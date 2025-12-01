Новини
България »
Кола блъсна мъж край Скравена, после го прегазиха няколко камиона

Кола блъсна мъж край Скравена, после го прегазиха няколко камиона

1 Декември, 2025 12:55 1 731 17

  • загинал-
  • пешеходец-
  • скравена

Смъртта на пешеходеца е констатирана от екип на спешна помощ. Водачът на автомобила е изпробван за употреба на алкохол и наркотици; пробите му са с отрицателни резултати

Кола блъсна мъж край Скравена, после го прегазиха няколко камиона - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фатална катастрофа край Скравена. Мъж загина, прегазен от камиони, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че около 23.20 часа на 28 ноември на тел. 112 постъпил сигнал за пътен инцидент на главен път между селата Скравена и Новачене.

По първоначални данни е установено, че движещ се по пътното платно мъж, е бил блъснат от лек автомобил, след което през тялото му са преминали и няколко тежкотоварни МПС, които не са спрели и са продължили движението си в посока Мездра.

Смъртта на пешеходеца е констатирана от екип на спешна помощ. Водачът на автомобила е изпробван за употреба на алкохол и наркотици; пробите му са с отрицателни резултати. По случая е образувано досъдебно производство.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    22 0 Отговор
    Ега си каръка

    12:56 01.12.2025

  • 2 нека позная

    33 1 Отговор
    камионите са били с регистрация започваща със 33 или 34 от съседна на нас държава…само те са така солидарни !

    12:59 01.12.2025

  • 3 604

    21 3 Отговор
    И ка никой не спря ве готведа...вище са ...гола вода...еврапейци...смях сте!

    13:03 01.12.2025

  • 4 ТИРАДЖИИТЕ НА ГАЗЯТ КАТО

    21 1 Отговор
    КУЧЕТА....

    Коментиран от #16

    13:08 01.12.2025

  • 5 Хаха

    23 1 Отговор
    По зле сте и от Африка :)
    Никой не бръсне другия,по-зле сте и от Африка хаха

    13:08 01.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ужас

    14 0 Отговор
    Що за безчовечност!?!!!

    13:10 01.12.2025

  • 8 Ами

    8 2 Отговор
    Ще спираш… през тази територия само газ…то забравих къде е спирачката

    13:10 01.12.2025

  • 9 Припомням

    7 16 Отговор
    Ако не беше Радев с юмрука, сега Ботевград до Мездра щеше да е готов,а и магистрала до Варна. Но се кефехе на броячката на камиони, на разнасяния ядки по студиата и най вече на оня дето щеше да мести магистралите с оная вресливата

    Коментиран от #10, #11, #13, #15

    13:21 01.12.2025

  • 10 Ивелин Михайлов

    14 5 Отговор

    До коментар #9 от "Припомням":

    Ако не беше Радев щяхте да откраднете още 150 милиона от асфалт

    13:25 01.12.2025

  • 11 Кой

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "Припомням":

    Баце тизе ли си?

    13:25 01.12.2025

  • 12 Чудя се

    4 2 Отговор
    ...що дирят тези пешеходци на извън населен път в 23:30....02:30 ?!?!

    13:26 01.12.2025

  • 13 Пловдив

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Припомням":

    Нещо за чекмедженцата и парите, потънали в тях, да кажеш??

    13:27 01.12.2025

  • 14 А,не бе..

    8 0 Отговор
    Няколко тира минали отгоре му.Те са го пресовали нещастника.Кой го е убил обаче е въпрос с повишена трудност.Защото от удара с колата може и да е бил жив.

    13:28 01.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Животното

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "ТИРАДЖИИТЕ НА ГАЗЯТ КАТО":

    Като ги спомена... Сега разбираш ли, как работи Кармата? Всевишният си знае работата. Щото животните не са предмети. Хипократ и Питагор, а сигурно много други са го казали точно и ясно. Само на простия "човек" се мисли за най, най на света.

    13:35 01.12.2025

  • 17 Филип Марлоу

    2 0 Отговор
    Никой не може да твърди кой го е убил.Никой!

    13:39 01.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове