„Уелнес имотите“ - най-бързо развиващият се имотен сегмент

14 Октомври, 2025 10:33 571 1

  • уелнес-
  • къщи-
  • имоти-
  • инвестиции-
  • купувачи

Той ще расте с 15% годишно до 2030-та

„Уелнес имотите“ - най-бързо развиващият се имотен сегмент - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Пазарът на уелнес недвижими имоти ще нараства с 15% годишно до 2030 г. Купувачите ще харчат над трилион долара годишно за жилища в проекти, включващи специални уелнес пространства.

Според анкетирани от Forbes Australia експерти, след COVID-19 собствениците на жилища все повече инвестират в пространства за здраве и уелнес, както вътре, така и извън дома.

Пазарът на уелнес недвижими имоти в момента е на стойност приблизително 900 млн. USD и се очаква да надхвърли 1,1 млрд. USD до 2029 г.

Доскоро този термин обикновено се отнасяше до проекти, включващи фитнес центрове, басейни, фитнес зали и друга инфраструктура, свързана със здравето. Луксозните проекти вече използват и системи за пречистен въздух и филтрирана вода, както и циркадно осветление, което променя интензитета си през целия ден, за да съответства на естествените ритми на човек.

В близко бъдеще тази концепция ще се разшири още повече. Потребителите ще изискват домове, които се „синхронизират с тялото“, с пространства, които проследяват биометрични данни, адаптират осветлението и температурата въз основа на циклите на съня и предлагат вградени инструменти за оптимизиране на здравето.

Тим Гърнър, главен изпълнителен директор и основател на Gurner Group, специализирана в подобни проекти казва: „Нашите клиенти, повече от всякога, дават приоритет на здравето и дълголетието. Те искат не само да живеят по-дълго, но и да живеят по-пълноценен и пълноценен живот. Следователно, техните предпочитания за покупка със сигурност отразяват тази промяна. Вече не е достатъчно да имате голяма, модерна фитнес зала или сауна.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз Кочо

    2 2 Отговор
    Този гадател който.предрича един пазар до 2030 може ли да ми даде числата от тото за тази неделя, ако не може по добре да не прави смешни прогнози

    10:46 14.10.2025