България е един от най-големите производители на луксозния черен хайвер

България се оказва един от най-големите производители на луксозния черен хайвер, чиято цена на килограм гони цената на златото.

Икономист по образование превърна хобито си в бизнес. Изисква се много търпение и постоянство. Собственик на рибовъдна ферма, в която се добива от скъпия гурме черен хайвер разказва пред бТВ:

Черният хайвер в малка кутийка е почти с цената на златото. Произвежда се в България. Търсят го в Япония, в Съединените щати, в Монако и на Малдивите. Все за богати и специални клиенти:

„По Коледа в Съединените Щати доста голямо търсене има... По Коледа празнуват и си купуват доста черен хайвер“, казва Антон Цветков, собственик на рибовъдна ферма, с. Йоаким Груево.

И от Австралия сте имали запитвания?

От Австралия сме имали, да. От Япония, от Малдивите, на Сен Бартен продаваме, Монако, Франция, Германия, Италия, из цял свят.

Какво се оказва, че има доста богати хора?

Има, да. То просто нивото е доста по-нависоко, отколкото в България, за съжаление, и могат да си го позволят.

Скъпото рибно гурме се търси, както заради вкусовите му качества, така и заради здравословните ползи. Хайверът предпазва сърцето, подобрява работата на нервната и половата системи. Консумира се суров с пенливи вина или водка.

Скъпият хайвер се добива от есетрови риби, които заради бракониерите са на изчезване в природата. У нас есетровите риби живеят в Черно море, но хвърлят хайвера си в сладководната река Дунав. На площ от 72 декара Антон Цветков отглежда есетрови риби край пловдивското село Йоаким Груево. Започнал преди 10 години, но едва преди 3 вече можел да събира хайвер. На едро цената му също е впечатляваща:

„600 евро килограм. Това е вече за много едри купувачи, които да си купуват. Това е десетото поколение, което правим, но то след седмата година започва да дава хайвер, черен хайвер“, обясни Антон.

Общо-взето, като цена граничи с кюлче злато?

Не, кюлче злато е доста по-скъпо. Но има нещо.

Има обаче и още по-скъп клас хайвер. Той се добива от гигантски есетрови риби. Отнема 20 години събирането на първа реколта:

„Моруните, например, те стават 40-50 килограмови и тогава се вади хайвера от тях. Но за там се иска 20 години гледане и обслужване на тази риба, големи пространства, големи водоеми, което нямаме възможност тук в нашата база“, каза още Антон.

Затова ли е толкова скъп хайверът на моруната?

Абсолютно! 20 години да гледаш една риба, не е никак евтино.

Каква е цената на хайвера на моруната?

Може и 5000 евро да стигне, и 8000, и 10 000. Всичко зависи от качеството на хайвера.



И има търсене?

Има търсене.

За да бъде отгледана обикновена есетрова риба за хайвер, отнемат между 7 и 10 години. Тазгодишният добив ще започне след месец и ще достигне пика си преди Коледа.

Консумацията на хайвер също си има особености:

„Това са специални прибори. Самата лъжичка се прави от черупката на мида. Не се яде с железен прибор, за да не дава железен привкус на самия аромат и хайвер“, обясни Антон.

За да постигнат максимални вкусови качества, хайверът се добива само веднъж.

„Всяка една риба я колим по заявка. Ние не правим предварително хайвер, за да може да е максимално пресен, да е с качеството. И го правим по рецепта на клиента“, заяви още мъжът.

Месото на рибата също се търси. То е крехко, без кости и върви по 20 лв. килограма.