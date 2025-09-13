Желязков: Реновирането на подходите към Кюстендил е важно за благоустрояването на града

Кръговото кръстовище на Кюстендил при Дупнишко и Софийско шосе е важен транспортен елемент от системата на организация на движението в града. Реновирането на този подход е ключов за благоустрояването на Кюстендил, заяви министър-председателят Росен Желязков, който лично се увери в успешното завършване на ремонтните дейности. За реновирането на частта от Дупнишко шосе са вложени близо 1,4 млн. лв., а за частта от Софийско шосе – 2,5 млн. лв., като финансирането е със средства от държавния бюджет, по линия на общинската инвестиционна програма.

Извършено е преасфалтиране и са подменени или изградени нови тротоари. Обновена е пътната маркировка, поставени са шахти за окабеляване, подновена е старата мантинела. За да се поддържа озеленяването покрай Софийско шосе, е предвидено капково напояване, а за набавянето на цветята помагат учениците от Професионалната гимназия по селско стопанство в града. Наред с това по линия на Плана за възстановяване и устойчивост е осигурено финансиране за изцяло ново улично осветление.

Входовете на града са абсолютно обновени, посочи кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. Той специално изтъкна грижата за културното наследство на гарда и за популяризирането на Кюстендил като туристическа дестинация. Паметникът на кръговото също е подменен. На входа на града са изложени забележителни артефакти, които показват Кюстендил като древно селище на 8000 години.