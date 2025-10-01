До 13 пъти поскъпват някои такси за земеделски земи след като влезе в сила Тарифа за таксите, събирани от земеделските служби към Министерство на земеделието.
Най-драстично е увеличението за издаване на препис от решение на поземлена комисия или общинска служба по земеделие – 19.55 лв. Досега тази такса се определяше в зависимост от броя имоти. Това вече отпада. За 1 имот досега таксата беше в размер на 1.50 лв., за 2 до 4 имота – 2 лв. и 2,50 лв. за над 4 имота. Така на практика собствениците на 1 имот трябва да платят 13 пъти по-висока такса, а за тези с над 4 имота увеличението е 8 пъти.
С над 30% е увеличена и таксата за установяване на промяна в начина на трайно ползване – от 30 лв. тя скача на 48.90 лв.
По-ниска ще е таксата за зaвepявaнe нa oцeнĸи нa зeмeдeлcĸи зeми, ĸoятo бeшe 8 лeвa. Няма да се плаща вече 30 лв. такса за paзглeждaнe нa зaявлeния зa вĸлючвaнe в cпиcъĸa нa вeщитe лицa, както и 2 лв. такса за издаване нa тaлoн зa apeндa и нaeм.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 123
22:50 01.10.2025
2 123
22:51 01.10.2025
3 Сокчо
Коментиран от #4
22:53 01.10.2025
4 И с какво се е променила
До коментар #3 от "Сокчо":Услугата че въобще да има увеличение? Как реши че е "Нормално" ?
23:18 01.10.2025
5 ООрана държава
23:29 01.10.2025
6 нормално
Собственик ли? Аргатин с право на пребиваване. Стига да имаш право на пребиваване ,де. Може да те глобят и з това, че си населяваш имота.
23:34 01.10.2025