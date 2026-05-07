Капан за 4000 долара: Защо никой не иска да купува евтини къщи

Купуването на изоставена къща не означава придобиване на актив, а поемане на сериозна отговорност. И това не е само в Япония, а почти във всяка една държава.
Феноменът Акия (изоставени къщи в Япония) се превърна от местен демографски проблем в глобална новина. Към 2026 г. броят на празните жилища надхвърля 9 милиона, което представлява около 14% от общия жилищен фонд в страната.
За външен наблюдател тази картина изглежда като „инвестиционен рай“ с къщи на цената на смартфон, но за самата Япония това е диагноза на системна криза.
Проблемът с празните домове е пряко следствие от два фактора: бързото застаряване на нацията и рекордно ниската раждаемост. Младите хора напускат префектурите, отправяйки се към Токио, Осака и Нагоя. Селските райони и крайбрежието буквално умират.
За да управляват по някакъв начин това „гробище за недвижими имоти“, общините създават специални платформи (банки Akiya), където се опитват да продават къщи на символични цени - от 4000 до 10 000 USD.
В Япония е по-изгодно да запазите порутена къща на мястото ѝ, отколкото да я съборите. Данъкът за земя със застрояване е с 80% по-нисък от този за празен парцел. Разрушаването струва 10 000–30 000 USD поради строгите екологични разпоредби.
Капан за инвеститора: защо „евтиното” излиза скъпо
Много чужденци, привлечени от вирусни видеоклипове, не са наясно със скритите разходи. Покупката на Akiya не е придобиване на актив, а поемане на сериозни задължения.
Япония е една от малкото страни в Азия, където чужденец може да притежава земя и къща като пълна собственост. Но тук се крие важен нюанс: притежаването на недвижим имот не ви дава право на виза. Страната няма програма Златна виза чрез жилищни инвестиции. Чужденец може да закупи къща, но ще може да остане в нея само с туристическа или друга валидна виза.
Изследователският институт Nomura дава плашеща прогноза: към 2033 г. броят на изоставените къщи може да достигне 21,5 милиона (почти всяка трета къща в страната). Това ще създаде „ефект на доминото“: спадът в данъчните приходи ще доведе до влошаване на държавните услуги, което допълнително ще ускори бягството на населението.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Феникс
Коментиран от #34
14:41 07.05.2026
2 Аз кочо
Коментиран от #4, #14
14:42 07.05.2026
3 БАЛОН !!!
Коментиран от #24
14:43 07.05.2026
4 Правилно
До коментар #2 от "Аз кочо":4000 е много за къща, цените ще са още надолу
14:45 07.05.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИЗПОЛЗВАШ КАМЪКА И ТУХЛИТЕ ОТ ТЯХ
ЗА ДА ОПРАВИШ ДВОРА ИЛИ ОГРАДАТА
.......
АЗ ИМАМ ПАТЕНТ ЗА БЕТОННИ КЪЩИ - СТАВАТ БЪРЗО И СА НАЙ - ВИСОК ЕНЕРГИЕН КЛАС
... ТРИ МАТЕРИАЛА - БЕТОН , АРМАТУРА И ИЗОЛАЦИЯ
Коментиран от #6, #7, #20
14:57 07.05.2026
6 Хаха
До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Много ти разбира тиквата.
Коментиран от #21
15:00 07.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Аз Кочо
Коментиран от #36
15:04 07.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Амадо
Коментиран от #16
15:07 07.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ади стига
До коментар #10 от "Амадо":Рива, дай некоя ода с поучителен характер
15:09 07.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Гост
До коментар #14 от "Детище":Ти нямаш пари и за лошу, къде си се втренчил в хубавото нека дънр нIко
Коментиран от #23
15:10 07.05.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ои8уйхътгрф
До коментар #6 от "Хаха":Добре де, а кво да я правиш старата къща дето дядо ти е строил преди 70 години? Самата къща няма никаква стойност- теренът, прекараните ток, вода и канализация са реалната ценност в този имот... Събаряш старото, строиш по собствено виждане и нужди и си готов...
Коментиран от #25
15:15 07.05.2026
22 Цецо Асенов
Разликата е че в Япония малко хора ще си купят подобно нещо докато в България 90 пр плащат по 200-300 к евро за да го купят и после още толкова да го оправят.
Българският инвеститУр няма равен хайай
Коментиран от #29
15:19 07.05.2026
23 Амадо
До коментар #19 от "Гост":Имааааам.......имам, кредити да връщам
Ох зле мии
15:25 07.05.2026
24 Срив
До коментар #3 от "БАЛОН !!!":друг път, просто всичко напуска селата и бяга в Токио. Ела виж цените в Токио пък после говор за срив. Живял съм в Токио.
В България е абсолютно същото, всеки бяга в София. Аз затова преди години инвестирах в апартаменти в центъра на София и съм много доволен. Никога цените няма да паднат в столичен град, еле пък в центъра. Запишете си го на челата. На баба ми кооперацията в центъра е от 1931, едва се крепи, но цената на жилищата там е винаги на горе вече почти един век! А ще падне още малко...
Коментиран от #26, #28, #30, #32
15:47 07.05.2026
25 Нищо
До коментар #21 от "ои8уйхътгрф":няма стойност, нито земята нито къщата. В селото не живее никой освен една две баби. Всичко младо е напуснало към града много отдавна. В цял свят е така.
Коментиран от #27, #38
15:49 07.05.2026
26 Отново глупостите на вуето
До коментар #24 от "Срив":Средната цена на новите кондоминиуми (апартаменти) в Токио едва сега надмина върховите нива от 1990 г.. Едва През 2021 г. беше отчетен първият рекорд, надвишаващ нивата от балона
Сравнение на цените: През 1990 г. средната цена на нов апартамент в Токио е била около 61.2 милиона йени. Към началото на 2026 г. средната цена за района на Голямо Токио вече достига нива над 65-90 милиона йени в зависимост от сегмента
Важно е да се отбележи, че това възстановяване се отнася основно за Токио и големите мегаполиси. В провинциалните райони на Япония цените все още са далеч под нивата от 90-те години и често остават в застой
"Никога цените няма да паднат в столичен град"
В София през 2009 до 2017 цените бяха паднали с 40+ процента.
Хахаха
Коментиран от #35
15:54 07.05.2026
27 Провинцията в България
До коментар #25 от "Нищо":Няма нищо общо с тази на запад и на изток
Но за теб е нормално да говориш единствено и само ЛУПОСТИ
15:55 07.05.2026
28 Живял си и живееш при свекървата
До коментар #24 от "Срив":У Требич - МъШ под чехъл аааааа. ххххххх хахаха
16:00 07.05.2026
29 Ревльо
До коментар #22 от "Цецо Асенов":Седи си на село, щом в София ти скъпу
Коментиран от #31
16:01 07.05.2026
30 Аз кочо
До коментар #24 от "Срив":Неееееееее
16:02 07.05.2026
31 Кажи за япония
До коментар #29 от "Ревльо":Можеш ли да я посочиш на картата хихихи
А за апартамента в центъра на Челопеч ли е или на петръчково хахаха
16:03 07.05.2026
32 Точно в Сф
До коментар #24 от "Срив":Срива ще е най голя, помни ми думата, 2008 ти къде беше
Коментиран от #39
16:05 07.05.2026
33 Чекай ся
16:07 07.05.2026
34 М! ДА?А.а.а.а.а.а
До коментар #1 от "Феникс":В Япония се живее 100 пъти по-добре отколкото в Китай! Дори у в китайските мегаполиси, които са им витрината на Китай си е кофти. Изобщо препоръчвам като се напъваш да мислиш по тези въпроси гледай посоката на миграцията дали от Китай се изнасят мигранти или към Китай идват. БИл съм и в двете държави, а за твоя информация Австралия вече е препълнена с китайци, избягали от чудесния Китай. ЯПонци там почти не се срещат, освен в посолството им!
16:08 07.05.2026
35 Отново глупостите на вуето
До коментар #26 от "Отново глупостите на вуето":Тук пропуснах да добавя обезценката на йената от 1990 до сега .
Обезценка: Спрямо долара йената е загубила около 7.8% от номиналната си стойност за този период. Трябва да се отбележи, че през 2024–2026 г. йената достигна най-ниските си нива от 1990 г. насам. Така че пак е трудно да говорим за поскъпване. И тук говорим само за новите апартаменти а старите не са помръднали
16:09 07.05.2026
36 Абе Кочо
До коментар #8 от "Аз Кочо":Не чете ли, че къщите са в слабо заселени префектури? Каква нова сграда, какъв бизнес като хората ги няма? Пак пишем без да четем и се правим на вещи в занаята ха ха
Коментиран от #37
16:10 07.05.2026
37 Аз Кочо
До коментар #36 от "Абе Кочо":Къде ги няма хората в Япония ли?
Гъстотата на населението на Япония е около 330–348 души/км², което я прави една от най-гъсто населените страни в света.
Ахахаха момче иди да пиеш боза и да хапнеш баничка
16:13 07.05.2026
38 ои8уйхътгрф
До коментар #25 от "Нищо":Благодарение на "умни хора" като теб още преди 30 години започнах да изкупувам за смешни пари пустеещи селски имоти в регулация... Често със статут "нива 7-8-ма категория"... И на максимум 25-30км. от областен град с поне приличен път... Сега тези 30км. до града са по-малко от 15км... С годините по разни места се появиха общо над 7000дка фотоволтаици, изградиха се 18 затворени комплекса с разумни цени на къщите в тях... 40дка складови площи вдигнахме... 2 производствени предприятия построихме на тая земя купена за стотинки...
И пропускайки колко съм спечелил през годините (цифрата е със 7 нули и не започва с 1, 2 или 3) с партньорите ми накрая като продадох дяловете си у всички общи компании изкарах още 37млн.... Вече в €...
А всичко почна на майтап- дай да купим нещо за да не изядем и изпием всичките печалби от тогавашният ни бизнес... Та така- благодарение на "умници" като теб за които земята няма стойност аз изкарах с малко труд и повечко нерви забележимо НАД 100млн. лева- това чисто, СЛЕД данъци... Средно по около 4млн. на година... По 300 000лв. на месец... По 10 бона ВСЕКИ БОЖИ ДЕН...
16:22 07.05.2026
39 2008
До коментар #32 от "Точно в Сф":точно бях в Токио. После се преместих в Сингапур. Не живея в БГ от 2002 но имам имоти. Имам имоти в много градове по света и никога не съм съжалил че съм купил. Милионер на 40 отдавна пенсиониран. Ама явно истинските специалисти са тука в тоя български форум, знаят всичко за света без да с излизали от панелката в Люлин
16:30 07.05.2026