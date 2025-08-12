Новини
Троен ръст на площта на заводите за отбранителна продукция в Европа

Троен ръст на площта на заводите за отбранителна продукция в Европа

12 Август, 2025 11:53 365 6

Надхвърля 7 милиона квадратни метра

Троен ръст на площта на заводите за отбранителна продукция в Европа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Площта на отбранителните заводи в Европа расте три пъти по-бързо от преди и вече надхвърля 7 млн. кв.м, съобщава вестник Financial Times (FT), позовавайки се на сателитни данни.

От 2024 до 2025 г. площта на европейските фабрики, произвеждащи оръжия и боеприпаси, се е увеличила с 2,8 млн. кв.м, докато от 2020 до 2021 г. ръстът в площта на отбранителните предприятия е възлизал на 790 000 кв.м. Едно от предприятията, които са показали най-голям растеж, е заводът за боеприпаси и взривни вещества в град Варпалота в Унгария, собственост на германската компания Rheinmetall и унгарската държавна отбранителна компания N7 Holding. Общо бяха анализирани данни за 150 предприятия, принадлежащи на 37 компании.

Според един от бившите лидери на НАТО, Уилям Алберка, ускореният растеж на европейските предприятия в отбранителния сектор представлява „дълбоки и структурни промени“, които ще доведат до трансформация на отбранителния сектор в дългосрочен план.

Европейските страни са принудени да увеличат отбраната на фона на желанието да продължат да предоставят военна помощ на Украйна, както и поради евентуалното отслабване на ролята на САЩ в отбраната на Европа.

 

