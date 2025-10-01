Новини
Имоти »
В пъти поскъпват таксите за земеделски земи

В пъти поскъпват таксите за земеделски земи

1 Октомври, 2025 22:43 860 6

  • земеделски земи-
  • такси-
  • промяна-
  • повишаване

Влезе в сила нова Тарифа за таксите, събирани от земеделските служби

В пъти поскъпват таксите за земеделски земи - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

До 13 пъти поскъпват някои такси за земеделски земи след като влезе в сила Тарифа за таксите, събирани от земеделските служби към Министерство на земеделието.

Най-драстично е увеличението за издаване на препис от решение на поземлена комисия или общинска служба по земеделие – 19.55 лв. Досега тази такса се определяше в зависимост от броя имоти. Това вече отпада. За 1 имот досега таксата беше в размер на 1.50 лв., за 2 до 4 имота – 2 лв. и 2,50 лв. за над 4 имота. Така на практика собствениците на 1 имот трябва да платят 13 пъти по-висока такса, а за тези с над 4 имота увеличението е 8 пъти.

С над 30% е увеличена и таксата за установяване на промяна в начина на трайно ползване – от 30 лв. тя скача на 48.90 лв.

По-ниска ще е таксата за зaвepявaнe нa oцeнĸи нa зeмeдeлcĸи зeми, ĸoятo бeшe 8 лeвa. Няма да се плаща вече 30 лв. такса за paзглeждaнe нa зaявлeния зa вĸлючвaнe в cпиcъĸa нa вeщитe лицa, както и 2 лв. такса за издаване нa тaлoн зa apeндa и нaeм.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 123

    3 3 Отговор
    Сатенистите ще изкупят земите за да ни тровят с храните отглеждани в тези земи.

    22:50 01.10.2025

  • 2 123

    1 3 Отговор
    Сатенистите ще изкупят земите за да ни тровят с храните отглеждани в тези земи.

    22:51 01.10.2025

  • 3 Сокчо

    2 4 Отговор
    Нормално увеличение.

    Коментиран от #4

    22:53 01.10.2025

  • 4 И с какво се е променила

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сокчо":

    Услугата че въобще да има увеличение? Как реши че е "Нормално" ?

    23:18 01.10.2025

  • 5 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Пак да гласувате за гербнн

    23:29 01.10.2025

  • 6 нормално

    1 0 Отговор
    Да си собственик означва да плащаш такси и данъци, А ако имаш и водица там, ще дойде един ден бирника и ще каже,че дължиш 20 бона с лихвите. Ако нямаш. ще те глобат че кладенец си копал. Не можеш да садиш каквото искаш. Не можеш да си направиш ограда без разрешение. Ако имаш ограда, не можеш да я боядисаш. Ако слпжиш кучешка колиба. ще те глобят за незаконно строителство.
    Собственик ли? Аргатин с право на пребиваване. Стига да имаш право на пребиваване ,де. Може да те глобят и з това, че си населяваш имота.

    23:34 01.10.2025