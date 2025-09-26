Промениха статута на редица имоти

Правителството обяви имот - публична държавна собственост, за частна държавна собственост и го прехвърля в собственост на община Свищов. Той се намира на ул. „Петър Ангелов“ в гр. Свищов и представлява терен с площ 11 974 кв.м със сгради в него. Ще бъде използван за изграждане на общинска многофункционална инфраструктура - селищен парк с пространства за озеленяване, спортни площадки и места за отдих на открито, както и зони със свободен достъп за провеждане на културни и спортни събития. Досега имотът е управляван и стопанисван от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов, но е с отпаднала за нея необходимост, както и за образователните институции в област Велико Търново. Областният управител на Велико Търново трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които се прехвърля имотът.

Министерският съвет прие решение за учредяване възмездно право на ползване за срок от 10 години за извършване на дейности по контрол и опазване на околната среда - от държавни органи, когато това е свързано с дейността им върху поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост в град Монтана, община Монтана. Учреденото право е в полза на Регионална инспекция по околната среда и водите - Монтана. Решението е в съответствие със Закона за горите, с който се допуска поддържане на фонова станция в поземления имот.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg