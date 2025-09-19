Новини
Наемите на жилища в Украйна поскъпват, заради изместването на фронтовата линия на запад
  Тема: Украйна

Наемите на жилища в Украйна поскъпват, заради изместването на фронтовата линия на запад

19 Септември, 2025 14:21 755 18

  • украйна-
  • жилища-
  • наем-
  • изместване на фронтовата линия

Цените на апартаментите в Киев са се увеличили с приблизително 10%

Наемите на жилища в Украйна поскъпват, заради изместването на фронтовата линия на запад - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Наемите на жилища в няколко региона на Украйна се покачват поради изместването на фронтовата линия на запад и мъжете, които се местят в по-големите градове с надеждата да избегнат военна служба, съобщи украинското издание "Страна".

Според бившия ръководител на Асоциацията на специалистите по недвижими имоти Юрий Пита цените на апартаментите в Киев са се увеличили с приблизително 10%. Украинската платформа за недвижими имоти DIM ria регистрира 12% годишно увеличение на наемните цени в столицата. Подобна ситуация се наблюдава в почти цялата страна, с изключение на фронтовите региони. Например в Лвовска област цените на наемите са се увеличили с 6%, в Закарпатска област с 16%, във Виническа област с 12%, а в Житомирска област с 28%. Цените се покачват поради увеличеното търсене на апартаменти под наем.

Както посочва изданието "Страна", търсенето се дължи предимно на нарастващия брой разселени лица поради изместването на фронтовата линия на запад. Миграцията се засили, като жителите на страната се местят в по-големите градове в търсене на работа. Освен това се смята, че е по-лесно да се скрият от мобилизация в големите градове, отколкото в по-малките, което също насърчава семействата с мъжки партньори да се местят там. В редица градове вече има недостиг на апартаменти под наем.

Според анализите на DIM ria, съотношението на обявите към отговорите в столицата е 1 към 10, а в област Черновци - 1 към 72. Ситуацията може да стане още по-сложна, тъй като правителството работи по законопроект за легализиране на пазара на жилища под наем. Гражданите ще бъдат принудени да плащат данъци върху жилищата под наем. Това изискване все още съществува, но почти никой наемодател не го спазва.

Ако наистина започнат да затягат мерките, наемът може да се повиши още повече – поне с размера на данъка. Но може да се случи и така, че много собственици да решат да се прикрият, поне първоначално, и да спрат да отдават имотите си под наем. В този случай недостигът на апартаменти под наем е неизбежен и в резултат на това още повече цени“, казва киевският брокер Ирина Луханина.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    12 0 Отговор
    Някакви вицове тука: 1. "изместването на фронтовата линия на запад" - това с лопатите и чиповете от пералня ли? 2. "Цените на апартаментите в Киев са се увеличили с приблизително 10%" - и на това увеличение ли му казвате?

    14:26 19.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Укрия е чао

    13 2 Отговор
    Линията се измества на запад докато стигне границата. После всичко ще е ОК.

    14:27 19.09.2025

  • 4 Ха ха ха ха

    10 0 Отговор
    А пък Зеля дърпа линии в несвяст. Има бело за цял живот напред.

    14:29 19.09.2025

  • 5 Зелю е виновен

    9 0 Отговор
    Е пък колко да се измести линията на запад…като стигне до Полша целта е изпълнена. Тогава ще си купуват руски жилища в новата територия.

    Коментиран от #14

    14:31 19.09.2025

  • 6 3.14К

    8 0 Отговор
    Е нали наркомана казва, че си е върнал 150 кв. км!

    14:32 19.09.2025

  • 7 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Макарона и урсула да си наемат по един пентхаус в киев

    14:32 19.09.2025

  • 8 Чети и мисли

    6 1 Отговор
    …..Гражданите ще бъдат принудени да плащат данъци върху жилищата под наем….
    И кое му е хубавото да живееш във остатъка от 404? Наеми високи, данъци, от улицата и цак на фронта? Киевската хунта унищожава живота на хората като продължава тази война.

    14:37 19.09.2025

  • 9 Бялджип

    7 1 Отговор
    В същото време един от украинските лидери Рустам Умеров има 4 вили в Маями, апартаменти в Ню Йорк, други недвижимости. С държавната си заплата?! Както и нашия Желязков строи хотел с водопад, пак със спестени чиновнически пари...?!

    Коментиран от #11

    14:39 19.09.2025

  • 10 Още новини от украйна

    6 0 Отговор
    Тук ежечасно ни убеждават как украинците печелят войната, сега пък линията на фронта се местела на запад - кое от двете е вярното?

    14:54 19.09.2025

  • 11 Чичо

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бялджип":

    Аааааа, не с водопад! С рисуван водопад!
    Отде вода???

    14:56 19.09.2025

  • 12 голям смях

    3 0 Отговор
    важното е че осрайна контраатакувала

    14:56 19.09.2025

  • 13 голям смях

    3 0 Отговор
    линията не се измества назапад, осранитеУКРИ заемат по изгодни позиций ха ха ха ха докато се стигне полската граница ха ха ха

    14:58 19.09.2025

  • 14 Чебурашка

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Зелю е виновен":

    Да бе, нали била много евтина рублата. На далавера ще са!

    14:58 19.09.2025

  • 15 Сократ

    0 0 Отговор
    Верно ли? А какви бяха наемите в Западна укрия, когато собствениците си довлякоха задниците в Европа и живеят, като царе? Тук помощи, там тлъсти наеми.

    14:59 19.09.2025

  • 16 Бялджип

    1 0 Отговор
    В сайт прочетох следните думи от млад украинец: Странна идея е да воювам за хора, които даже не съм виждал? Предпочитам да дезертирам.
    Мисля, че всеки би го разбрал и оправдал. Защо да умира, а такива като Умеров,за когото написах в първия си коментар, да трупат имоти и богатства?

    15:02 19.09.2025

  • 17 Аз Кочо

    2 0 Отговор
    Вуе, време е да инвестираш и в Украйна, наемите растат и има възвращаемост......докато не стане "изчезваемост" на сградата хахаха лУкация, лУкация и пак лУкация, хихих

    15:17 19.09.2025

  • 18 защо

    0 0 Отговор
    07.09.2025
    "Въоръжените сили на Украйна отбелязват успехи на няколко направления на фронта. На Покровско и Добропилско те успяха да си върнат значителна част от фронта. Това съобщи главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски"
    Какво придвижване на фронтовата линия на запад бе? Не четеш Миленаа, не четеш!
    Фейк новини ни пробутваш. Фактчекърите!! Къде сте?

    15:26 19.09.2025