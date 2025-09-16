Google открива център за данни в Англия за 6,8 милиарда долара

Американската компания Google обяви откриването на център за данни в британския град Уотълтъм Крос (Хартфордшир) югоизточно от Лондон, като част от двугодишна инвестиционна програма от 5 милиарда британски лири (6,8 млрд. USD).

Според изявление на технологичния гигант, модерният център за данни „ще помогне за задоволяване на нарастващото търсене на услугите на Google, базирани на изкуствен интелект (ИИ), като Google Cloud, Workspace, Search и Maps“, които се използват ежедневно от хора, компании и правителствени организации в цялата страна. Повече от 250 компании участваха в изграждането на центъра. Повечето от тях са британци.

По този начин Google „засилва позицията си в Обединеното кралство и помага на кралството да реализира потенциала си в областта на изкуствения интелект, за да увеличи икономиката с 400 милиарда паунда (545 млрд. USD) до 2030 г., както и да подобри качеството на основните социални услуги“, каза Рут Порат, президент и главен инвестиционен директор на Alphabet и Google.

Очаква се инвестициите на Google да създават над 8000 работни места на Британските острови годишно.

