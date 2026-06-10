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Гълъб Донев срещу ЕК: Ще запазим плоския данък

Гълъб Донев срещу ЕК: Ще запазим плоския данък

10 Юни, 2026 21:07 1 711 65

  • гълъб донев-
  • бюджет-
  • финанси-
  • дефицит

Държавата може да изплаща пенсии и заплати, но е нужна промяна в структурата на разходите

Гълъб Донев срещу ЕК: Ще запазим плоския данък - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Държавата в момента е в състояние да изплаща пенсиите, социалните плащания и възнагражденията на държавните служители". Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA“ вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.

По думите му основният въпрос, който стои пред публичните финанси, е доколко приходите в държавната хазна реално покриват разходите. „Прекомерният разход не е достатъчно обмислен, тъй като в предходни години допуснахме разходите да нарастват по-бързо от приходите“, посочи Донев.

Според министъра целта при подготовката на новия бюджет е да бъдат предложени устойчиви мерки, които да доведат до по-ефективна структура на публичните финанси и да намалят натиска върху дефицита. Правителството поема ангажимент да не увеличава данъците, включително да запази действащия плосък данък. Донев подчерта, че подобна промяна би засегнала средната класа и затова не стои на дневен ред.

Министърът увери, че социалните плащания ще бъдат запазени в досегашните им параметри, както и нивата на заплатите в публичния сектор. „Падане на доходи няма да има“, заяви той, като допълни, че към момента не може да се спекулира с конкретния размер на минималната работна заплата, тъй като се водят разговори между държавата, работодателите и синдикатите.

По отношение на решението на парламента за разрешение за изтегляне на заем до 3,8 млрд. евро, Донев уточни: "Това представлява максимален лимит, а не задължително усвояване на цялата сума. Средствата са необходими за покриване на плащания по Плана за възстановяване и устойчивост до 31 август". Той подчерта, че държавата е готова да предприеме стъпки за ограничаване на заемите, за да не се стига до дългова спирала.

Според него дефицитът е резултат от небалансирана структура на разходите. "При правилни политики натискът върху него може да бъде намален", категоричен е вицепремиерът.

Относно новия ръководител на Национална агенция за приходите Донев каза: "Има ясна цел и тя е изсветляване на сивата икономика". По данни, цитирани от министъра, делът ѝ в България е нараснал от около 30% до 34,6%, което поставя страната на първо място в Европейския съюз по този показател.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    40 13 Отговор
    Това е държавна измята... Документирана държавна измяна.

    Коментиран от #11, #13

    21:09 10.06.2026

  • 2 Да,бе

    32 3 Отговор
    И гладкият мозък също...Плоскоземци.

    Коментиран от #50

    21:10 10.06.2026

  • 3 Ямакошии

    34 7 Отговор
    Земята е плоска според Гълъба

    21:12 10.06.2026

  • 4 които да доведат

    2 10 Отговор
    ........................които да доведат до по-ефективна структура на публичните финанси и да намалят ....натиска........ върху дефицита..............

    21:12 10.06.2026

  • 5 Оди пеша бе

    27 3 Отговор
    Къде е Шиши и Тиквата

    21:15 10.06.2026

  • 6 Бе Ге.

    22 3 Отговор
    Обратен. Капиталист.

    21:15 10.06.2026

  • 7 Яшар

    15 2 Отговор
    Ако са римляни не ги зачитай ,дори ги обвини ..ние сме л..а в образ човешки ..гълабее гълабее...

    21:15 10.06.2026

  • 8 Ком

    41 5 Отговор
    Лично министър-председателят твърдеше като президент, че неравенствата в България са огромни и несправедливи.Няма в света страна, която да е постигнала намаляване на неравенствата, подчертавам, без премахване на плоски данъци.

    Коментиран от #14, #26

    21:16 10.06.2026

  • 9 Последния Софиянец

    34 5 Отговор
    Събориха Валутният борд и за пет месеца в Еврозоната фалираха държавата.

    21:17 10.06.2026

  • 10 Фройд

    17 4 Отговор
    Плоскости от ПДЧ , плоскости от МДФ, плоски тук , плоскости там...
    Плоскости в архива, плоскост в ДНСК, плоскости в полиция, плоскости в армия, парламент , обучение, здравеопазването, ...даже и в музиката напоследък..

    Плоскоземци.......8248

    21:19 10.06.2026

  • 11 Ъхъ

    24 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Диагнозите, не може да си представите някой да покаже среден пръст на господарите ви! За четири месеца закопахте държавата, не сте ли доволни!
    Ще дойде видов ден, всичките на шлеповете, бъди уверен в това!

    21:21 10.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хаха

    7 16 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Кое е измяна? Че не слушаме ЕК?
    Това правителство беше избрано след гонене на предното заради идеи да вдига ДОО и данък дивидент. Сега направо ни натискат да махаме плоския данък. Какви са ни ЕК точно? Да, имаме ангажименти към правото на ЕС, но и също така сме НЕЗАВИСИМА ДЪРЖАВА В СЪЮЗ НА НЕЗАВИСИМИ ДЪРЖАВИ. ЕК не са ЦК на КПСС на ЕССР, поне не все още, защото някога през 2011 имаше опит за референдум по въпроса- Лисабонски договор(да се федерализира) и Конституция на ЕС, и след първите две държави с твърдо НЕ беше отменен да не става цирк, че никой не иска това.
    Та по кое право Брюксел може да казва на държава в съюза как да си води данъчната политика, ако не е като Гърция да е пред фалит и да се постави условие за заем за спасяването?

    Коментиран от #28

    21:23 10.06.2026

  • 14 Айде бе

    32 12 Отговор

    До коментар #8 от "Ком":

    Средната класа се скъсва от бачкане. Богатите крадци не плащат нищо, а търтеите от администрацията и безработните кибици искат да си живеят като царе на чужд гръб.

    21:23 10.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 зкпч

    24 5 Отговор
    такива мухлясали комунинисти ни слагат прът в колелата вече 36г!

    21:23 10.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ани

    8 16 Отговор
    По принцип одобрявам изказването, но знаем че дяволът се крие в подробностите. Ще видим. Но изглежда правителството се връща към разумната политика водена от ГЕРБ. Остава лошия вкус който остана след пет години боричкане пилота да издърпа властта от пожарникаря. Какво тъпо високомерие само.

    21:28 10.06.2026

  • 20 Kayните и голтаците не можаха да излъжат

    18 13 Отговор
    Украинската държава излезе с официално изявление, че към този момент не получава абсолютно никаква безвъзмездна военна помощ от България!

    С други думи Румен Радев спира военна помощ за Украйна, която не съществува!

    🤡

    21:28 10.06.2026

  • 21 Софийски селянин,Пенсионер

    32 0 Отговор
    За въвеждането на така наречения плосък данък основната вина е на БСП и правителството на Сергей Станишев..
    Помнете ли..

    Коментиран от #31

    21:28 10.06.2026

  • 22 Един

    32 1 Отговор
    Така ли борим олигархията? Като пазим милионерите да не се охарчат прекалено. Всъщност за фатмака олигарсите са пенсионерите и майките с малки деца по последни данни.

    21:29 10.06.2026

  • 23 Анонимен

    28 1 Отговор
    Прогресивен данък или ОСТАВКА! Без лимит на максималния осигурителен праг също.

    Коментиран от #29

    21:31 10.06.2026

  • 24 Катеър

    21 1 Отговор
    На тази възраст г-н Донев вече има нужда от катетър . Може и да са го поставили ,но под панталона не се вижда и след пресконференцията ще го източат.

    Коментиран от #33

    21:32 10.06.2026

  • 25 Досега винаги съм бил против Урсулите,

    26 0 Отговор
    но на тия ЗКПЧта и Мошета по зелени чорапи, дето се канят пак да ни яхат до смърт с другите престъпни БКП cвини е редно някой да им обърка схемите! Урсуляци, въвеждайте по-бързо прогресивното облагане в тая олигархична БКПейска кочина!

    21:33 10.06.2026

  • 26 хаха

    6 15 Отговор

    До коментар #8 от "Ком":

    1. Тия дни мина Гран При на Монако. Познай какво беше в морето около пристанището от супер яхти, дето нямаше място за тях в пристанището. Наем на апартамент с гледка до няколко милиона. Защо ли? Повечето са от Западна Европа и май не плащат прогресивно.
    2. Кой според теб е богат? ИТто на малко над МОД? Да стане чисто на твоята МРЗ? Леле, много богати ще наказваш. В Германия топ 1% данъкоплатци са с над 18500 евро бруто на месец, 7500 нето. МРЗ е към 1600 нето.
    Политиците от ВСИЧКИ партии лъжат яко за доходите си. Те си приемат законите и вратите в тях, спонсорите им не биха им давали пари иначе. Те пред мен и теб нямат нищо, а ходят в Монако, на Малдивите, в Кипър, Дубай. И, не, не е на почивка точно. Добре, де, почивка е, но с цел да изкарат някой месец там и да ползват 0 данък заради това. Затова и богатите обикалят като улави най-вече- къде престоят носи облага.
    И всички на хартия са бедни да ги ожалиш- нямат нищо на свое име, а е на фирми, тръстове, подставени лица и т.н. Панамските досиета изкараха хиляди политици и родата им от ЕС. 0 наказани, всички минали на други схеми, като излязоха тези. Но ти си вярвай, че предлагат прогресивен данък или го държат някъде в името на народа. Не, те не плащат, та трябва бедните да плащат, а и да има в бюджета за лапкане.

    21:33 10.06.2026

  • 27 не мрънкайте че няма пари

    25 3 Отговор
    а търсете по чекмеджета в зайчарника и
    за офшорки по света де има бг имена
    върнете парите в хазната
    а крадците в дранголника

    знаете кои са и не се ослушвайте

    21:33 10.06.2026

  • 28 Еврокопейкa

    22 1 Отговор

    До коментар #13 от "хаха":

    Когато разчиташ на съюзническите пари НЕЗАВИСИМO може да ви спрат еврофондовете и тога ще настане "такъв живот". Урокът Орбан май е пропуснат?

    Коментиран от #30

    21:34 10.06.2026

  • 29 хаха

    3 16 Отговор

    До коментар #23 от "Анонимен":

    Що? Завиждаш на тези, които някак изкарват повече от теб? Що не си учил, не си борил 10г примерно с извънреден труд да се доказваш, не си чел за нещо да се откроиш като умения и да ти дадат и на теб примерно 3-4000 евро заплата или да имаш бизнес?
    И, не, не говоря за ИТ. Лекари, адвокати, плочкаджии, монтьори куп хора имат такива доходи, най-често със свои фирми и от там да не се отчитат като на заплата. Примерно монтьор с умения да тунингова поршета защо да не взима 10000? Ще го наказваш, че те е мързяло да учиш или не обичаш да чопкаш коли?

    21:37 10.06.2026

  • 30 хаха

    0 12 Отговор

    До коментар #28 от "Еврокопейкa":

    Добре. Ти искаш ли да плащаш повече данъци на същата заплата? Ама често си кажи. Щото не си мисли, че прогресивният няма да е 0 за МРЗ, 20% за тия на малко над МРЗ да изравни като да плащат сегашните 10%, след това на средната заплата вече 30%, около МОД 40%. Само на МРЗ, т.е. най-вероятно да си един от сивите, или безработен може да те устройва прогресивният.

    21:41 10.06.2026

  • 31 От Каспичан,

    25 0 Отговор

    До коментар #21 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Ами в една Щвейцария бгатите им съдират кожите от високи данъци.
    Това важи и за глобите,ако кара богатият щвейцарец скъпа кола и извърши нарушение веднага гледат какъв му е дохода.

    Коментиран от #41, #46

    21:41 10.06.2026

  • 32 баба ЛаГад ще оправи Гълъбицата от БКП

    16 0 Отговор
    Просто ще се наложи малко гръцко лечение с лимит на евраците от банковмати и карти - максимум по 20 на ден. После не прогресивен данък да въведат, ами на опашка ще се редят да правят флигорни боташите, тивките, прасетата и прокопшите!

    21:44 10.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Алоо Прогресивните амеби

    16 1 Отговор
    Нахранете много добре униформените ви гавази, че зимата ви очаква много сърес и екшън. Какво си надробите това ще е.

    21:52 10.06.2026

  • 35 БКП

    17 1 Отговор
    Нашето проруско правителство, борейки се с олигархията държи на 10 % плосък данък и защо, затото така олигарсите плащат много по-малко

    21:54 10.06.2026

  • 36 Прогресивния

    2 8 Отговор
    Данък е кражба - колкото повече печелиш толкова повече ти се вдига процента на данъка .. защо , когато данъка се изчислява в проценти ? Пример 10 процента плосък данък за всички ,аз прчеля 100 лв плащам 10 , друг печели 1000 лв плаща 100 , който печели повече плаща повече , а прогресивния данък вдига процента ... защо ? Накратко смехурковци плоския данък е демократичен , прогресивния социалистически ... ес към есср ли е тръгнал

    Коментиран от #60, #63

    21:58 10.06.2026

  • 37 Ник

    8 0 Отговор
    "Правителството поема ангажимент да не увеличава данъците, включително да запази действащия плосък данък. Донев подчерта, че подобна промяна би засегнала средната класа и затова не стои на дневен ред."
    Донев, като не искате да засегнете средната класа обложете доходите само на едрата класа, на тези с доходи над 10000 евро месечно. Средната класа взема доста по малки заплати от тези.

    22:04 10.06.2026

  • 38 НЯКОЙ

    8 1 Отговор
    Това правителство до нова година ще е издухало супата. Само фатмашко-социалистическия манталитет могат да сътворят такива глупости.

    22:07 10.06.2026

  • 39 Дзак

    7 0 Отговор
    Да си оптимизират щата! Сивата икономика е в строителството. Само в един обект под носа на Държавата са изпрани сто милиона! А колко други има?

    22:09 10.06.2026

  • 40 Колко

    3 1 Отговор
    Термина освен приходи и разходи още си чувал във финансите.Защо е тази мъка?В бюджетната комисия се видя ,че не можеш да отговориш какво правиш о защо го правиш?Ами като нямаш капацитет ,поне да имаше морал да се оттеглиш!

    22:14 10.06.2026

  • 41 хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "От Каспичан,":

    Верно лииии? Всъщност богатите там плащат данък САМО НА ПРИХОДИ ОТ ШВЕЙЦАРИЯ. Богат с дивиденти от акции извън страната плаща 0. Също не плаща данък, ако продаде акции. Ако има част от акциите си на Нестле или щвейцарски ДЦК, ще плати за тоя дивидент. Ако е немски, американски и т.н., плаща 0.
    Фирмата ти, ако търгува с чужбина, данък дивидент е 0, нищо че е швейцарска.
    Защо според теб привличат хора да си държат парите там? Защото ще плащат огромни данъци?
    Даже в Италия има режим за чужденци с доходи от чужбина с ТВЪРД ДАНЪК 140 000 ЕВРО. Да, може да изкарваш милиард, пак плащаш 140 000 само.
    Идея си нямаш какви врътки има, но никога за местните. Всичко е за чужденци и просто швейцарецът ще работи през Люксембург, Монако, Кипър, Дубай, а кипърецът ще ползва Швейцария.

    22:18 10.06.2026

  • 42 хе хе

    6 1 Отговор
    Има ли нещо предизборно обещано от прогресивните, сега да е изпълнено? Имат 100% мнозинство в Парламента. Къде е Промяната?

    Коментиран от #47, #51

    22:19 10.06.2026

  • 43 Айляк

    4 1 Отговор
    Гълъбарник, нещо взе да не ми се нравиш, чесну.

    "Несправедливостта при плоския данък се корени във факта, че той прилага еднаква данъчна ставка (напр. 10%) към всички доходи" и т.н...


    В много държави в Европа ставката се увеличава с нарастването на доходите.
    Поне за облагаем минимум не са ли чували тия цар вули?

    От Европа препоръчват премахване на плоския данък у нас, обаче качулат гълъбарник перушинства...перу шана му с перу шан.

    22:20 10.06.2026

  • 44 Развитие

    5 2 Отговор
    Гълъбе кога си правил бюджет изобщо ИМАШ ли капацитет за тази работа Или Радев те назначи там за да му държиш финансите лично Оставка на БКП

    22:23 10.06.2026

  • 45 Уникално

    4 1 Отговор
    Аааахахаха,как издухаха супата българите, гласували за КРадев. Запазването на плоския данък въведен от Сергей Станишев, означава богатеене на нова класа, радевата, означава, че КРадев се окопава, създавайки своя олигархия, която може да се роди само с плосък данък

    22:25 10.06.2026

  • 46 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "От Каспичан,":

    А... За глобите ето какво правят наистина богатите с над 10ина милиона. Правят тръст/фондация и си "даряват" парите и имотите. Там са с пълен контрол, има си как да се разпише документацията. След това си купуват дрехи, часовници и какво ли не от там или фирми собственост на тръста. Заплати на персонал на къщи и т.н. са фирмени разходи, дрехи се купуват с "право на ползване от бенефициента", часовници и всичко. Доходът на човека на хартия е 0 или примерно 2-3000 евро джобните за кафета. Другото не му се води доход.
    Така ни плаща прогресивен данък, ни при развод може да му търсят имоти и издръжка, ни при осъждане за нещо има какво да му вземат. Стратегията е известна като на Рокфелер, защото те първи почват така да си пазят богатството. Наскоро известен рапър се разведе и съдът едва го осъди на 5000 месечно издръжка за бившата. Няколкостотин милиона имущество се оказа, че не били негови никога.
    В САЩ са и по-екстремни. Залагат акции примерно 2-3 пъти на тегленото от банка и теглят кредит. Връщат само лихви с много години, банките са супер доволни, щото не намаляват лихвите, а гаранциите са огромни спрямо кредита. Дават 1-2% лихва. Така Мъск има примерно 20 000 000 за харчене, плаща 200 000 лихви вместо данък, на хартия е с 0 доход(добре, де, 80000 долара на година си е писал). И пак имоти и т.н. са на фирми и фондации. Бъфет затова каза навремето "Да вдигаме още повече данъците на богатите, че ето ме мен. Плащам по-малко данък от секретарката ми.". И още

    22:27 10.06.2026

  • 47 Уникално

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "хе хе":

    Промяната е в джоба на крадевци през плоския данък

    22:27 10.06.2026

  • 48 Руските шпиони Станишев и доган

    3 1 Отговор
    Агентурата на КГБ в бг трябва да плаща малко,

    22:29 10.06.2026

  • 49 Здрасти

    4 1 Отговор
    Всеки тук знае незнае плюсове те и минусите от това решение плюе тук. А всъщност повтаря нечии изречени думи, които слуша вече 35 години и така и не разбра, че не трябва да им вярва. Глупаци.

    22:29 10.06.2026

  • 50 Данъкоплатец

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Да,бе":

    Даването на енергийни помощи на социално слабите
    е пълнене на каца без дъно!
    За да се прекрати малоумието,
    държавата да им отпусне безвъзмездно
    еднократно 1.457,18 €
    за Соларна система за тераса
    с мощност 1.6kW и батерия с капацитет 2kWh

    Така проблемът ще се реши веднъж за винаги!

    Коментиран от #55, #61

    22:30 10.06.2026

  • 51 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "хе хе":

    Да, ето че сега изпълняват обещанието си да не пипат данъците. Кога са обещавали да вдигат данъци?

    22:32 10.06.2026

  • 52 Аква

    1 3 Отговор
    Вие какво искате? Правителството ни е от един месец се бори с туморите в системата ни. Урсулите потриват доволно ръце и ни предлагат неадекватни решения. Кога са ни мислили доброто от ЕК? Защо ни приеха в еврозоната с измама - да, те знаеха, че борисов лъже яко. Къде е сега тоя юнак да излезе и да се извини за големите лъжи. Клуб на богатите ли? Ако можех да убивам с мисълта си....

    22:33 10.06.2026

  • 53 Аква

    4 4 Отговор
    Вие какво искате? Правителството ни е от един месец се бори с туморите в системата ни. Урсулите потриват доволно ръце и ни предлагат неадекватни решения. Кога са ни мислили доброто от ЕК? Защо ни приеха в еврозоната с измама - да, те знаеха, че борисов лъже яко. Къде е сега тоя юнак да излезе и да се извини за големите лъжи. Клуб на богатите ли? Ако можех да убивам с мисълта си....

    Коментиран от #65

    22:33 10.06.2026

  • 54 Ясно

    3 2 Отговор
    Депутатите не искат да променят данъците, защото те са с големите доходи и няма да си нарушат рахата и със сигурност ще почнат тихомълком да си увеличават и заплатите и всичко ще бъде за сметка на най-бедното население. И дано да наложат контрол от ЕС. Протести и избори на есен. Плоската България нищо не направи досега, няма да направи и по-нататък и и си личи сглобка с ГЕРБ под прикритие., затова ГЕРБ не квичи, както при служебното правителство

    Коментиран от #56

    22:34 10.06.2026

  • 55 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Данъкоплатец":

    И зимата тоя солар, като почне да топли... Пускаш климатика или конвектора през нощта зимата и пей сърце.

    22:34 10.06.2026

  • 56 хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Ясно":

    Не. Не искат да вдигат данъците, защото ще бъдат изритани с бунт. Ако не си на МРЗ, даже с 50 евро да ти намалее заплатата, и ти ще ревнеш. Видяхме привържениците на еврото как сега масово почнаха да се услушват, че то май имало инфлация. Засега винят ланския сняг и международното положение, щото трудно се пада по гръб.
    Питай гърците примерно колко им е добре с прогресивния данък и колко си го обичат. Чисто масата взимат колкото взимаме ние от толкова хубаво нещо.

    22:37 10.06.2026

  • 57 Бездарно комуне

    6 0 Отговор
    Този е вреден за България, ама много.

    22:41 10.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Уса

    3 1 Отговор
    Държава управлявана от плоскоземци

    22:47 10.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този

    2 1 Отговор
    Какво се мотае?Гълъбче какво се правиш на луд?Кога ще намалиш депутатските заплати,когато автоматично се вдигнат още няколко пъти ли?Действай,че скоро ще те изхвърлим заедно с другите шарлатани Куртев,Костадин Проданов,Амбровски,тази на външното.Вие ще се подигравате ли с нас?Или ще свършите нещо.Само до тук ни сервирате комунистически идеологии.Това ли ще ядем ?Не ставате за нищо макй и скоро ще ви гоним.Големи шарлатани излезнахте.Празните ви приказки не ни хранят.Кога ще изчегъркате модела Тиквата-Магнита.Рфно са намеренията друго е модела Румен,Гълъба и Коприната Ще ни хранят с пресконференции и високопарни приказки.И си мислете,че ще ви траем,о наивници и вие ставате арогантни.

    22:55 10.06.2026

  • 63 Първанов

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Прогресивния":

    Точно обратното е. При прогресивния данък богатите плащат повече. Целта на Расдв е захранване на собствета оригархия, която да го подкрепя, заради своя интерес по модила на Путин

    Коментиран от #64

    23:02 10.06.2026

  • 64 Русофил

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Първанов":

    Така е!

    23:04 10.06.2026

  • 65 Хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Аква":

    искат си Бойчето и "Диди"

    23:04 10.06.2026

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