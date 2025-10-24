Новини
Строят центрове за данни за изкуствен интелект на военна земя

24 Октомври, 2025 12:07

За целта терени във военновъздушните бази на САЩ ще бъдат отдадени под наем

Строят центрове за данни за изкуствен интелект на военна земя - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Военновъздушните сили на САЩ обявиха търг за изграждане на частни центрове за данни (ЦД) върху неизползвана земя в пет военновъздушни бази, за да допринесат за ускоряване на внедряването на технологии за изкуствен интелект (ИИ) в страната, съобщи Defense News.

ИИ променя съвременния свят. Тези центрове за данни са от съществено значение за поддържане на лидерството на САЩ в иновациите“, цитира списанието Робърт Мориарти, заместник-помощник-секретар на ВВС по инфраструктурата.

Изданието отбелязва, че ВВС предлагат да използват земя във военновъздушни бази в Тенеси, Аризона, Калифорния, Ню Джърси и Джорджия, с обща площ приблизително 1250 хектара. За да получат одобрение от ВВС, бъдещите центрове за данни трябва да имат капацитет над 100 MW и да бъдат оценени на минимум 500 милиона долара. Земята ще бъде отдадена под наем за 50 години, като договорът ще бъде удължен само ако правителството счете проекта за важен за отбраната и националните интереси.

На въпроса дали центровете ще бъдат използвани за военни цели, представител на ВВС нарече проекта „възможност за компании от трети страни“.

ВВС ще приемат оферти за строителството до 14 ноември и ще обявят резултатите от търга през януари следващата година.

САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хмм

    0 0 Отговор
    Трябва им земя за апаратурата която ще следи хората.

    12:11 24.10.2025

  • 2 честен ционист

    0 0 Отговор
    На мястото на Плевен също ще има подобен на СкайНет.

    12:11 24.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Росен Желязков подписа в Ню Йорк да строят Скайнет в Белене.

    12:11 24.10.2025