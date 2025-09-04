Русия ще върне земите от замразените активи

Русия ще върне замразените си активи на Запад, прехвърлени в Украйна, в „натурална форма“, тоест в земя. Така заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев коментира прехвърлянето от Лондон на Киев на 1,3 млрд. USD печалба от използването на руски активи.
„Нашата страна има само един начин да върне активите си. Да върне това, което е било иззето в натурална форма. Тоест, „с украинска земя“ и други недвижими имоти и движимо имущество, разположени върху него“, подчерта Медведев в своя Telegram-канал.
Политикът също така уточни, че не говори за земите на Донбас и Новорусия, които вече принадлежат на Русия.
Според Медведев, случилото се с активите на Руската федерация означава едно: „Британски крадци прехвърлиха руски пари на неонацисти“. „Последствията? Великобритания е извършила нарушение, а Русия е придобила, както казват юристите, правото да изисква от нея и настоящата бандеровска Украйна“, обобщи той.
Великобритания може да плати за прехвърлянето на печалби от руски активи със „стойности в британски крони“, подчерта Медведев. Във връзка с прехвърлянето на средства от замразени руски активи към Украйна, Руската федерация е придобила „правото да предявява иск срещу нея [Великобритания] и настоящата бандеровска Украйна“.
Както отбеляза Медведев обаче, няма да е възможно тези средства да бъдат възстановени чрез съда, така че Русия има „само един начин да върне активите“. „Всяко незаконно изземване на арестувани руски средства или доходи от тях трябва да бъдат превърнати в допълнителни територии“ „Все още има достатъчно от тях на различни места, включително тези, разположени в Русия“, отбеляза заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация.
По-рано Великобритания изпрати на Украйна 1,3 млрд. USD, получени като печалба от използването на замразени руски активи. Информация за това беше публикувана на официалния уебсайт на британското правителство. В доклада се казва още, че Лондон преразглежда нивото на бойна готовност на въоръжените си сили, които възнамерява да изпрати в Киев в случай на прекратяване на огъня.
1 Хаха
12:04 04.09.2025
2 Хмм
Коментиран от #12
12:06 04.09.2025
3 шаа
Коментиран от #7
12:11 04.09.2025
4 😁.........
Коментиран от #5
12:16 04.09.2025
5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "😁.........":По употребата на алкохол България е по нааред от Русия
Коментиран от #16
12:19 04.09.2025
6 БРАВО
12:21 04.09.2025
7 име
До коментар #3 от "шаа":Щом става въпрос за недвижимости, винаги се слага реклама на имотбг, това е автоматично генерирано. Алгоритъма слага рекламата даже и в статиите за родните Кен Еф16ки ... ;)
12:24 04.09.2025
8 Баш Балък
12:28 04.09.2025
9 Факти
12:31 04.09.2025
10 Хи хи
12:40 04.09.2025
11 Хи хи
Коментиран от #14
12:43 04.09.2025
12 Ветеран от Протеста
До коментар #2 от "Хмм":Как така ще влизат в чужда държава да вземат каквото си искат бе,психопат ?!!Тва да не е супермаркет ???Тепърва руснаците ще си плащат,че нахлуха в Украйна да убиват ,грабят,разрушават и Окупират !!!!
Коментиран от #13
12:44 04.09.2025
13 Хи хи
До коментар #12 от "Ветеран от Протеста":Ще влязат, така както нато влезе в Сърбия ! Демокрация !
Коментиран от #15
12:45 04.09.2025
14 Хо хо
До коментар #11 от "Хи хи":Досега руските Окупатори загубиха цялата си армада от бронирана техника - над 15 хиляди танка ,БМП и квото се сетиш...Един Милион убити руски нацисти в калните полета на Украйна и тепърва предстои да си плащат за причинените Разрушения и убийства !!!
Коментиран от #18
12:50 04.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Глу.....
До коментар #5 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":.... п@ко....поне на тази тема не се излагай, проучванията в Европа се правят по различен начин, знаем ви що за пияни боклу....
... и... сте.
12:54 04.09.2025
17 Баш Балък
12:55 04.09.2025
18 само да те светна
До коментар #14 от "Хо хо":Плащат победените, плащат онези, които сънуват как свършват наткове, ракети, нафта , картофи, яйца ит.н., които правят мирни конференции без кръчмаря, използват 60 или 16 годишни за да постигнат "мир чрез сила" и преговори "от позицията на силата", онези които вече три години ховтарят само ЩЕ ЩЕ ЩЕ, ама тревата ни попречи....
12:58 04.09.2025