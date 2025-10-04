Новини
Турция анулира 451 "златни паспорта" заради фиктивни сделки с недвижими имоти

4 Октомври, 2025 13:43 490 2

Конфискувани са 1240 апартамента

Турция анулира 451 "златни паспорта" заради фиктивни сделки с недвижими имоти - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Турските власти обявиха отмяната на 451 паспорта, издадени на чужденци по програмата за турско гражданство чрез инвестиции. Решението е резултат от мащабна операция за разбиване на престъпна група, участвала във фиктивна продажба на недвижими имоти на лица от други държави. Тези сделки са им позволили да заобиколят законовите изисквания за турско гражданство.

Според турските правоохранителни органи, по време на разследването са задържани 106 заподозрени. Те са обвинени в редица тежки престъпления, включително контрабанда на мигранти, пране на пари, измама и фалшифициране на официални документи.

В резултат на това са конфискувани 1240 апартамента, 47 автомобила, 65 парцела земя и активите на няколко юридически лица. Разследващите твърдят, че 451 чужденци са участвали във фиктивната схема за покупка на недвижими имоти и сега ще загубят турското си гражданство. Вече са започнати процедури за отмяна.

Както се оказа, престъпната схема е включвала следното: чужденци са превеждали сума, съответстваща на инвестиционния праг, необходим за получаване на гражданство (първоначално тази сума е била 250 000 USD, по-късно увеличена до 450 000 USD). След „покупката“ на имота обаче, продавачът е връщал на купувача до 100 000 USD в брой, правейки сделката фиктивна. По този начин участниците са заобиколили действителните изисквания на инвестиционната програма, получавайки гражданство незаконно.

Турските власти заявиха, че ще продължат да се борят с корупцията и нарушенията в програмата за гражданство и ще засилят прилагането на инвестиционните изисквания.

Турция
  • 1 бою циганина

    0 2 Отговор
    имам милиарди на депозит в турця и им дадох и територията за едно златно тескере

    13:49 04.10.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    1 1 Отговор
    А познайте от къде идват тези " инвеститори"?
    От Маскалия, конечно!

    14:16 04.10.2025