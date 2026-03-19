Берлин е изправен пред сериозна имотна криза в резултат на силен дефицит на жилища. По последни данни в германската столица са необходими нови между 100 000 и 150 000 жилищни единици. Високото търсене е довело до ръст на наемите с 40% за последните 7 години, сочат данни на агенции за недвижими имоти.

Сред основната причина за силното търсене е засиленият приток на хора в Берлин, които искат да се установят в града. Препъни камък пред наемателите е и фактът, че се сключват предимно краткосрочни договори за наем със срок между 6 месеца и 1 година. Много е трудно след това този договор да премине в безсрочен договор за наем.

В Германия 53% от населението живее под наем, което прави страната лидер в ЕС по дял на наемателите. Именно този фактор е в основата на силно конкурентния пазар на недвижими имоти. През последните години в интернет се появиха и кадри, които показват как десетки хора чакат на опашка за оглед на жилище под наем. Днес тази ситуация вече е напълно обичайна.

За последните 7 години наемите в Берлин са се увеличили с над 40%, като само през 2024 г. ръстът е около 12%. Това поставя града сред местата с най-високи наеми в Германия.

На фона на този остър недостиг на жилища, наемодателите често не инвестират сериозно в интериора на имотите. В много случаи жилищата се отдават като необзаведени апартаменти, а понякога дори и без оборудвана кухня.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg