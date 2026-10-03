Луксозните жилища в Лондон поевтиняват и се продават трудно

Луксозните жилища в Лондон все по-трудно намират купувачи, а собствениците са принудени да намаляват цените с милиони паунди. Апартамент в Queen’s Gate Gardens, Южен Кенсингтън, е поевтинял с близо 1 млн. паунда и вече се предлага за 4,4 млн. паунда. В същия район къща, обявена първоначално за 20 млн. паунда, е свалила цената си до 14 млн. паунда. В Нотинг Хил имот, излязъл на пазара за 16 млн. паунда преди две години, сега се предлага за под 14 млн. паунда.

Спадът засяга и едни от най-скъпите квартали на британската столица. По данни, цитирани от Гардиън, средната цена на жилищата във вътрешните райони на Лондон е намаляла с 8,3% за годината до юни, докато средната цена в цяла Великобритания се е повишила с около 2%. В Уестминстър, където се намират Мейфеър, Белгравия и Мерилебоун, понижението достига 25,4%. В Сити цените са паднали с 20,4%, а в Кенсингтън и Челси - с 14,7%.

Купувачите са по-малко, а отстъпките растат

Хари Доус, консултант по покупки на имоти в Белгравия, даде пример с апартамент на Pont Street, на няколко минути пеша от „Хародс“. Жилището е било продадено за 4,4 млн. паунда през 2014 г., след това за 3,5 млн. паунда, а сега може да бъде купено за 2,5 млн. паунда.

„Тези хора надуха пазара, но сега все повече го напускат“, казва Антъни Пейн от LonRes.

Според Пейн пазарът е бил надценен след бързото поскъпване през средата на 2010-те години. След това върху него са се отразили Брекзит, пандемията, по-високите данъци върху имотите и увеличените разходи по ипотечните кредити. Оценки на Savills сочат, че собствениците, купили на върха на пазара, могат да реализират загуба до 25%, ако продадат сега.

Премиум имотите са престоявали средно 186 дни на пазара през първата половина на 2026 г., спрямо 178 дни година по-рано. Средният отстъп от офертната цена се е увеличил от 8,3% на 10,4%. Джереми Джий от Beauchamp Estates свързва част от отлива на богатите купувачи с премахването на данъчния режим за лица без постоянен данъчен статут във Великобритания. Допълнителна несигурност са създали и плановете за данък върху жилища на стойност над 2 млн. паунда.

Най-добрите имоти остават изключение

Пазарът обаче не се движи еднакво във всички сегменти. Стюарт Бейли от Knight Frank посочва, че купувачи все още плащат над офертната цена за имоти с изключително местоположение, гледка, безупречно състояние и скорошен ремонт. Най-силен е интересът към т.нар. имоти от най-висок клас, докато жилищата втора употреба, които изискват ремонт, се продават по-трудно.

Това разделение се вижда и в най-скъпите сделки. Продажбите на жилища за 10 млн. паунда и повече са нараснали с 50% през трите месеца до юни спрямо същия период на 2025 г. Сделките между 15 и 20 млн. паунда са се увеличили с близо 40% през второто тримесечие.

В най-високия ценови сегмент милиардерът Ник Кенди е продал дома си в Челси за над 270 млн. паунда, а имението „Холм“ в Риджънтс парк се очаква да бъде продадено за около 190 млн. паунда, след като през 2024 г. е сменило собствеността си за 139 млн. паунда. В същото време седем от десет клиенти на Beauchamp Estates предпочитат да наемат, вместо да купуват, за да избегнат разходите за поддръжка, гербовия налог, таксите за управление и евентуални нови данъци.

За по-широкия пазар прогнозата остава предпазлива. Strutt & Parker вече очаква ръст от 4,4% на цените в централната част на Лондон до 2030 г., спрямо предишна оценка от 9-12%. Антъни Пейн от LonRes предупреждава, че пазарът все още може да не е достигнал дъното си.

Източник: The Guardian

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