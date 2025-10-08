Уникален номер, аналогичен на ЕГН-то на човек, въвеждат за сградите в Казахстан

Проектът за строителен кодекс на Казахстан предвижда въвеждането на междусекторен идентификатор – уникален номер на проекта.

„Това е важно нововъведение – уникален номер на проекта е като ЕГН-то, което всеки човек има“, каза министърът на промишлеността и строителството Ерсаин Нагаспаев. Идентификаторът ще бъде въвеждан автоматично в системата за държавен градоустройствен кадастър на етапа на планиране и ще се съхранява през целия жизнен цикъл на проекта. „На етапа на планиране, по време на експертната оценка, по време на самото строителство и дори на етапа след въвеждане в експлоатация“, уточни Нагаспаев.

Една от причините да се въведе такъв идентификатор е, че днес собствениците често се сблъскват със ситуация, в която няколко години след въвеждането в експлоатация на сграда не могат да намерят оригиналните документи за модернизация или ремонт.

„Сега, използвайки уникален номер на имота, хората могат да намерят имота си и да видят как е построен, къде се намира и какви данни са свързани с него“, каза Нагаспаев.

