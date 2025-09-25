Новини
Притежаваме имоти за 700 милиарда лева

25 Септември, 2025 15:09 707 12

Срещу тази сума има определени елементарни изисквания, на които имотите да отговарят

Притежаваме имоти за 700 милиарда лева - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

С поскъпването на цените на жилищата българинът, като една от нациите с висок процент собственост на жилища, става все по-богат. За пръв път през 2025 г. общото богатство на активите, притежавани от българи, надхвърля 1 трлн. лв., сочат най-новите данни на Eurostat. От въпросното богатство, 70% е под формата на недвижими имоти, или превърнато в пари това е 700 млрд. лв.

Анализатори обаче виждат „пробойни“ в имотния пазар, което логично води до въпроса, оправдани ли са днешните цени на имотите. Само за последната седмица станахме свидетели на проблемен блок в кв. „Хаджи Димитър“. Там офертните цени за последните 12 месеца на 2-стайните апартаменти са се повишили с близо 25%, сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg. Средната цена към момента е 2450 EUR. Според анализатори, „срещу тази цена трябва да има и определени гаранции за качество“.

Другият случай е с адрес кв. „Дружба“, където в началото на зимния сезон, поетапно няма да има отопление. Там за последните 12 месеца цените на 2-стайните апартаменти също отчитат ръст с малко над 25%. Средната цена към днешна дата е 2350 EUR.

Цените на жилищата през последните години растат с устойчив темп. Това несъмнено води до ръст в богатството на българина, и то солиден като се има предвид, че 85% от българите живеят в собствено жилище. Но от друга страна, срещу въпросните суми бъдещите собственици искат не само помещения, но и гаранция за едно по-високо качество, като например, че блокът им е защитен от конструктивни нарушения, докато в близост се строят новите метро станции, както и че на Коледа и Нова година ще имат централно парно.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


  • 1 честен ционист

    4 6 Отговор
    Така си мислеха и укропам преди дачата у Бахмут да иде USD 5000

    15:11 25.09.2025

  • 2 ГЕРБ

    7 1 Отговор
    Хотелчето с водапада за 35 000 000 € сме го писАли зестра на дъщерята .

    15:12 25.09.2025

  • 3 И половината от тези имоти

    6 0 Отговор
    Сигурно са на боко, шиши и герп?

    15:16 25.09.2025

  • 4 Аз Кочо

    6 2 Отговор
    През 2008 светът притежаваше имоти за трилиони долари,на ХАРТИЯ. След 2008 след като балонът се спука светът загуби трилиони от стойността на имотите пак на Хартия, но милиони хора загубиха действително парите си

    15:17 25.09.2025

  • 5 си дзън

    2 5 Отговор
    Притежаваме имоти за 700 милиарда лева. Като ни асвабадят руснаците всичко ще
    ни вземат, както направиха в Украйна.

    15:19 25.09.2025

  • 6 Тръпчо

    6 2 Отговор
    След акциите най рисковия пазар на активи е този на имотите. Колкото и да се опитват политиците да крепят този балон, рано или късно и той както всеки един балон ще спихме или ще се спука.

    15:20 25.09.2025

  • 7 Благодарение на социализма!

    2 1 Отговор
    ВСИЧКИ БЪЛГАРИ
    ИМАТ
    СОБСТВЕНИ ЖИЛИЩА!
    Включително и българските
    цигани, които.. избелихме! :)

    15:36 25.09.2025

  • 8 Цените

    2 2 Отговор
    На имотите, както и тези на другите стоки не растат - увеличава се само инфлацията, парите се обезценяват и номиналите стават все по-големи!

    Коментиран от #9

    15:36 25.09.2025

  • 9 Глупости

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Цените":

    Инфлацията в сащ и Канада скочи с 25 пр . За 3 години както и в западна Европа но цените на имотите падат. Така че имотите се обезценяват спрямо съответната гостна валута хахаха

    Коментиран от #10

    15:39 25.09.2025

  • 10 Корекция

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Глупости":

    Съответната ФИАТНА валута

    15:40 25.09.2025

  • 11 Строителната мафия

    3 0 Отговор
    В България имотите са с нереални и изкуствено завишени непазарни цени, които дори не се обявяват пред данъчните! Строителната мафия на върха при секторите със сива икономика!

    15:49 25.09.2025

  • 12 Топка

    1 0 Отговор
    Има не малко корумпирани мафиоти, които са купували апартаменти на едро, цели сгради. Благодарение на масова корупция и грабежи над своите съграждани. Както и много хора които купуват със сиви пари. Всичко това драстично и негативно влияе на цените на имотите.

    16:00 25.09.2025