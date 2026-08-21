Фалира най-големият строителен предприемач в Китай

Междинният народен съд в Гуанджоу уважи молбата за обявяване в несъстоятелност на Evergrande Real Estate, строителна компания, свързана с Evergrande Group. Това беше обявено в съдебно изявление.

Компанията не е в състояние да изплати дълговете си, а активите ѝ са недостатъчни, за да покрият всички задължения. В съответствие със Закона за корпоративната несъстоятелност, съдът уважи молбата за ликвидация.

По-рано Междинният народен съд в Шънджън осъди основателя на Evergrande Сю Джиайинг на доживотен затвор за измама и други финансови престъпления. Evergrande Group беше глобена с 8,82 милиарда юана (1,3 милиарда долара) за множество нарушения, а Evergrande Real Estate беше глобена със 7 милиарда юана (1 милиард долара).

От 2016 до 2021 г. Evergrande Group, Evergrande Real Estate и самият Сю Джиайин са участвали във фалшифициране на финансовите отчети на компанията. Сюй Джиаин е злоупотребил с позицията си на председател на Evergrande Real Estate и е похарчил активите на компанията под прикритието на дивиденти. Съдът го е признал за обвинен и неговите компании в присвояване на депозити, измамно финансиране, незаконно кредитиране, измамно емитиране на ценни книжа, нарушения на корпоративното оповестяване и подкупи.

През последното десетилетие Evergrande се превърна от най-големия предприемач в Китай в най-големия фалирала компания в историята на страната. Компанията е вземала заеми за закупуване на земя, продавала е нови сгради на етапа на основаване и е използвала приходите, за да плаща на кредиторите и да финансира следващия си проект за недвижими имоти. Бизнесът с разработка на Evergrande се е разраствал бързо, като същевременно дълговете ѝ са се увеличили.

Китайските власти се фокусираха върху рисковете от задлъжняване на предприемачите по време на пандемията от COVID-19, когато икономиката на страната беше разтърсена от блокади, спиране на производството и прекъсвания на веригата за доставки. През 2020 г. правителството обяви по-строг контрол върху дълговото бреме на компаниите за недвижими имоти, което доведе до ликвидна криза в Evergrande. Предприемачът е фалшифицирал финансови отчети за емисия на облигации през 2020-2021 г. През януари 2024 г. съд в Хонконг разпореди принудителна ликвидация на компанията поради несъстоятелност, а търговията с акциите ѝ беше спряна.

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