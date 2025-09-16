Новини
Имоти »
Google открива център за данни в Англия за 6,8 милиарда долара

Google открива център за данни в Англия за 6,8 милиарда долара

16 Септември, 2025 11:06 387 0

  • google-
  • великобритания-
  • център

Целта на центъра е да задоволи нарастващото търсене на услугите на компанията

Google открива център за данни в Англия за 6,8 милиарда долара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската компания Google обяви откриването на център за данни в британския град Уотълтъм Крос (Хартфордшир) югоизточно от Лондон, като част от двугодишна инвестиционна програма от 5 милиарда британски лири (6,8 млрд. USD).

Според изявление на технологичния гигант, модерният център за данни „ще помогне за задоволяване на нарастващото търсене на услугите на Google, базирани на изкуствен интелект (ИИ), като Google Cloud, Workspace, Search и Maps“, които се използват ежедневно от хора, компании и правителствени организации в цялата страна. Повече от 250 компании участваха в изграждането на центъра. Повечето от тях са британци.

По този начин Google „засилва позицията си в Обединеното кралство и помага на кралството да реализира потенциала си в областта на изкуствения интелект, за да увеличи икономиката с 400 милиарда паунда (545 млрд. USD) до 2030 г., както и да подобри качеството на основните социални услуги“, каза Рут Порат, президент и главен инвестиционен директор на Alphabet и Google.

Очаква се инвестициите на Google да създават над 8000 работни места на Британските острови годишно.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ