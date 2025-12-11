Отпускат 1 милион лева обезщетения за имоти за пробива на гарата

В последните дни на годината Община Пловдив ще има допълнително 1 млн. лева за отчуждаване на имоти от южната страна на пробива на Централна гара. Парите за отчуждаване в бюджета за 2025 година свършиха, а все още 13 имота, нужни за развръзките на обекта, не са отчуждени, припомня TrafficNews. Сред тях е и 5 дка парцел на БДЖ, който се оказва, че не може да бъде прехвърлен безвъзмездно или заменен, поради това ще бъде отчужден, като заповедта е за 350 хиляди лева, която трябва да се плати.

Решението за отпускането на средствата са част от актуализацията на бюджета за 2025 г., което ще се гледа на предстоящата сесия на Общинския съвет на 18 декември.

В момента Община Пловдив плаща огромни средства за отчуждаване там, след като съдът вдига 5-кратно първоначалните обезщетения. Със сигурност и този един милион няма да стигне, но поне ще могат да се завършат някои от процедурите. Причината е, че ако се забавят с над 6 месеца собственикът на съответния имот може да поиска нова оценка.

Актуализираният срок за приключване на дейностите, на които възложител е НКЖИ за свързването на бул. „Васил Априлов“ и ул. „Македония“ е края на месец юни 2026 година. Това е 6 месеца след крайния срок, който бе 31 декември тази година.

До юни 2026 година от Община Пловдив трябва да са готови частично с Етап 1 от своята работа, която е за развръзките по улиците „Димитър Талев“, „Македония“ и ул. „Калиакра“, както и част от ул. „Кукуш. Тогава ще има и временна организация на движението

Първата фаза трябва да е готова през лятото, а тя включва промяна в цялостната организация на движение и посочността на част от прилежащите улици, реализация на светофарна уредба при кръстовище на ул. „Димитър Талев„ с ул. „Калиакра“, преработка на част от пътното платно доставка и монтаж на вертикална хоризонтална сигнализация, чиято стойност е 250 000 лева.

За изпълнението на втора фаза от първи етап и втори етап, който се предвижда да бъде обявен на инженеринг, включително проектирането на трети етап, в момента се изготвя прогнозна сметка, за да може да се стартира и обществената поръчка.

Вторият етап включва привързването на ул. „Кукуш“ с пробива, а третият е реконструкция и разширение на улицата до надлез „Родопи“.

