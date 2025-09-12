Румен Радев: НСО е значим фактор в системата за защита на националната сигурност

Националната служба за охрана е значим фактор в системата за защита на националната сигурност. С растящата динамика в средата за сигурност, расте и значението на НСО.
Това заяви държавният глава Румен Радев в приветствието си на церемонията по случай 146 години от създаването на Службата. Румен Радев посочи, че през годините от създаването си НСО съществено допринася за укрепването на държавния авторитет, а Службата преодолява множество предизвикателства и устоява на дълбоки политически превратности. Многократно реформирана Службата се доказа като необходим елемент от българската държавност, подчерта още президентът.
Държавният глава изказа признателност към ръководството на НСО за усилията за повишаване на подготовката на личния състав, за подобряване на условията на труд, за издигане на мотивацията и престижа на служителите и за усъвършенстване на материално-техническата база.
В словото си Румен Радев благодари също така на офицерите, сержантите и служителите от НСО, които въпреки многобройните предизвикателства, с които се сблъскват ежедневно, продължават да изпълняват своята обществена мисия с чест, достойнство, отговорност и всеотдайност. Държавният глава открои и приноса на ветераните и предишните ръководства на Националната служба за охрана за съхраняването и пренасянето през поколенията на нейните традиции и добродетели, както и за това, че в спорадичните популистки опити за посегателства върху нейния авторитет, цялост и дори съществуване, продължават да застават с имената си в нейна подкрепа.
В церемонията участваха също така вицепрезидентът Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Наталия Киселова и премиерът Росен Желязков. „Приемам това като знак за внимание, за споделена грижа и държавна отговорност към вашата високоотговорна дейност“, посочи президентът Радев и изрази увереност, че усилията в подкрепа на НСО ще продължат, за да може тя да бъде адекватна на непрекъснато растящите предизвикателства пред нея.
