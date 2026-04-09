Нов стопанин на остров „Св. св. Кирик и Юлита“

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична държавна собственост, представляващ част от остров „Св. св. Кирик и Юлита“ в гр. Созопол, на Министерство на културата. С решението се създават условия за цялостно и устойчиво развитие на територията като обект с изключително висока културно-историческа стойност и стратегическо значение за опазването и популяризирането на културното наследство на Република България.
Осигурява се възможност за последователно реализиране на държавната политика по опазване, социализация и популяризиране на културното наследство, както и за развитието на острова като музеен, културен и научноизследователски център от международно значение. Решението е съобразено с действащите режими за опазване на територията.
Решението не води до допълнителни разходи за държавния бюджет и е насочено към гарантиране на устойчиво управление на държавната собственост в обществен интерес.
1 Някой местен да каже
Коментиран от #18
15:36 09.04.2026
2 БГ БаЛама
Коментиран от #19
15:39 09.04.2026
3 Ганчо
Коментиран от #20
15:39 09.04.2026
4 Хмм
Коментиран от #10
15:47 09.04.2026
5 Хасковски каунь
15:51 09.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Кой нареди това безобразие?
Аз съм Наскооооооо
16:00 09.04.2026
8 Кенан
Коментиран от #9, #11
16:04 09.04.2026
9 Не, вече не
До коментар #8 от "Кенан":Щом и вуето живее тук
16:22 09.04.2026
10 НайГоле
До коментар #4 от "Хмм":Най-големите пакости ги правят от временни правителства или такива които си подават отстравката след 2 дни ... тогасе се сключват 20 годишни споразумения за ядрена енергетика и т.н. - все неща, за които иначе трябва мислене ... но е лесно да вземеш едни пари 2 дни преди да си ходиш - без да мислиш при това.
16:26 09.04.2026
11 Гост
До коментар #8 от "Кенан":Вече не е евтино и тепърва цените на услуги,храни и др. ще растат и ще става все по скъпо.Но ако имаш платена работа и високи доходи, ще го праживееш
Коментиран от #13, #14, #16
16:52 09.04.2026
12 ТИГО
16:57 09.04.2026
13 Той той
До коментар #11 от "Гост":А ако останеш без работа упе да тиии яку
17:13 09.04.2026
14 Цеци
До коментар #11 от "Гост":Хубаво е да си пенционер в МВР и МО и да взимаш пенция и заплата,тогава си напред
Коментиран от #15
17:20 09.04.2026
15 Мечо
До коментар #14 от "Цеци":Да, това са по малко от 1 процент, а ако имат кредит не е толкова лесно.
17:45 09.04.2026
16 Миниционер
До коментар #11 от "Гост":Софеа само за милиционерето, сички други да си ода дома
17:45 09.04.2026
17 хер ФЛИК
17:52 09.04.2026
18 Йеронимус БОШ
До коментар #1 от "Някой местен да каже":Как какво ? Та тази стена е Планирана и проектирана от мъжа на нашия еврокомисар и виден ГЕРБ деец - Екатерина Захариева ! ГАРАНТИРАНОТО от ГЕРБ е в действие !
17:55 09.04.2026
19 э абаротное
До коментар #2 от "БГ БаЛама":Ама този ППетроханец сниман ли е от МАТА Хари , спящ до ЧекмеДЖЕТА с кюлчета и пачки ? Да не се обижда човеко !
17:57 09.04.2026
20 Гост
До коментар #3 от "Ганчо":Стига с тези скинарски изцепки!
Евроатлантическите от репки ни продадоха държавата на ЕС и САщ, но все евреите ви били виновни.
Аман вече.
18:45 09.04.2026