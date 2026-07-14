Проекти свързани с изкуствен интелект лишават американци от домовете им

Разрастването на инфраструктурата за изкуствен интелект в САЩ доведе до нов конфликт между технологичния сектор, енергийните компании и собствениците на земя. Енергийният гигант Georgia Power планира изграждането на нова електропроводна линия, която основно ще захранва нови центрове за данни, но проектът вече предизвиква сериозно обществено недоволство.

Компанията изчислява, че между 70 и 80% от електроенергията, пренасяна по новата линия, ще бъде предназначена за центровете за данни, докато останалите 20-30% ще покриват увеличаващото се потребление на жилищни и търговски потребители в щата.

От Georgia Power обясняват, че рязкото нарастване на търсенето вече надхвърля възможностите на съществуващата електропреносна мрежа. Именно затова компанията настоява за изграждането на новата инфраструктура, което обаче изисква придобиването на над 300 поземлени имота, включително жилищни парцели.

Много от засегнатите собственици твърдят, че са поставени пред тежък избор. Според тях компанията е предупредила, че при отказ за доброволна продажба може да започне процедура по принудително отчуждаване.

Сред най-гласовитите критици е Ансли Браун, която заявява, че семейството ѝ е на път да загуби имот, принадлежал на няколко поколения.

„Майка ми мечтаеше тази земя да се превърне в истинско богатство, което да се предава от поколение на поколение. А сега ни я отнемат. Това е кражба“, казва Браун.

От Georgia Power отхвърлят обвиненията и подчертават, че отчуждаването се използва единствено като крайна мярка след неуспешни преговори със собствениците. Компанията допълва, че всички разговори се водят добросъвестно.

Любопитното е, че дружеството отказва да разкрие кои компании за изкуствен интелект ще използват бъдещите центрове за данни. Официалният мотив са съображения за сигурност.

Случаят е поредното доказателство за нарастващото напрежение около огромното потребление на електроенергия от инфраструктурата за изкуствен интелект. Според прогнозите на Американската администрация за енергийна информация (EIA) потреблението на електроенергия в САЩ ще достигне рекордни стойности през 2026 и 2027 г., като един от основните двигатели на този ръст са именно центровете за данни, обслужващи AI системи.

А каква е ситуацията в България?

Страната ни все още е доста далеч от подобен конфликт. През последната година Министерството на енергетиката нееднократно заяви, че България иска да се позиционира като регионален център за гигафабрики за изкуствен интелект и центрове за данни, използвайки предимствата на стабилното електропроизводство, ядрената енергетика и развитата оптична инфраструктура. Особено внимание се отделя на района около АЕЦ „Козлодуй“, който се разглежда като потенциална локация за подобни мащабни инвестиции.

Засега у нас няма публично обявени случаи на принудително отчуждаване на имоти за изграждане на електропреносна инфраструктура, предназначена специално за AI центрове за данни. С нарастващите инвестиционни намерения в сектора обаче въпросът за капацитета на електроенергийната система и необходимостта от нови мрежови съоръжения вероятно ще става все по-актуален и в България, особено ако страната успее да привлече големи международни оператори на центрове за данни.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg