Капан за 4000 долара: Защо никой не иска да купува евтини къщи

7 Май, 2026 14:37 2 419 39

Причината е, че ремонтът им може да достигне 100 000 долара

Капан за 4000 долара: Защо никой не иска да купува евтини къщи - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Купуването на изоставена къща не означава придобиване на актив, а поемане на сериозна отговорност. И това не е само в Япония, а почти във всяка една държава.

Феноменът Акия (изоставени къщи в Япония) се превърна от местен демографски проблем в глобална новина. Към 2026 г. броят на празните жилища надхвърля 9 милиона, което представлява около 14% от общия жилищен фонд в страната.

За външен наблюдател тази картина изглежда като „инвестиционен рай“ с къщи на цената на смартфон, но за самата Япония това е диагноза на системна криза.

Проблемът с празните домове е пряко следствие от два фактора: бързото застаряване на нацията и рекордно ниската раждаемост. Младите хора напускат префектурите, отправяйки се към Токио, Осака и Нагоя. Селските райони и крайбрежието буквално умират.

За да управляват по някакъв начин това „гробище за недвижими имоти“, общините създават специални платформи (банки Akiya), където се опитват да продават къщи на символични цени - от 4000 до 10 000 USD.

В Япония е по-изгодно да запазите порутена къща на мястото ѝ, отколкото да я съборите. Данъкът за земя със застрояване е с 80% по-нисък от този за празен парцел. Разрушаването струва 10 000–30 000 USD поради строгите екологични разпоредби.

Капан за инвеститора: защо „евтиното” излиза скъпо

Много чужденци, привлечени от вирусни видеоклипове, не са наясно със скритите разходи. Покупката на Akiya не е придобиване на актив, а поемане на сериозни задължения.

Япония е една от малкото страни в Азия, където чужденец може да притежава земя и къща като пълна собственост. Но тук се крие важен нюанс: притежаването на недвижим имот не ви дава право на виза. Страната няма програма Златна виза чрез жилищни инвестиции. Чужденец може да закупи къща, но ще може да остане в нея само с туристическа или друга валидна виза.

Изследователският институт Nomura дава плашеща прогноза: към 2033 г. броят на изоставените къщи може да достигне 21,5 милиона (почти всяка трета къща в страната). Това ще създаде „ефект на доминото“: спадът в данъчните приходи ще доведе до влошаване на държавните услуги, което допълнително ще ускори бягството на населението.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Феникс

    Японците можека да бъдат на нивото на Китай , но щатите ги натискаха надолу! Все пак те са им писали новата конституция!

  • 2 Аз кочо

    Аааауууу ау ауу

  • 3 БАЛОН !!!

    СРИВ !!!

  • 4 Правилно

    4000 е много за къща, цените ще са още надолу

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    СТАРИТЕ КЪЩИ СТАВАТ САМО ЗА ДА
    ИЗПОЛЗВАШ КАМЪКА И ТУХЛИТЕ ОТ ТЯХ
    ЗА ДА ОПРАВИШ ДВОРА ИЛИ ОГРАДАТА
    АЗ ИМАМ ПАТЕНТ ЗА БЕТОННИ КЪЩИ - СТАВАТ БЪРЗО И СА НАЙ - ВИСОК ЕНЕРГИЕН КЛАС
    ... ТРИ МАТЕРИАЛА - БЕТОН , АРМАТУРА И ИЗОЛАЦИЯ

  • 6 Хаха

    Много ти разбира тиквата.

  • 8 Аз Кочо

    Българският "инвеститор" така и не разбра че истинската инвестиция е земята а не тухлата върху нея която рано или късно ще се разруши. А земята в Япония е кът. Така че закупуването на тази съборетина и събарянето и ви дава терен за милиони върху който може да развиете бизнес или да вдигнете чисто нова сграда.

  • 10 Амадо

    Ох, па.ми прилошав. Ма как можи да прудавате толкоз вфтину??

  • 16 Ади стига

    Рива, дай некоя ода с поучителен характер

  • 19 Гост

    Ти нямаш пари и за лошу, къде си се втренчил в хубавото нека дънр нIко

  • 21 ои8уйхътгрф

    Добре де, а кво да я правиш старата къща дето дядо ти е строил преди 70 години? Самата къща няма никаква стойност- теренът, прекараните ток, вода и канализация са реалната ценност в този имот... Събаряш старото, строиш по собствено виждане и нужди и си готов...

  • 22 Цецо Асенов

    В България в същото или се продава стар апартамент целия за ремонт или ново на замазка и на тапи. Пак трябват 100 к да се проведе във вид годен за живеене

    Разликата е че в Япония малко хора ще си купят подобно нещо докато в България 90 пр плащат по 200-300 к евро за да го купят и после още толкова да го оправят.
    Българският инвеститУр няма равен хайай

  • 23 Амадо

    Имааааам.......имам, кредити да връщам
Ох зле мии
    Ох зле мии

  • 24 Срив

    друг път, просто всичко напуска селата и бяга в Токио. Ела виж цените в Токио пък после говор за срив. Живял съм в Токио.

    В България е абсолютно същото, всеки бяга в София. Аз затова преди години инвестирах в апартаменти в центъра на София и съм много доволен. Никога цените няма да паднат в столичен град, еле пък в центъра. Запишете си го на челата. На баба ми кооперацията в центъра е от 1931, едва се крепи, но цената на жилищата там е винаги на горе вече почти един век! А ще падне още малко...

  • 25 Нищо

    няма стойност, нито земята нито къщата. В селото не живее никой освен една две баби. Всичко младо е напуснало към града много отдавна. В цял свят е така.

  • 26 Отново глупостите на вуето

    Средната цена на новите кондоминиуми (апартаменти) в Токио едва сега надмина върховите нива от 1990 г.. Едва През 2021 г. беше отчетен първият рекорд, надвишаващ нивата от балона

    Сравнение на цените: През 1990 г. средната цена на нов апартамент в Токио е била около 61.2 милиона йени. Към началото на 2026 г. средната цена за района на Голямо Токио вече достига нива над 65-90 милиона йени в зависимост от сегмента
    Важно е да се отбележи, че това възстановяване се отнася основно за Токио и големите мегаполиси. В провинциалните райони на Япония цените все още са далеч под нивата от 90-те години и често остават в застой

    "Никога цените няма да паднат в столичен град"

    В София през 2009 до 2017 цените бяха паднали с 40+ процента.

    Хахаха

  • 27 Провинцията в България

    Няма нищо общо с тази на запад и на изток
    Но за теб е нормално да говориш единствено и само ЛУПОСТИ

  • 28 Живял си и живееш при свекървата

    У Требич - МъШ под чехъл аааааа. ххххххх хахаха

  • 29 Ревльо

    Седи си на село, щом в София ти скъпу

    Коментиран от #31

  • 30 Аз кочо

    Неееееееее

  • 31 Кажи за япония

    Можеш ли да я посочиш на картата хихихи
    А за апартамента в центъра на Челопеч ли е или на петръчково хахаха

  • 32 Точно в Сф

    Срива ще е най голя, помни ми думата, 2008 ти къде беше

    Коментиран от #39

  • 33 Чекай ся

    Цени в Япония обявени в долари? Нерде Ямбол, нерде Стамбул? Статията е предназначена за обора вероятно, но цъфва тука. Белкем евро да беше… иди-ела ама не.

    16:07 07.05.2026

    В Япония се живее 100 пъти по-добре отколкото в Китай! Дори у в китайските мегаполиси, които са им витрината на Китай си е кофти. Изобщо препоръчвам като се напъваш да мислиш по тези въпроси гледай посоката на миграцията дали от Китай се изнасят мигранти или към Китай идват. БИл съм и в двете държави, а за твоя информация Австралия вече е препълнена с китайци, избягали от чудесния Китай. ЯПонци там почти не се срещат, освен в посолството им!

  • 35 Отново глупостите на вуето

    Тук пропуснах да добавя обезценката на йената от 1990 до сега .
    Обезценка: Спрямо долара йената е загубила около 7.8% от номиналната си стойност за този период. Трябва да се отбележи, че през 2024–2026 г. йената достигна най-ниските си нива от 1990 г. насам. Така че пак е трудно да говорим за поскъпване. И тук говорим само за новите апартаменти а старите не са помръднали

  • 36 Абе Кочо

    Не чете ли, че къщите са в слабо заселени префектури? Каква нова сграда, какъв бизнес като хората ги няма? Пак пишем без да четем и се правим на вещи в занаята ха ха

  • 37 Аз Кочо

    Къде ги няма хората в Япония ли?
    Гъстотата на населението на Япония е около 330–348 души/км², което я прави една от най-гъсто населените страни в света.
    Ахахаха момче иди да пиеш боза и да хапнеш баничка

  • 38 ои8уйхътгрф

    Благодарение на "умни хора" като теб още преди 30 години започнах да изкупувам за смешни пари пустеещи селски имоти в регулация... Често със статут "нива 7-8-ма категория"... И на максимум 25-30км. от областен град с поне приличен път... Сега тези 30км. до града са по-малко от 15км... С годините по разни места се появиха общо над 7000дка фотоволтаици, изградиха се 18 затворени комплекса с разумни цени на къщите в тях... 40дка складови площи вдигнахме... 2 производствени предприятия построихме на тая земя купена за стотинки...
    И пропускайки колко съм спечелил през годините (цифрата е със 7 нули и не започва с 1, 2 или 3) с партньорите ми накрая като продадох дяловете си у всички общи компании изкарах още 37млн.... Вече в €...
    А всичко почна на майтап- дай да купим нещо за да не изядем и изпием всичките печалби от тогавашният ни бизнес... Та така- благодарение на "умници" като теб за които земята няма стойност аз изкарах с малко труд и повечко нерви забележимо НАД 100млн. лева- това чисто, СЛЕД данъци... Средно по около 4млн. на година... По 300 000лв. на месец... По 10 бона ВСЕКИ БОЖИ ДЕН...

  • 39 2008

    точно бях в Токио. После се преместих в Сингапур. Не живея в БГ от 2002 но имам имоти. Имам имоти в много градове по света и никога не съм съжалил че съм купил. Милионер на 40 отдавна пенсиониран. Ама явно истинските специалисти са тука в тоя български форум, знаят всичко за света без да с излизали от панелката в Люлин

    16:30 07.05.2026