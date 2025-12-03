Две общини получиха имоти

С решение на правителството Община Троян получава собствеността върху поземлени имоти - частна държавна собственост за реконструкцията на ул. „Акад. Ангел Балевски“ и прилежащото мостово съоръжение на река Бели Осъм при районната служба за пожарна безопасност и защита на населението в Троян, което е общински обект от първостеппено значение. Той е включен в проектно предложение „Заедно за интегрирано териториално развитие на териториите по поречието на река Осъм и нейните притоци“, подадено от общината по процедурата за интегрирано градско развитие в 40 градски общини на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. При нереализиране на предвиденото до пет години от придобиването на имотите местната администрация ще трябва да ги прехвърли на държавата. Областният управител на Ловеч трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които имотите се прехвърлят на общината.

С друго решение на правителството Община Симитли получава безвъзмездно част от държавен имот, необходим за увеличаване на капацитета на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства. Визираният имот се намира в гр. Симитли и представлява помещения с обща площ 137,19 кв. м. До момента той е ползван от Министерството на здравеопазването, но е с отпаднала нужда за ведомството. При нереализиране на предвиденото мероприятие в срок до 5 години от придобиването на имота, общината е длъжна да прехвърли собствеността върху него на държавата, за което ще бъде разработен механизъм за контрол от областния управител на Благоевград.

Министерският съвет прие решение за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 3 години за извършване на теренни проучвания и консервация на археологически ценности - светилището на бесите в местност Свети Пророк Илия, върху поземлен имот в горска територия - публична държавна собственост. Имотът е разположен в град Велинград, община Велинград. Решението е в съответствие със Закона за горите, с който се допуска извършване на теренни проучвания и консервация в поземлен имот в горска територия - публична държавна собственост.

