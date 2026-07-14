Ню Йорк забрани строителството на дейта центрове на своя територия

Губернаторът на Ню Йорк Кати Хоукъл подписа изпълнителна заповед, забраняваща изграждането на центрове за данни в щата за срок от 1 година, съобщи CBS News.

Ню Йорк ще бъде първият щат, който ще направи това. Съгласно заповедта, щатските законодатели няма да могат да издават екологични разрешителни за изграждане на центрове за данни. Хоукъл смята, че тази пауза ще бъде използвана за разработване на законодателство за защита на гражданите и околната среда. „Центровете за данни представляват риск от повишаване на разходите за комунални услуги и изчерпване на природните ресурси“, каза Хоукъл, според CBS News.

Забраната ще бъде отменена, след като бъдат одобрени нови стандарти за изграждане на такива съоръжения.

Основният мотив за подобно решение е опасението, че бързото изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект и облачни услуги ще увеличи рязко потреблението на електроенергия. Според губернатора Кати Хоукъл допълнителните разходи за нови електропроводи, подстанции и производствени мощности не трябва да бъдат прехвърляни автоматично върху домакинствата и останалите предприятия чрез по-високи сметки за ток.

Втората причина е въздействието върху околната среда. Големите центрове за данни използват значителни количества електроенергия, а някои технологии за охлаждане изискват и големи количества вода. В зависимост от източника на електроенергия те могат да увеличат и косвените въглеродни емисии. Щатските власти искат да въведат единни стандарти за оценяване на потреблението на ток и вода, резервните генератори, шума, емисиите и ефекта върху местната инфраструктура.

Третият мотив е свързан с ползите за местните общности. Центровете за данни изискват огромни капиталови инвестиции и много строителни работници, но след пускането им в експлоатация обикновено осигуряват по-малко постоянни работни места в сравнение с промишлени предприятия със сходна стойност. Администрацията подготвя изисквания инвеститорите да участват във финансирането на електрическата инфраструктура, да използват местна работна сила и да доказват по-ясни икономически ползи за районите, в които строят.

По време на паузата щатът трябва да изготви обща екологична оценка и нови правила. Обсъжда се и премахване на някои освобождавания от данък върху продажбите, от които операторите на центрове за данни досега можеха да се възползват. Законопроектът, приет по-рано от законодателния орган на Ню Йорк, предвиждаше по-широк мораториум за обекти над 20 мегавата, но изпълнителната заповед на губернатора използва по-висок праг от 50 мегавата.

Как ще се отрази на пазара на имоти

1. Земята, предназначена за хипермащабни центрове, може временно да загуби част от премията си.

Парцели в близост до подстанции, високоволтови линии и оптични мрежи обикновено се оценяват по-високо, когато могат бързо да получат достатъчно електрическа мощност. При блокиране на новите разрешителни част от сделките вероятно ще бъдат отложени, а собствениците на терени без напреднал проект ще имат по-слаба позиция при договарянето.

Най-засегнати ще бъдат големи индустриални терени в северната и западната част на щата, където има пространство за кампуси от няколко сгради. Един от най-обсъжданите проекти е предложение за инвестиция от приблизително 19,4 млрд. USD в окръг Дженеси.

2. Готовите и вече разрешени центрове за данни могат да поскъпнат.

Ограничаването на бъдещото предлагане увеличава стратегическата стойност на действащите съоръжения и на проектите, които вече разполагат с необходимите разрешителни и договорена мощност. На северноамериканския пазар свободният капацитет вече е изключително ограничен: CBRE отчита средна незаетост от едва 1,4% в основните пазари в края на 2025 г., а JLL – около 1%.

При такава ниска наличност едногодишната пауза може да поддържа високи наемите за техническа площ и цените на съществуващите активи. CBRE посочва също, че голяма част от строящия се капацитет се наема предварително, преди сградите да бъдат завършени.

3. Част от инвестициите вероятно ще бъдат пренасочени към съседни щати.

Разработчиците могат да предпочетат Пенсилвания, Ню Джърси, Охайо или други пазари, където разрешителните и достъпът до електроенергия са по-предвидими. Това би намалило краткосрочно търсенето на големи индустриални терени в Ню Йорк и би увеличило интереса към аналогични имоти извън щата.

Ню Йорк и преди не беше водещият американски пазар за хипермащабни центрове заради скъпата електроенергия, ограниченото предлагане на подходяща земя и сложните процедури. Пазарът около Ню Йорк обаче остава важен за по-малки центрове, които обслужват финансовия сектор и клиенти, нуждаещи се от ниска латентност и близост до Манхатън.

4. Ефектът върху жилищния и офисния пазар вероятно ще бъде ограничен.

Мораториумът не засяга пряко жилищното строителство, офисите или търговските площи. Затова не може да се очаква осезаемо движение на цените на жилищата в Ню Йорк само заради тази мярка.

Локален ефект е възможен около конкретни планирани кампуси. Ако даден проект бъде спрян, собствениците на близки жилища могат да избегнат рискове като строителен трафик, шум и натиск върху водната и електрическата инфраструктура. В същото време районът може да загуби очаквани строителни поръчки, данъчни приходи и търсене на жилища от временни работници.

5. Индустриалните имоти с осигурена електрическа мощност ще се разграничат още по-силно от обикновените складове.

За центровете за данни наличната мощност вече е по-важна от самата площ на терена. Cushman & Wakefield и CBRE определят достъпа до електроенергия като основното ограничение пред развитието на сектора. След мораториума имот с реално осигурено присъединяване към мрежата може да запази или увеличи стойността си, докато терен, рекламиран само като потенциална площадка за център за данни, ще бъде оценяван много по-предпазливо.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg