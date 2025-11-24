Обсъдиха промени в Закона за земеделските земи

В Министерството на земеделието и храните (МЗХ) беше представен проект за изменения и допълнения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по време на заседание на Консултативния съвет по поземлени отношения, съобщиха от ведомството. Новият проект цели да подобри нормативната рамка, свързана с управлението, защитата и ползването на земеделските терени, както и да облекчи стопаните в тяхната дейност.

Предложените промени са резултат от широк диалог със заинтересованите страни, заяви министърът на земеделието и храните Георги Тахов. Той се надява, че приетите текстове ще подпомогнат производителите, като същевременно гарантират прозрачност и справедливост при управлението на земеделските земи. „В проекта са включени всички постъпили предложения от членовете на Съвета“, посочи министърът.

Сред основните теми на дискусията бяха редът и условията за провеждане на търговете за отдаване под наем или аренда на земи от Държавния поземлен фонд. След конструктивен диалог беше постигнато единно становище по предложените промени. Следва текстовете да бъдат изпратени за окончателно съгласуване, след което ще бъдат публикувани за обществено обсъждане, съгласно законовите изисквания.

Темата за промените в Закона за земеделските земи беше акцент и в среща между министър-председателя Росен Желязков, земеделския министър Георги Тахов и представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). Повод за срещата стана Декларация на НАЗ от 9 октомври 2025 г., с която секторът настоява за спешен диалог и предприемане на краткосрочни мерки за стабилизиране на земеделието.

По време на разговора бяха разгледани и други нормативни инициативи – промени в Закона за арендата, Закона за водите, Закона за опазване на селскостопанското имущество, както и Закона за браншовите организации. Обсъдено беше и създаването на Закон за Аграрната камара, както и бъдещи промени, засягащи кооперациите.

