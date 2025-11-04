Новини
Имоти »
С 19-метров насип обезопасяват най-опасните съоръжения в завод на Rheinmetall

С 19-метров насип обезопасяват най-опасните съоръжения в завод на Rheinmetall

4 Ноември, 2025 16:37 571 4

  • rheinmetall-
  • литва-
  • завод-
  • строеж

Заводът ще бъде построен близо до град Байшогала в северозападната част на Литва

С 19-метров насип обезопасяват най-опасните съоръжения в завод на Rheinmetall - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-опасните съоръжения в завода за боеприпаси, който Литва започва да строи съвместно с германския отбранителен концерн Rheinmetall, ще бъдат защитени от земни насипи с височина близо 20 метра. Томас Варняцкас, ръководител на Epso-G Invest, генерален изпълнител на проекта, обяви това по литовското национално радио LRT.

Безопасността на жителите на Байшогала, близо до който ще се намира заводът, ще бъде осигурена от технологични решения, специфичния дизайн на сградите, достатъчното разстояние от завода и насипи, разделящи най-опасните съоръжения едно от друго“, каза той. „Насипите ще бъдат високи до 19 метра.“

Заводът ще бъде построен близо до град Байшогала в северозападната част на страната. За него е отреден терен от 340 хектара. Официалната церемония по първа копка ще се състои на 4 ноември.

Партньорите създадоха съвместно предприятие, Rheinmetall Defence Lithuania. Вилнюс държи 49% дял. Стойността на проекта ще бъде до 300 млн. EUR. Заводът ще произвежда 10 000 155-милиметрови артилерийски снаряда годишно.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Литва
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    В Литва завода струва 300 млн,в Румъния 500 млн а в България същия 2 млрд.Яко ще се краде.

    16:39 04.11.2025

  • 2 Град Симитли

    2 0 Отговор
    Литва-Румъния-Сопот, България....
    ... През Хя му е на ,, райнметал,, за България!!!

    16:42 04.11.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Ровове срещу дронове ще има ли?

    16:45 04.11.2025

  • 4 BG-евроатлантическа кратуна

    0 0 Отговор
    Опасност няма, не е имало и никога няма да има.

    17:08 04.11.2025