Защо пазарът на жилища под наем в България процъфтява през 2025 г.: Ексклузивен поглед от Imoti.com

Пазарът на жилища под наем в България навлиза в нов етап на зрелост и международна разпознаваемост. През 2025 г. търсенето на качествени жилища под наем продължава да расте, подкрепено от стабилна икономика, разширяващи се технологични и обслужващи сектори и все по-силно присъствие на чуждестранни специалисти и дистанционни служители. Според наблюденията на Imoti.com интересът към имоти под наем в големите градове се увеличава значително след 2021 г., като се отчита нарастваща активност както от местни, така и от международни наематели.
1. Големите градове са двигател на повишеното търсене
София остава най-динамичният център за наеми в страната. Новите корпоративни офиси, продължаващата експанзия на технологичния сектор и стабилните показатели на пазара на труда поддържат силното търсене на модерни жилища под наем в кварталите около бизнес зоните и метрото. Младите професионалисти и чуждестранните служители, които се установяват в България, формират значителна част от запитванията.
Пловдив и Варна следват непосредствено, като развиват собствени динамични тенденции. Пловдив привлича студенти и корпоративни екипи, които се преместват извън столицата, докато Варна, със своя крайбрежен начин на живот и нарастващо IT присъствие, става все по-желана дестинация. Градове като Русе и Велико Търново също набират скорост, тъй като хибридната и дистанционна работа насърчават наемателите да търсят по-достъпни варианти, без да се отказват от удобството и добрата свързаност.
2. Дистанционната работа и глобалните таланти оформят пазара
Присъствието на дигитални номади, което някога се възприемаше като временно явление, вече е ключов фактор за формирането на търсенето. Предимствата на България – достъпни разходи за живот, стабилна дигитална инфраструктура и развиващи се международни общности в градове като София и Банско – привличат фрийленсъри от цяла Европа и извън нея. Тези наематели предпочитат жилища, които са напълно обзаведени, оборудвани с високоскоростен интернет и съобразени с нуждите на хибридната работа.
Тази тенденция стимулира собствениците на имоти да инвестират в модернизация, тъй като качествените довършителни работи и удобството „готово за нанасяне“ пряко влияят на заетостта и доходността на имота.
3. Обзаведените жилища под наем увеличават своята стойност
Жилищата, готови за незабавно нанасяне, вече се считат за стандарт. Напълно оборудваните кухни, съвременните мебели, климатичните системи и ергономичните зони за работа се възприемат не като екстра, а като необходимост. Данните от международни платформи показват, че подобни апартаменти се отдават по-бързо и постигат по-висока заетост.
С увеличаващия се дял на дигитално ориентираните наематели функционалността и модерните жилищни условия се превръщат във водещи фактори при избора.
4. Прогноза за цените: умерен ръст и стабилна доходност
Въпреки отчетливото поскъпване през последните години, България остава конкурентна спрямо други европейски пазари. Наемните цени в основните градове продължават умереното си покачване, стимулирано от растящите стандарти и засиления интерес от чуждестранни специалисти. Очакванията са за стабилни наемни доходи и постоянна активност, особено при имоти, които отговарят на изискванията на съвременния начин на живот.
Тази комбинация — достъпни цени, повишено търсене и подобрено качество — прави наемния пазар все по-привлекателен както за наематели, така и за инвеститори.
5. Imoti.com — платформата, която води промяната
С хиляди актуални оферти и висока ангажираност на потребителите, Imoti.com е ключов ориентир за навигация в наемния пазар в България. Платформата предлага проверени обяви, усъвършенствани филтри и двуезично търсене, което я прави надежден избор както за български, така и за международни наематели.
С професионализирането и дигитализацията на пазара ролята на Imoti.com става още по-значима — от повишаване на прозрачността до улесняване на връзката между сериозни наематели и надеждни собственици.
С продължаващото привличане на глобални специалисти, подкрепата за дистанционна работа и растящия стандарт на живот, наемният пазар в България показва силни и устойчиви перспективи. Независимо дали търсите съвременен градски апартамент, планирате преместване край морето или обмисляте инвестиция, Imoti.com остава най-добрият старт за ориентиране в динамичната жилищна среда.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #4
17:40 02.12.2025
2 Софиян Бибиян
17:43 02.12.2025
3 Критично мислене
Коментиран от #14
17:48 02.12.2025
5 Аз Кочо
18:00 02.12.2025
6 Цецо Асенов
Пазара на наеми в бедна България е едва 8пр. Като в София средния наем е 800-1000 лв. а цента на имотите вече е 250к евро. Или тази инвестиция се избива за 35-40 години. Това се казва инвестиция!
Коментиран от #7
18:04 02.12.2025
7 Аз Кочо
До коментар #6 от "Цецо Асенов":А пазарът процъфтява защото медиите психясват народа а банките раздават кредити на калпак. Ето затова процъфтява спекулата но и това е до време брокерите вече признават за спад на сделките.
Коментиран от #8
18:08 02.12.2025
8 Истина
До коментар #7 от "Аз Кочо":Днеска каза Росен Желязков че отпадат всички автоматични преизчисление на заплатите в публичния сектор (това беше един от стълбовете на инфлацията и на повишаването на цената на имотите). Познат брокер тука във Варна ми каза повече от половината ми клиенти са на държавна работа (основно лекари) и като им обработва документите за кредити направо се хванал за главата от заплатите им.
Коментиран от #9
18:19 02.12.2025
9 Аз Кочо
До коментар #8 от "Истина":Е това свърши, да се надяваме че скоро пазара ще тръгне надолу където му е мястото
Коментиран от #12
18:24 02.12.2025
10 Цецо Асенов
"Ако ти не можеш да се възползваш от растящата икономика, растящото потребление и растящите цени, то точно ти нямаш абсолютно никакъв шанс да се възползваш от стагниращ пазар, падащи цени и замръзнало потребление"Експертът прави паралел между настоящата ситуация и периода 2007-2008 година. Тогава влизането на България в Европейския съюз е създало очакване за вечен растеж, което е довело до скок на цените с 35-40 процента само за година. Днес ролята на този катализатор играе чакалнята за еврозоната.
"От 2023 до 2024 цените скочиха с над 25%, а от лятото на 2024 до началото на 2025 продължиха ръста си с над 38%, което е нездравословно за период от осем месеца.икономическата логика отдавна е напуснала пазара."Ние сме в такъв филм. От година и половина имаме над 50% ръст на цените", категоричен е предприемачът. Той отбелязва и друг тревожен симптом – масовото участие на непрофесионални инвеститори. "Щом IT специалисти и зъболекари започнат да строят жилищни сгради, понеже са изкарвали много добри пари, нещата не вървят на добре", допълва той.
Прогноза за 2026 и 2027 година
Според прогнозата на експерта, инерцията на цените ще продължи и през 2026 годи
Коментиран от #11
18:40 02.12.2025
11 Цецо Асенов
До коментар #10 от "Цецо Асенов":Според прогнозата на експерта, инерцията на цените ще продължи и през 2026 година, но потреблението ще започне да спада.
"Моите очаквания са първото тримесечие на 2026 да бъде много по-тихо и бавно от тазгодишната еуфория", прогнозира Калайджиев. Той очаква реалната криза и "охлаждането" да настъпят в края на 2026 или началото на 2027 година. Това ще съвпадне с увеличената данъчна тежест и прогнозираното влошаване на съотношението дълг към БВП на държавата.
18:40 02.12.2025
12 така е
До коментар #9 от "Аз Кочо":разбира се, пресното мляко ще поевтинее когато започне да се дои от Оптимус. Това ми го довери един коренчк софиянец дето не мекаше.
Коментиран от #13
18:41 02.12.2025
13 Цените на стоките и услугите
До коментар #12 от "така е":Включително и прясното мляко по света скочиха 5 пъти, заплатите три пъти но цените на имотите, биткойна и дори златото, преди седмица ще, тръгнаха надолу.
Това го пиша за незнам кой път.
18:44 02.12.2025
14 Касапин
До коментар #3 от "Критично мислене":Аз така дразня някой като ми каже купих си апартамент щото е най-сигурната инвестиция. Питам го ами ако стане земетресение и обикновено отговарят защо трябва да става много си черноглед.
18:53 02.12.2025