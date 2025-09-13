Новини
България е един от най-големите производители на луксозния черен хайвер

13 Септември, 2025

Търсят го в Япония, в Съединените щати, в Монако и на Малдивите

България е един от най-големите производители на луксозния черен хайвер - 1
Кадър бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България се оказва един от най-големите производители на луксозния черен хайвер, чиято цена на килограм гони цената на златото.

Икономист по образование превърна хобито си в бизнес. Изисква се много търпение и постоянство. Собственик на рибовъдна ферма, в която се добива от скъпия гурме черен хайвер разказва пред бТВ:

Черният хайвер в малка кутийка е почти с цената на златото. Произвежда се в България. Търсят го в Япония, в Съединените щати, в Монако и на Малдивите. Все за богати и специални клиенти:

„По Коледа в Съединените Щати доста голямо търсене има... По Коледа празнуват и си купуват доста черен хайвер“, казва Антон Цветков, собственик на рибовъдна ферма, с. Йоаким Груево.

И от Австралия сте имали запитвания?

От Австралия сме имали, да. От Япония, от Малдивите, на Сен Бартен продаваме, Монако, Франция, Германия, Италия, из цял свят.

Какво се оказва, че има доста богати хора?

Има, да. То просто нивото е доста по-нависоко, отколкото в България, за съжаление, и могат да си го позволят.

Скъпото рибно гурме се търси, както заради вкусовите му качества, така и заради здравословните ползи. Хайверът предпазва сърцето, подобрява работата на нервната и половата системи. Консумира се суров с пенливи вина или водка.

Скъпият хайвер се добива от есетрови риби, които заради бракониерите са на изчезване в природата. У нас есетровите риби живеят в Черно море, но хвърлят хайвера си в сладководната река Дунав. На площ от 72 декара Антон Цветков отглежда есетрови риби край пловдивското село Йоаким Груево. Започнал преди 10 години, но едва преди 3 вече можел да събира хайвер. На едро цената му също е впечатляваща:

„600 евро килограм. Това е вече за много едри купувачи, които да си купуват. Това е десетото поколение, което правим, но то след седмата година започва да дава хайвер, черен хайвер“, обясни Антон.

Общо-взето, като цена граничи с кюлче злато?

Не, кюлче злато е доста по-скъпо. Но има нещо.

Има обаче и още по-скъп клас хайвер. Той се добива от гигантски есетрови риби. Отнема 20 години събирането на първа реколта:

„Моруните, например, те стават 40-50 килограмови и тогава се вади хайвера от тях. Но за там се иска 20 години гледане и обслужване на тази риба, големи пространства, големи водоеми, което нямаме възможност тук в нашата база“, каза още Антон.

Затова ли е толкова скъп хайверът на моруната?

Абсолютно! 20 години да гледаш една риба, не е никак евтино.

Каква е цената на хайвера на моруната?

Може и 5000 евро да стигне, и 8000, и 10 000. Всичко зависи от качеството на хайвера.

И има търсене?

Има търсене.

За да бъде отгледана обикновена есетрова риба за хайвер, отнемат между 7 и 10 години. Тазгодишният добив ще започне след месец и ще достигне пика си преди Коледа.

Консумацията на хайвер също си има особености:

„Това са специални прибори. Самата лъжичка се прави от черупката на мида. Не се яде с железен прибор, за да не дава железен привкус на самия аромат и хайвер“, обясни Антон.

За да постигнат максимални вкусови качества, хайверът се добива само веднъж.

„Всяка една риба я колим по заявка. Ние не правим предварително хайвер, за да може да е максимално пресен, да е с качеството. И го правим по рецепта на клиента“, заяви още мъжът.

Месото на рибата също се търси. То е крехко, без кости и върви по 20 лв. килограма.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 16 гласа.
  • 1 Тутункамон

    12 7 Отговор
    аз сьщо си купувам
    с ваште пари

    09:23 13.09.2025

  • 2 Мнение

    7 9 Отговор
    А според комунягите, той трябва да е ЧЕРВЕН

    Коментиран от #26

    09:25 13.09.2025

  • 3 Опорка

    29 3 Отговор
    Аз съм леко шокиран, но зверско евала на пича. Обикновено инвестициите и търпението не са български черти. Есетрата наистина достига полова зрялост след много години, като през това време трябва да се гледа и са само разходи. Още веднъж, приятно изненадан съм, имало още нормални трудолюбиви хора на тая земя.

    09:26 13.09.2025

  • 4 си дзън

    16 9 Отговор
    В русия свършиха картофите и минаха на черен хайвер и шампанско.
    И бензин нет, но на крепостният не му трябва. Не пътува никъде.

    09:27 13.09.2025

  • 5 Скумрийка

    5 4 Отговор
    Само за износ обаче.

    Коментиран от #9

    09:32 13.09.2025

  • 6 факуса

    4 2 Отговор
    ама се храни изкуствено,което си е минус,инак браво на човека

    09:41 13.09.2025

  • 7 логика

    14 6 Отговор
    И сега, които не е разбрал за този бизнес ще разбере. След което човекът ще започне да плаща такса спокойствие и други всевъзможни такси на различни люде. Краят ще е скоро - или ще бъде разорен, или ще му откраднат бизнеса. Толкоз от усилията и работата на трудолюбивия човек.

    09:43 13.09.2025

  • 8 Моля за помощ от Русия

    6 7 Отговор
    Моля Руската Федерация за убежище в Русия! Българското правителство насъсква бандити да ме убият ,изтезават ме на територията на целият Европейски Съюз!Мирослав Станиславов Германов,Вайл Германия

    09:43 13.09.2025

  • 9 Никой

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Скумрийка":

    не те спира да си купиш и ти. Цената е 600 евро на килограм. 100 грама са 60 евро -- не е нещо космическо.

    Коментиран от #18

    09:43 13.09.2025

  • 10 Kaлпазанин

    3 8 Отговор
    Поръчали са го и извънземните ,има поръчки от Нептун Марс Венера плутоний и луната ,за слънцето не знам

    09:46 13.09.2025

  • 11 сега какво правим със бананите?

    6 7 Отговор
    по важно е че има банани в магазините

    09:49 13.09.2025

  • 12 оня с коня

    5 4 Отговор
    ас си го хапвам със обикновенна сръбърна лъжичка , няма вкус на сребро мирише си на риба

    Коментиран от #22

    09:51 13.09.2025

  • 13 Европа е неадекватна

    4 6 Отговор
    Френските Служби използват цигани да следят и унизяват хора!
    Сен Луис Франция

    Коментиран от #14

    09:54 13.09.2025

  • 14 Европа стана кошмар

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "Европа е неадекватна":

    Щом Макрон иска помощ от гнусни цигани ,егати и изпадналият Европейски Съюз - тотална клоака!

    09:56 13.09.2025

  • 15 Рускиня

    10 2 Отговор
    В Австралия има няколко основни вериги за хранителни стоки, но в никоя не намирам български черен хайвер. Има от Скандинавски страни от РФ.
    Да в Австралия има супер качествено Българско саламурено сирене от овче мляко, което е несравнимо по качество с това, което е в България!
    Жалко тук имаме дирене тебишир.

    09:56 13.09.2025

  • 16 665

    3 1 Отговор
    Най скъпият е златист, кехлибарен..мисля че от бяла моруна се вади. Общото е колкото по голямо зърно, толкова по скъп.
    Червеният от сьомга е приличен заместител - към 30 лв за 50гр.

    10:00 13.09.2025

  • 17 Боклуците на Боклука

    3 4 Отговор
    В България всичко е боклук и менте 🤣😅😂

    10:02 13.09.2025

  • 18 Скумрийка

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Никой":

    Много ме спира даже. Политика от памтивек. 60 евра са ми лекарства за месец. За наc руски. Така си и беше, така си и остана. Обущаря ходи бос. Златна рибка, Златна Добруджа и т н. Български златен стандарт достъпeн само за тюфлеци.

    10:05 13.09.2025

  • 19 Маро

    0 0 Отговор
    Колко е цената на златото и с каква скорост хайвера го гони?
    Душичка си ти

    10:13 13.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Анонимен

    0 0 Отговор
    Гръцки 4.50 кутийка 200 г. С доматена салата.

    10:20 13.09.2025

  • 22 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    След като дори собствен ник нямаш и ползваш Чужд,ОТКЪДЕ пък ще имаш пари за черен Хайвер?И да - можеш да си направиш Клипче как загребваш от Чинийка с лъжичка Черен хайвер за да се изфукаш,но е пределно ясно че прилежно и трудолюбиво си вадил очите на Две кила Копърка:)

    10:24 13.09.2025

  • 23 дядо поп

    3 1 Отговор
    На времето в "Океански риболов" бачкахме около Фолкландските острови и Аржентина , хващахме Макрурус който имаше хайвер с размерите на черния , само , че на цвят беше златисто жълт , правехме си хайвер и беше с отлични вкусови качества и си хапвахме на корем , но липсваше шампанското и водката. Пълно щастие беше ако се намери от някъде спирт и си забъркаме малко "Кинкилибау".

    10:24 13.09.2025

  • 24 Руснаците на времето

    2 2 Отговор
    го лапаха с лъжици в големи паници не им пречеше каква е лъжицата това сегашното вече са префърцунени глупости и аз си го мажех на препечена филия със нож така го сервираха на Щъркела.
    А само да каже сега човека какво ще му е митото за щатите и изобщо ще праща ли на там по коледа.

    10:26 13.09.2025

  • 25 бай чекмеджан

    4 2 Отговор
    луксозния черен хайвер е за мен
    а за преизбирателите ми

    ги пращам за зелен хайвер
    като ме изберат

    10:28 13.09.2025

  • 26 а бе смешарко какви комуняги

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    тикви и шиши кви са?
    заблудени хорица още вярващи 36г на басни
    нито бсп има общо с тях

    10:32 13.09.2025

  • 27 мдаааа

    1 0 Отговор
    Сигурен съм , че поне половината от пишещите тук големци , се хранят само с черен хайвер ...

    10:33 13.09.2025

  • 28 мдаааа

    2 0 Отговор
    Когато поркат, чукчите мезят само с черен хайвер ...

    10:47 13.09.2025

  • 29 така че

    0 0 Отговор
    Това по скоро ми прилича на яйца от кокошки гледани в клетка срещу яйца от свободно отглеждани кокошки.....

    10:47 13.09.2025

  • 30 Реалист

    1 0 Отговор
    Прикритие за реекспорт на руско менте черен хайвер или пране на пари от бизнес с наркотици.

    10:54 13.09.2025

