100 лева глоба за лице, което пресича на пешеходна пътека, докато ползва мобилен телефон

12 Септември, 2025 21:37

По повод първия учебен ден Държавната агенция за пътна безопасност, МВР и Министерството на образованието организират съвместна кампания за повишаване на безопасността на децата на пътя. „Подготвили сме светлоотразителни гривни за първокласниците. Обръщаме внимание най-вече на родителите – те трябва да полагат повече грижи да пазят децата си“, заяви Бойко Рановски

Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Контролът по пътищата в страната е значително засилен, а новите промени в Закона за движението по пътищата вече започват да влияят върху поведението на шофьорите. Това заяви в "Интервюто в Новините на NOVA" експертът от Държавната агенция за пътна безопасност Бойко Рановски.

Всички мерки, които се приеха в закона, целят шофьорите да станат по-внимателни и търпеливи. Надяваме се всички да спазват промените“, посочи Рановски.

Според експерта съществена част от новите мерки включва разширяване на техническия капацитет за контрол на скоростта. Министерството на вътрешните работи е закупило над 180 преносими камери за скорост, които вече се използват в цялата страна, наред с тол камерите.

„Контролът е изключително засилен навсякъде по пътищата в страната“, подчерта Рановски.

Според данни на Държавната агенция за пътна безопасност дори с намаляване на скоростта с 1 км/ч, тежките катастрофи намаляват с около 4%.

„Не трябва да се движим с максималната допустима скорост – тя е само препоръчителна“, отбеляза Рановски.

Очаква се ефектът от въведените мерки да се отрази в националната статистика за пътен травматизъм през следващите месеци.

► Гастарбайтерите

Рановски подчерта, че новите разпоредби предвиждат строги санкции за нарушения от гастарбайтерите.

„За всяко провинение –освен за скорост – се предвижда отнемане на свидетелството за управление и на регистрацията на автомобила до заплащане на глобата“, поясни той.

Експертът обясни, че все още няма механизъм за връчване на електронни фишове на граничните пунктове.

► Нови правила и за пешеходците

Част от законовите промени засягат и пешеходците. В населените места на пешеходна пътека пешеходците са длъжни да се огледат и да преценят скоростта на преминаващите автомобили. Пешеходците могат да сигнализират намерението си да пресекат, още докато са на тротоара – това задължава шофьорите да ги пропуснат, подчерта той.

Въведена е и нова забрана: пешеходците нямат право да пресичат, докато използват мобилен телефон или друго мобилно устройство. Глобата за това нарушение е 100 лева.

► Кампания за 15 септември: Светлоотразителни гривни за първокласници

По повод първия учебен ден Държавната агенция за пътна безопасност, МВР и Министерството на образованието организират съвместна кампания за повишаване на безопасността на децата на пътя.

„Подготвили сме светлоотразителни гривни за първокласниците. Обръщаме внимание най-вече на родителите – те трябва да полагат повече грижи да пазят децата си“, заяви Бойко Рановски.

Целта на инициативата е да се насърчи използването на светлоотразителни елементи, които могат значително да намалят риска от инциденти, особено в тъмната част на денонощието.


Оценка 3.9 от 7 гласа.
Оценка 3.9 от 7 гласа.
  • 1 1488

    21 8 Отговор
    давам 300 дано се задавите с тях мутробоклуци

    21:39 12.09.2025

  • 2 КАТ аванта

    22 1 Отговор
    Румънците никой не ги закача, мамалигарите са защитен вид!

    Коментиран от #14

    21:39 12.09.2025

  • 3 Гучо

    22 5 Отговор
    На тия нема ли кой да им заведе дело за рекет в ЕП

    21:40 12.09.2025

  • 4 Грухлю

    19 5 Отговор
    Трябва да строим повече лудници и затвори. Този лумпен е поредното доказателство.

    Коментиран от #28

    21:40 12.09.2025

  • 5 Рускиня

    20 1 Отговор
    Може да нямат тел в ръка, но ушите им са запушени със слушалки и се движат като да са сами на улицата.

    21:41 12.09.2025

  • 6 Мунчо

    23 6 Отговор
    Водачите са длъжни да спират на пешеходна пътека. Явно този илитерат не е наясно.

    21:42 12.09.2025

  • 7 Без име

    12 5 Отговор
    Дано полицията спазва закона и да налага ефективни глоби.

    21:43 12.09.2025

  • 8 А мотористите, които хвърчат като

    19 2 Отговор
    снаряди по булевардите 24/7 с тях как ще се справите веднъж за винаги?

    Коментиран от #19

    21:43 12.09.2025

  • 9 Мюлер

    4 10 Отговор
    ко каза, ко? дисккриминация! ше правя каквото си искам

    21:44 12.09.2025

  • 10 Грущю

    11 9 Отговор
    Даже ще ви съдя в Брюксел, че ме снимате без да сте ме питали

    Коментиран от #21

    21:46 12.09.2025

  • 11 👍👍👍

    10 4 Отговор
    Може и 200лв.Преди няколко дни теглих майните на една пача пресичаща и зяпаща тела си и сякаш нарочно се движеше възможно най - бавно......

    Коментиран от #23

    21:47 12.09.2025

  • 12 Тоя

    13 1 Отговор
    какво работи изобщо ?

    Коментиран от #15, #29

    21:47 12.09.2025

  • 13 Даваййй

    9 2 Отговор
    Да пълним чувала...
    100 кинта глоба за всеки де е ,,профучал" с 70 след измислените знак...60...

    21:48 12.09.2025

  • 14 Така е защото

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "КАТ аванта":

    В КАТ някои индивиди трудно говорят български, камоли чужд език, няма система, която да препраща нарушенията директно до граничните пунктове. Това румънци, турци и всичко с чужд номер е като свещена крава в Индия, то тука сме си точно индустан.

    21:51 12.09.2025

  • 15 Ха,ха

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Тоя":

    Рекетьорче

    21:51 12.09.2025

  • 16 Сталин

    14 1 Отговор
    Значи тия закони са само за събиране на глоби ,нищо за безопасност на пътя,само безумия от тия негодници,кога ще направите пътища ,пешеходните пътеки нямат маркировка,само му вижте тъпата муцуна на тоя градински охлюв

    21:53 12.09.2025

  • 17 Полюцай

    11 1 Отговор
    Ние сме неприкосновени!
    Скоро ще глобяваме по наша преценка!
    Без шапка ..!
    1000лв.
    С шапка !
    2000лв.
    И ще ни купят хеликоптери...!
    Бачкаите и плащайте...!.

    21:53 12.09.2025

  • 18 Само се питам

    6 2 Отговор
    КОЙ ЩЕ ЗАСИЧА ТИЯ НАРУШЕНИЯ БЕ???
    ВЕРОЯТНО НА ВСИЧКИ ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ КАМЕРИ ЛИ ИЛИ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ ЩЕ РАЗПОЛОЖИТЕ?
    ИЛИ НОМЕРАТА НА ,,НАРУШИТЕЛИТЕ" ЩЕ ГИ ЧЕТЕТЕ ОТ ...ЗАДНИЦИТЕ ИМ?!

    21:54 12.09.2025

  • 19 Къв ви е проблема с мотористите

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "А мотористите, които хвърчат като":

    Като видя моторист около автомобила ми намалял давам му път и човекът си отпрашва по живо по здраво и това е .Даже има доста културни мотористи като ме подминат или вдигат ръка или пускат аварийните в знак на благодарност...На пътя има място за всички само трябва мъничко разбирателство.... Толкова е просто.....Хайде живи и здрави всички и умната!

    21:56 12.09.2025

  • 20 Гледай ти ,и в коя държава е това

    4 0 Отговор
    То в България не се спира на знак СТОП , ограниченията на скоростта половината ги игнорират и не ги спазват изобщо , полицаите го виждат но явно им е наредено от някой да не закачат нарушителите ,защото ако снимат само не спиращите на един знак стоп за един час ще снимат поне сто нарушителя , самите те нямат интерес да има ред в държавата за да не станат самите те ,които са огромна цифра ,излишни ако в обществото няма висока престъпност

    21:56 12.09.2025

  • 21 Когато се доказва нарушение

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Грущю":

    Тая мантра не важи, още повече, че на много места си предупреден със знак за RADAR, а в градовете има знаци за наблюдение 24/7 CCTV. За неграмотните има и картинка на радар/ камера. Т.е. имаш избор, ако искаш минаваш, ако не искат да те снимат- не минаваш. Ти да не си от тия, дето имат само права, но не и задължения.

    21:57 12.09.2025

  • 22 n√Варна

    4 2 Отговор
    ПРЕДСТАВЕТЕ СИ: "В населените места на пешеходна пътека пешеходците са длъжни да се огледат и да преценят скоростта на преминаващите автомобили."!!!!
    Това е ГЛУПАЩИНА, защото пешеходците НЕ СА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСВА, за да могат да преценят скоростта на ПРИБЛИЖАВАЩИТЕ автомобили, а не на преминаващите.
    Сегашните промени на част от ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ в Закона за движението по пътищата са ДЕФЕКАЦИЯ НА МЕТЕНОТО.

    Коментиран от #25

    22:00 12.09.2025

  • 23 Аз майни не тегля

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "👍👍👍":

    Клаксона ми е като свирка на товарен влак. Видя ли такава овца или някоя дето върви по диагонал след пешеходната пътека, така го натискам, че си изпускат телефоните, а един кретен щеше да се пребие като хукна. Не съм идиот, но не понасям някой да се спре на средата на пешеходна пътека, за да си рови в телефона.

    22:04 12.09.2025

  • 24 Хехехе

    1 0 Отговор
    Как се казва лицето, и как върви без крака ;)

    22:09 12.09.2025

  • 25 Сталин

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "n√Варна":

    Ами пешеходците ще ходите с преносими радари да засичате скоростта на джигитите и дали е безопасно да се пресича,преносимите радари може да си закупите от фирмите на мутрите на Гроб

    22:09 12.09.2025

  • 26 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Милиционерски отпадъци!
    Само глоби са им в главата! Ако се огледа като преминава какво пречи да си говори? Освен, че тоя тъпанар ще изпусне 100 кинта глоба! ЦЕЛИЯ ЗАКОН Е ЗАКОН ЗА КРАЖБА, не за движение по пътищата!!! МРЪСНИ КРАДЦИ И УБИЙЦИ!!

    22:14 12.09.2025

  • 27 Гост

    1 0 Отговор
    Малоумна държава, в която абсолютни тъпанари определят правилата...😂, а ЕК ги финансира...- не, мерси!

    22:16 12.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тоя":

    Крадец на държавна хранилка! Всички милиционери са такива!... и да бяха само те!

    22:17 12.09.2025

  • 30 Монката

    0 0 Отговор
    По времето на др. Живков мотористите след 22.00 ч. намаха право да се движат в града. Също по-голямата част от улиците бяха затворени за тях. Нямам нищо против тях, но да легнеш вечер и към 24.00 или 2-3 през нощта да форсира мотора си на улицата е доста гадно. Има начини тези мотори и автомобили да се спират от движение, а след 22.00 голями глоби.

    22:19 12.09.2025

