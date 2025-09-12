Новини
България »
Всички градове »
Цвета Рангелова, "Възраждане": Ще подкрепим вота на недоверие на ПП-ДБ. Когато имаме обща цел, загърбваме различията

Цвета Рангелова, "Възраждане": Ще подкрепим вота на недоверие на ПП-ДБ. Когато имаме обща цел, загърбваме различията

12 Септември, 2025 22:40 668 14

  • цвета рангелова-
  • възраждане-
  • подкрепа-
  • вот на недоверие-
  • пп-дб-
  • обща цел

"Не знам защо се занимаваме с частния случай (Благомир Коцев - б.р.), но това е политическото лицемерие на тяхната партия, защото главният прокурор е лош, когато повдига обвинение на техни членове и симпатизанти, а е добър, когато техни народни представители внасят искания за сваляне на имунитетите на наши депутати", коментира депутатът от "Възраждане"

Цвета Рангелова, "Възраждане": Ще подкрепим вота на недоверие на ПП-ДБ. Когато имаме обща цел, загърбваме различията - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Обвиненията, които имат нашите народни представители, касаят това, че те са участвали в протести по начин, по който редица пъти сме виждали представители на ПП-ДБ да протестират по същия начин". Това заяви в "Панорама" депутатът от "Възраждане" Цвета Рангелова.

"Не знам защо се занимаваме с частния случай (Благомир Коцев - б.р.), но това е политическото лицемерие на тяхната партия, защото главният прокурор е лош, когато повдига обвинение на техни членове и симпатизанти, а е добър, когато техни народни представители внасят искания за сваляне на имунитетите на наши депутати".

По думите ѝ протестите, подкрепени от различни политически формации, не се съревновават, а доказват, че правителството цялостно не се справя.

"Нашият протест е естествена функция, че ни анексираха насилствено в еврозоната. Тук не говорим за конкретен човек, а това е естественото недоволство на хора, чийто глас беше потъпкан. В началото на тази есенна парламентарна сесия за пореден път внесохме предложение за референдум за българския лев и за пореден път управляващото мнозинство, включително с гласовете на ПП-ДБ, отхвърли възможността да бъде чут българският народ".

Рангелова потвърди, че "Възраждане" ще подкрепят вота на недоверие на ПП-ДБ, защото, "за разлика от тях, сме последователни и когато имаме обща цел, сме показали, че умеем да загърбваме политическите си различия".

Вотът по конкретна тема изважда на показ несправянето на правителството с нея, смята тя.

"Проблемът с безводието не е от вчера и от днес, а от години - поредни кметове и кабинети не са се справили. Това е целенасочена безхаберна политика, за да може сега Министерството на финансите през ББР да преведе 4 млрд. лв., които вече са факт и да се борим чрез борд за водите с безводието - чрез ин хаус процедури и без обществени поръчки".

На въпрос дали отсъствието на депутатите от "Възраждане" от Народното събрание не е в полза на мнозинството, Рангелова отговори:

"Безпредметно е да се стои в парламента - те приключват за рекордните час и 30 минути. Защо да стоим там, като можем да предлагаме решения за проблемите на хората? За две седмици съм направила множество питания и предложения към г-н Байкушев, различни министри, ведомства, ВиК сектора".

По повод навлизането на руски дронове в Полша коментира: "Нямам официална информация дали са руски. Смятам, че това е една провокация и се случи няколко часа след речта на Урсула фон дер Лайен, в която тя открито заговори за война".


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    5 5 Отговор
    ППдерастите обещаха в началото на лятото ,че ще подкрепят вот на недоверие през Септември ,освен ако Пеевски не им затвори устите.

    22:43 12.09.2025

  • 2 Майна

    8 2 Отговор
    Браво!
    Да видим сега как пак ще се извъртят " протестиращите" от ПП

    22:43 12.09.2025

  • 3 Анонимен

    7 0 Отговор
    Нямаме различия!

    22:49 12.09.2025

  • 4 Гошо

    7 2 Отговор
    Правилно Това правителство трябва да падне

    Коментиран от #6

    22:56 12.09.2025

  • 5 Точен

    8 9 Отговор
    Браво на ВЪЗРАЖДАНЕ! Те единствени поставят народните интереси над партийтите!

    Коментиран от #8

    23:00 12.09.2025

  • 6 иZражданаски вой

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Гошо":

    Боко и Шиши имат 134 гласа в парламента :))Не могат ги мръдна с черешово топче. Ако случайно падне правителството идва Главчев :))

    23:01 12.09.2025

  • 7 Тези

    9 5 Отговор
    Кухи лейки откъде ги намирате?

    23:02 12.09.2025

  • 8 Костя е хитър некадърник

    8 6 Отговор

    До коментар #5 от "Точен":

    Хич не му пука . На него му пука да има с какво да баламосва тъпите копейки и те да подскачат като ударени с електрошок

    23:02 12.09.2025

  • 9 линейка за Копейка

    5 2 Отговор
    Сигурно и този ушатия партизанин насилстено го анексираха в европарламента да взима по 15 бона в евро.

    Коментиран от #12

    23:20 12.09.2025

  • 10 Хилаурон

    2 2 Отговор
    Аз си мислех, че имам тънки устни , с годините доста се комплексирах на тази тема, защото иам поверие че злобните хора са с тънки устни. Но сега като я гледам тази дама виждам, че има с по-тънки устни. Препоръчвам й малко да ги напомпи с хилаурон. Депутатската заплата е доста солидна , така че не бива да се скръндзи и като Бойко да ходи само с един костюм,

    23:21 12.09.2025

  • 11 На кой му

    1 2 Отговор
    Пука Възраждане сте олигофрени

    23:34 12.09.2025

  • 12 Пешко

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "линейка за Копейка":

    Фолгата вече е пешко фолксвагена 😂

    23:36 12.09.2025

  • 13 А бе

    0 0 Отговор
    Ще се подкрепяте с ПП в парламента,а как само се плюхте с Байкушев в студиото на Панорама!? Време е нов коституционен закон за задълженията на партиите ! Докога ще плащаме на хора ,които въобще не ходят на работа - народните ни избраници? Веднага минимални заплати!

    23:48 12.09.2025

  • 14 МИРО

    0 0 Отговор
    НЕКА ДА ГЛЕДАМЕ ВСИЧКИ ИСТИНСТА В ОЧИТЕ !!! ЗА АБСОЛЮТНО ВСИЧКО Е ВИНОВЕН САМО РАДЕВ!!!

    23:52 12.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол