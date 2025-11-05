Продават най-скъпия апартамент в Санкт Петербург

Най-скъпият апартамент в сграда от епохата на Сталин в Русия се продава в Санкт Петербург: многостаен имот с площ от 607 кв.м, състоящ се от два апартамента, се предлага за 1,1 милиарда рубли, съобщават пазарни експерти.

Имотът се намира в Петроградски район на Санкт Петербург, в сграда, построена през 1958 г. в сталински неокласически стил, според обявата на Cian. Имотът се състои от два апартамента, съответно 319 и 292 кв. м. Двуетажните апартаменти са разположени на мансарден етаж, построен през 2016 г. Те разполагат с отворени планове, панорамни прозорци, покривна тераса и балкони с изглед към Нева и други забележителности на Северната столица. Имотите са оборудвани с асансьори в предните коридори, отделни входове и независимо газово отопление. Продават се без довършителни работи или вътрешни прегради. Цената включва подземно паркомясто.

Второто място заема петстаен апартамент в Москва с площ от 177 квадратни метра, обявен за 377 милиона рубли. „Тази сграда от епохата на Сталин, построена през 1950 г., се намира на улица „Тверская“. Построена е с трофеен гранит и е украсена с мазилка“, каза пред ТАСС Александър Иванов, водещ анализатор във федералната компания „Етажи“. Апартаментът разполага с тавани с височина над 4 метра, кабинет, лоджия, три балкона и три бани. Прозорците на хола предлагат гледка към улица „Тверская“ и Кремъл. Апартаментът се предлага след ремонт.

Трите най-добри се допълват от четиристаен апартамент във фасадна сграда на улица „Тверская“ в Москва. Имотът с площ от 133 кв.м е обявен за 292 милиона рубли. Апартаментът разполага с хол с еркер, кухня с балкон, три спални и две бани. Мазилката и дървените врати са запазени по време на ремонта. Прозорците предлагат гледка към Централния телеграф и Кремъл.

Още два апартамента от епохата на Сталин се продават в Нижни Новгород и Сочи. Апартаментът в Нижни Новгород от епохата на „Сталин“ се намира в историческа сграда, „Правителствен дом на Минина“ или „Първи дом“, построен през 1937 г. Четиристаен апартамент с площ от 119,2 кв.м се предлага за 80 милиона рубли. Той разполага с 10 панорамни прозореца, дизайнерски ремонти в класически стил и мебели от масивно дърво. Тристаен апартамент с площ от 99,9 кв.м се предлага за 60 милиона рубли в Централния район на Сочи. Апартаментът е напълно обзаведен и оборудван с дизайнерски ремонти, гардеробна, две бани, мебели и уреди. Построена през 1940 г., сградата се намира в затворен комплекс.

