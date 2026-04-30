Отчуждиха имоти за изграждането на железопътна линия Видин-София

С решение на правителството се отчуждават частни имоти за изграждането на участък Видин - Медковец от жп линията Видин - София и нова гара Срацимир. Терените попадат в землището на с. Въртоп, Община Видин. Участъкът е част от проект „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин - София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин - Медковец“. Обектът е с национално значение, част от трансевропейски транспортен коридор „Ориент/Източно Средиземноморски“ и железопътен товарен коридор „Ориент коридор“ от TENT-T мрежата, както и част от железопътна магистрала „Мездра юг - Руска Бяла и Мездра - Видин“. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Част от имот - публична държавна собственост, управляван от Министерството на околната среда и водите, става имот - частна държавна собственост. Той представлява 12 сгради на ул. „Институтска“ № 1 - А в район „Овча купел“, гр. София. Те не се ползват по предназначение поради опасност от самосрутване и са загубили качеството си на имоти - публична държавна собственост. С решението на правителството се дава съгласие за премахването им, като за това са предвидени средства в бюджета на ведомството. МОСВ ще трябва да уведоми Службата по геодезия, картография и кадастър - София за необходимостта от отразяване на промените в кадастралната карта и кадастралните регистри на имота, и областния управител на София - за премахването на имота.

Министерският съвет прие Решение за даване на съгласие за внасяне правото на собственост върху имот - частна държавна собственост като непарична вноска в капитала на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив. Имотът се намира в гр. Пловдив, район „Западен“, „Парк отдих и култура“ и представлява поземлен имот с площ 1176 кв. м, съседен на имота, в който са разположени сградите на Клиниката по инфекциозни болести на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив. С това Решение ще се осигури възможност за осъществяване на бъдещи инвестиционни намерения, с цел устойчиво развитие на Клиниката по инфекциозни болести на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД.

