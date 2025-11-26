Нов етап в развитието на жилищния пазар в София

След няколко години на динамичен ръст на цените, недостиг на предлагане и силен интерес от страна на купувачите, жилищният пазар в София навлиза в нов етап от своето развитие.

Влизането на България в еврозоната след близо месец се отрази на пазара през цялата 2025 г. Годината беше белязана от еуфория, която доведе до ускорено търсене и бързо изкупуване на наличните имоти през първата половина на годината. Това, от своя страна, ускори растежа на цените и в последствие доведе до охлаждане на пазара през второто полугодие.

„Първите месеци на 2025 г. преминаха под знака на висока активност – сделки се сключваха бързо, купувачите търсеха имоти във всички сегменти, а страхът „да не се изпусне моментът“ водеше до ударно търсене на имоти на практика в цялата страна", коментира Полина Стойкова, изпълнителен директор на BULGARIAN PROPERTIES.

"След официалното решение на 8 юли 2025 г. динамиката се промени. Пазарът се успокои, активността намаля, а купувачите и продавачите заеха изчаквателна позиция. Очакванията бяха еуфорията да се запази до края на годината, но на практика поведението на пазарните участници стана по-предпазливо", допълва тя.

"Купувачите се притесняват да взимат решения преди еврото, а продавачите също предпочитат да не бързат – много от тях излизат на пазара с високи цени, но без спешна нужда от продажба преди въвеждането на еврото. Това създава усещане за временно забавяне, което ще определя пазара до края на годината."

Новото строителство остава най-предпочитано, но през годината недостигът на предлагане и високите цени изместиха част от търсенето към алтернативни имоти и локациии. Все по-популярни стават модерни комплекси в градовете около София – места, които предлагат удобства, добра градска среда и лесен достъп до столицата, но на по-ниски цени.

