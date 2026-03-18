Двустаен или тристаен апартамент: кое е по-ликвидно на пазара през 2026 г.

През 2026 г. жилищният пазар в България се определя по-малко от квадратурата и повече от адаптивността. Купувачите все по-често оценяват колко лесно един имот може да бъде продаден или отдаден под наем в бъдеще, а не само дали отговаря на текущия им начин на живот. Затова класическата дилема — двустаен апартамент или тристаен апартамент — се превърна в ключова както за инвеститори, така и за купувачи, разглеждащи обяви в imoti.com.

Краткият отговор е ясен: двустайните апартаменти се продават по-бързо, а тристайните запазват стойността си по-стабилно.

Причините обаче са свързани с финансиране, демография и търсене на наеми.

1. Какво всъщност означава ликвидност при имотите

Ликвидността често се приема само като бързина на продажбата. На практика тя е комбинация от няколко показателя, които показват доколко сигурен е един имот като актив:

средно време, в което се задържа на пазара

брой запитвания към обявата

диапазон на договаряне на цената

стабилност при по-слаб пазар

Ликвидният апартамент привлича различни групи купувачи едновременно. Колкото по-широка е аудиторията, толкова по-бързо се сключва сделка и толкова по-малка отстъпка е необходима.

2. Защо двустайните апартаменти се продават по-бързо

Двустайният апартамент се превърна във входна точка към собствено жилище. Достъпността на ипотеката остава решаващ фактор, а по-малките жилища просто попадат в повече бюджети.

Млади професионалисти, купувачи на първо жилище и родители, купуващи за студенти, оперират в сходни ценови рамки. Поради това една обява може да генерира интерес от различни групи още в първите дни. Дори при забавяне на пазара този сегмент продължава да се движи, защото покупките са продиктувани от нужда, а не от желание за подобрение на начина на живот.

Друг важен фактор е скоростта на вземане на решение. Купувачите в този ценови диапазон сравняват по-малко алтернативи и преговарят по-умерено. Жилището решава непосредствен жилищен проблем и цикълът на сделката се съкращава значително.

3. Защо тристайните апартаменти задържат стойност по-добре

Тристайните жилища имат различна функция. Те рядко са временна покупка и обикновено са свързани с дългосрочно планиране — съвместно съжителство, работа от вкъщи или семейство. Поради по-дългото пребиваване на собствениците предлагането остава естествено ограничено.

Това създава стабилизиращ ефект. Дори при спад на сделките продавачите са по-малко склонни да намаляват цената. Имотът трудно се заменя, а купувачите в този сегмент обикновено са финансово подготвени.

Резултатът е по-бавна продажба, но по-малък диапазон на договаряне. В дългосрочен план това защитава стойността по-ефективно от сегментите с бърз оборот.

4. Търсене на наеми през 2026 г.

Дистанционната и хибридната работа промениха приоритетите на наемателите. Отделното работно пространство вече е базов комфорт, а не лукс.

студенти и краткосрочни наематели предпочитат двустайни апартаменти

работещи дистанционно често избират тристайни

двойките все по-често предпочитат допълнителна стая пред по-централна локация

Заради това периодите без наемател се различават. По-малките апартаменти се заемат по-бързо, но по-големите се обитават по-дълго. За наемодателя единият вариант означава по-бърза заетост, а другият — стабилност.

5. Цени и достъпност

Пазарът показва ясен психологически праг. Купувачите реагират силно на общата цена, а не толкова на цената на квадратен метър. Преминаването на определено месечно плащане рязко намалява интереса.

Двустайните апартаменти печелят от това, че остават под този праг. Дори малка корекция в цената привлича ново търсене. Тристайните реагират по-бавнo на намаления, но и по-трудно губят стойност при влошаване на условията.

Затова по-малките имоти са ориентирани към сделки, а по-големите — към съхранение на стойност.

6. Препродажба и психология на купувача

Препродажбата често се влияе от житейски промени — преместване, съжителство или инвестиционна ротация. Имот, който покрива повече житейски сценарии, се продава по-лесно.

Двустайният апартамент отговаря на най-много ситуации: временно живеене, отдаване под наем или първа покупка. Затова се възприема като нискорисков и ликвидността се увеличава.

Тристайният има по-тясна аудитория, но по-силна емоционална стойност. Купувачите сравняват по-малко обяви и се фокусират върху пригодността, а не само върху цената, което защитава крайната стойност на сделката.

7. Стратегии на инвеститорите

Инвеститорите оценяват имотите различно от собствениците. За тях водещи са предвидимостта и гъвкавият изход.

• при краткосрочна инвестиционна стратегия по-подходящи са двустайните апартаменти

• при стратегия за запазване на стойността във времето по-предпочитани са тристайните апартаменти

Разликите в доходността често са малки, но времето за изход е различно. По-малките жилища се въртят по-бързо в портфейлите, а по-големите служат като дългосрочна основа.

8. Поведение при по-бавен пазар

Когато условията за кредитиране се затегнат, достъпността става водеща. Сделките се насочват първо към по-ниските бюджети и поддържат активността при по-малките имоти.

Корекциите в цените обаче ги засягат по-рано, защото зависят от финансирането. По-големите апартаменти реагират по-късно, но задържат цените по-добре заради ограниченото предлагане. Получава се парадокс: по-висока ликвидност, но по-висока волатилност при малките жилища и по-ниска ликвидност, но по-голяма стабилност при големите.

9. Финално сравнение: бързина срещу стабилност

Разликата между двата типа имоти е функционална, а не качествена. Единият е транзакционен, другият — стратегически. Купувач, който търси бърза препродажба, ще има по-лесен изход с двустаен апартамент. Купувач, който търси предвидимост и дългосрочно ползване, ще защити стойността по-добре с тристаен.

През 2026 г. ликвидността зависи от това в колко житейски ситуации може да се използва един имот. По-малките жилища печелят по скорост на сделките, защото попадат в повече финансови сценарии. По-големите печелят по стабилност на цената, защото отговарят на дългосрочни нужди.

Най-доброто решение не е универсално — то зависи дали приоритетът е бърз изход или сигурност във времето. Сравняването на активни обяви и времето, през което сходни имоти остават налични в imoti.com, често е най-надеждният ориентир преди окончателния избор.

