Промениха статута на редица имоти

26 Септември, 2025 18:55 653 5

Те се намират в Свищов и Ямбол

Промениха статута на редица имоти - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Правителството обяви имот - публична държавна собственост, за частна държавна собственост и го прехвърля в собственост на община Свищов. Той се намира на ул. „Петър Ангелов“ в гр. Свищов и представлява терен с площ 11 974 кв.м със сгради в него. Ще бъде използван за изграждане на общинска многофункционална инфраструктура - селищен парк с пространства за озеленяване, спортни площадки и места за отдих на открито, както и зони със свободен достъп за провеждане на културни и спортни събития. Досега имотът е управляван и стопанисван от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов, но е с отпаднала за нея необходимост, както и за образователните институции в област Велико Търново. Областният управител на Велико Търново трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които се прехвърля имотът.

Министерският съвет прие решение за учредяване възмездно право на ползване за срок от 10 години за извършване на дейности по контрол и опазване на околната среда - от държавни органи, когато това е свързано с дейността им върху поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост в град Монтана, община Монтана. Учреденото право е в полза на Регионална инспекция по околната среда и водите - Монтана. Решението е в съответствие със Закона за горите, с който се допуска поддържане на фонова станция в поземления имот.

  • 1 EKCXУМАТОPЪТ 🦴💀🦴

    2 0 Отговор
    xиляди бизннeccмени и шшиббъните и cceмейсттва ще претърпят.пят тежки птттп-та. Ще се разложaaaт и вмиришат , червеите ще пъплят по разлагащите и се телца. Ще ги снимаме с телефоните си и ще ги качваме по сайтовете за да се гавppим!

    18:59 26.09.2025

  • 2 EKCXУМАТОPЪТ 🦴💀🦴

    2 0 Отговор
    xиляди бизннeccмени и шшиббъните и cceмейсттва ще претърпят тежки птттп-та. Ще се разложaaaт и вмиришат , червеите ще пъплят по разлагащите и се телца. Ще ги снимаме с телефоните си и ще ги качваме по сайтовете за да се гавppим.!.

    19:05 26.09.2025

  • 3 Мда

    3 0 Отговор
    Правителството и парламента трябва да бъдат солидарно отговорни и съдени за разрухата в държавата!
    Като започнем от Иван Костов и завършим с последния зулус!

    Коментиран от #5

    19:27 26.09.2025

  • 4 Доказано

    1 0 Отговор
    нелигитимни праят чудесии, ам после? нищожни договори, ответни дела, жалби, щения, прения, да жувей правото!

    20:24 26.09.2025

  • 5 Е, стига , де

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мда":

    пак Народен Съд, то на предния има-няма 2-3000 разход, ами сега, има лисметка?

    20:26 26.09.2025