100 лева глоба за лице, което пресича на пешеходна пътека, докато ползва мобилен телефон

Контролът по пътищата в страната е значително засилен, а новите промени в Закона за движението по пътищата вече започват да влияят върху поведението на шофьорите. Това заяви в "Интервюто в Новините на NOVA" експертът от Държавната агенция за пътна безопасност Бойко Рановски.
Всички мерки, които се приеха в закона, целят шофьорите да станат по-внимателни и търпеливи. Надяваме се всички да спазват промените“, посочи Рановски.
Според експерта съществена част от новите мерки включва разширяване на техническия капацитет за контрол на скоростта. Министерството на вътрешните работи е закупило над 180 преносими камери за скорост, които вече се използват в цялата страна, наред с тол камерите.
„Контролът е изключително засилен навсякъде по пътищата в страната“, подчерта Рановски.
Според данни на Държавната агенция за пътна безопасност дори с намаляване на скоростта с 1 км/ч, тежките катастрофи намаляват с около 4%.
„Не трябва да се движим с максималната допустима скорост – тя е само препоръчителна“, отбеляза Рановски.
Очаква се ефектът от въведените мерки да се отрази в националната статистика за пътен травматизъм през следващите месеци.
► Гастарбайтерите
Рановски подчерта, че новите разпоредби предвиждат строги санкции за нарушения от гастарбайтерите.
„За всяко провинение –освен за скорост – се предвижда отнемане на свидетелството за управление и на регистрацията на автомобила до заплащане на глобата“, поясни той.
Експертът обясни, че все още няма механизъм за връчване на електронни фишове на граничните пунктове.
► Нови правила и за пешеходците
Част от законовите промени засягат и пешеходците. В населените места на пешеходна пътека пешеходците са длъжни да се огледат и да преценят скоростта на преминаващите автомобили. Пешеходците могат да сигнализират намерението си да пресекат, още докато са на тротоара – това задължава шофьорите да ги пропуснат, подчерта той.
Въведена е и нова забрана: пешеходците нямат право да пресичат, докато използват мобилен телефон или друго мобилно устройство. Глобата за това нарушение е 100 лева.
► Кампания за 15 септември: Светлоотразителни гривни за първокласници
По повод първия учебен ден Държавната агенция за пътна безопасност, МВР и Министерството на образованието организират съвместна кампания за повишаване на безопасността на децата на пътя.
„Подготвили сме светлоотразителни гривни за първокласниците. Обръщаме внимание най-вече на родителите – те трябва да полагат повече грижи да пазят децата си“, заяви Бойко Рановски.
Целта на инициативата е да се насърчи използването на светлоотразителни елементи, които могат значително да намалят риска от инциденти, особено в тъмната част на денонощието.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
21:39 12.09.2025
2 КАТ аванта
Коментиран от #14
21:39 12.09.2025
3 Гучо
21:40 12.09.2025
4 Грухлю
Коментиран от #28
21:40 12.09.2025
5 Рускиня
21:41 12.09.2025
6 Мунчо
21:42 12.09.2025
7 Без име
21:43 12.09.2025
8 А мотористите, които хвърчат като
Коментиран от #19
21:43 12.09.2025
9 Мюлер
21:44 12.09.2025
10 Грущю
Коментиран от #21
21:46 12.09.2025
11 👍👍👍
Коментиран от #23
21:47 12.09.2025
12 Тоя
Коментиран от #15, #29
21:47 12.09.2025
13 Даваййй
100 кинта глоба за всеки де е ,,профучал" с 70 след измислените знак...60...
21:48 12.09.2025
14 Така е защото
До коментар #2 от "КАТ аванта":В КАТ някои индивиди трудно говорят български, камоли чужд език, няма система, която да препраща нарушенията директно до граничните пунктове. Това румънци, турци и всичко с чужд номер е като свещена крава в Индия, то тука сме си точно индустан.
21:51 12.09.2025
15 Ха,ха
До коментар #12 от "Тоя":Рекетьорче
21:51 12.09.2025
16 Сталин
21:53 12.09.2025
17 Полюцай
Скоро ще глобяваме по наша преценка!
Без шапка ..!
1000лв.
С шапка !
2000лв.
И ще ни купят хеликоптери...!
Бачкаите и плащайте...!.
21:53 12.09.2025
18 Само се питам
ВЕРОЯТНО НА ВСИЧКИ ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ КАМЕРИ ЛИ ИЛИ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ ЩЕ РАЗПОЛОЖИТЕ?
ИЛИ НОМЕРАТА НА ,,НАРУШИТЕЛИТЕ" ЩЕ ГИ ЧЕТЕТЕ ОТ ...ЗАДНИЦИТЕ ИМ?!
21:54 12.09.2025
19 Къв ви е проблема с мотористите
До коментар #8 от "А мотористите, които хвърчат като":Като видя моторист около автомобила ми намалял давам му път и човекът си отпрашва по живо по здраво и това е .Даже има доста културни мотористи като ме подминат или вдигат ръка или пускат аварийните в знак на благодарност...На пътя има място за всички само трябва мъничко разбирателство.... Толкова е просто.....Хайде живи и здрави всички и умната!
21:56 12.09.2025
20 Гледай ти ,и в коя държава е това
21:56 12.09.2025
21 Когато се доказва нарушение
До коментар #10 от "Грущю":Тая мантра не важи, още повече, че на много места си предупреден със знак за RADAR, а в градовете има знаци за наблюдение 24/7 CCTV. За неграмотните има и картинка на радар/ камера. Т.е. имаш избор, ако искаш минаваш, ако не искат да те снимат- не минаваш. Ти да не си от тия, дето имат само права, но не и задължения.
21:57 12.09.2025
22 n√Варна
Това е ГЛУПАЩИНА, защото пешеходците НЕ СА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСВА, за да могат да преценят скоростта на ПРИБЛИЖАВАЩИТЕ автомобили, а не на преминаващите.
Сегашните промени на част от ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ в Закона за движението по пътищата са ДЕФЕКАЦИЯ НА МЕТЕНОТО.
Коментиран от #25
22:00 12.09.2025
23 Аз майни не тегля
До коментар #11 от "👍👍👍":Клаксона ми е като свирка на товарен влак. Видя ли такава овца или някоя дето върви по диагонал след пешеходната пътека, така го натискам, че си изпускат телефоните, а един кретен щеше да се пребие като хукна. Не съм идиот, но не понасям някой да се спре на средата на пешеходна пътека, за да си рови в телефона.
22:04 12.09.2025
24 Хехехе
22:09 12.09.2025
25 Сталин
До коментар #22 от "n√Варна":Ами пешеходците ще ходите с преносими радари да засичате скоростта на джигитите и дали е безопасно да се пресича,преносимите радари може да си закупите от фирмите на мутрите на Гроб
22:09 12.09.2025
26 ДрайвингПлежър
Само глоби са им в главата! Ако се огледа като преминава какво пречи да си говори? Освен, че тоя тъпанар ще изпусне 100 кинта глоба! ЦЕЛИЯ ЗАКОН Е ЗАКОН ЗА КРАЖБА, не за движение по пътищата!!! МРЪСНИ КРАДЦИ И УБИЙЦИ!!
22:14 12.09.2025
27 Гост
22:16 12.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Един
До коментар #12 от "Тоя":Крадец на държавна хранилка! Всички милиционери са такива!... и да бяха само те!
22:17 12.09.2025
30 Монката
22:19 12.09.2025