Луксозните жилища в Лондон поевтиняват и се продават трудно

Луксозните жилища в Лондон все по-трудно намират купувачи, а собствениците са принудени да намаляват цените с милиони паунди. Апартамент в Queen’s Gate Gardens, Южен Кенсингтън, е поевтинял с близо 1 млн. паунда и вече се предлага за 4,4 млн. паунда. В същия район къща, обявена първоначално за 20 млн. паунда, е свалила цената си до 14 млн. паунда. В Нотинг Хил имот, излязъл на пазара за 16 млн. паунда преди две години, сега се предлага за под 14 млн. паунда.
Спадът засяга и едни от най-скъпите квартали на британската столица. По данни, цитирани от Гардиън, средната цена на жилищата във вътрешните райони на Лондон е намаляла с 8,3% за годината до юни, докато средната цена в цяла Великобритания се е повишила с около 2%. В Уестминстър, където се намират Мейфеър, Белгравия и Мерилебоун, понижението достига 25,4%. В Сити цените са паднали с 20,4%, а в Кенсингтън и Челси - с 14,7%.
Купувачите са по-малко, а отстъпките растат
Хари Доус, консултант по покупки на имоти в Белгравия, даде пример с апартамент на Pont Street, на няколко минути пеша от „Хародс“. Жилището е било продадено за 4,4 млн. паунда през 2014 г., след това за 3,5 млн. паунда, а сега може да бъде купено за 2,5 млн. паунда.
Според Пейн пазарът е бил надценен след бързото поскъпване през средата на 2010-те години. След това върху него са се отразили Брекзит, пандемията, по-високите данъци върху имотите и увеличените разходи по ипотечните кредити. Оценки на Savills сочат, че собствениците, купили на върха на пазара, могат да реализират загуба до 25%, ако продадат сега.
Премиум имотите са престоявали средно 186 дни на пазара през първата половина на 2026 г., спрямо 178 дни година по-рано. Средният отстъп от офертната цена се е увеличил от 8,3% на 10,4%. Джереми Джий от Beauchamp Estates свързва част от отлива на богатите купувачи с премахването на данъчния режим за лица без постоянен данъчен статут във Великобритания. Допълнителна несигурност са създали и плановете за данък върху жилища на стойност над 2 млн. паунда.
Най-добрите имоти остават изключение
Пазарът обаче не се движи еднакво във всички сегменти. Стюарт Бейли от Knight Frank посочва, че купувачи все още плащат над офертната цена за имоти с изключително местоположение, гледка, безупречно състояние и скорошен ремонт. Най-силен е интересът към т.нар. имоти от най-висок клас, докато жилищата втора употреба, които изискват ремонт, се продават по-трудно.
Това разделение се вижда и в най-скъпите сделки. Продажбите на жилища за 10 млн. паунда и повече са нараснали с 50% през трите месеца до юни спрямо същия период на 2025 г. Сделките между 15 и 20 млн. паунда са се увеличили с близо 40% през второто тримесечие.
В най-високия ценови сегмент милиардерът Ник Кенди е продал дома си в Челси за над 270 млн. паунда, а имението „Холм“ в Риджънтс парк се очаква да бъде продадено за около 190 млн. паунда, след като през 2024 г. е сменило собствеността си за 139 млн. паунда. В същото време седем от десет клиенти на Beauchamp Estates предпочитат да наемат, вместо да купуват, за да избегнат разходите за поддръжка, гербовия налог, таксите за управление и евентуални нови данъци.
За по-широкия пазар прогнозата остава предпазлива. Strutt & Parker вече очаква ръст от 4,4% на цените в централната част на Лондон до 2030 г., спрямо предишна оценка от 9-12%. Антъни Пейн от LonRes предупреждава, че пазарът все още може да не е достигнал дъното си.
Източник: The Guardian
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Дервишоглу
12:28 03.10.2026
3 Амадо
12:35 03.10.2026
4 Честито на всички инвеститури и най веке
Сделките с имоти у нас потънаха през третото тримесечие до най-ниското си ниво от поне 2005 г. насам, докогато са налични данни на страницата на Агенцията по вписванията. Между юли и септември в страната са вписани общо 45 312 сделки, като те спадат под прага от 50 хил. за третото тримесечие за първи път от 2010 г. насам, сочи справка в данните на Агенцията по вписванията.Сделките с имоти у нас потънаха до най-ниското си ниво от поне 21 години
В Пловдивска област сделките с имоти са спаднали с 23,9% на годишна база до 3356, което е най-ниското ниво от 2013 г. насам.
Коментиран от #5
12:38 03.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сила
меката на БГ елита и аристокрацията , потомците на графовете и графините от Биволаре и Краводер ....
13:07 03.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Аз Кочо
До коментар #5 от "Плачко":И също ти какво си мислиш че ще дойде ден в който ще продадеш например имот в изток двустаен за 100 к евро и после ще купиш 2 имота в изток за тези пари така ли? Или че ако си купил 2001 за 20 к долара и продадеш сега за 200 к евро си спечелил много ли? Ами с тези 200 к евро пак ще купиш подобен имот или ще платиш 50 пъти по скъп ремонт в сравнение с 2001, или в пъти по малко стоки и услуги в сравнение с 2001 и т.н. Ти алячо не можеш да разбереш че инфлацията е изяла покупателната способност на ВСИЧКИТЕ ТИ активи. Ако си имал 4 имота вместо един си загубил 4 пъти повече пари, същото е за златото, за акциите за всичко
Продадеш ли покупателната ти способност вече я няма в сравнение с минали години. А ако държиш актива си смяташ ВИРТУАЛНАТА ПЕЧАЛБА В обезценени пари. Имаш актив и какво от това, нямаш кеш. Хахаба.
13:43 03.10.2026
10 Аз Кочо
До коментар #5 от "Плачко":Не мога да ти отговоря на този въпрос защото живееш в друга вселена.
Ето я реалността.
ръст от 30% на новите обяви за продажба — е ясен сигнал за бързо пренасищане на пазара и окончателно затвърждава преминаването към пазар на купувача в България. Когато обемът на предлагането скача с една трета, балансът на силите се измества изцяло, тъй като купувачите вече имат огромен избор и никаква причина да бързат с панически покупки.
Тоест продавачите са МНОГО ПОВЕЧЕ от КУПУВАЧИТЕ .
13:49 03.10.2026