Продават най-скъпия апартамент в Санкт Петербург

Най-скъпият апартамент в сграда от епохата на Сталин в Русия се продава в Санкт Петербург: многостаен имот с площ от 607 кв.м, състоящ се от два апартамента, се предлага за 1,1 милиарда рубли, съобщават пазарни експерти.
Имотът се намира в Петроградски район на Санкт Петербург, в сграда, построена през 1958 г. в сталински неокласически стил, според обявата на Cian. Имотът се състои от два апартамента, съответно 319 и 292 кв. м. Двуетажните апартаменти са разположени на мансарден етаж, построен през 2016 г. Те разполагат с отворени планове, панорамни прозорци, покривна тераса и балкони с изглед към Нева и други забележителности на Северната столица. Имотите са оборудвани с асансьори в предните коридори, отделни входове и независимо газово отопление. Продават се без довършителни работи или вътрешни прегради. Цената включва подземно паркомясто.
Второто място заема петстаен апартамент в Москва с площ от 177 квадратни метра, обявен за 377 милиона рубли. „Тази сграда от епохата на Сталин, построена през 1950 г., се намира на улица „Тверская“. Построена е с трофеен гранит и е украсена с мазилка“, каза пред ТАСС Александър Иванов, водещ анализатор във федералната компания „Етажи“. Апартаментът разполага с тавани с височина над 4 метра, кабинет, лоджия, три балкона и три бани. Прозорците на хола предлагат гледка към улица „Тверская“ и Кремъл. Апартаментът се предлага след ремонт.
Трите най-добри се допълват от четиристаен апартамент във фасадна сграда на улица „Тверская“ в Москва. Имотът с площ от 133 кв.м е обявен за 292 милиона рубли. Апартаментът разполага с хол с еркер, кухня с балкон, три спални и две бани. Мазилката и дървените врати са запазени по време на ремонта. Прозорците предлагат гледка към Централния телеграф и Кремъл.
Още два апартамента от епохата на Сталин се продават в Нижни Новгород и Сочи. Апартаментът в Нижни Новгород от епохата на „Сталин“ се намира в историческа сграда, „Правителствен дом на Минина“ или „Първи дом“, построен през 1937 г. Четиристаен апартамент с площ от 119,2 кв.м се предлага за 80 милиона рубли. Той разполага с 10 панорамни прозореца, дизайнерски ремонти в класически стил и мебели от масивно дърво. Тристаен апартамент с площ от 99,9 кв.м се предлага за 60 милиона рубли в Централния район на Сочи. Апартаментът е напълно обзаведен и оборудван с дизайнерски ремонти, гардеробна, две бани, мебели и уреди. Построена през 1940 г., сградата се намира в затворен комплекс.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #6
13:42 05.11.2025
2 чичково червенотиквенече
Я Берия, я Каганович, я Ягода, я някой тем подобен.
Да, само сталинист, без руски отпред.
Коментиран от #7
13:43 05.11.2025
3 хи хи
13:45 05.11.2025
4 Трол
13:45 05.11.2025
5 Аз Кочо
За тези пари се продават апартаменти в манастирските ливади и в Бояна, квартал без канализация и в почти всеки квартал на бедна София където все ще се намери някой лумпен избягал от действителността и живеещ в негова си реалност но с претенциозни желания за стойността на коптора му.
Коментиран от #12
13:46 05.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мен
До коментар #2 от "чичково червенотиквенече":Там е живял Петър Велики, а не хитър Петър който е живял на село в бг.
Коментиран от #8
13:48 05.11.2025
8 чичково червенотиквенече
До коментар #7 от "Мен":Петър кой??
В сграда построена по времето на Сталин, аха.
Лукова глава.
Коментиран от #9
13:50 05.11.2025
9 Мен
До коментар #8 от "чичково червенотиквенече":Знаеш ли откъде идва името на града?
Знаеш ли кой е построил този град? А знаеш ли кой друг град е използван като мостра за построяването на Санкт Петербург????
Бил ли си там?
13:54 05.11.2025
10 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Къде са ми статиите за липсата на яйца,картофи и бензин ?
Или мисирите усещара вятъра на промяната и завъртат изхода си (входа си) по вятъра !
13:55 05.11.2025
11 Бре!
13:59 05.11.2025
12 1 рубла = 2 стотинки
До коментар #5 от "Аз Кочо":На 800 000 лева се равняват 80 милиона рубли днес. Това ще рече, около 400 000 евро. За същите пари можеш да купиш сега в София апартамент с площ около 100 кв.м., ако е в добър квартал и в тухлена сграда.
Коментиран от #13, #15
14:05 05.11.2025
13 Аз Кочо
До коментар #12 от "1 рубла = 2 стотинки":1 евро = 95 рубли.
80 000 000 рубли = 852 000 ЕВРО 1.95583 = 1 666 000 ЛЕВА.
ВИЕ ХОРА ХОДИЛИ ЛИ СТЕ НА УПИЛИЩЕ А МАТЕМАТИКА В 3 КЛАС УЧИЛИ ЛИ СТЕ????
14:09 05.11.2025
14 Костинбродски
14:13 05.11.2025
15 Георги
До коментар #12 от "1 рубла = 2 стотинки":80,000,000 рубли са € 856,149 , а не 400,000
Коментиран от #19
14:15 05.11.2025
16 Очевидец
14:18 05.11.2025
17 1488
14:20 05.11.2025
18 Пламен
14:24 05.11.2025
19 Ало, математикът!
До коментар #15 от "Георги":200 рубли = 1 лев
Коментиран от #21
14:26 05.11.2025
20 Аз Кочо
Коментиран от #22
14:48 05.11.2025
21 Георги
До коментар #19 от "Ало, математикът!":Това кога? Гледай сега, какво ти си мислиш и какво е всъщност са две много различни неща. В момента, днес ,05.11.2025г 1 лев се обменя за 46.82 рубли или 100 рубли за 1 евро. Това не е официалният курс, а такъв на който можеш да ги обмениш в момента в България. Официалният е 93 рубли за 1 евро.
14:50 05.11.2025
22 Амадо
До коментар #20 от "Аз Кочо":Парите за някой са свобода,за други са окови, но за стария Амадо са нито едното , нито другото.Защото парите, както и всичко външно,са просто инструмент,не враг, не цел, а средство.Въпросът е не дали ги имаш, а дали те имат теб.
14:56 05.11.2025