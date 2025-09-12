ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие

„Продължаваме промяната – Демократична България“ и МЕЧ официално внесоха вот на недоверие към правителството. Темата е „Правосъдие и вътрешна сигурност“. Подкрепа за вота беше заявена от цялата опозиция.
„Внесохме нашия вот на недоверие за това правителство, което не се справя във вътрешната сигурност и правосъдието и задълбочава проблема със завладяната държава“, заяви Божидар Божанов от ПП-ДБ. Той уточни, че не става дума просто за несправяне, а за „системен отказ да се бори със завладяването от задкулисни интереси, които нямат легитимация, но упражняват власт. На първо място Пеевски, който завладява все повече власт“.
Подписите под вота са на депутати от ПП–ДБ, МЕЧ и „Алианс за права и свободи“ (АПС). Приносът за частта „Вътрешна сигурност“ е на МЕЧ, а останалата част от мотивите, които са над 80 страници, са подготвени от ПП–ДБ.
Асен Василев свърза липсата на правов ред с икономическите проблеми в страната. „България заслужава по-добро правителство. Ефектите ги виждаме всеки ден – по-високи цени на енергията, цената на водата, като я има и няма, с 20 процента по-висока. Таксите за университети също. Вдигат се цени, за да се напълнят касички като ББР, които след това, при липсата на правов ред, да бъдат откраднати“, заяви Василев. Според него, всеки ден се наблюдава „грабеж и обедняване на българите“, като над 1 милион души са под линията на бедността.
Атанас Атанасов от ДСБ допълни, че страната е изправена пред „фактическо узурпиране на репресивна власт срещу неудобните“.
Подкрепа за вота беше заявена и от останалите опозиционни сили. От „Величие“ коментираха, че „на 100 процента всеки вот на недоверие е добре дошъл“. От „Възраждане“ също бяха категорични, че ще подкрепят всички опити за сваляне на кабинета. „Ще участваме в дебатите и гласуването. Трябва да свалим това правителство“, заяви Ангел Славчев.
1 Последния Софиянец
14:37 12.09.2025
2 Ялчин
14:38 12.09.2025
3 Гошо
Коментиран от #15, #17
14:39 12.09.2025
4 Промяна
Коментиран от #43
14:40 12.09.2025
5 Промяна
14:41 12.09.2025
6 Двуличници
14:43 12.09.2025
7 Синухе
1. Пак си гласувате за същите!
2. Проспивате броенето и тия пак се самоизбират!
Коментиран от #10
14:43 12.09.2025
8 Mими Кучева🐕🦺
14:45 12.09.2025
9 Промяна
14:48 12.09.2025
10 провинциалист
До коментар #7 от "Синухе":Трети вариант - рЕзко дигаме броя на гъбарите и закриваме шоуто поради недостатъчен зрителски интерес.
Коментиран от #23
14:49 12.09.2025
11 Даката
Коментиран от #12, #13, #16, #22
14:50 12.09.2025
12 Гнусни отрепки
До коментар #11 от "Даката":Вие сте корумпираните гадове! Вие. Колко хотели построихте с крадени пари. Колко сгради и апартаменти накупихте със окрадени и сиви пари! От корупция! От криене на доходи, печалби данъци осигуровки? От даване на ниски заплати. Вие сте сган мизерна бе!
Коментиран от #20, #28
14:53 12.09.2025
13 Шизофрения ли си хванал
До коментар #11 от "Даката":Кой е руските агенти в България? По-големи руски агенти от герб възраждане бсп дпс непокорна България величие няма! Тия гадове 2020 година бяха готови да се върнат в партийния дом на БКП!!!
14:55 12.09.2025
14 ООрана държава
14:57 12.09.2025
15 Семейство Свинсънс
До коментар #3 от "Гошо":И да падне и да не падне пак ще е същото ако изборите се проведат по същият начин.... видя се колко им е лесно на шишита и мишита да пазаруват гласове, изборни секции.....
14:59 12.09.2025
16 Най
До коментар #11 от "Даката":после намерих точния човек! Та да те попитам - когато си т ъп изптваш ли и някаква физическа болка?
14:59 12.09.2025
17 Тъпото руско говедо Румен Р
До коментар #3 от "Гошо":Общо взето казвате, дано падне България, ами няма да ви се получи. Кой има интерес от нестабилност в Европа? Кой има интерес от нестабилност в Америка? Кой има интерес от нестабилност в Близкия изток?...Човекът който иска това е само един и вие си го знаете... джуджето Путин в Кремъл.
Коментиран от #19, #21
15:03 12.09.2025
18 Даката
България би трябвало да бъде на първо място за всяка политическа партия, реалността е друга, виждаме, че в Българския Парламент руските партии "Възраждане", "Величие", "Меч", а сга и ПП ДБ работят активно стещу интересите на нашата страна.
Коментиран от #24
15:13 12.09.2025
19 Герп боклуци
До коментар #17 от "Тъпото руско говедо Румен Р":Леко с драматургията. Ако падне правителството, няма да ти падне България, дишай моето момче! Нестабилноста в европа е от близо 6 години, така че незнам какво се пънеш. Относно сащ, не ни грее, както и сащ не ги грее за нас
Коментиран от #30, #36
15:13 12.09.2025
20 Анонимен
До коментар #12 от "Гнусни отрепки":Вие ние кои са честните бедняци а крадците кои са
15:13 12.09.2025
21 провинциалист
До коментар #17 от "Тъпото руско говедо Румен Р":Ти снощи провери ли за Путин под леглото?
15:14 12.09.2025
22 Чудех се…
До коментар #11 от "Даката":…кога Путин ще се намеси в спора -> ей го е, излезе наяве ;)
15:14 12.09.2025
23 Синухе
До коментар #10 от "провинциалист":Не става, полицията, калинките и Пеювия платен електорат са достатъчни завинаги!
Те са наясно, че за нищо не стават и ако дойдат други и поискат да работят качествено и в адекватен състав си заминават повече от половината. Затова ще се държат като удавник за сламка!
Коментиран от #31
15:16 12.09.2025
24 Синухе
До коментар #18 от "Даката":Ти да не си оня рижия с цайсите?
15:18 12.09.2025
25 До 4 и 5 oлигофрeнa неграмотен
15:20 12.09.2025
26 КоППепйкин
15:20 12.09.2025
27 БгТoпИдиoт🇧🇬
15:21 12.09.2025
28 Даката
До коментар #12 от "Гнусни отрепки":"Гнусни отрепки"... и после продължава русофила смотан, че комшийската кокошка, патка му се видяла, обичал да гледа в чуждото канче и да завижда... дребната душица русофилска и дай една снимка на златни кюлчета и пачки евробанкноти и ще се изяде от завист и злоба, кой какво бил построил , пък той бил боклук и нищо не построил и злаоба и злъч... такива нискоинтелигентни боклуци са най-лесни за манипулация от руските служби... на грозните душици, все някой друг ще им е виновен...
Ей къде е Русия, чемодан, вокзал Москва, доволни ще останете.
Коментиран от #34
15:23 12.09.2025
29 То е ясно
15:26 12.09.2025
30 Промяна
До коментар #19 от "Герп боклуци":19 ГЕРБ са най голямата българска партия А БОКЛУЦИ СА САБОТЬОРИТЕ АЛА БАЛИСТИТЕ ПРОПУТИНСКИТЕ ИЗМАМНИЦИТЕ НАЗНАЧЕНИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКОТО КС ДЕРИБЕИТЕ БОЖКОВИТЕ ГЕЛОВЕ ТОВА СА ИСТИНСКИТЕ БОКЛУЦИ 19
Коментиран от #38
15:26 12.09.2025
31 Промяна
До коментар #23 от "Синухе":Че от 5 години кой работеше качествено тук Кой Превзе властта с ала балата Кой саботираше държавата Кой лъжеше Кой грабеше кой
15:28 12.09.2025
32 Тези
15:29 12.09.2025
33 Доктор
15:32 12.09.2025
34 Ащя бе
До коментар #28 от "Даката":Колко пари даде и колко взе от Путин вашия вожд на герберските травестити?
15:33 12.09.2025
35 Ойй
15:34 12.09.2025
37 Ане
15:37 12.09.2025
38 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #30 от "Промяна":ДА ГЕРБ -СДС СА НАЙ ГОЛЯМАТА КОАЛИЦИЯ СЪС 66 ДЕПУТАТА СЪС КУПЕНИ И КОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ АКО СЕ РАЗДЕЛЯТ ПО РАВНО НА ГЕРБ И СДС СТАВАТ ПО 33 ДЕПУТАТА КОЛКОТО ИМАТ ВЪЗРАЖДАНЕ КАТО САМОСТОЯТЕЛНА ПАРТИЯ ,А ППДБ ПАК КАТО КОАЛИЦИЯ ИМАТ 36 ДЕПУТАТА КАТО СЕ РАЗДЕЛЯТ НА ДВЕТЕ ПАРТИИ СТАВАТ ПО 18 НА ДВЕТЕ ПАРТИИ ПП И ДБ И ОТИВАТСЛЕД АПС И ПРЕД ИТН.И КАКВО ИЗЛИЗА ЧЕ ГЕРБ,СДС, И ВЪЗРАЖДАНЕ ИМАТ ПО РАВЕН БРОЙ ДЕПУТАТИ ПО 33.
15:38 12.09.2025
39 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ,редовия гербер недоволства ли ?
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко и пееевски са част от проблема, че се спира развитието на България да стане една нормална европейска страна.
Коментиран от #47
15:39 12.09.2025
43 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #4 от "Промяна":ДА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКИТЕ СМЪРДЕЛИ ПОДЛОГИ УПРАВЛЯВАЛИ БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА РАЗРУШИХА И УНИЩОЖИХА БЪЛГАРИЯ И ПРОГОНИХА НАД 3 МИЛИОНА БЪЛГАРИ ВЪВ ЧУЖБИНА ДА СИ ТЪРСЯТ ПРЕПИТАНИЕ.НО КРАЯТ ИМ ИДВА НАРОДА Е ТЪРПЕЛИВ ,НО ИЗБИЕ ЛИ БАЛАНСА ЩЕ ГИ НАТИКА НА МАЙКА ИМ ДА НЕ КАЗВАМ КЪДЕ.ЗА ТОВА НА ПОРЕДИЦАТА ОТ ПРЕСРОЧНИ ИЗБОРИ 65-70 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОТКАЗВАТ ДА ГЛАСУВАТ,А ДЕРИБЕЙТЕ ЕВРОАНТЛАНТИЦИ ПЕЧЕЛЯТ СЪС КУПЕНИ И КОНТРОЛИРАНИ ВОТОВЕ.
15:44 12.09.2025
45 сървайвър
Коментиран от #51
15:46 12.09.2025
47 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #39 от "Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?":ДА ДАЙ БОЖЕ ПО СКОРО РУСИЯ И ПУТИН ДА ДОЙДАТ ДА НИ ОСВОБОДЯТ ОТ ДЕРИБЕЙТЕ КОИТО УНИЩОЖИХА И РАЗРУШИХА БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПАДАНЕ НА СОЦА
15:47 12.09.2025
48 само питам
15:49 12.09.2025
49 Гост
- Да, тате, CигAни сме!
- Ама тате, тате, ама от долните
CигAни ли сме - дето крадат, не
работят ...?
- Да, тате, точно от тези! - Е добре де, тате, ама съвсем
долни ли - от тия дето са мръсни,
гнусни и бъркат по кофите?
- Да, бе тате, от тия -
съвсем долни CигAни сме!
- А от ПП-ТО и от МЕЧ ли сме, тате ?
- Ееееее, тате, чак такива CигAни
не сме!!!!
15:55 12.09.2025
51 Промяна
До коментар #45 от "сървайвър":А Божков ще бъде ли там хахахахахаха
15:57 12.09.2025
