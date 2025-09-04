Русия ще върне замразените си активи на Запад, прехвърлени в Украйна, в „натурална форма“, тоест в земя. Така заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев коментира прехвърлянето от Лондон на Киев на 1,3 млрд. USD печалба от използването на руски активи.

„Нашата страна има само един начин да върне активите си. Да върне това, което е било иззето в натурална форма. Тоест, „с украинска земя“ и други недвижими имоти и движимо имущество, разположени върху него“, подчерта Медведев в своя Telegram-канал.

Политикът също така уточни, че не говори за земите на Донбас и Новорусия, които вече принадлежат на Русия.

Според Медведев, случилото се с активите на Руската федерация означава едно: „Британски крадци прехвърлиха руски пари на неонацисти“. „Последствията? Великобритания е извършила нарушение, а Русия е придобила, както казват юристите, правото да изисква от нея и настоящата бандеровска Украйна“, обобщи той.

Великобритания може да плати за прехвърлянето на печалби от руски активи със „стойности в британски крони“, подчерта Медведев. Във връзка с прехвърлянето на средства от замразени руски активи към Украйна, Руската федерация е придобила „правото да предявява иск срещу нея [Великобритания] и настоящата бандеровска Украйна“.

Както отбеляза Медведев обаче, няма да е възможно тези средства да бъдат възстановени чрез съда, така че Русия има „само един начин да върне активите“. „Всяко незаконно изземване на арестувани руски средства или доходи от тях трябва да бъдат превърнати в допълнителни територии“ „Все още има достатъчно от тях на различни места, включително тези, разположени в Русия“, отбеляза заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация.

По-рано Великобритания изпрати на Украйна 1,3 млрд. USD, получени като печалба от използването на замразени руски активи. Информация за това беше публикувана на официалния уебсайт на британското правителство. В доклада се казва още, че Лондон преразглежда нивото на бойна готовност на въоръжените си сили, които възнамерява да изпрати в Киев в случай на прекратяване на огъня.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg