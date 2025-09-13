Новини
Желязков: Реновирането на подходите към Кюстендил е важно за благоустрояването на града

13 Септември, 2025 14:38 739 14

Извършено е преасфалтиране и са подменени или изградени нови тротоари

Желязков: Реновирането на подходите към Кюстендил е важно за благоустрояването на града - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова

Кръговото кръстовище на Кюстендил при Дупнишко и Софийско шосе е важен транспортен елемент от системата на организация на движението в града. Реновирането на този подход е ключов за благоустрояването на Кюстендил, заяви министър-председателят Росен Желязков, който лично се увери в успешното завършване на ремонтните дейности. За реновирането на частта от Дупнишко шосе са вложени близо 1,4 млн. лв., а за частта от Софийско шосе – 2,5 млн. лв., като финансирането е със средства от държавния бюджет, по линия на общинската инвестиционна програма.

Извършено е преасфалтиране и са подменени или изградени нови тротоари. Обновена е пътната маркировка, поставени са шахти за окабеляване, подновена е старата мантинела. За да се поддържа озеленяването покрай Софийско шосе, е предвидено капково напояване, а за набавянето на цветята помагат учениците от Професионалната гимназия по селско стопанство в града. Наред с това по линия на Плана за възстановяване и устойчивост е осигурено финансиране за изцяло ново улично осветление.

Входовете на града са абсолютно обновени, посочи кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. Той специално изтъкна грижата за културното наследство на гарда и за популяризирането на Кюстендил като туристическа дестинация. Паметникът на кръговото също е подменен. На входа на града са изложени забележителни артефакти, които показват Кюстендил като древно селище на 8000 години.


България
  • 1 Дам

    17 0 Отговор
    Важни подходи за хотела с водопада.

    14:39 13.09.2025

  • 2 Тоя чвор

    16 1 Отговор
    Много взе да обикаля! С Боко плъзнаха като хлебарки. И какво? Някой ще си промени мнението за тези отрепки, ли?

    Коментиран от #14

    14:42 13.09.2025

  • 3 оня с големия

    10 1 Отговор
    Тарифата да имаш млада хубава жена вече била 10 бона на месец. С тях тя се поддържа хубава, фризьори, гримьори, процедури, педикюра на кученцето, корекциите

    Математиката не излиза. 2 пъти секс седмично са 8 пъти в месеца, а за 10 бона можеш да имаш 10 различни професионалистки....

    14:46 13.09.2025

  • 4 бай Митко

    12 0 Отговор
    Роско водопадчето! С държавна заплата толкова - хотел Хаяши /30 млн. €/!

    14:55 13.09.2025

  • 5 Червената шапчица

    11 0 Отговор
    Всички пътища водят към хотел Хаяши. 🤗

    Коментиран от #7

    14:58 13.09.2025

  • 6 Жалкия и смешен мафиот пак лъже

    14 0 Отговор
    Разкажи колко пари открадна днес герберски мошеник

    15:02 13.09.2025

  • 7 Тоя хотел е вдъхновен

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Червената шапчица":

    От луксозната, екзотична екскурзия на Желязков до Виетнам, а името е посветено на някоя виетнамка!
    Какво ли се е случило в далечен Виетнам?!

    15:15 13.09.2025

  • 8 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    В 16 часа пред парламента.

    15:25 13.09.2025

  • 9 джиляско

    3 0 Отговор
    и там ще си построя един хотел с водопад!

    15:29 13.09.2025

  • 10 Пооета с филията с ДДСмас и хайвер

    3 1 Отговор
    Елати в хотел "ХАЯШИ"
    тук е за вас господа БОГАТАШИ
    И ГЕРНави крадци НАШИ
    Цената нема КЕФ
    давайте за нощ 1000 лева ЛЕЕ
    Взимети и жената ,портогфейлацс ПАРАТА
    На водопада е играта

    15:33 13.09.2025

  • 11 Толкова фалшиво чучуло

    6 0 Отговор
    Колко ли време му отнема на това подобие на политик за да наизусти интелигентни, научни или технически думи. Този фалшив политик изглежда като говорещите кукли на които като им натиснеш някое копче и рецитират написаното. Доста прилича на клоуна наркоман, само стойки и чалъми, но собствена мисъл няма. Явно е решил да не прилича на селяндур като шефа си, но сега прилича на некадърен тъп артист.

    15:35 13.09.2025

  • 12 Пооета с филията с ДДСмас и хайвер

    3 0 Отговор
    Елати в хотел "ХАЯШИ"
    тук е за вас господа БОГАТАШИ
    И ГЕРБави крадци НАШИ
    Цената нема КЕФ
    давайте за нощ 1000 лева ЛЕВ
    Взимети и жената ,портофейла с ПАРАТА
    На водопада е играта

    15:36 13.09.2025

  • 13 не се наплюскаха

    4 0 Отговор
    Реновирането на подходите към Кюстендил е важно за благоустрояването на града
    козметично
    с надути общ поръчки

    15:52 13.09.2025

  • 14 тиквен мазохист избирател

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тоя чвор":

    те са честни хорица
    20г са доказали че сме първи
    по бедност смъртност болнавост корупция
    с които се борят и раздават милиарди

    15:56 13.09.2025

