Силен спад на сделките с имоти

Силен спад от 17% на сделките с имоти се отчита през първите два месеца на текущата година спрямо същия период на 2025-та, сочат данните на Агенцията по вписвания. Донякъде това не е изненада, тъй като пазарът през миналата година премина под сянката на въвеждане на еврото.

По-изненадващ е фактът, че все още не сме свидетели на спад в цените, на база спадналия брой сделки. Според анализатори, все още е твърде рано да се види отражението на по-малкият брой сделки върху офертните цени при сделките. Но се наблюдава спад между 5% и 10% при офертните цени в периода на преговори.

Данните на Агенцията по вписвания показват най-силен спад при сделките със земя. Традиционно това са половината от всички сделки. Тук понижението е с 18%. Следват тези с жилища и къщи, където понижението е съответно 18% и 13%.

София – най-големият пазар за сектора на недвижими имоти, отчита 17% спад при броя изтъргувани имоти. Основният фактор е по-малкото на брой сделки с поземлени имоти. При жилищата понижението е 15%.

Аналогична е картината в двамата големи морски града. Във Варна и Бургас понижението е 22%. Единствено в Пловдив активността на пазара остава близка до тази от миналата година.

Охлаждането на пазара, обаче не е равномерно за цялата страна. Данните сочат, че в някои по-малки градове се наблюдава ръст в сделките.

