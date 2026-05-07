Капан за 4000 долара: Защо никой не иска да купува евтини къщи

Купуването на изоставена къща не означава придобиване на актив, а поемане на сериозна отговорност. И това не е само в Япония, а почти във всяка една държава.

Феноменът Акия (изоставени къщи в Япония) се превърна от местен демографски проблем в глобална новина. Към 2026 г. броят на празните жилища надхвърля 9 милиона, което представлява около 14% от общия жилищен фонд в страната.

За външен наблюдател тази картина изглежда като „инвестиционен рай“ с къщи на цената на смартфон, но за самата Япония това е диагноза на системна криза.

Проблемът с празните домове е пряко следствие от два фактора: бързото застаряване на нацията и рекордно ниската раждаемост. Младите хора напускат префектурите, отправяйки се към Токио, Осака и Нагоя. Селските райони и крайбрежието буквално умират.

За да управляват по някакъв начин това „гробище за недвижими имоти“, общините създават специални платформи (банки Akiya), където се опитват да продават къщи на символични цени - от 4000 до 10 000 USD.

В Япония е по-изгодно да запазите порутена къща на мястото ѝ, отколкото да я съборите. Данъкът за земя със застрояване е с 80% по-нисък от този за празен парцел. Разрушаването струва 10 000–30 000 USD поради строгите екологични разпоредби.

Капан за инвеститора: защо „евтиното” излиза скъпо

Много чужденци, привлечени от вирусни видеоклипове, не са наясно със скритите разходи. Покупката на Akiya не е придобиване на актив, а поемане на сериозни задължения.

Япония е една от малкото страни в Азия, където чужденец може да притежава земя и къща като пълна собственост. Но тук се крие важен нюанс: притежаването на недвижим имот не ви дава право на виза. Страната няма програма Златна виза чрез жилищни инвестиции. Чужденец може да закупи къща, но ще може да остане в нея само с туристическа или друга валидна виза.

Изследователският институт Nomura дава плашеща прогноза: към 2033 г. броят на изоставените къщи може да достигне 21,5 милиона (почти всяка трета къща в страната). Това ще създаде „ефект на доминото“: спадът в данъчните приходи ще доведе до влошаване на държавните услуги, което допълнително ще ускори бягството на населението.

