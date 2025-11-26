Новини
Нов етап в развитието на жилищния пазар в София

26 Ноември, 2025 19:27, обновена 26 Ноември, 2025 20:09

Еврото повлия на пазара, въпреки, че цените от години са в единната валута

Нов етап в развитието на жилищния пазар в София - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

След няколко години на динамичен ръст на цените, недостиг на предлагане и силен интерес от страна на купувачите, жилищният пазар в София навлиза в нов етап от своето развитие.

Влизането на България в еврозоната след близо месец се отрази на пазара през цялата 2025 г. Годината беше белязана от еуфория, която доведе до ускорено търсене и бързо изкупуване на наличните имоти през първата половина на годината. Това, от своя страна, ускори растежа на цените и в последствие доведе до охлаждане на пазара през второто полугодие.

„Първите месеци на 2025 г. преминаха под знака на висока активност – сделки се сключваха бързо, купувачите търсеха имоти във всички сегменти, а страхът „да не се изпусне моментът“ водеше до ударно търсене на имоти на практика в цялата страна", коментира Полина Стойкова, изпълнителен директор на BULGARIAN PROPERTIES.

"След официалното решение на 8 юли 2025 г. динамиката се промени. Пазарът се успокои, активността намаля, а купувачите и продавачите заеха изчаквателна позиция. Очакванията бяха еуфорията да се запази до края на годината, но на практика поведението на пазарните участници стана по-предпазливо", допълва тя.

"Купувачите се притесняват да взимат решения преди еврото, а продавачите също предпочитат да не бързат – много от тях излизат на пазара с високи цени, но без спешна нужда от продажба преди въвеждането на еврото. Това създава усещане за временно забавяне, което ще определя пазара до края на годината."

Новото строителство остава най-предпочитано, но през годината недостигът на предлагане и високите цени изместиха част от търсенето към алтернативни имоти и локациии. Все по-популярни стават модерни комплекси в градовете около София – места, които предлагат удобства, добра градска среда и лесен достъп до столицата, но на по-ниски цени.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
  • 1 Аз Кочо

    6 2 Отговор
    Каквото и да си изсмуквате от пръстите брокита и мекерета на строителното лоби инерцията на този пазар ще се забави и после ще изчезне. След това сделките ще намалеят драстично което след известно време ще натисне цените надолу. Нищо ново под слънцето. Бум, срив това е на всеки един пазар. А с новите лихви и данъци в ЕС много от вас кредитополучателите ще имат проблеми.

    19:34 26.11.2025

  • 2 Сега е момента

    3 6 Отговор
    Кой не купи че се прекара, след нова година сичко че е по две не сам брокер ама знам, кой слуша Кочо че реве после и те така те

    Коментиран от #3, #6

    19:34 26.11.2025

  • 3 Гост

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сега е момента":

    Пред да лаеш прочети статията, хаха

    "Това създава усещане за временно забавяне, което ще определя пазара до края на годината"

    Пазарът вече се забава....

    19:44 26.11.2025

  • 4 Ако купувате жилище да си живеете в него

    0 3 Отговор
    и сега е момента. Ако е за инвестиция - малко сте закъснели, но зависи и от офертата.

    Коментиран от #5

    19:44 26.11.2025

  • 5 Мен

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ако купувате жилище да си живеете в него":

    Независимо каква е причината за вашата покупка ако е сега то вие сте прецакани

    19:46 26.11.2025

  • 7 Николова , София

    4 0 Отговор
    Столицата на бг е едно от най гнусните места в Европа , дори в Скопие е по добре

    Коментиран от #12

    19:54 26.11.2025

  • 8 Москвич Трабантов

    3 0 Отговор
    Веднага следва да се отбележи, че цените посочени в сайта имот точка бг, който е свързан със собствениците на факти точка бг представляват пожеланията на продавачите и изобщо не оръжияват реалните цени на които се продава. Това са само мокрите розови сънища на чакащите да забогатеят буквално за една нощ.

    Коментиран от #10

    19:54 26.11.2025

  • 9 Едно

    0 1 Отговор
    Да ви кажа който продаде губи ,това го следя от 30 години

    Коментиран от #11, #15

    20:05 26.11.2025

  • 10 Вярно е

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Москвич Трабантов":

    В Красно село се натъкнах на инвеститор, който не продаваше до сега, а сградата му е вече пред Акт 15. Сега изведнъж е решил, че трябва да направи максимално продажби преди психологическата дата на влизане на еврото. Човека е бил построил няколко кооперации в различни райони, не е лаик

    20:10 26.11.2025

  • 11 Ами да го държиш

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Едно":

    До последния ти дъх пак ще.го загубиш а.децата ти ще.го продадат и най вероятно ще избягат в чужбина

    Коментиран от #14

    20:11 26.11.2025

  • 12 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Николова , София":

    Не лъжеш.

    20:13 26.11.2025

  • 13 Купили сте компресор за да помпате балон

    2 0 Отговор
    балона. Вие сте шайка шарлатани

    20:13 26.11.2025

  • 14 Или просто

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ами да го държиш":

    Амортизацията на сградата ще е нула и ще бъдеш принуден да я напуснеш, хахаха няма нищо.вечно вуеееее

    20:14 26.11.2025

  • 15 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Едно":

    Нищо не губиш. Ти започни да правиш разликата между номинална и покупателна способност. Какво ме грее мен онази реклама с Бербатов дето ме сочи с пръст и пише "Еврото вдигна имота ти - виж с колко". Така богат не се става. Това е номнално богатство. Сега отиди в магазина и виж само за 2 години кенче кола от 0.95 на 1.89, хляб от 1.05 на 2.05. Да продължавам ли?

    20:16 26.11.2025