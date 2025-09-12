Новини
Дрон изплува от морето на Северния плаж в Бургас

12 Септември, 2025 17:05 860 25

  • дрон-
  • море-
  • бургас

След извършено разузнаване, обектът е идентифициран като летателен апарат (дрон), който не съдържа взривно вещество, и не представлява опасност

Дрон изплува от морето на Северния плаж в Бургас - 1
Снимка: МО
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Специализиран екип от Военноморска база Бургас от състава на Военноморските сили (ВМС) изпълни задача по разузнаване и транспортиране на безпилотния летателен апарат, който бе изхвърлен от морето на Северния плаж на Бургас, съобщиха от Министерството на отбраната.

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база бе активирана във връзка с подаден сигнал на телефон 112 за забелязан безпилотен летателен апарат (дрон), самолетен тип, във водата на Северния плаж на Бургас.

Военнослужещите действаха по искане от областния управител на Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 1 Отговор
    Сигурно идва от Полша.

    17:06 12.09.2025

  • 2 Тагаренко

    20 0 Отговор
    Веднага да се активира член 5 ти!

    17:06 12.09.2025

  • 3 Леле

    22 0 Отговор
    Женераль Гн0м, ще се побърка😅

    17:07 12.09.2025

  • 4 тома

    12 0 Отговор
    Още ли не са го взривили

    17:08 12.09.2025

  • 5 Синухе

    3 3 Отговор
    Руски ли е?

    Коментиран от #14

    17:10 12.09.2025

  • 6 Цвете

    9 3 Отговор
    АЙДЕ СТИГА С ДРОНОВЕТЕ. ПИШЕТЕ, ЧЕ НЕ ЖЕЛАЯТ ДА ОСВОБОДЯТ КМЕТА НА ВАРНА. ТОВА Е МНОГО ПО ВАЖНО, НАЛИ???

    Коментиран от #12, #23

    17:12 12.09.2025

  • 7 болен соpocоид

    8 4 Отговор
    Поредната рузка агресия, нападат ни, веднага да активираме член 5, някой да даде 60 милиарда за нашата сигурност и да отива да се бие срещу ушанките

    17:12 12.09.2025

  • 8 Ако

    13 2 Отговор
    е украйнски, трайте си! Ако е руски вой до бога и свикване Съвета за сигурност и укрепване на източния фланг на НАТО и черноморския регион.

    17:17 12.09.2025

  • 9 кратун

    0 0 Отговор
    да не ебило бомба

    17:18 12.09.2025

  • 10 кратун

    12 1 Отговор
    това на зеленски вибратора

    17:18 12.09.2025

  • 11 Щом не казват чий е

    18 1 Отговор
    Значи ясно чий е. Укр0пски, както и оная куха ракета дето доплува преди няколко дни. Нещо многочлен 5ти няма ли да активираме в случая? Това си е жува укр0пска провокация. Зелю наказва укрите по нашите курорти, че не са на фронте, ам си пекат тука гзвете

    17:18 12.09.2025

  • 12 Бил

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    Забелязан и черния леопард да се навърта наоколо

    Коментиран от #20

    17:20 12.09.2025

  • 13 побърканяк

    8 0 Отговор
    Ами освен нашите да вдигат новите ни фЪта оф забравих единия е с дефект, а на другия не знаят какво му е.

    17:20 12.09.2025

  • 14 99666

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Синухе":

    Едва ли ? По-скоро=украйнски.

    17:22 12.09.2025

  • 15 уzzкий

    0 1 Отговор
    орлан

    17:24 12.09.2025

  • 16 Гост

    1 1 Отговор
    Благодарение на "братушките", сезон 2026-а по нашето море вече приключи, без да започва.

    Коментиран от #19

    17:27 12.09.2025

  • 17 Лост

    1 0 Отговор
    С отворени обятия зове ви родна база Атия.Елате в Атия да ядете к.сматия.

    17:27 12.09.2025

  • 18 Мими

    2 0 Отговор
    Зелю иска да разгони ваканцуващите у нас. Вече n-ти дрон доплува до нашите плажове, бързат да го взривят, значи иде от Укра. Желязков да вдига врява и догодина по Черноморието ще има само смели българи, чужденците ще отменят всички резервации.

    17:30 12.09.2025

  • 19 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    Да са живи и здрави мутрите по кафявото море.

    17:30 12.09.2025

  • 20 Да така беше

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Бил":

    Влезе във водата, захапа го за крилото и го измъкна

    17:34 12.09.2025

  • 21 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Бързо активирай член 4 член 5 и един друг член, че путин ни напада, грабвайте пакетите с памперсите и тичайте към бункерите гаааз

    17:36 12.09.2025

  • 22 ама не са ли евакуирали плажа

    1 0 Отговор
    от къпещи се и препичащи се

    може да е пак диверсия от Мечока

    17:36 12.09.2025

  • 23 мушкато

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    Толкова му беше кметуването.Ако беше умен мъж щом Киро тъпото и Облещения загубиха властта,трябваше да намери повод и да подаде оставка.ПП никога по-вече няма да припарят до власт.

    17:40 12.09.2025

  • 24 Дън Бай

    0 0 Отговор
    Руски е 100%. Нарочно е пуснат срещу България. Да затворим морето и да вдигнем ВВС, от новите ф-ки, нищо че нямат аптечки и пожарогасители.

    17:40 12.09.2025

  • 25 Пецата

    0 0 Отговор
    Брях ам Софиянци от селията подсигурени ли са да ни им случи нещо при техните си у Бургашко.

    17:41 12.09.2025

