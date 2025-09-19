Наемите на жилища в Украйна поскъпват, заради изместването на фронтовата линия на запад

Наемите на жилища в няколко региона на Украйна се покачват поради изместването на фронтовата линия на запад и мъжете, които се местят в по-големите градове с надеждата да избегнат военна служба, съобщи украинското издание "Страна".

Според бившия ръководител на Асоциацията на специалистите по недвижими имоти Юрий Пита цените на апартаментите в Киев са се увеличили с приблизително 10%. Украинската платформа за недвижими имоти DIM ria регистрира 12% годишно увеличение на наемните цени в столицата. Подобна ситуация се наблюдава в почти цялата страна, с изключение на фронтовите региони. Например в Лвовска област цените на наемите са се увеличили с 6%, в Закарпатска област с 16%, във Виническа област с 12%, а в Житомирска област с 28%. Цените се покачват поради увеличеното търсене на апартаменти под наем.

Както посочва изданието "Страна", търсенето се дължи предимно на нарастващия брой разселени лица поради изместването на фронтовата линия на запад. Миграцията се засили, като жителите на страната се местят в по-големите градове в търсене на работа. Освен това се смята, че е по-лесно да се скрият от мобилизация в големите градове, отколкото в по-малките, което също насърчава семействата с мъжки партньори да се местят там. В редица градове вече има недостиг на апартаменти под наем.

Според анализите на DIM ria, съотношението на обявите към отговорите в столицата е 1 към 10, а в област Черновци - 1 към 72. Ситуацията може да стане още по-сложна, тъй като правителството работи по законопроект за легализиране на пазара на жилища под наем. Гражданите ще бъдат принудени да плащат данъци върху жилищата под наем. Това изискване все още съществува, но почти никой наемодател не го спазва.

„Ако наистина започнат да затягат мерките, наемът може да се повиши още повече – поне с размера на данъка. Но може да се случи и така, че много собственици да решат да се прикрият, поне първоначално, и да спрат да отдават имотите си под наем. В този случай недостигът на апартаменти под наем е неизбежен и в резултат на това още повече цени“, казва киевският брокер Ирина Луханина.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg