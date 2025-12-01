Кола блъсна мъж край Скравена, после го прегазиха няколко камиона

Фатална катастрофа край Скравена. Мъж загина, прегазен от камиони, съобщиха от полицията.
От там уточняват, че около 23.20 часа на 28 ноември на тел. 112 постъпил сигнал за пътен инцидент на главен път между селата Скравена и Новачене.
По първоначални данни е установено, че движещ се по пътното платно мъж, е бил блъснат от лек автомобил, след което през тялото му са преминали и няколко тежкотоварни МПС, които не са спрели и са продължили движението си в посока Мездра.
Смъртта на пешеходеца е констатирана от екип на спешна помощ. Водачът на автомобила е изпробван за употреба на алкохол и наркотици; пробите му са с отрицателни резултати. По случая е образувано досъдебно производство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
12:56 01.12.2025
2 нека позная
12:59 01.12.2025
3 604
13:03 01.12.2025
4 ТИРАДЖИИТЕ НА ГАЗЯТ КАТО
Коментиран от #16
13:08 01.12.2025
5 Хаха
Никой не бръсне другия,по-зле сте и от Африка хаха
13:08 01.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ужас
13:10 01.12.2025
8 Ами
13:10 01.12.2025
9 Припомням
Коментиран от #10, #11, #13, #15
13:21 01.12.2025
10 Ивелин Михайлов
До коментар #9 от "Припомням":Ако не беше Радев щяхте да откраднете още 150 милиона от асфалт
13:25 01.12.2025
11 Кой
До коментар #9 от "Припомням":Баце тизе ли си?
13:25 01.12.2025
12 Чудя се
13:26 01.12.2025
13 Пловдив
До коментар #9 от "Припомням":Нещо за чекмедженцата и парите, потънали в тях, да кажеш??
13:27 01.12.2025
14 А,не бе..
13:28 01.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Животното
До коментар #4 от "ТИРАДЖИИТЕ НА ГАЗЯТ КАТО":Като ги спомена... Сега разбираш ли, как работи Кармата? Всевишният си знае работата. Щото животните не са предмети. Хипократ и Питагор, а сигурно много други са го казали точно и ясно. Само на простия "човек" се мисли за най, най на света.
13:35 01.12.2025
17 Филип Марлоу
13:39 01.12.2025