Новини
Имоти »
Берлин е изправен пред сериозна имотна криза

19 Март, 2026 10:21 457 3

  • берлин-
  • германия-
  • наем-
  • ръст

Дефицитът на жилища повиши наемите с 40% за 7 години

Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Берлин е изправен пред сериозна имотна криза в резултат на силен дефицит на жилища. По последни данни в германската столица са необходими нови между 100 000 и 150 000 жилищни единици. Високото търсене е довело до ръст на наемите с 40% за последните 7 години, сочат данни на агенции за недвижими имоти.

Сред основната причина за силното търсене е засиленият приток на хора в Берлин, които искат да се установят в града. Препъни камък пред наемателите е и фактът, че се сключват предимно краткосрочни договори за наем със срок между 6 месеца и 1 година. Много е трудно след това този договор да премине в безсрочен договор за наем.

В Германия 53% от населението живее под наем, което прави страната лидер в ЕС по дял на наемателите. Именно този фактор е в основата на силно конкурентния пазар на недвижими имоти. През последните години в интернет се появиха и кадри, които показват как десетки хора чакат на опашка за оглед на жилище под наем. Днес тази ситуация вече е напълно обичайна.

За последните 7 години наемите в Берлин са се увеличили с над 40%, като само през 2024 г. ръстът е около 12%. Това поставя града сред местата с най-високи наеми в Германия.

На фона на този остър недостиг на жилища, наемодателите често не инвестират сериозно в интериора на имотите. В много случаи жилищата се отдават като необзаведени апартаменти, а понякога дори и без оборудвана кухня.

Германия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Селянин

    9 0 Отговор
    Разкарайте талибаните, които лежат и са на социал и ще имате жилища.

    Коментиран от #2

    10:23 19.03.2026

  • 2 Е да де

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Селянин":

    ама кой ша им уножда фрауките, дойчовците не стават вече

    10:33 19.03.2026

  • 3 Аз Кочо

    2 0 Отговор
    В Германия винаги е имало липса на жилища за продажба по простата причина че хората винаги са предпочитания да живеят под наем. За разлика от България където има Емиграция в германия има Имиграция, защото много хора от цял свят искат да живеят там.

    10:33 19.03.2026