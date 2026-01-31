Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Продават големи луксозни апартаменти в Банско (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

Продават големи луксозни апартаменти в Банско (ВИДЕО)

31 Януари, 2026 08:00 596 2

Цената на 4-стаен имот е 206 400 евро

Продават големи луксозни апартаменти в Банско (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 4-стаен апартамент в Банско. Срещу 206 400 EUR новият собственик получава имот с три изложения - юг, запад и изток. Разгънатата застроенап лощ на имота е 133 кв.м. Разполага с 2 бани - по една на всяко ниво, както и енергоспестяваща система за отопление и охлаждане.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Банско / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мдаа

    Всеки ден нови и нови обяви за продажби, а купувачи на тия нереални цени - нямаа

    08:08 31.01.2026

  • 2 Кофти

    Който го купи да има едно наум, че ремонта на покрива и течовете са негови...

    08:20 31.01.2026