С 19-метров насип обезопасяват най-опасните съоръжения в завод на Rheinmetall

Най-опасните съоръжения в завода за боеприпаси, който Литва започва да строи съвместно с германския отбранителен концерн Rheinmetall, ще бъдат защитени от земни насипи с височина близо 20 метра. Томас Варняцкас, ръководител на Epso-G Invest, генерален изпълнител на проекта, обяви това по литовското национално радио LRT.

„Безопасността на жителите на Байшогала, близо до който ще се намира заводът, ще бъде осигурена от технологични решения, специфичния дизайн на сградите, достатъчното разстояние от завода и насипи, разделящи най-опасните съоръжения едно от друго“, каза той. „Насипите ще бъдат високи до 19 метра.“

Заводът ще бъде построен близо до град Байшогала в северозападната част на страната. За него е отреден терен от 340 хектара. Официалната церемония по първа копка ще се състои на 4 ноември.

Партньорите създадоха съвместно предприятие, Rheinmetall Defence Lithuania. Вилнюс държи 49% дял. Стойността на проекта ще бъде до 300 млн. EUR. Заводът ще произвежда 10 000 155-милиметрови артилерийски снаряда годишно.

