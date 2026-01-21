Моловете в Киев затварят поради проблеми с електрозахранването

Търговските центрове в Киев започнаха да затварят поради проблеми с електрозахранването, съобщава УНИАН.

По-специално, големият търговски център „Проспект“ близо до метростанция „Черниговска“, където много жители на града идват да се стоплят, е затворен.

По-ранни прекъсвания на електрозахранването в Киев доведоха до временно нарушаване на работата на станциите за мониторинг на качеството на въздуха в украинската столица.

Проблемите с електрозахранването в Киев и околния регион започнаха в края на 2025 г. поради сериозни повреди по енергийните съоръжения в столичния регион. На 9 януари кметът на Киев Виталий Кличко призова жителите да напуснат столицата, ако е възможно, поради проблеми с отоплението и електричеството, заявявайки, че половината от жилищните сгради са били без отопление по това време.

На 13 януари Кличко съобщи, че електрозахранването в града се е влошило, като има недостиг, достатъчен дори за задоволяване на нуждите на критична инфраструктура. Той заяви, че това е първият път от февруари 2022 г., в който Киев е преживял толкова тежка енергийна ситуация. На 20 януари в Киев се случи нова серия от експлозии. След това в столицата започнаха нови прекъсвания на електрозахранването, отоплението и водоснабдяването.

