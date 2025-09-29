Казахстан ограничи прането на пари чрез имоти

В средата на годината Казахстан прие промени в Закона „За изменение и допълнение на някои законодателни актове на Република Казахстан по въпросите на споделеното участие в жилищното строителство, магистралите и предоставянето на услуги за транспорт на хора с увреждания“.

Новият закон въведе две ключови промени в сектора на жилищното строителство. Първо, на строителните компании е забранено да набират средства от собственици на дялове без гаранция от „Казахстанска жилищна компания“ АД или разрешение от местния изпълнителен орган (акимат, бел. ред.). Второ, закупуването на апартаменти в брой вече е забранено – средствата на собствениците на капитал могат да бъдат прехвърляни на строителни компании само чрез банки.

Първата промяна, макар и незначителна, все пак може да повлияе на цените на жилищата, като същевременно „изчисти“ строителния пазар от ненадеждни играчи.

В краткосрочен план е възможно леко покачване на цените или намаляване на предлагането. Това се дължи на факта, че някои малки компании няма да могат да продължат да работят без пари в брой и следователно цените вероятно ще се повишат леко. В дългосрочен план обаче пазарът ще се освободи от малки и финансово нестабилни компании. Ще останат само надеждни и устойчиви предприемачи. Това от своя страна ще осигури на потребителите достъп до висококачествени и правно сигурни жилища, отбеляза адвокатът.

Забраната за покупка на апартаменти в брой е насочена и към предотвратяване на прането на пари и ограничаване на притока на незаконни доходи на пазара на недвижими имоти.

Тези промени бяха приети, за да се защитят финансите на гражданите. Преди това беше обичайно строителните фирми, предлагащи апартаменти срещу пари в брой, да събират пари от купувачите предварително, но след това да не започват строителството. Подобни схеми бяха особено разпространени сред фирми без разрешение за привличане на акционери. Освен това имаше практика за прикриване на източниците на незаконни доходи. Някои лица, спечелили пари чрез престъпна дейност или корупция, закупуваха апартаменти, за да изперат средствата си. При плащане чрез банка се провежда задължителен финансов мониторинг и ако е необходимо, може да се зададе въпросът „Откъде взехте тези средства?“. Следователно, тази регулация може да се счита и за ефективен инструмент в борбата с корупцията, обясни Аржан Садуакас.

Закупуването на жилище с пари в брой често се превръща в източник на измами. Следователно, безкасовите плащания чрез банки не само предотвратяват корупционните рискове, но и защитават гражданите от евентуални измами от недобросъвестни предприемачи.

Бахитжан Жунисбеков, председател на Комисията по строителство и жилищно-комунални услуги към Министерството на промишлеността и строителството на Република Казахстан, подчерта, че задължителното получаване на гаранция от Казахстанската жилищна компания (KHC) от строителните компании значително засилва механизма за защита на правата на гражданите, закупуващи жилище.

За да получи гаранция, предприемачът, заедно с оторизирана компания, подава заявление до Комисията по жилищно-комунални услуги, като предоставя всички необходими документи, потвърждаващи правната валидност на проекта, неговата икономическа осъществимост и финансовата платежоспособност на всички участници. Комисията по жилищно-комунални услуги извършва цялостна оценка на проекта, включително техническа, икономическа, финансова и правна оценка, както и анализ на потенциалните рискове и структурата на финансиране. Преди подписване на гаранционното споразумение, оторизираната компания е длъжна да сключи споразумение с главния изпълнител и да подпише тристранно споразумение с Комисията по жилищно-комунални услуги и инженерната организация. Последната ще осъществява технически надзор, ще следи за сроковете и обема на строително-монтажните работи и ще осигурява целенасоченото използване на средствата на акционерите, каза той на пресконференция в Централната комуникационна служба.

Освен това, според него, след приключване на всички предварителни процедури, Комисията по жилищно строителство и комунални услуги и упълномощената компания подписват гаранционно споразумение, което определя задълженията на страните и условията за признаване на гаранционно събитие.

Гаранцията от Единния оператор позволява на собствениците на капитал да получат ипотека за жилища в процес на изграждане, без да предоставят допълнително обезпечение, както и да използват пенсионни спестявания чрез системата на банката Отбаси. По този начин гаранционният механизъм осигурява надеждна правна защита на собствениците на капитал, прозрачност на финансирането на строителството и, в случай на финансови затруднения за предприемача, завършване на проекта, подчерта Бахытжан Жунисбеков.

На пръв поглед може да изглежда, че новите законови изисквания затягат условията на труд за предприемачите и ограничават дейността им. Експертите обаче подчертават, че всички тези мерки са насочени към легализиране на финансовите потоци и осигуряване на прозрачност в сектора на жилищното строителство. Освен това, за да се насърчат строителните компании да набират средства изключително по законен път, условията за получаване на гаранция от Единния оператор са облекчени.

Изискванията за трудов стаж на предприемача са намалени от 3 на 2 години. Обемът на завършеното строителство, необходимо за получаване на разрешение, също е намален: за градове с национално значение и столицата - от 18 000 на 10 000 кв.м, а за региони - от 9 000 на 5 000 кв.м, обясни Бахитжан Жунисбеков.

Механизмът за споделено строителство вече се е доказал като ефективен инструмент за осигуряване на жилища на населението. Новите предизвикателства пред индустрията обаче наложиха актуализиране на регулаторната рамка. Тези предизвикателства включват нелоялни практики от страна на някои предприемачи, недостатъчни съществуващи разпоредби и изкуствени бариери, които възпрепятстват регионалните предприемачи да навлязат законно на пазара на споделено строителство. Всички тези фактори доведоха до преразглеждане на законодателството. Новите разпоредби, които влязоха в сила на 31 август, са разработени специално за справяне със съществуващите проблеми и създаване на по-прозрачна, безопасна и надеждна система за строителство със споделен капитал в Казахстан.

Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform

