Rheinmetall и Victoria ще строят завод за барут в Румъния

Германският концерн Rheinmetall и заводът Victoria в румънския град Арад ще строят голям барутен завод. Споразумение за сътрудничество беше подписано в Букурещ.
Според Армин Папергер, ръководител на германския концерн, заводът ще произвежда 200 000 тона барут за местни нужди, по-специално за съветските боеприпаси калибър 120 мм и среднокалибрени такива. Румънският премиер Илие Болоян от своя страна приветства съгласието на Rheinmetall за преразглеждане на договора, така че част от веригата за доставки за бъдещия завод да бъде местна, което ще позволи на предприятието да се интегрира по-добре в румънската икономика. „Благодарение на това партньорство Румъния започва да изглежда като потенциален играч в отбранителната промишленост на Югоизточна Европа“, подчерта Болоян, говорейки на пресконференция след подписването на документа. „Бъдещата фабрика за барут представлява инвестиция от 500 милиона евро, приблизително 700 нови работни места и особено предимството на производството на барут в Румъния.“
„Фабриката за барут Rheinmetall-Victoria ще бъде най-модерната компания в света към момента за производство на дву- и тройнобазови горивни вещества“, отбеляза Папергер. „Целият свят, особено Европа, се нуждае от този тип гориво, за да поддържа отбраната, и Румъния също се нуждае от него. Изграждаме капацитет за приблизително 60 000 заряда или 300 000 модулни заряда, което го прави едно от най-големите предприятия в света за артилерийски системи".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
17:22 03.11.2025
2 ..............
17:23 03.11.2025
3 завод за барут в Румъния.....фланга ..
Дупка за язовир искат да ви правят като ви тресне барута. Това е плана на дЖилезку с водната криза у Плевен. Голям язовир ши станете, да знаете. Заводи за барути а? Заводи... и къде да те питам и коя точно община в Германия, Италия, Испания или Португалия се е съгласила на нейна територия да има такива? Да кажат пуяците дЖилезку и Толупий ? Единствено Финландия и то на остров, и то под условие ! Сицилия дори категорично отказа .... Ама не са и "заводи за барути" впрочем а е за нещо друго ... за CL-20 става дума хора, за диаминоазоксифуразан който в момента е позиционирано като едно от най-мощните взривни вещества разработени от Rheinmetall и най близко до ядреният експлозив. Това ли искате в България да се произвежда? А? И дори ако е така и пак трябва широко обществено обсъждане, Референдум и ОВОС ...и пак атлантенцата увисват ....
17:25 03.11.2025
4 Дедо ви...
Коментиран от #8
17:25 03.11.2025
5 Ха така...!
17:29 03.11.2025
6 честен ционист
17:29 03.11.2025
7 По технологичната карта
17:32 03.11.2025
8 Къде да го строят???
До коментар #4 от "Дедо ви...":Та тя Естония е колкото София.
17:33 03.11.2025
9 ще строят завод за барут в Румъния
същия завод за 1 милиард
17:33 03.11.2025
10 С референдуми
Коментиран от #13
17:34 03.11.2025
11 Германия да си прави
Коментиран от #14
17:37 03.11.2025
12 ООрана държава
17:39 03.11.2025
13 Кой да решава....
До коментар #10 от "С референдуми":Баба Пена от долно нанагорнище ли?
17:40 03.11.2025
14 честен ционист
До коментар #11 от "Германия да си прави":Няма значение кое съединения. Всичките светят с яркостта на слънцето, само цветът може да е по-различен.
17:41 03.11.2025
15 Перо
17:47 03.11.2025
16 Ами не ви ли е ясно,
17:53 03.11.2025