Продават най-скъпия апартамент в Санкт Петербург

5 Ноември, 2025 13:39 1 424 22

  • санкт петербург-
  • русия-
  • апартамент-
  • лукс

Многостайният имот е с площ 607 квадратни метра и е построен по времето на Сталин

Продават най-скъпия апартамент в Санкт Петербург - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Най-скъпият апартамент в сграда от епохата на Сталин в Русия се продава в Санкт Петербург: многостаен имот с площ от 607 кв.м, състоящ се от два апартамента, се предлага за 1,1 милиарда рубли, съобщават пазарни експерти.

Имотът се намира в Петроградски район на Санкт Петербург, в сграда, построена през 1958 г. в сталински неокласически стил, според обявата на Cian. Имотът се състои от два апартамента, съответно 319 и 292 кв. м. Двуетажните апартаменти са разположени на мансарден етаж, построен през 2016 г. Те разполагат с отворени планове, панорамни прозорци, покривна тераса и балкони с изглед към Нева и други забележителности на Северната столица. Имотите са оборудвани с асансьори в предните коридори, отделни входове и независимо газово отопление. Продават се без довършителни работи или вътрешни прегради. Цената включва подземно паркомясто.

Второто място заема петстаен апартамент в Москва с площ от 177 квадратни метра, обявен за 377 милиона рубли. „Тази сграда от епохата на Сталин, построена през 1950 г., се намира на улица „Тверская“. Построена е с трофеен гранит и е украсена с мазилка“, каза пред ТАСС Александър Иванов, водещ анализатор във федералната компания „Етажи“. Апартаментът разполага с тавани с височина над 4 метра, кабинет, лоджия, три балкона и три бани. Прозорците на хола предлагат гледка към улица „Тверская“ и Кремъл. Апартаментът се предлага след ремонт.

Трите най-добри се допълват от четиристаен апартамент във фасадна сграда на улица „Тверская“ в Москва. Имотът с площ от 133 кв.м е обявен за 292 милиона рубли. Апартаментът разполага с хол с еркер, кухня с балкон, три спални и две бани. Мазилката и дървените врати са запазени по време на ремонта. Прозорците предлагат гледка към Централния телеграф и Кремъл.

Още два апартамента от епохата на Сталин се продават в Нижни Новгород и Сочи. Апартаментът в Нижни Новгород от епохата на „Сталин“ се намира в историческа сграда, „Правителствен дом на Минина“ или „Първи дом“, построен през 1937 г. Четиристаен апартамент с площ от 119,2 кв.м се предлага за 80 милиона рубли. Той разполага с 10 панорамни прозореца, дизайнерски ремонти в класически стил и мебели от масивно дърво. Тристаен апартамент с площ от 99,9 кв.м се предлага за 60 милиона рубли в Централния район на Сочи. Апартаментът е напълно обзаведен и оборудван с дизайнерски ремонти, гардеробна, две бани, мебели и уреди. Построена през 1940 г., сградата се намира в затворен комплекс.

Русия
Оценка 2.3 от 3 гласа.
  • 1 честен ционист

    0 9 Отговор
    Питер е скучен град. Не може да се сравнява с Москва.

    Коментиран от #6

    13:42 05.11.2025

  • 2 чичково червенотиквенече

    1 6 Отговор
    Там е живял някой топ сталинист.
    Я Берия, я Каганович, я Ягода, я някой тем подобен.
    Да, само сталинист, без руски отпред.

    Коментиран от #7

    13:43 05.11.2025

  • 3 хи хи

    1 0 Отговор
    Тони, заглваието ве пиленце фактилогично "Провадат"!?

    13:45 05.11.2025

  • 4 Трол

    6 3 Отговор
    А къде му е външната тоалетна?

    13:45 05.11.2025

  • 5 Аз Кочо

    6 3 Отговор
    870 000 евро са 80 млн рубли, ако не греша. Говорим за НАЙ СКЪПИТЕ АПАРТАМЕНТИ В Санкт Петербург в пъти по богат град от София.
    За тези пари се продават апартаменти в манастирските ливади и в Бояна, квартал без канализация и в почти всеки квартал на бедна София където все ще се намери някой лумпен избягал от действителността и живеещ в негова си реалност но с претенциозни желания за стойността на коптора му.

    Коментиран от #12

    13:46 05.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мен

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "чичково червенотиквенече":

    Там е живял Петър Велики, а не хитър Петър който е живял на село в бг.

    Коментиран от #8

    13:48 05.11.2025

  • 8 чичково червенотиквенече

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Мен":

    Петър кой??
    В сграда построена по времето на Сталин, аха.
    Лукова глава.

    Коментиран от #9

    13:50 05.11.2025

  • 9 Мен

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "чичково червенотиквенече":

    Знаеш ли откъде идва името на града?
    Знаеш ли кой е построил този град? А знаеш ли кой друг град е използван като мостра за построяването на Санкт Петербург????
    Бил ли си там?

    13:54 05.11.2025

  • 10 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 1 Отговор
    Как има такива полинекоректни статии ?

    Къде са ми статиите за липсата на яйца,картофи и бензин ?

    Или мисирите усещара вятъра на промяната и завъртат изхода си (входа си) по вятъра !

    13:55 05.11.2025

  • 11 Бре!

    1 3 Отговор
    Трофеен гранит? В сграда, построена през 1950 г.? От Германия ли са го домъкнали? Каква облицовка е представлявал този гранит преди да стане трофей(плячка)?

    13:59 05.11.2025

  • 12 1 рубла = 2 стотинки

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Аз Кочо":

    На 800 000 лева се равняват 80 милиона рубли днес. Това ще рече, около 400 000 евро. За същите пари можеш да купиш сега в София апартамент с площ около 100 кв.м., ако е в добър квартал и в тухлена сграда.

    Коментиран от #13, #15

    14:05 05.11.2025

  • 13 Аз Кочо

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "1 рубла = 2 стотинки":

    1 евро = 95 рубли.
    80 000 000 рубли = 852 000 ЕВРО 1.95583 = 1 666 000 ЛЕВА.
    ВИЕ ХОРА ХОДИЛИ ЛИ СТЕ НА УПИЛИЩЕ А МАТЕМАТИКА В 3 КЛАС УЧИЛИ ЛИ СТЕ????

    14:09 05.11.2025

  • 14 Костинбродски

    3 0 Отговор
    е по хотелите !

    14:13 05.11.2025

  • 15 Георги

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "1 рубла = 2 стотинки":

    80,000,000 рубли са € 856,149 , а не 400,000

    Коментиран от #19

    14:15 05.11.2025

  • 16 Очевидец

    5 1 Отговор
    Санкт Петербург е страхотен град!

    14:18 05.11.2025

  • 17 1488

    2 1 Отговор
    1 млрд рубли са горе долу 200 лв

    14:20 05.11.2025

  • 18 Пламен

    2 2 Отговор
    Апартамента, бива, ама държавата не става за живеене

    14:24 05.11.2025

  • 19 Ало, математикът!

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Георги":

    200 рубли = 1 лев

    Коментиран от #21

    14:26 05.11.2025

  • 20 Аз Кочо

    0 0 Отговор
    Нннеееее, нямааа такива цени - това е лъжа и пропаганда.Иде страшен срив и апокалипсис,не копувайте хора у нас съшто е много скъпо

    Коментиран от #22

    14:48 05.11.2025

  • 21 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ало, математикът!":

    Това кога? Гледай сега, какво ти си мислиш и какво е всъщност са две много различни неща. В момента, днес ,05.11.2025г 1 лев се обменя за 46.82 рубли или 100 рубли за 1 евро. Това не е официалният курс, а такъв на който можеш да ги обмениш в момента в България. Официалният е 93 рубли за 1 евро.

    14:50 05.11.2025

  • 22 Амадо

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Аз Кочо":

    Парите за някой са свобода,за други са окови, но за стария Амадо са нито едното , нито другото.Защото парите, както и всичко външно,са просто инструмент,не враг, не цел, а средство.Въпросът е не дали ги имаш, а дали те имат теб.

    14:56 05.11.2025