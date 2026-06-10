Гълъб Донев срещу ЕК: Ще запазим плоския данък

„Държавата в момента е в състояние да изплаща пенсиите, социалните плащания и възнагражденията на държавните служители". Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA“ вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.
По думите му основният въпрос, който стои пред публичните финанси, е доколко приходите в държавната хазна реално покриват разходите. „Прекомерният разход не е достатъчно обмислен, тъй като в предходни години допуснахме разходите да нарастват по-бързо от приходите“, посочи Донев.
Според министъра целта при подготовката на новия бюджет е да бъдат предложени устойчиви мерки, които да доведат до по-ефективна структура на публичните финанси и да намалят натиска върху дефицита. Правителството поема ангажимент да не увеличава данъците, включително да запази действащия плосък данък. Донев подчерта, че подобна промяна би засегнала средната класа и затова не стои на дневен ред.
Министърът увери, че социалните плащания ще бъдат запазени в досегашните им параметри, както и нивата на заплатите в публичния сектор. „Падане на доходи няма да има“, заяви той, като допълни, че към момента не може да се спекулира с конкретния размер на минималната работна заплата, тъй като се водят разговори между държавата, работодателите и синдикатите.
По отношение на решението на парламента за разрешение за изтегляне на заем до 3,8 млрд. евро, Донев уточни: "Това представлява максимален лимит, а не задължително усвояване на цялата сума. Средствата са необходими за покриване на плащания по Плана за възстановяване и устойчивост до 31 август". Той подчерта, че държавата е готова да предприеме стъпки за ограничаване на заемите, за да не се стига до дългова спирала.
Според него дефицитът е резултат от небалансирана структура на разходите. "При правилни политики натискът върху него може да бъде намален", категоричен е вицепремиерът.
Относно новия ръководител на Национална агенция за приходите Донев каза: "Има ясна цел и тя е изсветляване на сивата икономика". По данни, цитирани от министъра, делът ѝ в България е нараснал от около 30% до 34,6%, което поставя страната на първо място в Европейския съюз по този показател.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #11, #13
21:09 10.06.2026
2 Да,бе
Коментиран от #50
21:10 10.06.2026
3 Ямакошии
21:12 10.06.2026
4 които да доведат
21:12 10.06.2026
5 Оди пеша бе
21:15 10.06.2026
6 Бе Ге.
21:15 10.06.2026
7 Яшар
21:15 10.06.2026
8 Ком
Коментиран от #14, #26
21:16 10.06.2026
9 Последния Софиянец
21:17 10.06.2026
10 Фройд
Плоскости в архива, плоскост в ДНСК, плоскости в полиция, плоскости в армия, парламент , обучение, здравеопазването, ...даже и в музиката напоследък..
Плоскоземци.......8248
21:19 10.06.2026
11 Ъхъ
До коментар #1 от "Гост":Диагнозите, не може да си представите някой да покаже среден пръст на господарите ви! За четири месеца закопахте държавата, не сте ли доволни!
Ще дойде видов ден, всичките на шлеповете, бъди уверен в това!
21:21 10.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 хаха
До коментар #1 от "Гост":Кое е измяна? Че не слушаме ЕК?
Това правителство беше избрано след гонене на предното заради идеи да вдига ДОО и данък дивидент. Сега направо ни натискат да махаме плоския данък. Какви са ни ЕК точно? Да, имаме ангажименти към правото на ЕС, но и също така сме НЕЗАВИСИМА ДЪРЖАВА В СЪЮЗ НА НЕЗАВИСИМИ ДЪРЖАВИ. ЕК не са ЦК на КПСС на ЕССР, поне не все още, защото някога през 2011 имаше опит за референдум по въпроса- Лисабонски договор(да се федерализира) и Конституция на ЕС, и след първите две държави с твърдо НЕ беше отменен да не става цирк, че никой не иска това.
Та по кое право Брюксел може да казва на държава в съюза как да си води данъчната политика, ако не е като Гърция да е пред фалит и да се постави условие за заем за спасяването?
Коментиран от #28
21:23 10.06.2026
14 Айде бе
До коментар #8 от "Ком":Средната класа се скъсва от бачкане. Богатите крадци не плащат нищо, а търтеите от администрацията и безработните кибици искат да си живеят като царе на чужд гръб.
21:23 10.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 зкпч
21:23 10.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ани
21:28 10.06.2026
20 Kayните и голтаците не можаха да излъжат
С други думи Румен Радев спира военна помощ за Украйна, която не съществува!
🤡
21:28 10.06.2026
21 Софийски селянин,Пенсионер
Помнете ли..
Коментиран от #31
21:28 10.06.2026
22 Един
21:29 10.06.2026
23 Анонимен
Коментиран от #29
21:31 10.06.2026
24 Катеър
Коментиран от #33
21:32 10.06.2026
25 Досега винаги съм бил против Урсулите,
21:33 10.06.2026
26 хаха
До коментар #8 от "Ком":1. Тия дни мина Гран При на Монако. Познай какво беше в морето около пристанището от супер яхти, дето нямаше място за тях в пристанището. Наем на апартамент с гледка до няколко милиона. Защо ли? Повечето са от Западна Европа и май не плащат прогресивно.
2. Кой според теб е богат? ИТто на малко над МОД? Да стане чисто на твоята МРЗ? Леле, много богати ще наказваш. В Германия топ 1% данъкоплатци са с над 18500 евро бруто на месец, 7500 нето. МРЗ е към 1600 нето.
Политиците от ВСИЧКИ партии лъжат яко за доходите си. Те си приемат законите и вратите в тях, спонсорите им не биха им давали пари иначе. Те пред мен и теб нямат нищо, а ходят в Монако, на Малдивите, в Кипър, Дубай. И, не, не е на почивка точно. Добре, де, почивка е, но с цел да изкарат някой месец там и да ползват 0 данък заради това. Затова и богатите обикалят като улави най-вече- къде престоят носи облага.
И всички на хартия са бедни да ги ожалиш- нямат нищо на свое име, а е на фирми, тръстове, подставени лица и т.н. Панамските досиета изкараха хиляди политици и родата им от ЕС. 0 наказани, всички минали на други схеми, като излязоха тези. Но ти си вярвай, че предлагат прогресивен данък или го държат някъде в името на народа. Не, те не плащат, та трябва бедните да плащат, а и да има в бюджета за лапкане.
21:33 10.06.2026
27 не мрънкайте че няма пари
за офшорки по света де има бг имена
върнете парите в хазната
а крадците в дранголника
знаете кои са и не се ослушвайте
21:33 10.06.2026
28 Еврокопейкa
До коментар #13 от "хаха":Когато разчиташ на съюзническите пари НЕЗАВИСИМO може да ви спрат еврофондовете и тога ще настане "такъв живот". Урокът Орбан май е пропуснат?
Коментиран от #30
21:34 10.06.2026
29 хаха
До коментар #23 от "Анонимен":Що? Завиждаш на тези, които някак изкарват повече от теб? Що не си учил, не си борил 10г примерно с извънреден труд да се доказваш, не си чел за нещо да се откроиш като умения и да ти дадат и на теб примерно 3-4000 евро заплата или да имаш бизнес?
И, не, не говоря за ИТ. Лекари, адвокати, плочкаджии, монтьори куп хора имат такива доходи, най-често със свои фирми и от там да не се отчитат като на заплата. Примерно монтьор с умения да тунингова поршета защо да не взима 10000? Ще го наказваш, че те е мързяло да учиш или не обичаш да чопкаш коли?
21:37 10.06.2026
30 хаха
До коментар #28 от "Еврокопейкa":Добре. Ти искаш ли да плащаш повече данъци на същата заплата? Ама често си кажи. Щото не си мисли, че прогресивният няма да е 0 за МРЗ, 20% за тия на малко над МРЗ да изравни като да плащат сегашните 10%, след това на средната заплата вече 30%, около МОД 40%. Само на МРЗ, т.е. най-вероятно да си един от сивите, или безработен може да те устройва прогресивният.
21:41 10.06.2026
31 От Каспичан,
До коментар #21 от "Софийски селянин,Пенсионер":Ами в една Щвейцария бгатите им съдират кожите от високи данъци.
Това важи и за глобите,ако кара богатият щвейцарец скъпа кола и извърши нарушение веднага гледат какъв му е дохода.
Коментиран от #41, #46
21:41 10.06.2026
32 баба ЛаГад ще оправи Гълъбицата от БКП
21:44 10.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Алоо Прогресивните амеби
21:52 10.06.2026
35 БКП
21:54 10.06.2026
36 Прогресивния
Коментиран от #60, #63
21:58 10.06.2026
37 Ник
Донев, като не искате да засегнете средната класа обложете доходите само на едрата класа, на тези с доходи над 10000 евро месечно. Средната класа взема доста по малки заплати от тези.
22:04 10.06.2026
38 НЯКОЙ
22:07 10.06.2026
39 Дзак
22:09 10.06.2026
40 Колко
22:14 10.06.2026
41 хаха
До коментар #31 от "От Каспичан,":Верно лииии? Всъщност богатите там плащат данък САМО НА ПРИХОДИ ОТ ШВЕЙЦАРИЯ. Богат с дивиденти от акции извън страната плаща 0. Също не плаща данък, ако продаде акции. Ако има част от акциите си на Нестле или щвейцарски ДЦК, ще плати за тоя дивидент. Ако е немски, американски и т.н., плаща 0.
Фирмата ти, ако търгува с чужбина, данък дивидент е 0, нищо че е швейцарска.
Защо според теб привличат хора да си държат парите там? Защото ще плащат огромни данъци?
Даже в Италия има режим за чужденци с доходи от чужбина с ТВЪРД ДАНЪК 140 000 ЕВРО. Да, може да изкарваш милиард, пак плащаш 140 000 само.
Идея си нямаш какви врътки има, но никога за местните. Всичко е за чужденци и просто швейцарецът ще работи през Люксембург, Монако, Кипър, Дубай, а кипърецът ще ползва Швейцария.
22:18 10.06.2026
42 хе хе
Коментиран от #47, #51
22:19 10.06.2026
43 Айляк
"Несправедливостта при плоския данък се корени във факта, че той прилага еднаква данъчна ставка (напр. 10%) към всички доходи" и т.н...
В много държави в Европа ставката се увеличава с нарастването на доходите.
Поне за облагаем минимум не са ли чували тия цар вули?
От Европа препоръчват премахване на плоския данък у нас, обаче качулат гълъбарник перушинства...перу шана му с перу шан.
22:20 10.06.2026
44 Развитие
22:23 10.06.2026
45 Уникално
22:25 10.06.2026
46 хаха
До коментар #31 от "От Каспичан,":А... За глобите ето какво правят наистина богатите с над 10ина милиона. Правят тръст/фондация и си "даряват" парите и имотите. Там са с пълен контрол, има си как да се разпише документацията. След това си купуват дрехи, часовници и какво ли не от там или фирми собственост на тръста. Заплати на персонал на къщи и т.н. са фирмени разходи, дрехи се купуват с "право на ползване от бенефициента", часовници и всичко. Доходът на човека на хартия е 0 или примерно 2-3000 евро джобните за кафета. Другото не му се води доход.
Така ни плаща прогресивен данък, ни при развод може да му търсят имоти и издръжка, ни при осъждане за нещо има какво да му вземат. Стратегията е известна като на Рокфелер, защото те първи почват така да си пазят богатството. Наскоро известен рапър се разведе и съдът едва го осъди на 5000 месечно издръжка за бившата. Няколкостотин милиона имущество се оказа, че не били негови никога.
В САЩ са и по-екстремни. Залагат акции примерно 2-3 пъти на тегленото от банка и теглят кредит. Връщат само лихви с много години, банките са супер доволни, щото не намаляват лихвите, а гаранциите са огромни спрямо кредита. Дават 1-2% лихва. Така Мъск има примерно 20 000 000 за харчене, плаща 200 000 лихви вместо данък, на хартия е с 0 доход(добре, де, 80000 долара на година си е писал). И пак имоти и т.н. са на фирми и фондации. Бъфет затова каза навремето "Да вдигаме още повече данъците на богатите, че ето ме мен. Плащам по-малко данък от секретарката ми.". И още
22:27 10.06.2026
47 Уникално
До коментар #42 от "хе хе":Промяната е в джоба на крадевци през плоския данък
22:27 10.06.2026
48 Руските шпиони Станишев и доган
22:29 10.06.2026
49 Здрасти
22:29 10.06.2026
50 Данъкоплатец
До коментар #2 от "Да,бе":Даването на енергийни помощи на социално слабите
е пълнене на каца без дъно!
За да се прекрати малоумието,
държавата да им отпусне безвъзмездно
еднократно 1.457,18 €
за Соларна система за тераса
с мощност 1.6kW и батерия с капацитет 2kWh
Така проблемът ще се реши веднъж за винаги!
Коментиран от #55, #61
22:30 10.06.2026
51 хаха
До коментар #42 от "хе хе":Да, ето че сега изпълняват обещанието си да не пипат данъците. Кога са обещавали да вдигат данъци?
22:32 10.06.2026
52 Аква
22:33 10.06.2026
53 Аква
Коментиран от #65
22:33 10.06.2026
54 Ясно
Коментиран от #56
22:34 10.06.2026
55 хаха
До коментар #50 от "Данъкоплатец":И зимата тоя солар, като почне да топли... Пускаш климатика или конвектора през нощта зимата и пей сърце.
22:34 10.06.2026
56 хаха
До коментар #54 от "Ясно":Не. Не искат да вдигат данъците, защото ще бъдат изритани с бунт. Ако не си на МРЗ, даже с 50 евро да ти намалее заплатата, и ти ще ревнеш. Видяхме привържениците на еврото как сега масово почнаха да се услушват, че то май имало инфлация. Засега винят ланския сняг и международното положение, щото трудно се пада по гръб.
Питай гърците примерно колко им е добре с прогресивния данък и колко си го обичат. Чисто масата взимат колкото взимаме ние от толкова хубаво нещо.
22:37 10.06.2026
57 Бездарно комуне
22:41 10.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Уса
22:47 10.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този
22:55 10.06.2026
63 Първанов
До коментар #36 от "Прогресивния":Точно обратното е. При прогресивния данък богатите плащат повече. Целта на Расдв е захранване на собствета оригархия, която да го подкрепя, заради своя интерес по модила на Путин
Коментиран от #64
23:02 10.06.2026
64 Русофил
До коментар #63 от "Първанов":Така е!
23:04 10.06.2026
65 Хмм
До коментар #53 от "Аква":искат си Бойчето и "Диди"
23:04 10.06.2026