Моловете в Киев затварят поради проблеми с електрозахранването
  Тема: Украйна

Моловете в Киев затварят поради проблеми с електрозахранването

21 Януари, 2026 22:55 430 3

Половината от жилищните сгради са били без отопление

Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Търговските центрове в Киев започнаха да затварят поради проблеми с електрозахранването, съобщава УНИАН.

По-специално, големият търговски център „Проспект“ близо до метростанция „Черниговска“, където много жители на града идват да се стоплят, е затворен.

По-ранни прекъсвания на електрозахранването в Киев доведоха до временно нарушаване на работата на станциите за мониторинг на качеството на въздуха в украинската столица.

Проблемите с електрозахранването в Киев и околния регион започнаха в края на 2025 г. поради сериозни повреди по енергийните съоръжения в столичния регион. На 9 януари кметът на Киев Виталий Кличко призова жителите да напуснат столицата, ако е възможно, поради проблеми с отоплението и електричеството, заявявайки, че половината от жилищните сгради са били без отопление по това време.

На 13 януари Кличко съобщи, че електрозахранването в града се е влошило, като има недостиг, достатъчен дори за задоволяване на нуждите на критична инфраструктура. Той заяви, че това е първият път от февруари 2022 г., в който Киев е преживял толкова тежка енергийна ситуация. На 20 януари в Киев се случи нова серия от експлозии. След това в столицата започнаха нови прекъсвания на електрозахранването, отоплението и водоснабдяването.

Украйна
  • 1 Евроджендър

    6 0 Отговор
    Горките, къде ще харчат парите на европа сега?

    23:02 21.01.2026

  • 2 Ей сега вече

    4 0 Отговор
    Настана голям проблем къде ще си харчат помощите .

    23:04 21.01.2026

  • 3 Спецназ

    2 0 Отговор
    Не го затварят МОЛ- а, защото не могат да му осигурят ток, генератори имат,

    а заради ниските обороти и стотиците клетници влезли"да разгледат" и да се сгреят!

    23:21 21.01.2026