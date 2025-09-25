Притежаваме имоти за 700 милиарда лева

С поскъпването на цените на жилищата българинът, като една от нациите с висок процент собственост на жилища, става все по-богат. За пръв път през 2025 г. общото богатство на активите, притежавани от българи, надхвърля 1 трлн. лв., сочат най-новите данни на Eurostat. От въпросното богатство, 70% е под формата на недвижими имоти, или превърнато в пари това е 700 млрд. лв.

Анализатори обаче виждат „пробойни“ в имотния пазар, което логично води до въпроса, оправдани ли са днешните цени на имотите. Само за последната седмица станахме свидетели на проблемен блок в кв. „Хаджи Димитър“. Там офертните цени за последните 12 месеца на 2-стайните апартаменти са се повишили с близо 25%, сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg. Средната цена към момента е 2450 EUR. Според анализатори, „срещу тази цена трябва да има и определени гаранции за качество“.

Другият случай е с адрес кв. „Дружба“, където в началото на зимния сезон, поетапно няма да има отопление. Там за последните 12 месеца цените на 2-стайните апартаменти също отчитат ръст с малко над 25%. Средната цена към днешна дата е 2350 EUR.

Цените на жилищата през последните години растат с устойчив темп. Това несъмнено води до ръст в богатството на българина, и то солиден като се има предвид, че 85% от българите живеят в собствено жилище. Но от друга страна, срещу въпросните суми бъдещите собственици искат не само помещения, но и гаранция за едно по-високо качество, като например, че блокът им е защитен от конструктивни нарушения, докато в близост се строят новите метро станции, както и че на Коледа и Нова година ще имат централно парно.

