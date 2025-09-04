Новини
Русия ще върне земите от замразените активи

Русия ще върне земите от замразените активи

4 Септември, 2025 12:01

  • русия-
  • активи-
  • великобритания-
  • земя
Русия ще върне земите от замразените активи - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Русия ще върне замразените си активи на Запад, прехвърлени в Украйна, в „натурална форма“, тоест в земя. Така заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев коментира прехвърлянето от Лондон на Киев на 1,3 млрд. USD печалба от използването на руски активи.

„Нашата страна има само един начин да върне активите си. Да върне това, което е било иззето в натурална форма. Тоест, „с украинска земя“ и други недвижими имоти и движимо имущество, разположени върху него“, подчерта Медведев в своя Telegram-канал.

Политикът също така уточни, че не говори за земите на Донбас и Новорусия, които вече принадлежат на Русия.

Според Медведев, случилото се с активите на Руската федерация означава едно: „Британски крадци прехвърлиха руски пари на неонацисти“. „Последствията? Великобритания е извършила нарушение, а Русия е придобила, както казват юристите, правото да изисква от нея и настоящата бандеровска Украйна“, обобщи той.

Великобритания може да плати за прехвърлянето на печалби от руски активи със „стойности в британски крони“, подчерта Медведев. Във връзка с прехвърлянето на средства от замразени руски активи към Украйна, Руската федерация е придобила „правото да предявява иск срещу нея [Великобритания] и настоящата бандеровска Украйна“.

Както отбеляза Медведев обаче, няма да е възможно тези средства да бъдат възстановени чрез съда, така че Русия има „само един начин да върне активите“. „Всяко незаконно изземване на арестувани руски средства или доходи от тях трябва да бъдат превърнати в допълнителни територии“ „Все още има достатъчно от тях на различни места, включително тези, разположени в Русия“, отбеляза заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация.

По-рано Великобритания изпрати на Украйна 1,3 млрд. USD, получени като печалба от използването на замразени руски активи. Информация за това беше публикувана на официалния уебсайт на британското правителство. В доклада се казва още, че Лондон преразглежда нивото на бойна готовност на въоръжените си сили, които възнамерява да изпрати в Киев в случай на прекратяване на огъня.

Русия
  • 1 Хаха

    2 18 Отговор
    Медведев започна да се пазари за територии.

    12:04 04.09.2025

  • 2 Хмм

    7 14 Отговор
    Вместо да влезнат в тая Украйна и да си вземат каквото искат без да се обясняват и да се съобразяват с никой, руснаците се овъртяха с този първоначален опит за блиц Крит прерастнал в пълномащабна и много кръвопролитна война.

    Коментиран от #12

    12:06 04.09.2025

  • 3 шаа

    3 4 Отговор
    последният параграф е ни в клин, ни в ръкав

    Коментиран от #7

    12:11 04.09.2025

  • 4 😁.........

    7 21 Отговор
    Абе алкаш, какво ще ги правите тези нови земи?, вие собствените кални кочини не можете да стопанисвате че и още искате.

    Коментиран от #5

    12:16 04.09.2025

  • 5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 8 Отговор

    До коментар #4 от "😁.........":

    По употребата на алкохол България е по нааред от Русия

    Коментиран от #16

    12:19 04.09.2025

  • 6 БРАВО

    19 2 Отговор
    Айде, започва соpocоидния вой!

    12:21 04.09.2025

  • 7 име

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "шаа":

    Щом става въпрос за недвижимости, винаги се слага реклама на имотбг, това е автоматично генерирано. Алгоритъма слага рекламата даже и в статиите за родните Кен Еф16ки ... ;)

    12:24 04.09.2025

  • 8 Баш Балък

    5 4 Отговор
    Ами така е, адската хрътка е прав, "крадете от Русия за оръжие, Русия си взема земя". И както казва Мечо Пух, "колкото повече, толкова повече".

    12:28 04.09.2025

  • 9 Факти

    3 7 Отговор
    Тия смешници имат 17 милиона кв.км. и пак са бедняци. И още толкова да окупират все тая. Пак ще си останят бедняци защото са кофти семка.

    12:31 04.09.2025

  • 10 Хи хи

    3 0 Отговор
    Много добра сделка за Русия, укроземята на декар е 5-10000 еврака, с ценни ресурси в нея, които Русия ще използва !

    12:40 04.09.2025

  • 11 Хи хи

    3 0 Отговор
    урките ще реват най много, че се вързаха на лъжите на запада, ама като са толкоз про сти, ще си платят !

    Коментиран от #14

    12:43 04.09.2025

  • 12 Ветеран от Протеста

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Хмм":

    Как така ще влизат в чужда държава да вземат каквото си искат бе,психопат ?!!Тва да не е супермаркет ???Тепърва руснаците ще си плащат,че нахлуха в Украйна да убиват ,грабят,разрушават и Окупират !!!!

    Коментиран от #13

    12:44 04.09.2025

  • 13 Хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ветеран от Протеста":

    Ще влязат, така както нато влезе в Сърбия ! Демокрация !

    Коментиран от #15

    12:45 04.09.2025

  • 14 Хо хо

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Хи хи":

    Досега руските Окупатори загубиха цялата си армада от бронирана техника - над 15 хиляди танка ,БМП и квото се сетиш...Един Милион убити руски нацисти в калните полета на Украйна и тепърва предстои да си плащат за причинените Разрушения и убийства !!!

    Коментиран от #18

    12:50 04.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Глу.....

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    .... п@ко....поне на тази тема не се излагай, проучванията в Европа се правят по различен начин, знаем ви що за пияни боклу....
    ... и... сте.

    12:54 04.09.2025

  • 17 Баш Балък

    0 1 Отговор
    Удариш ли Англичанин, нали е джентълмен се извинява, удариш ли Французин се репчи като Галски петел, удариш ли Руснак пада на колене...... да си върже кубинките.

    12:55 04.09.2025

  • 18 само да те светна

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хо хо":

    Плащат победените, плащат онези, които сънуват как свършват наткове, ракети, нафта , картофи, яйца ит.н., които правят мирни конференции без кръчмаря, използват 60 или 16 годишни за да постигнат "мир чрез сила" и преговори "от позицията на силата", онези които вече три години ховтарят само ЩЕ ЩЕ ЩЕ, ама тревата ни попречи....

    12:58 04.09.2025