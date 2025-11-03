Новини
Имоти »
Rheinmetall и Victoria ще строят завод за барут в Румъния

Rheinmetall и Victoria ще строят завод за барут в Румъния

3 Ноември, 2025 17:21 718 16

  • rheinmetall-
  • victoria-
  • завод-
  • барут

Заводът ще произвежда 200 000 тона барут за местни нужди

Rheinmetall и Victoria ще строят завод за барут в Румъния - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският концерн Rheinmetall и заводът Victoria в румънския град Арад ще строят голям барутен завод. Споразумение за сътрудничество беше подписано в Букурещ.

Според Армин Папергер, ръководител на германския концерн, заводът ще произвежда 200 000 тона барут за местни нужди, по-специално за съветските боеприпаси калибър 120 мм и среднокалибрени такива. Румънският премиер Илие Болоян от своя страна приветства съгласието на Rheinmetall за преразглеждане на договора, така че част от веригата за доставки за бъдещия завод да бъде местна, което ще позволи на предприятието да се интегрира по-добре в румънската икономика. „Благодарение на това партньорство Румъния започва да изглежда като потенциален играч в отбранителната промишленост на Югоизточна Европа“, подчерта Болоян, говорейки на пресконференция след подписването на документа. „Бъдещата фабрика за барут представлява инвестиция от 500 милиона евро, приблизително 700 нови работни места и особено предимството на производството на барут в Румъния.“

Фабриката за барут Rheinmetall-Victoria ще бъде най-модерната компания в света към момента за производство на дву- и тройнобазови горивни вещества“, отбеляза Папергер. „Целият свят, особено Европа, се нуждае от този тип гориво, за да поддържа отбраната, и Румъния също се нуждае от него. Изграждаме капацитет за приблизително 60 000 заряда или 300 000 модулни заряда, което го прави едно от най-големите предприятия в света за артилерийски системи".

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 5 Отговор
    В Германия и Румъния заводите по 500 млн а в България за 2 млрд.Яко ще се краде.

    17:22 03.11.2025

  • 2 ..............

    2 4 Отговор
    Такива заводи не се строят до фронтовата линия.

    17:23 03.11.2025

  • 3 завод за барут в Румъния.....фланга ..

    7 4 Отговор
    Другари от Сопот...... !
    Дупка за язовир искат да ви правят като ви тресне барута. Това е плана на дЖилезку с водната криза у Плевен. Голям язовир ши станете, да знаете. Заводи за барути а? Заводи... и къде да те питам и коя точно община в Германия, Италия, Испания или Португалия се е съгласила на нейна територия да има такива? Да кажат пуяците дЖилезку и Толупий ? Единствено Финландия и то на остров, и то под условие ! Сицилия дори категорично отказа .... Ама не са и "заводи за барути" впрочем а е за нещо друго ... за CL-20 става дума хора, за диаминоазоксифуразан който в момента е позиционирано като едно от най-мощните взривни вещества разработени от Rheinmetall и най близко до ядреният експлозив. Това ли искате в България да се произвежда? А? И дори ако е така и пак трябва широко обществено обсъждане, Референдум и ОВОС ...и пак атлантенцата увисват ....

    17:25 03.11.2025

  • 4 Дедо ви...

    7 3 Отговор
    Тез по прости ли са от нас?!?!?! За разлика от България Естония отказа сделка с „Райнметал" за строителството на завод за боеприпаси

    Коментиран от #8

    17:25 03.11.2025

  • 5 Ха така...!

    6 4 Отговор
    Едно време Румъния ни тровеха...и сега пак ще ни тровят...!

    17:29 03.11.2025

  • 6 честен ционист

    4 5 Отговор
    Заводите за фойерверк стават вече 2 на Балкание.

    17:29 03.11.2025

  • 7 По технологичната карта

    6 4 Отговор
    На самият този Rheinmetall, призводството на един тон диаминоазоксифуразан замърсява необратимо 11800 тона вода ! Мислете хора и четете ... не броим въобще обедненият уран и цялата менделеева таблица

    17:32 03.11.2025

  • 8 Къде да го строят???

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "Дедо ви...":

    Та тя Естония е колкото София.

    17:33 03.11.2025

  • 9 ще строят завод за барут в Румъния

    4 2 Отговор
    че нали и тук тоз дядо от райх ченгел идва и обеща на тиквата
    същия завод за 1 милиард

    17:33 03.11.2025

  • 10 С референдуми

    2 3 Отговор
    Хората сами ще решат дали да ги има...

    Коментиран от #13

    17:34 03.11.2025

  • 11 Германия да си прави

    4 3 Отговор
    Сама барутите! Впрочем под "барути" се има в предвид 89 различни съединения и трябва ясно да стане за кое точно иде реч. Продукти и технологична карта !

    Коментиран от #14

    17:37 03.11.2025

  • 12 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Айде на бойко памуковата плантация отече, да почва да прави захарен памук

    17:39 03.11.2025

  • 13 Кой да решава....

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "С референдуми":

    Баба Пена от долно нанагорнище ли?

    17:40 03.11.2025

  • 14 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Германия да си прави":

    Няма значение кое съединения. Всичките светят с яркостта на слънцето, само цветът може да е по-различен.

    17:41 03.11.2025

  • 15 Перо

    1 2 Отговор
    Ние ще си го чукаме в главата тоя завод! Райнметал къде ли не направи същите заводи в Европа!

    17:47 03.11.2025

  • 16 Ами не ви ли е ясно,

    1 1 Отговор
    че НАТО строи тези заводи по границата на Русия.Защо не построят един в Испания например , а в Латвия, България, Румъния

    17:53 03.11.2025