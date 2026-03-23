Силен спад на сделките с имоти

Силен спад от 17% на сделките с имоти се отчита през първите два месеца на текущата година спрямо същия период на 2025-та, сочат данните на Агенцията по вписвания. Донякъде това не е изненада, тъй като пазарът през миналата година премина под сянката на въвеждане на еврото.
По-изненадващ е фактът, че все още не сме свидетели на спад в цените, на база спадналия брой сделки. Според анализатори, все още е твърде рано да се види отражението на по-малкият брой сделки върху офертните цени при сделките. Но се наблюдава спад между 5% и 10% при офертните цени в периода на преговори.
Данните на Агенцията по вписвания показват най-силен спад при сделките със земя. Традиционно това са половината от всички сделки. Тук понижението е с 18%. Следват тези с жилища и къщи, където понижението е съответно 18% и 13%.
София – най-големият пазар за сектора на недвижими имоти, отчита 17% спад при броя изтъргувани имоти. Основният фактор е по-малкото на брой сделки с поземлени имоти. При жилищата понижението е 15%.
Аналогична е картината в двамата големи морски града. Във Варна и Бургас понижението е 22%. Единствено в Пловдив активността на пазара остава близка до тази от миналата година.
Охлаждането на пазара, обаче не е равномерно за цялата страна. Данните сочат, че в някои по-малки градове се наблюдава ръст в сделките.
5 Дидо
Имотния синдром приключи 😂😂😂😂
Ми тия където се набълбукаха с тия кредити за двустайна в София на цената на къща с двор в Маями …
Кво прайм ..? 🤷♂️
Айде живи и здрави .. то сега и лихвите ще вдигнат …
Абе добре е 😂😂😂😂😂
16:58 23.03.2026
До коментар #3 от "честен ционист":Един като Ви дойде в блока и ще се чудите какво ще правите целият квартал.
12 Механик
До коментар #1 от "Мда":Просто са принудени.
Аз винаги съм казвал, че в имот се инвестира, когато има спокойствие за утрешният ден. Когато времената са тревожни, инвестициите в имущество са глупава сделка.
Когато почнат да падат бомбите, едва ли ще имаш файда дори и от най-скъпия имот.
Сега добра инвестиция са злато и сребро. Винаги така е било когато има опасност или пък има война. Ако почнат да падат бомби, един златен пръстен е по-ценен и от на-луксозния имот.
17:14 23.03.2026
