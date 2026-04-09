Новини
Имоти »
Промениха статута на редица имоти

9 Април, 2026 15:03 1 189 10

  • правителство-
  • имоти-
  • промяна-
  • статут
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

С решение на Министерския съвет Община Драгоман получава собствеността върху поземлен имот - частна държавна собственост, който се намира в с. Калотина. Имотът ще бъде използван за разширение на съществуващия гробищен парк на населеното място, като не се предвижда осъществяване на стопанска дейност в него. При нереализиране на предвиденото до пет години от придобиването на имота Община Драгоман ще трябва да го прехвърли на държавата. Областният управител на Софийска област трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение условията, при които се прехвърля теренът. Кметът на община Драгоман трябва да състави акт за публична общинска собственост.

Община Сухиндол получава собствеността върху пет поземлени имота - частна държавна собственост на ул. „Росица“ в Сухиндол за разширение на гробищния парк на града. Те ще бъдат обществено достъпни и няма да се експлоатират по икономически начин. Имотите ще трябва да бъдат прехвърлени на държавата при нереализиране на предвиденото до пет години от придобиването им. За управлението и поддържането на терените няма да са необходими допълнителни средства от държавния бюджет, тъй като общината разполага с необходимия финансов ресурс. Предвидено е областният управител на Велико Търново да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение условията, при които се прехвърлят терените, а кметът на Сухиндол да състави актове за публична общинска собственост.

България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    4 3 Отговор
    Румен Радев ще идва днес в Монтана.

    Коментиран от #3, #4

    15:05 09.04.2026

  • 2 Тия хора само

    7 2 Отговор
    Гробища правят
    Резултат от управлението за 35 години
    Безобразие

    Коментиран от #8

    15:18 09.04.2026

  • 3 Боруна Лом

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    ДА ДОЙДЕ И В ЛОМ, БОРУНА , НЕ КАТО БОКО САМО ДО СПОРТНАТА ЗАЛА!КМЕТА ДА СЕ УКАУШИ!

    15:22 09.04.2026

  • 4 И кое му е смешното, бе

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Чвор прогнил?
    Къде е Надебеляп Блеевски?

    15:27 09.04.2026

  • 5 Че то гробовете

    4 0 Отговор
    Повече от живите!
    А и те са живо- умрели!

    15:28 09.04.2026

  • 6 Промениха статута на редица

    4 0 Отговор
    общ поръчки на чекмеджарите
    да не бъдат закачани повече
    тък като имат 7000 общ поръчки за 30 милиарда

    Коментиран от #9

    15:31 09.04.2026

  • 7 Педроханска ламa0лигаpx

    3 2 Отговор
    охааа, ще падне лапане на имоти за без пари!

    15:39 09.04.2026

  • 8 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Тия хора само":

    При бай Тошо не правиха ли ...гробища.

    15:48 09.04.2026

  • 9 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Промениха статута на редица":

    Ние отдавна приватизирахме България....и окрадохме де кво можахме.

    Коментиран от #10

    15:49 09.04.2026

  • 10 ПП -ДБ

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":

    Има,има още да се взима

    16:08 09.04.2026