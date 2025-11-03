Rheinmetall и Victoria ще строят завод за барут в Румъния

Германският концерн Rheinmetall и заводът Victoria в румънския град Арад ще строят голям барутен завод. Споразумение за сътрудничество беше подписано в Букурещ.

Според Армин Папергер, ръководител на германския концерн, заводът ще произвежда 200 000 тона барут за местни нужди, по-специално за съветските боеприпаси калибър 120 мм и среднокалибрени такива. Румънският премиер Илие Болоян от своя страна приветства съгласието на Rheinmetall за преразглеждане на договора, така че част от веригата за доставки за бъдещия завод да бъде местна, което ще позволи на предприятието да се интегрира по-добре в румънската икономика. „Благодарение на това партньорство Румъния започва да изглежда като потенциален играч в отбранителната промишленост на Югоизточна Европа“, подчерта Болоян, говорейки на пресконференция след подписването на документа. „Бъдещата фабрика за барут представлява инвестиция от 500 милиона евро, приблизително 700 нови работни места и особено предимството на производството на барут в Румъния.“

„Фабриката за барут Rheinmetall-Victoria ще бъде най-модерната компания в света към момента за производство на дву- и тройнобазови горивни вещества“, отбеляза Папергер. „Целият свят, особено Европа, се нуждае от този тип гориво, за да поддържа отбраната, и Румъния също се нуждае от него. Изграждаме капацитет за приблизително 60 000 заряда или 300 000 модулни заряда, което го прави едно от най-големите предприятия в света за артилерийски системи".

