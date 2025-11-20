Новини
Ръст от 16% в търсенето на нови жилища в големите руски градове

20 Ноември, 2025

Ръст от 16% в търсенето на нови жилища в големите руски градове - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Търсенето на апартаменти в нови сгради в руски градове с население над 1 милион души се е увеличило с 16% през октомври 2025 г. в сравнение със септември, според доклад на bnMAP.pro, система за наблюдение и анализ на пазара на ново строителство.

„Общо 27 900 лота са регистрирани в сделки с ново строителство в 16 мегаполиса през октомври, което е с 16,5% повече от септември“, отбелязва докладът.

Общата площ на завършените нови сгради надхвърли 1,27 милиона квадратни метра - с 15,3% повече от септември.

Ръст на продажбите е отбелязан във всички градове с изключение на Нижни Новгород, където е регистриран лек спад. Най-висок относителен ръст (в процентно изражение) е регистриран във Волгоград (почти двойно), Омск (49%) и Ростов на Дон (48%).

Анализаторите обясняват, че има няколко основни причини за този ръст.

Първо, постепенното намаляване на основния лихвен процент, което е направило лихвите по ипотеките донякъде по-комфортни.

Второ, влиянието на информацията за промени в условията на семейните ипотеки: някои купувачи се втурнаха да закупят апартамент, тъй като новите условия ще го направят много по-неизгоден.

Трето - отстъпките и промоциите от предприемачите, които успяха да „се възползват от момента“, също оказаха известно влияние.

Тези причини се подкрепят от факта, че най-високите темпове на растеж са наблюдавани в градове с преобладаващ дял на ново строителство в масовия пазарен сегмент, който е най-зависим от достъпни ипотеки.

Според експерти средната цена на квадратен метър в ново строителство в изследваните градове през октомври е била 189 600 рубли, или 2500 EUR, което е с 0,7% повече от септември. Средната цена на парцела в сделките се е увеличила с 0,5% до 8,6 милиона рубли, или 93 000 EUR. Най-високата средна цена на парцела в сделките през октомври, както винаги, е регистрирана в Москва – 21 милиона рубли r.r 227 000 EUR. Санкт Петербург е на второ място с 11,9 милиона рубли, а Казан на трето (10,8 милиона рубли). Най-достъпните нови сгради са открити във Волгоград (средна цена 5,8 милиона рубли) и Воронеж (6,7 милиона рубли).

Броят на ипотечните договори в Москва е намалял с почти 18% през октомври в сравнение със същия период на миналата година, според изявление на московския офис на Росреестър.

„През октомври 2025 г. Росреестър Москва е регистрирал 9 774 договора за жилищни ипотеки. Това представлява намаление с 14,1% в сравнение с предходния месец (11 372). Тази цифра също е намаляла със 17,9% в сравнение с октомври 2024 г. (11 900)“, се отбелязва в доклада.

През януари-октомври 2025 г. на първичния и вторичния пазар на недвижими имоти са регистрирани 99 172 договора за ипотечни кредити. Тази цифра е сравнима с първите 10 месеца на 2024 г. (-1,6% в сравнение със 100 793).

Промяната в основния лихвен процент на Централната банка все още не е довела до ясна ревизия на условията на жилищните кредити, а пазарните лихвени проценти по ипотечните кредити остават доста високи. При настоящите обстоятелства купувачите са по-склонни да вземат ипотека, за да доплатят при алтернативни сделки. „Подобрявайки жилищните си условия на вторичния пазар, московчани избират готови, модерни проекти с ремонти, които са широко достъпни в столицата“, се казва в изявлението на Игор Майданов, ръководител на московския офис на Росреестр.

Според Владимир Ефимов, заместник-кмет на Москва по политиката на градското развитие и строителството, Москва остава лидер сред руските региони по обем на жилищните кредити, субсидирани от държавата. „По програмата „Семейна ипотека“ в столицата са отпуснати 422,8 милиарда рубли от януари до октомври 2025 г. - 19,3% от общо за страната по тази програма и 18,8% от всички субсидирани ипотечни кредити в страната.“ „Общо градът е отпуснал над 3,1 трилиона рубли такива кредити от началото на програмите“, отбеляза Ефимов.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


