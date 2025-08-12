Троен ръст на площта на заводите за отбранителна продукция в Европа

Площта на отбранителните заводи в Европа расте три пъти по-бързо от преди и вече надхвърля 7 млн. кв.м, съобщава вестник Financial Times (FT), позовавайки се на сателитни данни.
От 2024 до 2025 г. площта на европейските фабрики, произвеждащи оръжия и боеприпаси, се е увеличила с 2,8 млн. кв.м, докато от 2020 до 2021 г. ръстът в площта на отбранителните предприятия е възлизал на 790 000 кв.м. Едно от предприятията, които са показали най-голям растеж, е заводът за боеприпаси и взривни вещества в град Варпалота в Унгария, собственост на германската компания Rheinmetall и унгарската държавна отбранителна компания N7 Holding. Общо бяха анализирани данни за 150 предприятия, принадлежащи на 37 компании.
Според един от бившите лидери на НАТО, Уилям Алберка, ускореният растеж на европейските предприятия в отбранителния сектор представлява „дълбоки и структурни промени“, които ще доведат до трансформация на отбранителния сектор в дългосрочен план.
Европейските страни са принудени да увеличат отбраната на фона на желанието да продължат да предоставят военна помощ на Украйна, както и поради евентуалното отслабване на ролята на САЩ в отбраната на Европа.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
11:55 12.08.2025
2 Ти да видиш
Коментиран от #6
11:59 12.08.2025
3 реалист
"А нас за шо ?"
Бай Рюте каза : "Русия за 3 месеца произвежда колкото цялото ВПК на НАТО за година"
Върнете Европа на ЕИО , Европа на Жак Ширак, Хелмут Кол , Щраус и прочие големи европейски политици.
Не дразнете Мечката !
Там расте надъхано младо патриотично поколение, което пълни залите с фолклора на Надежда Кадишева, и Татяна Куртукова, патриотизма на Александър Дронов , Газманов , a не на "звездите" , родени в безвремието на жвачка и дънки в постпредателските времена на Петнистия и алкаша Боря.
12:14 12.08.2025
4 Кая Калас
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Скоро ще, бъдат съдени всички антибългари и екзекутирани публично за Геноцид над Българския народ!
12:20 12.08.2025
5 Георги
12:23 12.08.2025
6 Георги
До коментар #2 от "Ти да видиш":отбранителни са защото най-добрата залите е нападението
12:25 12.08.2025