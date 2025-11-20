Ръст от 16% в търсенето на нови жилища в големите руски градове

Търсенето на апартаменти в нови сгради в руски градове с население над 1 милион души се е увеличило с 16% през октомври 2025 г. в сравнение със септември, според доклад на bnMAP.pro, система за наблюдение и анализ на пазара на ново строителство.
„Общо 27 900 лота са регистрирани в сделки с ново строителство в 16 мегаполиса през октомври, което е с 16,5% повече от септември“, отбелязва докладът.
Общата площ на завършените нови сгради надхвърли 1,27 милиона квадратни метра - с 15,3% повече от септември.
Ръст на продажбите е отбелязан във всички градове с изключение на Нижни Новгород, където е регистриран лек спад. Най-висок относителен ръст (в процентно изражение) е регистриран във Волгоград (почти двойно), Омск (49%) и Ростов на Дон (48%).
Анализаторите обясняват, че има няколко основни причини за този ръст.
Първо, постепенното намаляване на основния лихвен процент, което е направило лихвите по ипотеките донякъде по-комфортни.
Второ, влиянието на информацията за промени в условията на семейните ипотеки: някои купувачи се втурнаха да закупят апартамент, тъй като новите условия ще го направят много по-неизгоден.
Трето - отстъпките и промоциите от предприемачите, които успяха да „се възползват от момента“, също оказаха известно влияние.
Тези причини се подкрепят от факта, че най-високите темпове на растеж са наблюдавани в градове с преобладаващ дял на ново строителство в масовия пазарен сегмент, който е най-зависим от достъпни ипотеки.
Според експерти средната цена на квадратен метър в ново строителство в изследваните градове през октомври е била 189 600 рубли, или 2500 EUR, което е с 0,7% повече от септември. Средната цена на парцела в сделките се е увеличила с 0,5% до 8,6 милиона рубли, или 93 000 EUR. Най-високата средна цена на парцела в сделките през октомври, както винаги, е регистрирана в Москва – 21 милиона рубли r.r 227 000 EUR. Санкт Петербург е на второ място с 11,9 милиона рубли, а Казан на трето (10,8 милиона рубли). Най-достъпните нови сгради са открити във Волгоград (средна цена 5,8 милиона рубли) и Воронеж (6,7 милиона рубли).
Броят на ипотечните договори в Москва е намалял с почти 18% през октомври в сравнение със същия период на миналата година, според изявление на московския офис на Росреестър.
„През октомври 2025 г. Росреестър Москва е регистрирал 9 774 договора за жилищни ипотеки. Това представлява намаление с 14,1% в сравнение с предходния месец (11 372). Тази цифра също е намаляла със 17,9% в сравнение с октомври 2024 г. (11 900)“, се отбелязва в доклада.
През януари-октомври 2025 г. на първичния и вторичния пазар на недвижими имоти са регистрирани 99 172 договора за ипотечни кредити. Тази цифра е сравнима с първите 10 месеца на 2024 г. (-1,6% в сравнение със 100 793).
„Промяната в основния лихвен процент на Централната банка все още не е довела до ясна ревизия на условията на жилищните кредити, а пазарните лихвени проценти по ипотечните кредити остават доста високи. При настоящите обстоятелства купувачите са по-склонни да вземат ипотека, за да доплатят при алтернативни сделки. „Подобрявайки жилищните си условия на вторичния пазар, московчани избират готови, модерни проекти с ремонти, които са широко достъпни в столицата“, се казва в изявлението на Игор Майданов, ръководител на московския офис на Росреестр.
Според Владимир Ефимов, заместник-кмет на Москва по политиката на градското развитие и строителството, Москва остава лидер сред руските региони по обем на жилищните кредити, субсидирани от държавата. „По програмата „Семейна ипотека“ в столицата са отпуснати 422,8 милиарда рубли от януари до октомври 2025 г. - 19,3% от общо за страната по тази програма и 18,8% от всички субсидирани ипотечни кредити в страната.“ „Общо градът е отпуснал над 3,1 трилиона рубли такива кредити от началото на програмите“, отбеляза Ефимов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
15:25 20.11.2025
2 Щото нямат пари
15:25 20.11.2025
3 В кварталите е
15:27 20.11.2025
4 Руски колхозник
15:31 20.11.2025
5 ои8уйхътгрф
Коментиран от #21
15:36 20.11.2025
6 Доста
Коментиран от #8, #18
15:39 20.11.2025
7 някой
15:50 20.11.2025
8 ои8уйхътгрф
До коментар #6 от "Доста":За знаещите руски е лесно да проверят положението- отваряте сайтчето циан.ру и гледате къде, какво и колко струва... И за разлика от вашите брокери хората не само не крият къде са жилищата, а всяка обява е с точен адрес и карта на обекта...
15:59 20.11.2025
11 Сила
за Волгин , Копейкин , Цончо и сие ....!!! Гледам обаче не са се засилили към Руский мир , нещо все към прогнилия Запад ги дърпа ...??!
16:18 20.11.2025
12 Студопор
Коментиран от #13
17:37 20.11.2025
13 ои8уйхътгрф
До коментар #12 от "Студопор":"Много добре" е силно казано, но живеят ЗНАЧИТЕЛНО по-добре от вас... И това в условията на наложени близо 20 000 санкции и водене на война...
Вкратце- вие му мислете как ще преживеете следващата година, нас руснаците не ни мислете...
17:57 20.11.2025
14 Аз Кочо
18:39 20.11.2025
17 ЕГАТИ
А по света - всичко пътъва и то с голяма скорост.
Велката корекция на световния балон тече.
19:39 20.11.2025
18 проверих
До коментар #6 от "Доста":В Москва на пъпа на Червения площад може и 7к м2. Ама тотва са много под 1 промил от площите за 8млн град.
3-4к м2.
По другите милионни градове вървят 1500м2 в по-желаните локации а в крайните квартали падат до 600-800 м2.
Отдавана сме им минали цените. Но скоро ще си паднем на равновесия 2-3 пъти надолу.
19:46 20.11.2025
21 знам
До коментар #5 от "ои8уйхътгрф":Унищожават я. Малките градове се обезлюдяват, като се наблюдава поредно обезкървяване на селските райони. Хората бягат в градовете с надеждата, че там няма да ги достигне мобилизация, тъй като за сега се практикува геноцит над селските райони в азиатската част, но рано или късно ако хората не възстанат ще посегнат и на градовете. И това е не ащото е Русия, а защото всеки път така става. Война ли е, няма как да е добре за хората, независимо, че вие се радвате н едните или на другите.
20:29 20.11.2025
24 казах
До коментар #22 от "Кикиморо каза ли нещо":Че с тези статии сте като удавници за сламка. До Москва опряхте да си лансирате имотите.
На Червения площад колко били стрували.
Утре напишете статия за това колко стуват в Монако.
Ако не си схванал, толкова са т възможностите. Умните пари ще разберат.
07:00 21.11.2025
26 пълно съвпадение
След като поскъпна спекулативно с около 100% средно цената стагнира. Почна да се усеща, че умните пари ненатрапчиво привират печални. Трънга леко да пада и започнаха статии, подкасти, мение, "новини" агресивно да пробутват внушения как криптото било в началото на поскъпването. Най-смешни бяха около септември, когато си изсмуката от пръстите теотията "аптобер" - как точно през октомври почвали ръстовете. А то - падна с 33% и изтри целия си спекулативен ръст. Вече е на минус на годишна база и никой не знае къде ще се уравновеси.
От моя гледна точка, обсолютно същото е с имотите сега. Надуха се цените до безобразие, обаче сделките замряха и вече виждаме падане дори на оферти прадава.
Това води да истерична медийна кампания на уплашените спекуланти, кредитонабутани и брокерчета.
Пък вие ако го виждате по друг начин, споделете. Вкарайте някакви оаргументи за разкош.
Коментиран от #27
07:11 21.11.2025
27 Аз Кочо
До коментар #26 от "пълно съвпадение":Ей ся вуету като излезне в фас пауза ше ти каже на тебе от къде изгрява слънцету, нали бе вуе хахаах
Коментиран от #28
07:35 21.11.2025
28 хах
До коментар #27 от "Аз Кочо":Той ся сънува сладки сънища как гаражчето му с 50 санта стени и без комуникации минава за 150к евро. Тъкмо изповядва сделката и отива на Балеарите да се прай на милионер.
09:52 21.11.2025
29 Др.Тодор Живков 🇧🇬
11:55 21.11.2025
30 Брокер
13:37 21.11.2025