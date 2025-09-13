България е един от най-големите производители на луксозния черен хайвер

България се оказва един от най-големите производители на луксозния черен хайвер, чиято цена на килограм гони цената на златото.
Икономист по образование превърна хобито си в бизнес. Изисква се много търпение и постоянство. Собственик на рибовъдна ферма, в която се добива от скъпия гурме черен хайвер разказва пред бТВ:
Черният хайвер в малка кутийка е почти с цената на златото. Произвежда се в България. Търсят го в Япония, в Съединените щати, в Монако и на Малдивите. Все за богати и специални клиенти:
„По Коледа в Съединените Щати доста голямо търсене има... По Коледа празнуват и си купуват доста черен хайвер“, казва Антон Цветков, собственик на рибовъдна ферма, с. Йоаким Груево.
И от Австралия сте имали запитвания?
От Австралия сме имали, да. От Япония, от Малдивите, на Сен Бартен продаваме, Монако, Франция, Германия, Италия, из цял свят.
Какво се оказва, че има доста богати хора?
Има, да. То просто нивото е доста по-нависоко, отколкото в България, за съжаление, и могат да си го позволят.
Скъпото рибно гурме се търси, както заради вкусовите му качества, така и заради здравословните ползи. Хайверът предпазва сърцето, подобрява работата на нервната и половата системи. Консумира се суров с пенливи вина или водка.
Скъпият хайвер се добива от есетрови риби, които заради бракониерите са на изчезване в природата. У нас есетровите риби живеят в Черно море, но хвърлят хайвера си в сладководната река Дунав. На площ от 72 декара Антон Цветков отглежда есетрови риби край пловдивското село Йоаким Груево. Започнал преди 10 години, но едва преди 3 вече можел да събира хайвер. На едро цената му също е впечатляваща:
„600 евро килограм. Това е вече за много едри купувачи, които да си купуват. Това е десетото поколение, което правим, но то след седмата година започва да дава хайвер, черен хайвер“, обясни Антон.
Общо-взето, като цена граничи с кюлче злато?
Не, кюлче злато е доста по-скъпо. Но има нещо.
Има обаче и още по-скъп клас хайвер. Той се добива от гигантски есетрови риби. Отнема 20 години събирането на първа реколта:
„Моруните, например, те стават 40-50 килограмови и тогава се вади хайвера от тях. Но за там се иска 20 години гледане и обслужване на тази риба, големи пространства, големи водоеми, което нямаме възможност тук в нашата база“, каза още Антон.
Затова ли е толкова скъп хайверът на моруната?
Абсолютно! 20 години да гледаш една риба, не е никак евтино.
Каква е цената на хайвера на моруната?
Може и 5000 евро да стигне, и 8000, и 10 000. Всичко зависи от качеството на хайвера.
И има търсене?
Има търсене.
За да бъде отгледана обикновена есетрова риба за хайвер, отнемат между 7 и 10 години. Тазгодишният добив ще започне след месец и ще достигне пика си преди Коледа.
Консумацията на хайвер също си има особености:
„Това са специални прибори. Самата лъжичка се прави от черупката на мида. Не се яде с железен прибор, за да не дава железен привкус на самия аромат и хайвер“, обясни Антон.
За да постигнат максимални вкусови качества, хайверът се добива само веднъж.
„Всяка една риба я колим по заявка. Ние не правим предварително хайвер, за да може да е максимално пресен, да е с качеството. И го правим по рецепта на клиента“, заяви още мъжът.
Месото на рибата също се търси. То е крехко, без кости и върви по 20 лв. килограма.
1 Тутункамон
с ваште пари
09:23 13.09.2025
2 Мнение
Коментиран от #26
09:25 13.09.2025
3 Опорка
09:26 13.09.2025
4 си дзън
И бензин нет, но на крепостният не му трябва. Не пътува никъде.
09:27 13.09.2025
5 Скумрийка
Коментиран от #9
09:32 13.09.2025
6 факуса
09:41 13.09.2025
7 логика
09:43 13.09.2025
8 Моля за помощ от Русия
09:43 13.09.2025
9 Никой
До коментар #5 от "Скумрийка":не те спира да си купиш и ти. Цената е 600 евро на килограм. 100 грама са 60 евро -- не е нещо космическо.
Коментиран от #18
09:43 13.09.2025
10 Kaлпазанин
09:46 13.09.2025
11 сега какво правим със бананите?
09:49 13.09.2025
12 оня с коня
Коментиран от #22
09:51 13.09.2025
13 Европа е неадекватна
Сен Луис Франция
Коментиран от #14
09:54 13.09.2025
14 Европа стана кошмар
До коментар #13 от "Европа е неадекватна":Щом Макрон иска помощ от гнусни цигани ,егати и изпадналият Европейски Съюз - тотална клоака!
09:56 13.09.2025
15 Рускиня
Да в Австралия има супер качествено Българско саламурено сирене от овче мляко, което е несравнимо по качество с това, което е в България!
Жалко тук имаме дирене тебишир.
09:56 13.09.2025
16 665
Червеният от сьомга е приличен заместител - към 30 лв за 50гр.
10:00 13.09.2025
17 Боклуците на Боклука
10:02 13.09.2025
18 Скумрийка
До коментар #9 от "Никой":Много ме спира даже. Политика от памтивек. 60 евра са ми лекарства за месец. За наc руски. Така си и беше, така си и остана. Обущаря ходи бос. Златна рибка, Златна Добруджа и т н. Български златен стандарт достъпeн само за тюфлеци.
10:05 13.09.2025
19 Маро
Душичка си ти
10:13 13.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Анонимен
10:20 13.09.2025
22 оня с коня
До коментар #12 от "оня с коня":След като дори собствен ник нямаш и ползваш Чужд,ОТКЪДЕ пък ще имаш пари за черен Хайвер?И да - можеш да си направиш Клипче как загребваш от Чинийка с лъжичка Черен хайвер за да се изфукаш,но е пределно ясно че прилежно и трудолюбиво си вадил очите на Две кила Копърка:)
10:24 13.09.2025
23 дядо поп
10:24 13.09.2025
24 Руснаците на времето
А само да каже сега човека какво ще му е митото за щатите и изобщо ще праща ли на там по коледа.
10:26 13.09.2025
25 бай чекмеджан
а за преизбирателите ми
ги пращам за зелен хайвер
като ме изберат
10:28 13.09.2025
26 а бе смешарко какви комуняги
До коментар #2 от "Мнение":тикви и шиши кви са?
заблудени хорица още вярващи 36г на басни
нито бсп има общо с тях
10:32 13.09.2025
27 мдаааа
10:33 13.09.2025
28 мдаааа
10:47 13.09.2025
29 така че
10:47 13.09.2025
30 Реалист
10:54 13.09.2025