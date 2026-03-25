Imoti.com: Защо все повече чужденци купуват втори дом в България

Интересът към покупка на втори дом в България през последните години расте стабилно. Все повече чуждестранни купувачи разглеждат имоти в София като възможност за инвестиция или удобна база за работа и престой в региона, докато други предпочитат имоти във Варна заради морския климат и по-спокойния начин на живот. Съчетавайки сравнително достъпни цени, разнообразни локации и добра инфраструктура, страната постепенно се превръща в една от интересните дестинации за покупка на ваканционно жилище или второ място за живеене.

За много хора вторият дом не е само имот за почивка. Все по-често той се използва за по-дълги престои, дистанционна работа или като част от стратегия за инвестиция в недвижими имоти. Именно тази комбинация между начин на живот и финансова перспектива прави пазара привлекателен за купувачи от различни държави.

1. Защо чужденците избират България

Причините за интереса към второ жилище в страната са разнообразни и обикновено са комбинация от икономически и житейски фактори.

На първо място е достъпността на пазара. В сравнение с много европейски държави, цените остават значително по-ниски, което позволява на купувачите да придобият по-голям или по-добре разположен имот със същия бюджет.

Друг важен фактор е разнообразието от локации. България предлага морски курорти, планински региони, динамични градове и спокойни селски райони. Това позволява на купувачите да изберат място според начина си на живот.

Не бива да се подценява и качеството на живот. Мек климат, добра кухня, богата култура и сравнително ниски разходи за живот са фактори, които правят страната привлекателна за по-дълъг престой.

2. Кои региони привличат най-голям интерес

Изборът на локация е един от най-важните фактори при покупка на втори дом. Чуждестранните купувачи най-често се насочват към няколко типа региони.

Морските градове като Варна и Бургас са сред най-предпочитаните, защото съчетават добра инфраструктура и достъп до плажове. Ваканционните комплекси около тях също са популярни сред купувачи, които търсят жилище за почивка.

Планинските курорти също се радват на стабилен интерес. Банско например привлича купувачи от Великобритания, Германия и Израел благодарение на развитието на зимния туризъм и сравнително достъпните цени.

Големите градове, особено София и Пловдив, са предпочитани от хора, които искат второ жилище в активна градска среда или планират да работят дистанционно.

3. Какви типове имоти се търсят най-често

Чуждестранните купувачи обикновено се насочват към жилища, които предлагат комбинация от комфорт, добра локация и потенциал за отдаване под наем.

Най-често търсените варианти включват:

• апартаменти в ново строителство

• ваканционни апартаменти близо до морето

• жилища в ски курорти

• къщи в традиционни български села

• модерни апартаменти в големи градове

Тези типове жилища дават възможност както за лично ползване, така и за генериране на доход чрез наем.

4. Какви са цените на пазара

Ценовите нива в България все още остават сравнително достъпни спрямо много други европейски пазари, което е една от основните причини за интереса на чужденците.

В София цените на апартаментите в ново строителство често варират между около 1800 и 3000 евро на квадратен метър, в зависимост от квартала и качеството на сградата.

В морските градове като Варна и Бургас цените обикновено се движат между 1400 и 2400 евро на квадратен метър, като имотите близо до морето могат да бъдат по-скъпи.

В планински курорти като Банско могат да се намерят предложения между 900 и 1600 евро на квадратен метър, което прави тези райони особено привлекателни за ваканционни жилища.

Тези ценови нива позволяват на много купувачи да придобият второ жилище на значително по-ниска цена в сравнение с други европейски пазари.

5. Какво трябва да знаят купувачите преди сделка

Покупката на недвижим имот в България е сравнително ясна процедура, но е важно да се следват няколко основни стъпки.

Добра практика е да се работи с опитен брокер и юрист, които да проверят собствеността, документите и всички правни детайли около имота. Това намалява риска от проблеми и гарантира сигурността на сделката.

Също така е важно купувачите да са наясно с разходите по придобиването, които включват нотариални такси, местен данък и такса вписване.

6. Възможна ли е добра доходност от втори дом

Много купувачи разглеждат второто жилище не само като място за почивка, но и като инвестиция. При правилен избор на локация имотът може да се отдава под наем през част от годината.

Ваканционните райони например са подходящи за краткосрочни наеми през туристическия сезон, докато апартаментите в големите градове могат да се отдават дългосрочно.

Тази комбинация между лично ползване и доходност прави покупката на второ жилище по-атрактивна за много международни купувачи.

7. Как да намерите подходящ имот

Изборът на втори дом започва с внимателно проучване на пазара и сравнение на различни предложения. Онлайн платформите за недвижими имоти дават възможност бързо да се разгледат оферти в различни региони, ценови категории и типове жилища.

