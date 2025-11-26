Нов етап в развитието на жилищния пазар в София

След няколко години на динамичен ръст на цените, недостиг на предлагане и силен интерес от страна на купувачите, жилищният пазар в София навлиза в нов етап от своето развитие.
Влизането на България в еврозоната след близо месец се отрази на пазара през цялата 2025 г. Годината беше белязана от еуфория, която доведе до ускорено търсене и бързо изкупуване на наличните имоти през първата половина на годината. Това, от своя страна, ускори растежа на цените и в последствие доведе до охлаждане на пазара през второто полугодие.
„Първите месеци на 2025 г. преминаха под знака на висока активност – сделки се сключваха бързо, купувачите търсеха имоти във всички сегменти, а страхът „да не се изпусне моментът“ водеше до ударно търсене на имоти на практика в цялата страна", коментира Полина Стойкова, изпълнителен директор на BULGARIAN PROPERTIES.
"След официалното решение на 8 юли 2025 г. динамиката се промени. Пазарът се успокои, активността намаля, а купувачите и продавачите заеха изчаквателна позиция. Очакванията бяха еуфорията да се запази до края на годината, но на практика поведението на пазарните участници стана по-предпазливо", допълва тя.
"Купувачите се притесняват да взимат решения преди еврото, а продавачите също предпочитат да не бързат – много от тях излизат на пазара с високи цени, но без спешна нужда от продажба преди въвеждането на еврото. Това създава усещане за временно забавяне, което ще определя пазара до края на годината."
Новото строителство остава най-предпочитано, но през годината недостигът на предлагане и високите цени изместиха част от търсенето към алтернативни имоти и локациии. Все по-популярни стават модерни комплекси в градовете около София – места, които предлагат удобства, добра градска среда и лесен достъп до столицата, но на по-ниски цени.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз Кочо
19:34 26.11.2025
2 Сега е момента
Коментиран от #3, #6
19:34 26.11.2025
3 Гост
До коментар #2 от "Сега е момента":Пред да лаеш прочети статията, хаха
"Това създава усещане за временно забавяне, което ще определя пазара до края на годината"
Пазарът вече се забава....
19:44 26.11.2025
4 Ако купувате жилище да си живеете в него
Коментиран от #5
19:44 26.11.2025
5 Мен
До коментар #4 от "Ако купувате жилище да си живеете в него":Независимо каква е причината за вашата покупка ако е сега то вие сте прецакани
19:46 26.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Николова , София
Коментиран от #12
19:54 26.11.2025
8 Москвич Трабантов
Коментиран от #10
19:54 26.11.2025
9 Едно
Коментиран от #11, #15
20:05 26.11.2025
10 Вярно е
До коментар #8 от "Москвич Трабантов":В Красно село се натъкнах на инвеститор, който не продаваше до сега, а сградата му е вече пред Акт 15. Сега изведнъж е решил, че трябва да направи максимално продажби преди психологическата дата на влизане на еврото. Човека е бил построил няколко кооперации в различни райони, не е лаик
20:10 26.11.2025
11 Ами да го държиш
До коментар #9 от "Едно":До последния ти дъх пак ще.го загубиш а.децата ти ще.го продадат и най вероятно ще избягат в чужбина
Коментиран от #14
20:11 26.11.2025
12 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел
До коментар #7 от "Николова , София":Не лъжеш.
20:13 26.11.2025
13 Купили сте компресор за да помпате балон
20:13 26.11.2025
14 Или просто
До коментар #11 от "Ами да го държиш":Амортизацията на сградата ще е нула и ще бъдеш принуден да я напуснеш, хахаха няма нищо.вечно вуеееее
20:14 26.11.2025
15 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел
До коментар #9 от "Едно":Нищо не губиш. Ти започни да правиш разликата между номинална и покупателна способност. Какво ме грее мен онази реклама с Бербатов дето ме сочи с пръст и пише "Еврото вдигна имота ти - виж с колко". Така богат не се става. Това е номнално богатство. Сега отиди в магазина и виж само за 2 години кенче кола от 0.95 на 1.89, хляб от 1.05 на 2.05. Да продължавам ли?
20:16 26.11.2025