙ ГОЛЯМАТА КОАЛИЦИЯ СЪС 66 ДЕПУТАТА СЪС КУПЕНИ И КОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ АКО СЕ РАЗДЕЛЯТ ПО РАВНО НА ГЕРБ И СДС СТАВАТ ПО 33 ДЕПУТАТА КОЛКОТО ИМАТ ВЪЗРАЖДАНЕ КАТО САМОСТОЯТЕЛНА ПАРТИЯ ,А ППДБ ПАК КАТО КОАЛИЦИЯ ИМАТ 36 ДЕПУТАТА КАТО СЕ РАЗДЕЛЯТ НА ДВЕТЕ ПАРТИИ СТАВАТ ПО 18 НА ДВЕТЕ ПАРТИИ ПП И ДБ И ОТИВАТСЛЕД АПС И ПРЕД ИТН.И КАКВО ИЗЛИЗА ЧЕ ГЕРБ,СДС, И ВЪЗРАЖДАНЕ ИМАТ ПО РАВЕН БРОЙ ДЕПУТАТИ ПО 33.

    15:38 12.09.2025

  • 39 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    0 5 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко и пееевски са част от проблема, че се спира развитието на България да стане една нормална европейска страна.

    Коментиран от #47

    15:39 12.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Промяна":

    ДА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКИТЕ СМЪРДЕЛИ ПОДЛОГИ УПРАВЛЯВАЛИ БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА РАЗРУШИХА И УНИЩОЖИХА БЪЛГАРИЯ И ПРОГОНИХА НАД 3 МИЛИОНА БЪЛГАРИ ВЪВ ЧУЖБИНА ДА СИ ТЪРСЯТ ПРЕПИТАНИЕ.НО КРАЯТ ИМ ИДВА НАРОДА Е ТЪРПЕЛИВ ,НО ИЗБИЕ ЛИ БАЛАНСА ЩЕ ГИ НАТИКА НА МАЙКА ИМ ДА НЕ КАЗВАМ КЪДЕ.ЗА ТОВА НА ПОРЕДИЦАТА ОТ ПРЕСРОЧНИ ИЗБОРИ 65-70 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОТКАЗВАТ ДА ГЛАСУВАТ,А ДЕРИБЕЙТЕ ЕВРОАНТЛАНТИЦИ ПЕЧЕЛЯТ СЪС КУПЕНИ И КОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ.

    15:44 12.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 сървайвър

    0 4 Отговор
    Утре всички на протест пред съдебната палата,,правосъдие за всички,, ,приготвиха микрофоните и плакатите.Христо иванов донесе кинтите.дисководещият ше крещи о с т а в к а.

    Коментиран от #51

    15:46 12.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    0 4 Отговор

    До коментар #39 от "Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?":

    ДА ДАЙ БОЖЕ ПО СКОРО РУСИЯ И ПУТИН ДА ДОЙДАТ ДА НИ ОСВОБОДЯТ ОТ ДЕРИБЕЙТЕ КОИТО УНИЩОЖИХА И РАЗРУШИХА БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА

    15:47 12.09.2025

  • 48 само питам

    3 0 Отговор
    тия от промяната и поточно харварите-шарлатанията кои са ами синове дъщери и внуци на ДС ПАРТИИНАТА НОМЕКЛАТУРА И ПАРТИЗАНИТЕ след 10 11 1989 г ги изпратиха да учат в чужбина и сега се вэрнаха и искат да управляват

    15:49 12.09.2025

  • 49 Гост

    2 1 Отговор
    Тате, ние CигAни ли сме?
    - Да, тате, CигAни сме!
    - Ама тате, тате, ама от долните
    CигAни ли сме - дето крадат, не
    работят ...?
    - Да, тате, точно от тези! - Е добре де, тате, ама съвсем
    долни ли - от тия дето са мръсни,
    гнусни и бъркат по кофите?
    - Да, бе тате, от тия -
    съвсем долни CигAни сме!
    - А от ПП-ТО и от МЕЧ ли сме, тате ?
    - Ееееее, тате, чак такива CигAни
    не сме!!!!

    15:55 12.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "сървайвър":

    А Божков ще бъде ли там хахахахахаха

    15:57 12.09.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

