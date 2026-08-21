Фалира най-големият строителен предприемач в Китай

Междинният народен съд в Гуанджоу уважи молбата за обявяване в несъстоятелност на Evergrande Real Estate, строителна компания, свързана с Evergrande Group. Това беше обявено в съдебно изявление.
Компанията не е в състояние да изплати дълговете си, а активите ѝ са недостатъчни, за да покрият всички задължения. В съответствие със Закона за корпоративната несъстоятелност, съдът уважи молбата за ликвидация.
По-рано Междинният народен съд в Шънджън осъди основателя на Evergrande Сю Джиайинг на доживотен затвор за измама и други финансови престъпления. Evergrande Group беше глобена с 8,82 милиарда юана (1,3 милиарда долара) за множество нарушения, а Evergrande Real Estate беше глобена със 7 милиарда юана (1 милиард долара).
От 2016 до 2021 г. Evergrande Group, Evergrande Real Estate и самият Сю Джиайин са участвали във фалшифициране на финансовите отчети на компанията. Сюй Джиаин е злоупотребил с позицията си на председател на Evergrande Real Estate и е похарчил активите на компанията под прикритието на дивиденти. Съдът го е признал за обвинен и неговите компании в присвояване на депозити, измамно финансиране, незаконно кредитиране, измамно емитиране на ценни книжа, нарушения на корпоративното оповестяване и подкупи.
През последното десетилетие Evergrande се превърна от най-големия предприемач в Китай в най-големия фалирала компания в историята на страната. Компанията е вземала заеми за закупуване на земя, продавала е нови сгради на етапа на основаване и е използвала приходите, за да плаща на кредиторите и да финансира следващия си проект за недвижими имоти. Бизнесът с разработка на Evergrande се е разраствал бързо, като същевременно дълговете ѝ са се увеличили.
Китайските власти се фокусираха върху рисковете от задлъжняване на предприемачите по време на пандемията от COVID-19, когато икономиката на страната беше разтърсена от блокади, спиране на производството и прекъсвания на веригата за доставки. През 2020 г. правителството обяви по-строг контрол върху дълговото бреме на компаниите за недвижими имоти, което доведе до ликвидна криза в Evergrande. Предприемачът е фалшифицирал финансови отчети за емисия на облигации през 2020-2021 г. През януари 2024 г. съд в Хонконг разпореди принудителна ликвидация на компанията поради несъстоятелност, а търговията с акциите ѝ беше спряна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опаа
Коментиран от #5, #7
09:54 21.08.2026
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #4
10:01 21.08.2026
3 Дфйкло
И домино ефект.....
Коментиран от #8
10:02 21.08.2026
4 Дгйкш
До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Юана е фиксиран за долара. Нещо като борд.
10:04 21.08.2026
5 7357
До коментар #1 от "Опаа":Нищо ново под слънцето, тея са в батака от години.
Коментиран от #9
10:05 21.08.2026
6 Опорка
"осъди основателя на Evergrande Сю Джиайинг на доживотен затвор"
10:20 21.08.2026
7 Почна се
До коментар #1 от "Опаа":Разчистване в Хонконг..
10:20 21.08.2026
8 Ще, ще
До коментар #3 от "Дфйкло":Само да не е къде нас.., че тук нещо се е надул балона..
10:22 21.08.2026
9 Феде
До коментар #5 от "7357":Новото е, че в Китай дават доживотна, а в щатите можеш даже и президент да станеш
10:24 21.08.2026
10 даже го
10:26 21.08.2026
11 Нищо ново
И Фюрера ПЕ дофил то Же
Хихихихи
Коментиран от #12
10:28 21.08.2026
12 Факт
До коментар #11 от "Нищо ново":За радост на цял свят
10:30 21.08.2026