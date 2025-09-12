Новини
България »
Румен Радев: НСО е значим фактор в системата за защита на националната сигурност

Румен Радев: НСО е значим фактор в системата за защита на националната сигурност

12 Септември, 2025 16:25 779 34

  • румен радев-
  • нсо

Държавният глава изказа признателност към ръководството на НСО за усилията за повишаване на подготовката на личния състав, за подобряване на условията на труд, за издигане на мотивацията и престижа на служителите и за усъвършенстване на материално-техническата база

Румен Радев: НСО е значим фактор в системата за защита на националната сигурност - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националната служба за охрана е значим фактор в системата за защита на националната сигурност. С растящата динамика в средата за сигурност, расте и значението на НСО.

Това заяви държавният глава Румен Радев в приветствието си на церемонията по случай 146 години от създаването на Службата. Румен Радев посочи, че през годините от създаването си НСО съществено допринася за укрепването на държавния авторитет, а Службата преодолява множество предизвикателства и устоява на дълбоки политически превратности. Многократно реформирана Службата се доказа като необходим елемент от българската държавност, подчерта още президентът.

Държавният глава изказа признателност към ръководството на НСО за усилията за повишаване на подготовката на личния състав, за подобряване на условията на труд, за издигане на мотивацията и престижа на служителите и за усъвършенстване на материално-техническата база.

В словото си Румен Радев благодари също така на офицерите, сержантите и служителите от НСО, които въпреки многобройните предизвикателства, с които се сблъскват ежедневно, продължават да изпълняват своята обществена мисия с чест, достойнство, отговорност и всеотдайност. Държавният глава открои и приноса на ветераните и предишните ръководства на Националната служба за охрана за съхраняването и пренасянето през поколенията на нейните традиции и добродетели, както и за това, че в спорадичните популистки опити за посегателства върху нейния авторитет, цялост и дори съществуване, продължават да застават с имената си в нейна подкрепа.

В церемонията участваха също така вицепрезидентът Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Наталия Киселова и премиерът Росен Желязков. „Приемам това като знак за внимание, за споделена грижа и държавна отговорност към вашата високоотговорна дейност“, посочи президентът Радев и изрази увереност, че усилията в подкрепа на НСО ще продължат, за да може тя да бъде адекватна на непрекъснато растящите предизвикателства пред нея.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 19 Отговор
    Изтече карта от щаба на френската армия.Франция ще окупира Житомир, Харков и Суми.Полша взима Лвов.България, Румъния и Турция ще окупират Одеса.

    Коментиран от #30

    16:27 12.09.2025

  • 2 1488

    14 2 Отговор
    а ко ни интересува туй нас, нормалните хора ??

    Коментиран от #3

    16:28 12.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Машини за тор.

    16:29 12.09.2025

  • 4 Гост

    6 5 Отговор
    Най-после и той да хареса нещо.

    16:32 12.09.2025

  • 5 Анджо

    11 4 Отговор
    На мене не ми пука как ще го пазят тоя , по скоро Радев е опасен за нашата сигурност.

    16:36 12.09.2025

  • 6 ББ от Банкя

    10 4 Отговор
    Хвърчилко Радев си е присвоил нсо като частна армия да го обслужва ма скоро колегата Дебелян ше му види сметката

    Коментиран от #8, #19

    16:37 12.09.2025

  • 7 Промяна

    11 0 Отговор
    Нали са подчинени на Радев хвали ги Кортежи навсякъде

    Коментиран от #10

    16:39 12.09.2025

  • 8 Прав си!

    6 6 Отговор

    До коментар #6 от "ББ от Банкя":

    А двамата Мазни Борисов и Пеевски се охраняват денонощно и от милиционери и от НСО.

    16:41 12.09.2025

  • 9 Колко

    9 2 Отговор
    струва годишно на българските данъкоплатци ?

    16:42 12.09.2025

  • 10 Съвет

    5 9 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    Иди пред къщата на простата и крадлива герберска Тиква Борисов и ще видиш как се прескачат служители на НСО и татуирани и брадати полицаи. Охраната е заплатена от джобовете на окрадените граждани от герберските калинки.

    Коментиран от #13, #15

    16:43 12.09.2025

  • 11 хъхъ

    11 3 Отговор
    НСО е наследник на комунистическата УБО. Газят законите, най-вече този за движение по пътищата. Радев ги хвали, понеже го охраняват с 5 коли от народната любов, а жена му Деса Мерцедеса ползва колите на НСО за екскурзии и шопинг от скъпи столични бутици.

    16:47 12.09.2025

  • 12 Ха ха ха а така

    9 2 Отговор
    Каква наглост - руцкий резидент да говори за националната ни сигурност .....

    16:51 12.09.2025

  • 13 Промяна

    7 5 Отговор

    До коментар #10 от "Съвет":

    10 Борисов е ЛИДЕР Борисов е Държавник Борисов е Политик 20 години и на него по закон му се полага охрана А твоите лъжи ги разказвай на невежите

    Коментиран от #22

    16:52 12.09.2025

  • 14 .......

    6 2 Отговор
    Румен Радев е единствения президент в Европа, който не е канен до сега да говори в ЕП. ЕДИНСТВЕН!!! За два мандата!

    Коментиран от #17

    16:55 12.09.2025

  • 15 66655

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Съвет":

    Кефи как си измисляте истории и сами си ги изживявате, докато живота ви отминава. Егати льохманите.

    Коментиран от #23

    16:57 12.09.2025

  • 16 Г€Н€РАЛ Д€$И

    8 2 Отговор
    а$ $ъм Д€$И ОТ БУРГАС , А "мъжът" - П€ Д . Р. $Т!
    П€ Д . Р. $Т, П€ Д . Р. $Т, АМА НА ВЛА$Т!
    ВОЗЯТ м€ от Н$О, А ПЪК р у м€н € Л . Й Н О!
    ДРУГАРИ, ДАЙТ€ ДА ДАД€Т€, А на$ $ ф а т м а к а Н€ ни МИСЛЕТЕ,
    ИМАМ€ $и БОЛ ПАРИ, " Б О ТА Ш" ЯКО НИ ДАРИ!
    Щ€ $€ $ПА$ИМ В u$a, А Г а ньо ОСТАВА СИ П Л € Б € Й!

    16:57 12.09.2025

  • 17 хъхъ

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от ".......":

    Той не е канен и в Пекин. А в Москва не отиде нито веднъж, дори когато го каниха и преди СВО-то. Страх да не му се скарат началниците от САЩ и НАТО.

    Коментиран от #18

    16:59 12.09.2025

  • 18 .......

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "хъхъ":

    Изпуснат Троянски кон в една Европейска държава.

    17:00 12.09.2025

  • 19 Факт

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "ББ от Банкя":

    Нали знаеш (навярно не),че Президента Радев е главнокомандващ на въоръжените сили на България и не му трябва НСО за предвижване.Издава заповед и може да се предвижва с танк,самолет,въртолет,БТР и каквото си пожелае.И то охраняван от военни колкото си реши.

    Коментиран от #25

    17:09 12.09.2025

  • 20 НСО са пазванти

    2 1 Отговор
    На паразити

    17:10 12.09.2025

  • 21 опа

    1 1 Отговор
    Психопата пак умува.Не му се отдава.

    17:11 12.09.2025

  • 22 Да те питам

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    Откога на крадците им казват държавници и лидери?! Заради една проста герберска Тиква питам.

    17:14 12.09.2025

  • 23 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "66655":

    Бочката Борисов си краде в съучастие с Дебелото момче, а честните хора нека се възмущават колкото си искат.

    17:16 12.09.2025

  • 24 Не е вярно

    3 0 Отговор
    Румен Радев ! ....НСО не само не е значим фактор в системата за защита на националната сигурност, но даже няма никакво отношение към националната сигурност... И колко пъти трябва да питаме? А?
    Желаем да получим отговор от Правителството, Парламента и Президента ! И от службите в лицето на недоразумението Митов ако е възможно също.... можем ли да си избиваме атлантенца примерно в България на воля вече ? Да взривяваме примерно асансьори, автомобили, жилища на атлантенца, тротонетки на децата им, телефони, пейджери, електроника, израелският посланик Йоси Леви-Сфари примерно, гости и делегации от израелски учени и т.н .... Каква е официалната позиция на Правителството, Парламента и Президента относно толерираният израелски и не само израелски тероризъм ? В зависимост от позицията им, хората трябва да знаят какво може и не може да правят и кое е поддържано и толерирано като действия от ЕС, ЕК и Фон дер Лайен

    17:22 12.09.2025

  • 25 Аз.....

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Факт":

    Само когато е обявена война.
    Нещо не си прочел!!!!!

    17:23 12.09.2025

  • 26 Аре моля у лево Радев

    2 0 Отговор
    НСО не е нито значим фактор в системата за защита на националната сигурност нито пък това му е функцията . Това че някакви олигофрени ви пазят не е "национална сигурност" да има да вземаш...

    17:26 12.09.2025

  • 27 Никой

    0 0 Отговор
    Знаем се - по цял ден си вирят краката - мъжете на стол - жените по друг способ. Като се хвалите - не забравяйте - имаме спомен от социализма - много се работеше - но и се спеше много.

    17:27 12.09.2025

  • 28 НСО ли? ....

    2 0 Отговор
    И за какво ти е НСО любимецо на народа? А? А тва същото НСО дали ще ви опази?

    17:28 12.09.2025

  • 29 Ми хубаво, нека си има НСО

    1 0 Отговор
    Но като ти сцепят кратуната заради двуличието дали медал ще получат? А?

    17:31 12.09.2025

  • 30 Шопето

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тебе ще те окупираме в тоалетните на Лъвов Мост!

    17:34 12.09.2025

  • 31 НСО не трябва да има

    1 0 Отговор
    Всеки трябва демократично да може му пръсне кратуната и на него и на всички предатели ако го заслужават

    17:34 12.09.2025

  • 32 Нещо Радев се е заблудил

    1 0 Отговор
    НСО и националната сигурност нямат нищо общо !

    17:37 12.09.2025

  • 33 рундьо

    0 0 Отговор
    твойто нсо му трябва само някоя групичка локали от детската градина и сте край!

    17:37 12.09.2025

  • 34 НСО ли?

    0 0 Отговор
    Да ти разкажа ли Радев как точно НСО пребиха един охраняван от тях в кооперацията срещу басейн Спартак на времето а? Или знаеш ?

    17:43 12.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове