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Фалира най-големият строителен предприемач в Китай

Фалира най-големият строителен предприемач в Китай

21 Август, 2026 09:51 1 087 12

  • evergrande-
  • строител-
  • фалит-
  • китай

Компанията не е в състояние да изплати дълговете си, а активите ѝ са недостатъчни, за да покрият всички задължения

Фалира най-големият строителен предприемач в Китай - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Междинният народен съд в Гуанджоу уважи молбата за обявяване в несъстоятелност на Evergrande Real Estate, строителна компания, свързана с Evergrande Group. Това беше обявено в съдебно изявление.

Компанията не е в състояние да изплати дълговете си, а активите ѝ са недостатъчни, за да покрият всички задължения. В съответствие със Закона за корпоративната несъстоятелност, съдът уважи молбата за ликвидация.

По-рано Междинният народен съд в Шънджън осъди основателя на Evergrande Сю Джиайинг на доживотен затвор за измама и други финансови престъпления. Evergrande Group беше глобена с 8,82 милиарда юана (1,3 милиарда долара) за множество нарушения, а Evergrande Real Estate беше глобена със 7 милиарда юана (1 милиард долара).

От 2016 до 2021 г. Evergrande Group, Evergrande Real Estate и самият Сю Джиайин са участвали във фалшифициране на финансовите отчети на компанията. Сюй Джиаин е злоупотребил с позицията си на председател на Evergrande Real Estate и е похарчил активите на компанията под прикритието на дивиденти. Съдът го е признал за обвинен и неговите компании в присвояване на депозити, измамно финансиране, незаконно кредитиране, измамно емитиране на ценни книжа, нарушения на корпоративното оповестяване и подкупи.

През последното десетилетие Evergrande се превърна от най-големия предприемач в Китай в най-големия фалирала компания в историята на страната. Компанията е вземала заеми за закупуване на земя, продавала е нови сгради на етапа на основаване и е използвала приходите, за да плаща на кредиторите и да финансира следващия си проект за недвижими имоти. Бизнесът с разработка на Evergrande се е разраствал бързо, като същевременно дълговете ѝ са се увеличили.

Китайските власти се фокусираха върху рисковете от задлъжняване на предприемачите по време на пандемията от COVID-19, когато икономиката на страната беше разтърсена от блокади, спиране на производството и прекъсвания на веригата за доставки. През 2020 г. правителството обяви по-строг контрол върху дълговото бреме на компаниите за недвижими имоти, което доведе до ликвидна криза в Evergrande. Предприемачът е фалшифицирал финансови отчети за емисия на облигации през 2020-2021 г. През януари 2024 г. съд в Хонконг разпореди принудителна ликвидация на компанията поради несъстоятелност, а търговията с акциите ѝ беше спряна.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опаа

    10 2 Отговор
    Почна се

    Коментиран от #5, #7

    09:54 21.08.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 6 Отговор
    Да пускат печатниците, както правят ФАЩ...

    Коментиран от #4

    10:01 21.08.2026

  • 3 Дфйкло

    4 1 Отговор
    Голям фалит ще да е?
    И домино ефект.....

    Коментиран от #8

    10:02 21.08.2026

  • 4 Дгйкш

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Юана е фиксиран за долара. Нещо като борд.

    10:04 21.08.2026

  • 5 7357

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Опаа":

    Нищо ново под слънцето, тея са в батака от години.

    Коментиран от #9

    10:05 21.08.2026

  • 6 Опорка

    9 1 Отговор
    Ключовото изречение:
    "осъди основателя на Evergrande Сю Джиайинг на доживотен затвор"

    10:20 21.08.2026

  • 7 Почна се

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Опаа":

    Разчистване в Хонконг..

    10:20 21.08.2026

  • 8 Ще, ще

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дфйкло":

    Само да не е къде нас.., че тук нещо се е надул балона..

    10:22 21.08.2026

  • 9 Феде

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "7357":

    Новото е, че в Китай дават доживотна, а в щатите можеш даже и президент да станеш

    10:24 21.08.2026

  • 10 даже го

    3 0 Отговор
    екзекутираха за корупция а синанму на доживотен

    10:26 21.08.2026

  • 11 Нищо ново

    4 2 Отговор
    Оно и най големата Бензиностанция ... уйде!
    И Фюрера ПЕ дофил то Же
    Хихихихи

    Коментиран от #12

    10:28 21.08.2026

  • 12 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Нищо ново":

    За радост на цял свят

    10:30 21.08.2026