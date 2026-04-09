Промениха статута на редица имоти

С решение на Министерския съвет Община Драгоман получава собствеността върху поземлен имот - частна държавна собственост, който се намира в с. Калотина. Имотът ще бъде използван за разширение на съществуващия гробищен парк на населеното място, като не се предвижда осъществяване на стопанска дейност в него. При нереализиране на предвиденото до пет години от придобиването на имота Община Драгоман ще трябва да го прехвърли на държавата. Областният управител на Софийска област трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение условията, при които се прехвърля теренът. Кметът на община Драгоман трябва да състави акт за публична общинска собственост.

Община Сухиндол получава собствеността върху пет поземлени имота - частна държавна собственост на ул. „Росица“ в Сухиндол за разширение на гробищния парк на града. Те ще бъдат обществено достъпни и няма да се експлоатират по икономически начин. Имотите ще трябва да бъдат прехвърлени на държавата при нереализиране на предвиденото до пет години от придобиването им. За управлението и поддържането на терените няма да са необходими допълнителни средства от държавния бюджет, тъй като общината разполага с необходимия финансов ресурс. Предвидено е областният управител на Велико Търново да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение условията, при които се прехвърлят терените, а кметът на Сухиндол да състави актове за публична общинска собственост.

