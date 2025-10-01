До 13 пъти поскъпват някои такси за земеделски земи след като влезе в сила Тарифа за таксите, събирани от земеделските служби към Министерство на земеделието.

Най-драстично е увеличението за издаване на препис от решение на поземлена комисия или общинска служба по земеделие – 19.55 лв. Досега тази такса се определяше в зависимост от броя имоти. Това вече отпада. За 1 имот досега таксата беше в размер на 1.50 лв., за 2 до 4 имота – 2 лв. и 2,50 лв. за над 4 имота. Така на практика собствениците на 1 имот трябва да платят 13 пъти по-висока такса, а за тези с над 4 имота увеличението е 8 пъти.

С над 30% е увеличена и таксата за установяване на промяна в начина на трайно ползване – от 30 лв. тя скача на 48.90 лв.

По-ниска ще е таксата за зaвepявaнe нa oцeнĸи нa зeмeдeлcĸи зeми, ĸoятo бeшe 8 лeвa. Няма да се плаща вече 30 лв. такса за paзглeждaнe нa зaявлeния зa вĸлючвaнe в cпиcъĸa нa вeщитe лицa, както и 2 лв. такса за издаване нa тaлoн зa apeндa и нaeм.

