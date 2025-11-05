Санират 16 жилищни сгради във Велико Търново

Велико Търново стартира санирането на 16 многофамилни жилищни сгради по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ), съобщиха от общинската администрация. Община Велико Търново е сключила договори с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) по първия етап от процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“.

Първите блокове, в които се подготвят дейностите, се намират в квартал „Чолаковци“, на улица „Бяла Бона“. Общият размер на безвъзмездното финансиране е близо 50 млн. лева, уточняват от общината.

С изпълнението на проектите старите жилищни блокове ще бъдат обновени изцяло, като се очаква разходите за енергийни носители на домакинствата да намалеят с над 60%.

Останалите сгради, включени в програмата, се намират в кварталите „Бузлуджа“, „Зона В“, „Картала“, както и в районите около стадион „Ивайло“, МБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ и Двореца на културата и спорта „Васил Левски“. За тях издаването на строителни разрешения е във финална фаза, а строителните дейности ще започнат в най-скоро време.

От общината съобщават, че има решение и за блоковете в резервните списъци. От следващата година правителството предвижда нова национална програма за саниране на жилищни сгради, с планиран ресурс от 2,5 млрд. лева. Тя ще осигури 100% финансиране за вече одобрените сгради, които не са получили средства в първия етап.

До споразумението се е стигнало след разговори между Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), чийто председател е кметът на Велико Търново Даниел Панов, и МРРБ.

Министърът на регионалното развитие Иван Иванов коментира, че след преговори с Европейската комисия ще бъдат отпуснати общо 2,5 млрд. лева за саниране до 2029 година, което ще позволи изпълнението на проекти в цялата страна.

