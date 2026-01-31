Продават големи луксозни апартаменти в Банско (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 4-стаен апартамент в Банско. Срещу 206 400 EUR новият собственик получава имот с три изложения - юг, запад и изток. Разгънатата застроенап лощ на имота е 133 кв.м. Разполага с 2 бани - по една на всяко ниво, както и енергоспестяваща система за отопление и охлаждане.

