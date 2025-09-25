Притежаваме имоти за 700 милиарда лева

С поскъпването на цените на жилищата българинът, като една от нациите с висок процент собственост на жилища, става все по-богат. За пръв път през 2025 г. общото богатство на активите, притежавани от българи, надхвърля 1 трлн. лв., сочат най-новите данни на Eurostat. От въпросното богатство, 70% е под формата на недвижими имоти, или превърнато в пари това е 700 млрд. лв.
Анализатори обаче виждат „пробойни“ в имотния пазар, което логично води до въпроса, оправдани ли са днешните цени на имотите. Само за последната седмица станахме свидетели на проблемен блок в кв. „Хаджи Димитър“. Там офертните цени за последните 12 месеца на 2-стайните апартаменти са се повишили с близо 25%, сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg. Средната цена към момента е 2450 EUR. Според анализатори, „срещу тази цена трябва да има и определени гаранции за качество“.
Другият случай е с адрес кв. „Дружба“, където в началото на зимния сезон, поетапно няма да има отопление. Там за последните 12 месеца цените на 2-стайните апартаменти също отчитат ръст с малко над 25%. Средната цена към днешна дата е 2350 EUR.
Цените на жилищата през последните години растат с устойчив темп. Това несъмнено води до ръст в богатството на българина, и то солиден като се има предвид, че 85% от българите живеят в собствено жилище. Но от друга страна, срещу въпросните суми бъдещите собственици искат не само помещения, но и гаранция за едно по-високо качество, като например, че блокът им е защитен от конструктивни нарушения, докато в близост се строят новите метро станции, както и че на Коледа и Нова година ще имат централно парно.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
15:11 25.09.2025
2 ГЕРБ
15:12 25.09.2025
3 И половината от тези имоти
15:16 25.09.2025
4 Аз Кочо
15:17 25.09.2025
5 си дзън
ни вземат, както направиха в Украйна.
15:19 25.09.2025
6 Тръпчо
15:20 25.09.2025
7 Благодарение на социализма!
ИМАТ
СОБСТВЕНИ ЖИЛИЩА!
Включително и българските
цигани, които.. избелихме! :)
15:36 25.09.2025
8 Цените
Коментиран от #9
15:36 25.09.2025
9 Глупости
До коментар #8 от "Цените":Инфлацията в сащ и Канада скочи с 25 пр . За 3 години както и в западна Европа но цените на имотите падат. Така че имотите се обезценяват спрямо съответната гостна валута хахаха
Коментиран от #10
15:39 25.09.2025
10 Корекция
До коментар #9 от "Глупости":Съответната ФИАТНА валута
15:40 25.09.2025
11 Строителната мафия
15:49 25.09.2025
12 Топка
16:00 25.09.2025