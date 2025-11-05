Новини
Имоти »
Санират 16 жилищни сгради във Велико Търново

Санират 16 жилищни сгради във Велико Търново

5 Ноември, 2025 15:28 462 4

  • саниране-
  • жилища-
  • сгради-
  • велико търново

От 2026 година правителството предвижда нова национална програма за саниране на жилищни сгради

Санират 16 жилищни сгради във Велико Търново - 1
Снимка: БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Велико Търново стартира санирането на 16 многофамилни жилищни сгради по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ), съобщиха от общинската администрация. Община Велико Търново е сключила договори с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) по първия етап от процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“.

Първите блокове, в които се подготвят дейностите, се намират в квартал „Чолаковци“, на улица „Бяла Бона“. Общият размер на безвъзмездното финансиране е близо 50 млн. лева, уточняват от общината.

С изпълнението на проектите старите жилищни блокове ще бъдат обновени изцяло, като се очаква разходите за енергийни носители на домакинствата да намалеят с над 60%.

Останалите сгради, включени в програмата, се намират в кварталите „Бузлуджа“, „Зона В“, „Картала“, както и в районите около стадион „Ивайло“, МБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ и Двореца на културата и спорта „Васил Левски“. За тях издаването на строителни разрешения е във финална фаза, а строителните дейности ще започнат в най-скоро време.

От общината съобщават, че има решение и за блоковете в резервните списъци. От следващата година правителството предвижда нова национална програма за саниране на жилищни сгради, с планиран ресурс от 2,5 млрд. лева. Тя ще осигури 100% финансиране за вече одобрените сгради, които не са получили средства в първия етап.

До споразумението се е стигнало след разговори между Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), чийто председател е кметът на Велико Търново Даниел Панов, и МРРБ.

Министърът на регионалното развитие Иван Иванов коментира, че след преговори с Европейската комисия ще бъдат отпуснати общо 2,5 млрд. лева за саниране до 2029 година, което ще позволи изпълнението на проекти в цялата страна.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Велико Търново / България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    5 0 Отговор
    И всички санирани сгради с роднини и познати на кмета...

    Коментиран от #2

    15:30 05.11.2025

  • 2 да, ама кмета е

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    от правилната мутрпартия

    15:33 05.11.2025

  • 3 122111

    4 0 Отговор
    Лепенето на стириопор и пластмасови прозорци не е саниране.

    15:36 05.11.2025

  • 4 Пак

    6 0 Отговор
    грабене без почивка , свои хора , мутри и тема подобни , фирми без работници , "майстори" без хал хабер клепат стеропор и милиони в джобовете ! А Велико Търново с всеки изминат ден губи облика си и се руши ! Селяндури във властта и общината не милеят за града , а само и единствено за парите , с които пълнят гушите си ненаситни .

    15:37 05.11.2025